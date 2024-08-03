Тур: 17. Стадион: Iver Arena. Зрители: 8679
0'
0:1
25' ГолМодесто Руй
0:2
34' ГолБеширович Дино
1:2
41' ГолViktor Granath
45' Желтая карточкаБеширович Дино
45' Желтая карточкаНсабиумва Фредерик
90'+9
Ход матча
25'
0:1
34'
0:2
41'
1:2
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 8
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
17
Тюкосен
Мадс
2
Эд
Эскил
32
Модесто
Руй
24
Lamine
Dabo
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
37 Ahmad Faqa
-
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Вестерос
АИК
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахлинви Маттео
|3
|0.18
|Оффия Генри
|2
|0.12
|Patric Aaslund
|1
|0.06
|Viktor Granath
|1
|0.06
|Диабате Ибрахим
|1
|0.06
|Гефверт Симон
|1
|0.06
|Herman Magnusson
|1
|0.06
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.06
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Йоханссон Саймон
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|9
|0.53
|Модесто Руй
|4
|0.24
|Целина Берсант
|3
|0.18
|Беширович Дино
|3
|0.18
|Исмаила Кулибали
|2
|0.12
|Тюкосен Мадс
|1
|0.06
|Фараж Омар
|1
|0.06
|Салетрос Антон
|1
|0.06
|Хансен Беньямин
|1
|0.06
|Эд Эскил
|1
|0.06
|Abdihakin Ali
|1
|0.06
|Taha Ayari
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|4
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Ахлинви Маттео
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Милошевич Александер
|3
|0
|Салетрос Антон
|3
|0
|Lamine Dabo
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
8
Вестерос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
АИК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
5
15
Вестерос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
АИК
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
8
23
Голы по времени матча
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Пропущено
13
21
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
5
38%
5
24%
31-45
3
23%
6
29%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
1
8%
4
19%
76-90
Забито
6
17
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
2
33%
4
24%
61-75
2
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
4
36%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
13
29
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 2
1
8%
2
7%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
2
15%
6
21%
31-45
2
15%
6
21%
46-60
2
15%
7
24%
61-75
4
31%
6
21%
76-90
Пропущено
24
32
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
3
13%
3
9%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
6
25%
6
19%
31-45
7
29%
29%
10
31%
46-60
1
4%
5
16%
61-75
3
13%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1
Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2
АИК
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2
Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1
Результаты матчей
Вестерос
АИК
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вестерос
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
27
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
72
17
36
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
143
314
710
116
215
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|44 - 16
|38
|2.
|16
|11
|1
|4
|31 - 15
|34
|3.
|17
|9
|2
|6
|28 - 24
|29
|4.
|16
|9
|1
|6
|26 - 16
|28
|5.
|17
|9
|1
|7
|20 - 21
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|7.
|17
|8
|1
|8
|33 - 26
|25
|8.
|3:1
|17
|6
|6
|5
|27 - 30
|24
|9.
|17
|7
|2
|8
|28 - 34
|23
|10.
|16
|6
|3
|7
|25 - 25
|21
|11.
|1:3
|17
|7
|0
|10
|21 - 30
|21
|12.
|17
|6
|2
|9
|21 - 37
|20
|13.
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|14.
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|15.
|16
|5
|1
|10
|21 - 33
|16
|16.
|17
|3
|3
|11
|13 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|4.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|5.
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|6.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|8.
|8
|5
|0
|3
|18 - 10
|15
|9.
|1:3
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|15
|10.
|8
|4
|0
|4
|11 - 16
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|16 - 12
|11
|12.
|3:1
|8
|2
|3
|3
|10 - 17
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|15.
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|23 - 13
|17
|3.
|3:1
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|7 - 13
|9
|11.
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 21
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 24
|8
|14.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|15.
|1:3
|9
|2
|0
|7
|8 - 22
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5