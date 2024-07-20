Тур: 15. Стадион: Гримста.
0:2
Конец матча
Ход матча
54'
69'
72'
0:2
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
19
Deniz
Gul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Deniz GulПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
-
-
-
38 Gent Elezaj
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Броммапойкарна
Хаммарбю
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
2.17
1.4
Среднее время на гол
41
64
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.81
1.25
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
49
72
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|7
|0.47
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.2
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.13
|Adam Jakobsen
|2
|0.13
|Ирандуст Далехо
|1
|0.07
|Торбьерн Эггем
|1
|0.07
|Эрквист Расмус
|1
|0.07
|Wilmer Odefalk
|1
|0.07
|Барслунд Каре
|1
|0.07
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|5 (1)
|0.33
|Bazoumana Toure
|3
|0.2
|Jusef Erabi
|3
|0.2
|Deniz Gul
|2
|0.13
|Теки Тесфальдет
|2
|0.13
|Пинас Шакилль
|2
|0.13
|Джуканович Виктор
|2
|0.13
|Куртулус Эдвин
|1
|0.07
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.07
|Marc Llinares
|1
|0.07
|Йоханссон Оскар
|0
|0
|Hampus Skoglund
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Чалышир Андре
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Васич Никола
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|5
|0
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Deniz Gul
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Bazoumana Toure
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Хаммарбю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
2
Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Хаммарбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
9
12
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Хаммарбю
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
16
10
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
5
31%
2
20%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
3
43%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Забито
19
22
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
3
16%
2
9%
1-15
3
16%
4
18%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
4
21%
6
27%
61-75
3
16%
4
18%
76-90
Пропущено
27
17
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
11%
0
0%
1-15
5
19%
5
29%
29%
16-30
2
7%
4
24%
31-45
6
22%
3
18%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
7
26%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2
Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1
Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0
Результаты матчей
Броммапойкарна
Хаммарбю
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
69
87
213
411
114
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|8
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|АИК
|Беширович Дино
|5