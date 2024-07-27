☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 16. Стадион: .
Гётеборг
3:4
Конец матча
Броммапойкарна
0'
1:0
2' Гол
Свенссон Густаф
1:1
45' Гол
Васич Никола
1:2
52' Гол
Фрицсон Людвиг
54' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
57' Желтая карточка
Adam Jakobsen
1:3
64' Гол
Васич Никола
2:3
73' Гол
Муколли Арбнор
2:4
75' Гол в свои ворота
Свенссон Густаф
3:4
88' Гол
Тордарсон Колбейнн
90'+8
25
Бишесари
Элис
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
17
Вендт
Оскар
6
Трондсен
Андерс
3
Эрлингмарк
Огюст
23
Тордарсон
Колбейнн
29
Thomas
Santos
14
Норлин
Густаф
19
Муколли
Арбнор
9
Скеллеруп
Лаурс
12
Мрозек
Фабиан
17
Alexander
Jensen
27
Барслунд
Каре
3
Абрахамссон
Александер
7
Кристенсен
Фредерик
26
Чалышир
Андре
10
Wilmer
Odefalk
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
13
Фрицсон
Людвиг
16
Adam
Jakobsen
9
Васич
Никола
Гётеборг
4-2-3-1
Броммапойкарна
4-2-3-1

История личных встреч

Гётеборг
Броммапойкарна

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9.1%
11 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

14 матчей

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:3
А
1:0
А
0:0
А
0:2
А
3:0
ТМК
3:0
А
3:0
А
1:1
А
2:1
А
2:0
А
1:2
А
1:1
А
0:3
А
4:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

2.43
1.71

Среднее время на гол

37
52

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.57
0.14

Среднее время на гол

157
630

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.5
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
96

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 6 0.38
Муколли Арбнор 2 0.13
Петтерссон Оскар 2 0.13
Норлин Густаф 2 0.13
Тордарсон Колбейнн 1 0.06
Thomas Santos 1 0.06
Свенссон Густаф 1 0.06
Malick Junior Yalcouye 1 0.06
Вендт Оскар 1 0.06
Скеллеруп Лаурс 1 0.06
Саломонссон Эмиль 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 9 0.56
Фрицсон Людвиг 4 0.25
Кристенсен Фредерик 2 0.13
Adam Jakobsen 2 0.13
Ирандуст Далехо 1 0.06
Торбьерн Эггем 1 0.06
Эрквист Расмус 1 0.06
Wilmer Odefalk 1 0.06
Барслунд Каре 1 0.06
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Alexander Jensen 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 3 1
Муколли Арбнор 4 0
Ольссон Себастьян 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Paulos Abraham 2 0
Вендт Оскар 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёркандер Эрик 1 1
Чалышир Андре 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Васич Никола 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Барслунд Каре 2 0
Adam Jakobsen 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Броммапойкарна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

7
6
Гётеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

7
7
Гётеборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Броммапойкарна
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
7
54%
2
13%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Забито

20
22
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
6
30%
5
23%
61-75
5
25%
3
14%
76-90

Пропущено

24
31
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
4%
4
13%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
10
42%
2
6%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
4
17%
6
19%
61-75
6
25%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0
Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1
Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1

Результаты матчей

Гётеборг
Броммапойкарна

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
3
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
4
5
1
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
7
9
2
14
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 15 10 1 4 29 - 14 31
3.
Мьельбю
 16 9 2 5 28 - 21 29
4.
Хаммарбю
 15 8 1 6 23 - 16 25
5.
ГАИС
 15 8 1 6 19 - 20 25
6.
Эльфсборг
 16 8 1 7 32 - 24 25
7.
Хеккен
 16 7 3 6 31 - 30 24
8.
Хальмстад
 16 7 0 9 20 - 27 21
9.
Сириус
 16 6 3 7 25 - 25 21
10.
Броммапойкарна
 16 5 6 5 24 - 29 21
11.
АИК
 15 6 2 7 26 - 32 20
12.
Вернаму
 16 5 3 8 19 - 23 18
13.
Гётеборг
 16 5 3 8 18 - 26 18
14.
ИФК Норрчепинг
 16 5 2 9 20 - 37 17
15.
Кальмар
 16 5 1 10 21 - 33 16
16.
Вестерос
 15 3 3 9 12 - 18 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
ГАИС
 8 6 1 1 13 - 7 19
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хальмстад
 8 5 0 3 13 - 8 15
9.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Гётеборг
 8 2 2 4 8 - 14 8
13.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
15.
Броммапойкарна
 7 1 3 3 7 - 16 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 7 5 0 2 18 - 7 15
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 13 10
9.
Мьельбю
 7 3 0 4 9 - 10 9
10.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
13.
Хальмстад
 8 2 0 6 7 - 19 6
14.
Вестерос
 7 1 2 4 6 - 7 5
15.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
АИК
 8 1 2 5 8 - 23 5
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
Сириус Кастегрен Хенрик 5
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