☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 17. Стадион: .
Вестерос
0:1
Первый тайм: 26'
АИК
0'
0:1
26' Гол

Ход матча

26'
0:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
АИК
3.10
Реклама, fon.bet
3.55
Реклама, pari.ru
2.60
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
1
Фагерстрём
Антон
3
Гранат
Густав
18
Нсабиумва
Фредерик
2
Herman
Magnusson
29
Alexander
Warneryd
10
Daniel
Ask
24
Marcus
Linday
44
Max
Larsson
8
Ахлинви
Маттео
14
Viktor
Granath
30
Саиди
Абдельрахман
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
2
Эд
Эскил
32
Модесто
Руй
24
Lamine
Dabo
7
Салетрос
Антон
10
Целина
Берсант
28
Питтас
Яннис
19
Беширович
Дино
Вестерос
3-4-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

Вестерос
АИК

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:0
ТМК
1:1
ТМК
1:1
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахлинви Маттео 3 0.18
Оффия Генри 2 0.12
Patric Aaslund 1 0.06
Диабате Ибрахим 1 0.06
Гефверт Симон 1 0.06
Herman Magnusson 1 0.06
Jabir Abdihakim Ali 1 0.06
Alexander Warneryd 0 0
Йоханссон Саймон 0 0
Viktor Granath 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 9 0.53
Модесто Руй 3 0.18
Целина Берсант 3 0.18
Исмаила Кулибали 2 0.12
Беширович Дино 2 0.12
Тюкосен Мадс 1 0.06
Фараж Омар 1 0.06
Салетрос Антон 1 0.06
Хансен Беньямин 1 0.06
Эд Эскил 1 0.06
Abdihakin Ali 1 0.06
Taha Ayari 0 0
Lamine Dabo 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 3 0
Max Larsson 3 0
Ахлинви Маттео 2 0
Alex Douglas 2 0
Herman Magnusson 2 0
Daniel Ask 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Marcus Linday 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 5 0
Тюкосен Мадс 2 1
Исмаила Кулибали 2 1
Милошевич Александер 3 0
Салетрос Антон 3 0
Lamine Dabo 2 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Целина Берсант 1 0
Эд Эскил 1 0

Результаты матчей

Вестерос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
8
Вестерос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
АИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

5
15
Вестерос
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
АИК
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

7
23

Голы по времени матча

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Пропущено

11
20
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
9%
2
10%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
4
36%
4
20%
31-45
3
27%
6
30%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
1
9%
4
20%
76-90

Забито

6
17
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
2
33%
4
24%
61-75
2
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
4
36%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

12
27
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 2
1
8%
2
7%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
2
17%
6
22%
46-60
2
17%
7
26%
61-75
4
33%
6
22%
76-90

Пропущено

22
31
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
14%
3
10%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
5
23%
5
16%
31-45
7
32%
10
32%
46-60
1
5%
5
16%
61-75
3
14%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1
Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2
АИК
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2
Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1

Результаты матчей

Вестерос
АИК

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вестерос
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
13
3
3
13
1.5
6
10
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 16 11 1 4 31 - 15 34
3.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
4.
ГАИС
 0:0 17 9 2 6 20 - 20 29
5.
Хаммарбю
 16 9 1 6 26 - 16 28
6.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
7.
Эльфсборг
 17 8 1 8 33 - 26 25
8.
АИК
 1:0 17 7 2 8 27 - 33 23
9.
Хальмстад
 16 7 0 9 20 - 27 21
10.
Сириус
 16 6 3 7 25 - 25 21
11.
Броммапойкарна
 16 5 6 5 24 - 29 21
12.
Вернаму
 16 5 3 8 19 - 23 18
13.
Гётеборг
 16 5 3 8 18 - 26 18
14.
ИФК Норрчепинг
 0:0 17 5 3 9 20 - 37 18
15.
Кальмар
 16 5 1 10 21 - 33 16
16.
Вестерос
 0:1 17 3 3 11 12 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
ГАИС
 0:0 9 6 2 1 13 - 7 20
4.
Эльфсборг
 9 6 1 2 23 - 9 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
7.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
8.
АИК
 1:0 8 5 0 3 18 - 10 15
9.
Хальмстад
 8 5 0 3 13 - 8 15
10.
ИФК Норрчепинг
 0:0 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Гётеборг
 8 2 2 4 8 - 14 8
13.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Вестерос
 0:1 9 2 1 6 6 - 12 7
15.
Броммапойкарна
 7 1 3 3 7 - 16 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
2.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 13 10
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
ГАИС
 0:0 8 3 0 5 7 - 13 9
11.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
12.
АИК
 1:0 9 2 2 5 9 - 23 8
13.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
14.
Хальмстад
 8 2 0 6 7 - 19 6
15.
ИФК Норрчепинг
 0:0 9 1 3 5 9 - 21 6
16.
Вестерос
 0:1 8 1 2 5 6 - 11 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 6
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Сириус Кастегрен Хенрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    ГОООООЛ АИК забивает
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
АИК
3.10
Реклама, fon.bet
3.55
Реклама, pari.ru
2.60
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерос 0:1 АИК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Вестерос
АИК
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный