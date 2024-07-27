☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 16. Стадион: .
Хальмстад
1:0
Конец матча
Вернаму
0'
1:0
63' Гол
Снаер Ингассон Бирнир
66' Желтая карточка
Сведберг Джонатан
90'+6

Ход матча

63'
Снаер Ингассон Бирнир
1:0
65'
Алланссон Йоэль
Мяйнпя Нило
 
65'
Тёрготт Блэйр
Снаер Ингассон Бирнир
 
66'
Сведберг Джонатан
 
69'
 
Frank Junior Adjei
Mohammad Alsalkhadi
69'
 
Оливейра Вендерсон
Ле Ру Люк
79'
 
Бастос Марко
Samuel Kotto
89'
 
Юханссон Карл
Johnbosco Samuel Kalu
90'
Bleon Kurtulus
Юханссон Андреас
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
12
Эрландссон
Тим
3
Gabriel
Wallentin
4
Юханссон
Андреас
21
Ульссон
Маркус
17
Боман
Андре
27
Ногейра
Винисиус
13
Эйольфссон
Гисли
8
Сведберг
Джонатан
16
Мяйнпя
Нило
11
William
Granath
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
24
Грозданич
Эмин
23
Samuel
Kotto
21
Ле
Ру
Люк
22
Терн
Симон
10
Зелькович
Айдин
18
Mohammad
Alsalkhadi
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
16
Albin
Lohikangas
Хальмстад
5-3-2
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Вернаму

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
1:3
К
0:1
А
0:0
А
2:2
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:3
С
0:3
С
1:3
С
1:1
С
5:2
С
2:3
С
5:2

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.5
1.71

Среднее время на гол

36
52

Всего голов

4
13

Голов в среднем за матч

0.57
2.17

Среднее время на гол

157
41

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.46
1.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

61
46

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.31
William Granath 3 0.19
Viktor Granath 2 0.13
Офосу-Айе Фил 2 0.13
Снаер Ингассон Бирнир 2 0.13
Аль-Аммари Амир 1 0.06
Ульссон Маркус 1 0.06
Сведберг Джонатан 1 0.06
Баффо Джозеф 1 0.06
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.06
Gabriel Wallentin 1 0.06
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.44
Зелькович Айдин 4 (1) 0.25
Энгвалль Густав 3 0.19
Берг Виктор 2 0.13
Юханссон Карл 1 0.06
Hampus Naesstroem 1 0.06
Оливейра Вендерсон 1 0.06
Frank Junior Adjei 0 0
Mohammad Alsalkhadi 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Gabriel Wallentin 4 0
Сведберг Джонатан 3 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
William Granath 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Frank Junior Adjei 4 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Энгвалль Густав 2 0
Albin Lohikangas 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Вернаму
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Хальмстад
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Вернаму
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

4
6
Хальмстад
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Вернаму
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
17%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
50%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
9
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
38%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
6%
5
33%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Забито

20
20
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
5
25%
3
15%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
5
25%
3
15%
31-45
2
10%
6
30%
46-60
2
10%
5
25%
61-75
3
15%
2
10%
76-90

Пропущено

26
21
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
19%
6
29%
1-15
5
19%
5
24%
16-30
2
8%
5
24%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
6
23%
2
10%
61-75
5
19%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2
Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4
Вернаму
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2
Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1

Результаты матчей

Хальмстад
Вернаму

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
2
6
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
4
3
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
6
9
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 15 10 1 4 29 - 14 31
3.
Мьельбю
 16 9 2 5 28 - 21 29
4.
Хаммарбю
 15 8 1 6 23 - 16 25
5.
ГАИС
 15 8 1 6 19 - 20 25
6.
Эльфсборг
 16 8 1 7 32 - 24 25
7.
Хеккен
 16 7 3 6 31 - 30 24
8.
Хальмстад
 16 7 0 9 20 - 27 21
9.
Сириус
 16 6 3 7 25 - 25 21
10.
Броммапойкарна
 16 5 6 5 24 - 29 21
11.
АИК
 15 6 2 7 26 - 32 20
12.
Вернаму
 16 5 3 8 19 - 23 18
13.
Гётеборг
 16 5 3 8 18 - 26 18
14.
ИФК Норрчепинг
 16 5 2 9 20 - 37 17
15.
Кальмар
 16 5 1 10 21 - 33 16
16.
Вестерос
 15 3 3 9 12 - 18 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
ГАИС
 8 6 1 1 13 - 7 19
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хальмстад
 8 5 0 3 13 - 8 15
9.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Гётеборг
 8 2 2 4 8 - 14 8
13.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
15.
Броммапойкарна
 7 1 3 3 7 - 16 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 7 5 0 2 18 - 7 15
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 13 10
9.
Мьельбю
 7 3 0 4 9 - 10 9
10.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
13.
Хальмстад
 8 2 0 6 7 - 19 6
14.
Вестерос
 7 1 2 4 6 - 7 5
15.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
АИК
 8 1 2 5 8 - 23 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
Сириус Кастегрен Хенрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Хальмстад 1:0 Вернаму онлайн

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