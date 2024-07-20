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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 15. Стадион: .
Броммапойкарна
0:2
Конец матча
Хаммарбю
0'
0:1
54' Гол
Bazoumana Toure
69' Желтая карточка
Hampus Skoglund
0:2
72' Гол
Jusef Erabi
90'+6

Ход матча

54'
0:1
Bazoumana Toure
(Теки Тесфальдет)
57'
Ирандуст Далехо
Чалышир Андре
 
69'
 
Hampus Skoglund
72'
0:2
Jusef Erabi
(Йоханссон Оскар)
73'
Evans Botchway
Кристенсен Фредерик
 
73'
 
Хаммар Фредрик
Deniz Gul
80'
 
Marc Llinares
Маркус Карлссон
88'
 
Колландер Деннис
Bazoumana Toure
88'
 
Странд Симон
Jusef Erabi

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
4
Бьёркандер
Эрик
3
Абрахамссон
Александер
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
26
Чалышир
Андре
13
Фрицсон
Людвиг
10
Wilmer
Odefalk
7
Кристенсен
Фредерик
9
Васич
Никола
16
Adam
Jakobsen
1
Хан
Уорнер
2
Hampus
Skoglund
17
Фофана
Ибрахима
4
Эрикссон
Виктор
30
Пинас
Шакилль
22
Маркус
Карлссон
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
19
Deniz
Gul
28
Bazoumana
Toure
9
Jusef
Erabi
Броммапойкарна
3-5-2
Хаммарбю
4-2-3-1

История личных встреч

Броммапойкарна
Хаммарбю

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
3:1
А
1:0
А
2:1
К
0:2
А
2:4
А
4:0
ТМК
1:3
ТМС
3:2
С
2:1
С
3:1
ТМС
3:0
С
1:2
С
1:0
ШК
2:2
А
1:0
А
0:1

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

2.17
1.4

Среднее время на гол

41
64

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.81
1.25

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 7 0.47
Фрицсон Людвиг 3 0.2
Кристенсен Фредерик 2 0.13
Adam Jakobsen 2 0.13
Ирандуст Далехо 1 0.07
Торбьерн Эггем 1 0.07
Эрквист Расмус 1 0.07
Wilmer Odefalk 1 0.07
Барслунд Каре 1 0.07
Сёдерстрём Тим 0 0
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0
Alexander Jensen 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 5 (1) 0.33
Bazoumana Toure 3 0.2
Jusef Erabi 3 0.2
Deniz Gul 2 0.13
Теки Тесфальдет 2 0.13
Пинас Шакилль 2 0.13
Джуканович Виктор 2 0.13
Куртулус Эдвин 1 0.07
Саиди Абдельрахман 1 0.07
Marc Llinares 1 0.07
Йоханссон Оскар 0 0
Hampus Skoglund 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёркандер Эрик 1 1
Чалышир Андре 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Васич Никола 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Барслунд Каре 2 0
Эрквист Расмус 1 0
Filip Sidklev 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 5 0
Хаммар Фредрик 3 0
Теки Тесфальдет 2 0
Вагич Павле 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Deniz Gul 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Jusef Erabi 1 0
Bazoumana Toure 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Хаммарбю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
2
Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Хаммарбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
12
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Хаммарбю
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

16
10
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
5
31%
2
20%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
4
25%
1
10%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
3
43%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

19
22
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
3
16%
2
9%
1-15
3
16%
4
18%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
4
21%
6
27%
61-75
3
16%
4
18%
76-90

Пропущено

27
17
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
11%
0
0%
1-15
5
19%
5
29%
29%
16-30
2
7%
4
24%
31-45
6
22%
3
18%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
7
26%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2
Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1
Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0

Результаты матчей

Броммапойкарна
Хаммарбю

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
8
7
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 16 12 2 2 44 - 15 38
2.
Юргорден
 15 10 1 4 29 - 14 31
3.
Мьельбю
 15 9 2 4 27 - 18 29
4.
Хаммарбю
 15 8 1 6 23 - 16 25
5.
Хеккен
 16 7 3 6 31 - 30 24
6.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
7.
Эльфсборг
 15 7 1 7 29 - 23 22
8.
АИК
 14 6 2 6 26 - 30 20
9.
Хальмстад
 14 6 0 8 19 - 26 18
10.
Сириус
 15 5 3 7 24 - 25 18
11.
Вернаму
 15 5 3 7 19 - 22 18
12.
Броммапойкарна
 15 4 6 5 20 - 26 18
13.
Гётеборг
 14 5 2 7 14 - 21 17
14.
Кальмар
 15 5 1 9 21 - 31 16
15.
Вестерос
 14 3 2 9 11 - 17 11
16.
ИФК Норрчепинг
 14 3 2 9 17 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
9.
Хальмстад
 7 4 0 3 12 - 8 12
10.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
13.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
14.
ИФК Норрчепинг
 6 2 0 4 8 - 16 6
15.
Броммапойкарна
 7 1 3 3 7 - 16 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 7 5 0 2 18 - 7 15
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Броммапойкарна
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
9.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
14.
АИК
 7 1 2 4 8 - 21 5
15.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 8
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
АИК Беширович Дино 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю онлайн

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