Тур: 15. Стадион: Гульдфогельн Арена.
0'
0:1
30' ГолФаллениус Оскар
1:1
45' ГолИсламович Дино
2:1
68' ГолРинг Джонатан
84' Желтая карточкаИсламович Дино
90'+9
Ход матча
30'
45'
1:1
68'
2:1
84'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 12
-
6 Угловые 11
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
39
Саетра
Ларс
10
Скрабб
Симон
23
Гояни
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Даль СамуэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Keita Kosugi
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Кальмар
Юргорден
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 13 побед
36 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
12 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.29
1.16
Среднее время на гол
69
77
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.74
1.65
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
55
50
Голов в среднем за матч
1.53
1.39
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
58
64
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|5
|0.33
|Скрабб Симон
|4
|0.27
|Исламович Дино
|4
|0.27
|Ринг Джонатан
|3
|0.2
|Йенсен Кевин
|2
|0.13
|Хальберг Мелькер
|1
|0.07
|Саетра Ларс
|1
|0.07
|Гояни Роберт
|1
|0.07
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Магаши Абдуссалам
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|8 (1)
|0.53
|Гулликсен Тобиас
|4
|0.27
|Нгуэн Токмак
|4
|0.27
|Lucas Bergvall
|3
|0.2
|Фаллениус Оскар
|2
|0.13
|Samuel Holm
|2
|0.13
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.13
|Сабович Бесард
|2
|0.13
|Викхейм Густав
|1
|0.07
|Тенхо Миро
|1
|0.07
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Гояни Роберт
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Исламович Дино
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|5
|0
|Викхейм Густав
|3
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Lucas Bergvall
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Юргорден
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
1
Кальмар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Юргорден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
6
11
Кальмар
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Юргорден
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
3
17%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
5
45%
2
11%
61-75
2
18%
4
22%
76-90
Пропущено
15
7
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
4
27%
2
29%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
4
27%
1
14%
76-90
Забито
11
11
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
6
55%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
20%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
1
14%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
2
13%
1
14%
76-90
Забито
22
29
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
0
0%
4
14%
1-15
4
18%
5
17%
16-30
8
36%
3
10%
31-45
2
9%
6
21%
46-60
6
27%
4
14%
61-75
2
9%
7
24%
76-90
Пропущено
30
14
13 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
4
13%
1
7%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
8
27%
3
21%
46-60
3
10%
5
36%
61-75
6
20%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2
Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0
Юргорден
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3
Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0
Результаты матчей
Кальмар
Юргорден
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
44
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
78
96
114
510
114
213
114
114
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|8
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|АИК
|Беширович Дино
|5