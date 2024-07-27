Тур: 16. Стадион: Эледа.
0'
16' Желтая карточкаРозенгрен Отто
0:1
51' ГолВалта Лео
80' Желтая карточкаAugust Ljungberg
80' Желтая карточкаДалин Юхан
83' Желтая карточкаСьогрелл Херман
90' Желтая карточкаОлссон Филип
90' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
90'+12
Ход матча
16'
51'
0:1
63'
80'
80'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 10
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
27
Далин
Юхан
16
Берг
Оливер
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 David Celic
-
-
26 Hugo Mella
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Мальмё
Сириус
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
17 матчей
82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
3.11
3.13
Среднее время на гол
28
28
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.78
Среднее время на гол
72
115
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
2.24
1.88
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
40
47
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|12
|0.71
|Ботхейм Эрик
|9
|0.53
|Нанаси Себастьян
|6
|0.35
|Болин Уго
|5
|0.29
|Рикс Сёрен
|2
|0.12
|Корнелиус Дерек
|2
|0.12
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0.06
|Кристиансен Андерс
|1
|0.06
|Янссон Понтус
|1
|0.06
|Веккья Стефано
|1
|0.06
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.06
|Nils Zatterstrom
|1
|0.06
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|9
|0.56
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.31
|Валта Лео
|3
|0.19
|Линдберг Маркус
|2
|0.13
|Хейер Мелкер
|1
|0.06
|Перссон Хоаким
|1
|0.06
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.06
|Олссон Филип
|1
|0.06
|Викман Адам
|1
|0.06
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Розенгрен Отто
|3
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Далин Юхан
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Рикс Сёрен
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Elison Makolli
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|5
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Валта Лео
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Стенссон Даниэль
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Викман Адам
|2
|0
|Олссон Филип
|1
|0
|Мурбек Андреас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Сириус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
3
Мальмё
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сириус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
21
12
Мальмё
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
Сириус
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
21
15
Голы по времени матча
Забито
20
9
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
4
20%
4
44%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
4
20%
3
33%
76-90
Пропущено
4
13
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
23
16
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
13%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
5
22%
4
25%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
8
35%
3
19%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
5
38%
3
25%
76-90
Забито
43
25
19 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
6
14%
2
8%
1-15
2
5%
4
16%
16-30
11
26%
4
16%
31-45
8
19%
6
24%
46-60
4
9%
3
12%
61-75
12
28%
6
24%
76-90
Пропущено
17
25
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 14
1
6%
1
4%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
5
29%
29%
2
8%
31-45
2
12%
5
20%
46-60
2
12%
8
32%
61-75
5
29%
29%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1
Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4
Сириус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2
Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0
Результаты матчей
Мальмё
Сириус
Точный счет
1:0
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
5
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
5
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
53
53
35
44
35
17
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
35
45
17
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
106
116
88
710
511
611
115
413
115
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|5