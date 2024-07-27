Тур: 16. Стадион: Гамла Уллеви.
3:4
Конец матча
0'
1:0
2' ГолСвенссон Густаф
1:1
45' ГолВасич Никола
1:2
52' ГолФрицсон Людвиг
54' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
57' Желтая карточкаAdam Jakobsen
1:3
64' ГолВасич Никола
2:3
73' ГолМуколли Арбнор
2:4
75' Гол в свои воротаСвенссон Густаф
3:4
88' ГолТордарсон Колбейнн
90'+8
Ход матча
2'
45'
52'
1:2
54'
57'
64'
1:3
73'
2:3
75'
2:4
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 8
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
17
Вендт
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
28 Lucas Kahed
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Гётеборг
Броммапойкарна
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
9.1%
11 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
14 матчей
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
2.43
1.71
Среднее время на гол
37
52
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.57
0.14
Среднее время на гол
157
630
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.5
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
96
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|6
|0.38
|Муколли Арбнор
|2
|0.13
|Петтерссон Оскар
|2
|0.13
|Норлин Густаф
|2
|0.13
|Тордарсон Колбейнн
|1
|0.06
|Thomas Santos
|1
|0.06
|Свенссон Густаф
|1
|0.06
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.06
|Вендт Оскар
|1
|0.06
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.06
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|9
|0.56
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.25
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.13
|Adam Jakobsen
|2
|0.13
|Ирандуст Далехо
|1
|0.06
|Торбьерн Эггем
|1
|0.06
|Эрквист Расмус
|1
|0.06
|Wilmer Odefalk
|1
|0.06
|Барслунд Каре
|1
|0.06
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|3
|1
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Malick Junior Yalcouye
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Чалышир Андре
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Васич Никола
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Adam Jakobsen
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Броммапойкарна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
7
6
Гётеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
7
7
Гётеборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Броммапойкарна
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
7
54%
2
13%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
3
23%
4
27%
76-90
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Забито
20
22
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
6
30%
5
23%
61-75
5
25%
3
14%
76-90
Пропущено
24
31
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
4%
4
13%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
10
42%
2
6%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
4
17%
6
19%
61-75
6
25%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0
Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1
Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1
Результаты матчей
Гётеборг
Броммапойкарна
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
17
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
35
45
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
412
79
214
313
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|5