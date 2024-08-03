Тур: 17. Стадион: Iver Arena.
Ход матча
26'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
17
Тюкосен
Мадс
2
Эд
Эскил
32
Модесто
Руй
24
Lamine
Dabo
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
37 Ahmad Faqa
-
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Вестерос
АИК
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахлинви Маттео
|3
|0.18
|Оффия Генри
|2
|0.12
|Patric Aaslund
|1
|0.06
|Диабате Ибрахим
|1
|0.06
|Гефверт Симон
|1
|0.06
|Herman Magnusson
|1
|0.06
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.06
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Йоханссон Саймон
|0
|0
|Viktor Granath
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|9
|0.53
|Модесто Руй
|3
|0.18
|Целина Берсант
|3
|0.18
|Исмаила Кулибали
|2
|0.12
|Беширович Дино
|2
|0.12
|Тюкосен Мадс
|1
|0.06
|Фараж Омар
|1
|0.06
|Салетрос Антон
|1
|0.06
|Хансен Беньямин
|1
|0.06
|Эд Эскил
|1
|0.06
|Abdihakin Ali
|1
|0.06
|Taha Ayari
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Ахлинви Маттео
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|5
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Милошевич Александер
|3
|0
|Салетрос Антон
|3
|0
|Lamine Dabo
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
8
Вестерос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
АИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
5
15
Вестерос
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
АИК
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
7
23
Голы по времени матча
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Пропущено
11
20
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
9%
2
10%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
4
36%
4
20%
31-45
3
27%
6
30%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
1
9%
4
20%
76-90
Забито
6
17
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
2
33%
4
24%
61-75
2
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
4
36%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
12
27
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 2
1
8%
2
7%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
2
17%
6
22%
46-60
2
17%
7
26%
61-75
4
33%
6
22%
76-90
Пропущено
22
31
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
14%
3
10%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
5
23%
5
16%
31-45
7
32%
10
32%
46-60
1
5%
5
16%
61-75
3
14%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1
Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2
АИК
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2
Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1
Результаты матчей
Вестерос
АИК
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вестерос
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
133
313
610
115
214
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|44 - 16
|38
|2.
|16
|11
|1
|4
|31 - 15
|34
|3.
|17
|9
|2
|6
|28 - 24
|29
|4.
|0:0
|17
|9
|2
|6
|20 - 20
|29
|5.
|16
|9
|1
|6
|26 - 16
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|7.
|17
|8
|1
|8
|33 - 26
|25
|8.
|1:0
|17
|7
|2
|8
|27 - 33
|23
|9.
|16
|7
|0
|9
|20 - 27
|21
|10.
|16
|6
|3
|7
|25 - 25
|21
|11.
|16
|5
|6
|5
|24 - 29
|21
|12.
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|13.
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|14.
|0:0
|17
|5
|3
|9
|20 - 37
|18
|15.
|16
|5
|1
|10
|21 - 33
|16
|16.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|12 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|4.
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|5.
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|6.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|8.
|1:0
|8
|5
|0
|3
|18 - 10
|15
|9.
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|15
|10.
|0:0
|8
|4
|0
|4
|11 - 16
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|16 - 12
|11
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|14.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|6 - 12
|7
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 16
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|23 - 13
|17
|3.
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|0:0
|8
|3
|0
|5
|7 - 13
|9
|11.
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|12.
|1:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 23
|8
|13.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|14.
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|15.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|16.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|5