☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 8679
Вестерос
1:2
Конец матча
АИК
0'
0:1
25' Гол
Модесто Руй
0:2
34' Гол
Беширович Дино
1:2
41' Гол
Viktor Granath
45' Желтая карточка
Беширович Дино
45' Желтая карточка
Нсабиумва Фредерик
90'+9

Ход матча

25'
0:1
Модесто Руй
(Питтас Яннис)
34'
0:2
Беширович Дино
41'
Viktor Granath
1:2
45'
 
Беширович Дино
45'
Нсабиумва Фредерик
 
60'
Рибейро Педро
Ахлинви Маттео
 
74'
 
Ринг Эрик
Беширович Дино
79'
Вернерссон Виктор
Max Larsson
 
79'
Бузаине Элиас
Alexander Warneryd
 
86'
Диабате Ибрахим
Daniel Ask
 
86'
Оффия Генри
Саиди Абдельрахман
 
90'
 
Ahmad Faqa
Питтас Яннис
90'
 
Гвидетти Йон
Тюкосен Мадс
90'
 
Бьорнстрем Аксель
Эд Эскил

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Фагерстрём
Антон
3
Гранат
Густав
18
Нсабиумва
Фредерик
2
Herman
Magnusson
29
Alexander
Warneryd
10
Daniel
Ask
24
Marcus
Linday
44
Max
Larsson
8
Ахлинви
Маттео
14
Viktor
Granath
30
Саиди
Абдельрахман
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
2
Эд
Эскил
32
Модесто
Руй
24
Lamine
Dabo
7
Салетрос
Антон
10
Целина
Берсант
28
Питтас
Яннис
19
Беширович
Дино
Вестерос
3-4-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

Вестерос
АИК

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:0
ТМК
1:1
ТМК
1:1
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахлинви Маттео 3 0.18
Оффия Генри 2 0.12
Patric Aaslund 1 0.06
Viktor Granath 1 0.06
Диабате Ибрахим 1 0.06
Гефверт Симон 1 0.06
Herman Magnusson 1 0.06
Jabir Abdihakim Ali 1 0.06
Alexander Warneryd 0 0
Йоханссон Саймон 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 9 0.53
Модесто Руй 4 0.24
Целина Берсант 3 0.18
Беширович Дино 3 0.18
Исмаила Кулибали 2 0.12
Тюкосен Мадс 1 0.06
Фараж Омар 1 0.06
Салетрос Антон 1 0.06
Хансен Беньямин 1 0.06
Эд Эскил 1 0.06
Abdihakin Ali 1 0.06
Taha Ayari 0 0
Lamine Dabo 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 4 0
Max Larsson 3 0
Ахлинви Маттео 2 0
Alex Douglas 2 0
Herman Magnusson 2 0
Daniel Ask 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Marcus Linday 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 6 0
Тюкосен Мадс 2 1
Исмаила Кулибали 2 1
Милошевич Александер 3 0
Салетрос Антон 3 0
Lamine Dabo 2 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Целина Берсант 1 0
Эд Эскил 1 0

Результаты матчей

Вестерос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
8
Вестерос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
АИК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

5
15
Вестерос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
АИК
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

8
23

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

13
21
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
5
38%
5
24%
31-45
3
23%
6
29%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
1
8%
4
19%
76-90

Забито

6
17
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
2
33%
4
24%
61-75
2
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
4
36%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

13
29
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 2
1
8%
2
7%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
2
15%
6
21%
31-45
2
15%
6
21%
46-60
2
15%
7
24%
61-75
4
31%
6
21%
76-90

Пропущено

24
32
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
3
13%
3
9%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
6
25%
6
19%
31-45
7
29%
29%
10
31%
46-60
1
4%
5
16%
61-75
3
13%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1
Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2
АИК
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2
Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1

Результаты матчей

Вестерос
АИК

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вестерос
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
7
1.5
3
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
7
10
1
16
2.5
2
15
1
16
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 16 11 1 4 31 - 15 34
3.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
4.
Хаммарбю
 16 9 1 6 26 - 16 28
5.
ГАИС
 17 9 1 7 20 - 21 28
6.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
7.
Эльфсборг
 17 8 1 8 33 - 26 25
8.
Броммапойкарна
 3:1 17 6 6 5 27 - 30 24
9.
АИК
 17 7 2 8 28 - 34 23
10.
Сириус
 16 6 3 7 25 - 25 21
11.
Хальмстад
 1:3 17 7 0 10 21 - 30 21
12.
ИФК Норрчепинг
 17 6 2 9 21 - 37 20
13.
Вернаму
 16 5 3 8 19 - 23 18
14.
Гётеборг
 16 5 3 8 18 - 26 18
15.
Кальмар
 16 5 1 10 21 - 33 16
16.
Вестерос
 17 3 3 11 13 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 9 6 1 2 23 - 9 19
4.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
7.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
8.
АИК
 8 5 0 3 18 - 10 15
9.
Хальмстад
 1:3 8 5 0 3 13 - 8 15
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Броммапойкарна
 3:1 8 2 3 3 10 - 17 9
13.
Гётеборг
 8 2 2 4 8 - 14 8
14.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
15.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
2.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
3.
Броммапойкарна
 3:1 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 13 10
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
ГАИС
 8 3 0 5 7 - 13 9
11.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 1:3 9 2 0 7 8 - 22 6
16.
Вестерос
 8 1 2 5 6 - 11 5
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
АИК Беширович Дино 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
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