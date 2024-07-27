☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 16. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
2:0
Конец матча
Кальмар
0'
1:0
17' Гол
Нюман Кристоффер
49' Желтая карточка
Саетра Ларс
64' Желтая карточка
Гояни Роберт
2:0
65' Гол
Нюман Кристоффер
76' Желтая карточка
Vince Osuji
2:0
76' Не забитый пенальти
Нюман Кристоффер
89' Желтая карточка
Скрабб Симон
90' Желтая карточка
Ivan Inzoudine
90' Желтая карточка
Траустасон Арнор
90'+5
91
Нильссон
Давид
16
Салихович
Дино
6
Ссеванкамбо
Исак
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
9
Траустасон
Арнор
11
Лушаку
Исмет
37
Moutaz
Neffati
26
Хазени
Кристоффер
15
Бьёрк
Карл
5
Нюман
Кристоффер
1
Бролин
Самуэль
5
Хальберг
Мелькер
39
Саетра
Ларс
4
Vince
Osuji
13
Карлссон
Йохан
29
Ромариньо
Перейра
23
Гояни
Роберт
11
Ринг
Джонатан
28
Свенссон
Макс
9
Исламович
Дино
20
Тренсков
Якоб
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Кальмар

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

33 матча

45.5%
24.2%
30.3%
15 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:1
А
1:0
А
2:1
А
2:2
А
1:2
А
1:0
А
1:2
А
0:2
А
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:2
ТМК
2:4
А
3:1
ТМК
1:1
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
4:1
А
1:2
А
2:1
А
0:0
А
2:0
А
0:1
А
2:2
А
0:2
А
2:1
А
5:0
А
1:2
ШК
0:2
ТМС
1:1
А
6:0
А
1:3

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.44
1.35

Среднее время на гол

62
66

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.65
1.13

Среднее время на гол

54
80

Всего голов

51
41

Голов в среднем за матч

1.55
1.24

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 7 0.44
Прица Тим 4 0.25
Траустасон Арнор 4 0.25
Сигюргейрссон Исак 2 0.13
Ture Sandberg 1 0.06
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.06
Лушаку Исмет 1 0.06
Бьёрк Карл 0 0
Kevin Jansson 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Moutaz Neffati 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 5 0.31
Скрабб Симон 4 0.25
Исламович Дино 4 0.25
Ринг Джонатан 3 0.19
Йенсен Кевин 2 0.13
Хальберг Мелькер 1 0.06
Саетра Ларс 1 0.06
Гояни Роберт 1 0.06
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Магаши Абдуссалам 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Kevin Jansson 3 0
Каллей Яхья 3 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Ватсон Макс 2 0
Лушаку Исмет 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Нильссон Давид 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Прица Тим 1 0
Салихович Дино 1 0
Moutaz Neffati 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 4 0
Саетра Ларс 3 0
Гояни Роберт 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ларссон Стефан 1 0
Ринг Джонатан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Исламович Дино 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Vince Osuji 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Кальмар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
5
ИФК Норрчепинг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Кальмар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

4
8
ИФК Норрчепинг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Кальмар
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
6
55%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
4
44%
1
9%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
19%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
5
56%
1
9%
46-60
1
11%
5
45%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

21
15
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
19%
1
7%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
19%
4
27%
76-90

Забито

18
22
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
2
11%
8
36%
31-45
6
33%
2
9%
46-60
5
28%
6
27%
61-75
2
11%
2
9%
76-90

Пропущено

37
30
19 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
7
19%
4
13%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
7
19%
5
17%
31-45
5
14%
8
27%
46-60
7
19%
3
10%
61-75
6
16%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0
Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2
Кальмар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0
Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Кальмар

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
7
8
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 16 12 2 2 44 - 15 38
2.
Юргорден
 15 10 1 4 29 - 14 31
3.
Мьельбю
 16 9 2 5 28 - 21 29
4.
Хаммарбю
 15 8 1 6 23 - 16 25
5.
ГАИС
 15 8 1 6 19 - 20 25
6.
Эльфсборг
 16 8 1 7 32 - 24 25
7.
Хеккен
 16 7 3 6 31 - 30 24
8.
АИК
 15 6 2 7 26 - 32 20
9.
Хальмстад
 15 6 0 9 19 - 27 18
10.
Сириус
 15 5 3 7 24 - 25 18
11.
Вернаму
 15 5 3 7 19 - 22 18
12.
Гётеборг
 15 5 3 7 15 - 22 18
13.
Броммапойкарна
 15 4 6 5 20 - 26 18
14.
ИФК Норрчепинг
 16 5 2 9 20 - 37 17
15.
Кальмар
 16 5 1 10 21 - 33 16
16.
Вестерос
 15 3 3 9 12 - 18 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
ГАИС
 8 6 1 1 13 - 7 19
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
9.
Хальмстад
 7 4 0 3 12 - 8 12
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Гётеборг
 7 2 2 3 5 - 10 8
13.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
15.
Броммапойкарна
 7 1 3 3 7 - 16 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 7 5 0 2 18 - 7 15
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Броммапойкарна
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Мьельбю
 7 3 0 4 9 - 10 9
9.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
13.
Хальмстад
 8 2 0 6 7 - 19 6
14.
Вестерос
 7 1 2 4 6 - 7 5
15.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
АИК
 8 1 2 5 8 - 23 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
АИК Беширович Дино 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Бьёрк Карл сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Нюман Кристоффер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ИФК Норрчепинг 2:0 Кальмар онлайн

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