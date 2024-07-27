Тур: 16. Стадион: Platinumcars Arena.
2:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолНюман Кристоффер
49' Желтая карточкаСаетра Ларс
64' Желтая карточкаГояни Роберт
2:0
65' ГолНюман Кристоффер
76' Желтая карточкаVince Osuji
2:0
76' Не забитый пенальтиНюман Кристоффер
89' Желтая карточкаСкрабб Симон
90' Желтая карточкаIvan Inzoudine
90' Желтая карточкаТраустасон Арнор
90'+5
Ход матча
17'
1:0
49'
64'
65'
76'
76'
2:0
89'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
11
Лушаку
Исмет
15
Бьёрк
Карл
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Кальмар
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
33 матча
45.5%
24.2%
30.3%
15 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.44
1.35
Среднее время на гол
62
66
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.65
1.13
Среднее время на гол
54
80
Всего голов
51
41
Голов в среднем за матч
1.55
1.24
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|7
|0.44
|Прица Тим
|4
|0.25
|Траустасон Арнор
|4
|0.25
|Сигюргейрссон Исак
|2
|0.13
|Ture Sandberg
|1
|0.06
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.06
|Лушаку Исмет
|1
|0.06
|Бьёрк Карл
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Moutaz Neffati
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|5
|0.31
|Скрабб Симон
|4
|0.25
|Исламович Дино
|4
|0.25
|Ринг Джонатан
|3
|0.19
|Йенсен Кевин
|2
|0.13
|Хальберг Мелькер
|1
|0.06
|Саетра Ларс
|1
|0.06
|Гояни Роберт
|1
|0.06
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Магаши Абдуссалам
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Каллей Яхья
|3
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Ватсон Макс
|2
|0
|Лушаку Исмет
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Moutaz Neffati
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|4
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Гояни Роберт
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Исламович Дино
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Vince Osuji
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Кальмар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
5
ИФК Норрчепинг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Кальмар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
4
8
ИФК Норрчепинг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Кальмар
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
6
55%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
4
44%
1
9%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
19%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
5
56%
1
9%
46-60
1
11%
5
45%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
21
15
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
19%
1
7%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
19%
4
27%
76-90
Забито
18
22
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
2
11%
8
36%
31-45
6
33%
2
9%
46-60
5
28%
6
27%
61-75
2
11%
2
9%
76-90
Пропущено
37
30
19 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
7
19%
4
13%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
7
19%
5
17%
31-45
5
14%
8
27%
46-60
7
19%
3
10%
61-75
6
16%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0
Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2
Кальмар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0
Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Кальмар
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
16
35
16
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
26
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
312
78
114
114
114
114
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|АИК
|Беширович Дино
|5