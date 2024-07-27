Тур: 16. Стадион: Oerjans Vall.
Ход матча
63'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
17
Боман
Андре
16
Мяйнпя
Нило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Samuel KottoЗащитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Anes Mravac
История личных встреч
Хальмстад
Вернаму
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.5
1.71
Среднее время на гол
36
52
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
0.57
2.17
Среднее время на гол
157
41
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.46
1.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
61
46
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.31
|William Granath
|3
|0.19
|Viktor Granath
|2
|0.13
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.13
|Снаер Ингассон Бирнир
|2
|0.13
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.06
|Ульссон Маркус
|1
|0.06
|Сведберг Джонатан
|1
|0.06
|Баффо Джозеф
|1
|0.06
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.06
|Gabriel Wallentin
|1
|0.06
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.44
|Зелькович Айдин
|4 (1)
|0.25
|Энгвалль Густав
|3
|0.19
|Берг Виктор
|2
|0.13
|Юханссон Карл
|1
|0.06
|Hampus Naesstroem
|1
|0.06
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.06
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Frank Junior Adjei
|4
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Albin Lohikangas
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Вернаму
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Хальмстад
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Вернаму
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
4
6
Хальмстад
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Вернаму
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
17%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
50%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
8
9
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
38%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
6%
5
33%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Забито
20
20
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
5
25%
3
15%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
5
25%
3
15%
31-45
2
10%
6
30%
46-60
2
10%
5
25%
61-75
3
15%
2
10%
76-90
Пропущено
26
21
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
19%
6
29%
1-15
5
19%
5
24%
16-30
2
8%
5
24%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
6
23%
2
10%
61-75
5
19%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2
Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4
Вернаму
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2
Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1
Результаты матчей
Хальмстад
Вернаму
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
34
26
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
26
43
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
510
69
312
114
114
114
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|5