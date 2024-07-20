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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 15. Стадион: .
Кальмар
2:1
Конец матча
Юргорден
0'
0:1
30' Гол
Фаллениус Оскар
1:1
45' Гол
Исламович Дино
2:1
68' Гол
Ринг Джонатан
84' Желтая карточка
Исламович Дино
90'+9

Ход матча

13'
 
Гулликсен Тобиас
Нгуэн Токмак
20'
Свенссон Макс
Скрабб Симон
 
30'
0:1
Фаллениус Оскар
(Гулликсен Тобиас)
45'
 
Тенхо Миро
Ларссон Якоб
45'
Исламович Дино
(Тренсков Якоб)
1:1
68'
Ринг Джонатан
(Тренсков Якоб)
2:1
71'
 
Эрикссон Магнус
Викхейм Густав
71'
 
Samuel Holm
Экдаль Альбин
81'
Шёстедт Расмус
Хальберг Мелькер
 
84'
Исламович Дино
 
88'
Юлятупа Саку
Тренсков Якоб
 
88'
Йенсен Кевин
Ринг Джонатан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 12
  • 6 Угловые 11
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Бролин
Самуэль
5
Хальберг
Мелькер
39
Саетра
Ларс
4
Vince
Osuji
13
Карлссон
Йохан
10
Скрабб
Симон
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
11
Ринг
Джонатан
9
Исламович
Дино
20
Тренсков
Якоб
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
17
Теркильдсен
Петер
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Даль
Самуэль
8
Экдаль
Альбин
14
Сабович
Бесард
23
Викхейм
Густав
20
Нгуэн
Токмак
15
Фаллениус
Оскар
11
Хуммет
Денис
Кальмар
4-3-3
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

Кальмар
Юргорден

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 13 побед

36 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
12 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

А
2:1
А
3:1
А
3:2
А
1:0
К
0:2
А
3:2
А
0:1
ТМК
2:3
К
4:1
А
0:3
А
5:0
А
0:1
А
2:0
А
0:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
А
2:1
ТМК
0:2
А
0:3
А
0:3
А
1:0
А
0:4
А
0:0
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:1
А
3:2
А
0:1
А
0:2
А
2:0
А
6:1
А
0:1
А
5:1

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.29
1.16

Среднее время на гол

69
77

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.74
1.65

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

55
50

Голов в среднем за матч

1.53
1.39

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

58
64

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 5 0.33
Скрабб Симон 4 0.27
Исламович Дино 4 0.27
Ринг Джонатан 3 0.2
Йенсен Кевин 2 0.13
Хальберг Мелькер 1 0.07
Саетра Ларс 1 0.07
Гояни Роберт 1 0.07
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Магаши Абдуссалам 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 8 (1) 0.53
Гулликсен Тобиас 4 0.27
Нгуэн Токмак 4 0.27
Lucas Bergvall 3 0.2
Фаллениус Оскар 2 0.13
Samuel Holm 2 0.13
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.13
Сабович Бесард 2 0.13
Викхейм Густав 1 0.07
Тенхо Миро 1 0.07
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Саетра Ларс 2 0
Гояни Роберт 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ринг Джонатан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Исламович Дино 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 5 0
Викхейм Густав 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Ларссон Якоб 2 0
Samuel Holm 2 0
Lucas Bergvall 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Эрикссон Магнус 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Theo Bergvall 1 0

Результаты матчей

Кальмар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Юргорден
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
1
Кальмар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Юргорден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

6
11
Кальмар
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Юргорден
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
3
17%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
5
45%
2
11%
61-75
2
18%
4
22%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
4
27%
2
29%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Забито

11
11
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
6
55%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
20%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
1
14%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
2
13%
1
14%
76-90

Забито

22
29
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
0
0%
4
14%
1-15
4
18%
5
17%
16-30
8
36%
3
10%
31-45
2
9%
6
21%
46-60
6
27%
4
14%
61-75
2
9%
7
24%
76-90

Пропущено

30
14
13 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
4
13%
1
7%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
8
27%
3
21%
46-60
3
10%
5
36%
61-75
6
20%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2
Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0
Юргорден
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3
Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0

Результаты матчей

Кальмар
Юргорден

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
9
6
1
14
2.5
5
10
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 16 12 2 2 44 - 15 38
2.
Юргорден
 15 10 1 4 29 - 14 31
3.
Мьельбю
 15 9 2 4 27 - 18 29
4.
Хеккен
 16 7 3 6 31 - 30 24
5.
Хаммарбю
 14 7 1 6 21 - 16 22
6.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
7.
Эльфсборг
 15 7 1 7 29 - 23 22
8.
АИК
 14 6 2 6 26 - 30 20
9.
Хальмстад
 14 6 0 8 19 - 26 18
10.
Броммапойкарна
 14 4 6 4 20 - 24 18
11.
Сириус
 15 5 3 7 24 - 25 18
12.
Вернаму
 15 5 3 7 19 - 22 18
13.
Гётеборг
 14 5 2 7 14 - 21 17
14.
Кальмар
 15 5 1 9 21 - 31 16
15.
Вестерос
 14 3 2 9 11 - 17 11
16.
ИФК Норрчепинг
 14 3 2 9 17 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
9.
Хальмстад
 7 4 0 3 12 - 8 12
10.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
13.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
14.
ИФК Норрчепинг
 6 2 0 4 8 - 16 6
15.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 7 5 0 2 18 - 7 15
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Броммапойкарна
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
7.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
9.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
14.
АИК
 7 1 2 4 8 - 21 5
15.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 8
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
АИК Беширович Дино 5
Весь список
  • 68'
    Г О О О О Л - Ринг Джонатан бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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