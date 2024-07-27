☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 16. Стадион: .
Мальмё
0:1
Конец матча
Сириус
0'
16' Желтая карточка
Розенгрен Отто
0:1
51' Гол
Валта Лео
80' Желтая карточка
August Ljungberg
80' Желтая карточка
Далин Юхан
83' Желтая карточка
Сьогрелл Херман
90' Желтая карточка
Олссон Филип
90' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
90'+12

Ход матча

16'
Розенгрен Отто
 
51'
0:1
Валта Лео
(Викман Адам)
63'
Болин Уго
Берг Оливер
 
63'
Йонсен Лассер Берг
Розенгрен Отто
 
63'
Ольссон Мартин
Габриэль Даль Тое Бусанелло
 
65'
 
Хейер Мелкер
Перссон Хоаким
70'
Ботхейм Эрик
Телин Исаак
 
77'
Рикс Сёрен
Пенья Серхио
 
80'
 
August Ljungberg
80'
 
Сьогрелл Херман
August Ljungberg
80'
Далин Юхан
 
83'
 
Сьогрелл Херман
89'
 
Мурбек Андреас
Сьогрелл Херман
89'
 
Олссон Филип
Валта Лео
90'
 
Олссон Филип
90'
 
Кастегрен Хенрик

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 10
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
27
Далин
Юхан
33
Elison
Makolli
18
Янссон
Понтус
35
Nils
Zatterstrom
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
7
Розенгрен
Отто
22
Али
Таха
Абди
16
Берг
Оливер
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
30
Тоннандер
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
2
Нвадике
Патрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
14
Валта
Лео
8
Стенссон
Даниэль
18
Викман
Адам
7
Перссон
Хоаким
19
Миллескуг
Ноэль
36
August
Ljungberg
Мальмё
4-2-3-1
Сириус
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Сириус

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

17 матчей

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

А
3:4
А
1:3
А
3:0
А
2:1
А
3:1
А
2:3
А
4:0
А
4:0
А
2:5
А
1:1
А
0:1
А
5:0
А
0:4
А
0:4
А
3:3
ТМК
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

3.11
3.13

Среднее время на гол

28
28

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.78

Среднее время на гол

72
115

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

2.24
1.88

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

40
47

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 12 0.71
Ботхейм Эрик 9 0.53
Нанаси Себастьян 6 0.35
Болин Уго 5 0.29
Рикс Сёрен 2 0.12
Корнелиус Дерек 2 0.12
Йонсен Лассер Берг 1 0.06
Кристиансен Андерс 1 0.06
Янссон Понтус 1 0.06
Веккья Стефано 1 0.06
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.06
Nils Zatterstrom 1 0.06
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Али Таха Абди 0 0
Пенья Серхио 0 0
Берг Оливер 0 0
Мойсандер Никлас 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 9 0.56
Миллескуг Ноэль 5 0.31
Валта Лео 3 0.19
Линдберг Маркус 2 0.13
Хейер Мелкер 1 0.06
Перссон Хоаким 1 0.06
Кастегрен Хенрик 1 0.06
Олссон Филип 1 0.06
Викман Адам 1 0.06
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
August Ljungberg 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Розенгрен Отто 3 0
Пенья Серхио 2 0
Далин Юхан 2 0
Телин Исаак 2 0
Рикс Сёрен 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Янссон Понтус 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Али Таха Абди 1 0
Elison Makolli 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 5 0
Нвадике Патрик 4 0
Валта Лео 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Перссон Хоаким 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Стенссон Даниэль 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Викман Адам 2 0
Олссон Филип 1 0
Мурбек Андреас 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Мальмё
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Сириус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
3
Мальмё
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сириус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

21
12
Мальмё
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
Сириус
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

21
15

Голы по времени матча

Забито

20
9
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
4
20%
4
44%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
4
20%
3
33%
76-90

Пропущено

4
13
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

23
16
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
13%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
5
22%
4
25%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
8
35%
3
19%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
5
38%
3
25%
76-90

Забито

43
25
19 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
6
14%
2
8%
1-15
2
5%
4
16%
16-30
11
26%
4
16%
31-45
8
19%
6
24%
46-60
4
9%
3
12%
61-75
12
28%
6
24%
76-90

Пропущено

17
25
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 14
1
6%
1
4%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
5
29%
29%
2
8%
31-45
2
12%
5
20%
46-60
2
12%
8
32%
61-75
5
29%
29%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1
Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4
Сириус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2
Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0

Результаты матчей

Мальмё
Сириус

Точный счет

1:0
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

5
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
5
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
5
3
3
5
2.5
4
4
3
5
3.5
1
7
3
5
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
5
4
5
2.5
1
7
3
6
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
10
6
11
6
1.5
8
8
7
10
2.5
5
11
6
11
3.5
1
15
4
13
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 15 10 1 4 29 - 14 31
3.
Мьельбю
 16 9 2 5 28 - 21 29
4.
Хаммарбю
 15 8 1 6 23 - 16 25
5.
ГАИС
 15 8 1 6 19 - 20 25
6.
Эльфсборг
 16 8 1 7 32 - 24 25
7.
Хеккен
 16 7 3 6 31 - 30 24
8.
Хальмстад
 16 7 0 9 20 - 27 21
9.
Сириус
 16 6 3 7 25 - 25 21
10.
Броммапойкарна
 16 5 6 5 24 - 29 21
11.
АИК
 15 6 2 7 26 - 32 20
12.
Вернаму
 16 5 3 8 19 - 23 18
13.
Гётеборг
 16 5 3 8 18 - 26 18
14.
ИФК Норрчепинг
 16 5 2 9 20 - 37 17
15.
Кальмар
 16 5 1 10 21 - 33 16
16.
Вестерос
 15 3 3 9 12 - 18 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
ГАИС
 8 6 1 1 13 - 7 19
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хальмстад
 8 5 0 3 13 - 8 15
9.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Гётеборг
 8 2 2 4 8 - 14 8
13.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
15.
Броммапойкарна
 7 1 3 3 7 - 16 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 7 5 0 2 18 - 7 15
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 13 10
9.
Мьельбю
 7 3 0 4 9 - 10 9
10.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
13.
Хальмстад
 8 2 0 6 7 - 19 6
14.
Вестерос
 7 1 2 4 6 - 7 5
15.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
АИК
 8 1 2 5 8 - 23 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
Сириус Кастегрен Хенрик 5
Весь список
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    • 51'
      Викман Адам сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Валта Лео бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Розенгрен Отто получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мальмё 0:1 Сириус онлайн

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