Тур: 17. Стадион: Гримста.
3:1
Второй тайм: 54'
0'
1:0
1' Гол в свои воротаУльссон Маркус
1:1
26' Гол в свои воротаЧалышир Андре
31' Желтая карточкаВасич Никола
2:1
36' ГолAdam Jakobsen
3:1
45' ГолТимосси-Андерссон Алекс
45' Желтая карточкаСедерберг Ноа
Ход матча
1'
1:0
26'
1:1
31'
36'
2:1
45'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Броммапойкарна
Хальмстад
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Среднее время на гол
62
67
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|9
|0.53
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.24
|Adam Jakobsen
|3
|0.18
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.12
|Ирандуст Далехо
|1
|0.06
|Тимосси-Андерссон Алекс
|1
|0.06
|Wilmer Odefalk
|1
|0.06
|Торбьерн Эггем
|1
|0.06
|Эрквист Расмус
|1
|0.06
|Барслунд Каре
|1
|0.06
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.29
|William Granath
|3
|0.18
|Viktor Granath
|2
|0.12
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.12
|Снаер Ингассон Бирнир
|2
|0.12
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.06
|Ульссон Маркус
|1
|0.06
|Сведберг Джонатан
|1
|0.06
|Баффо Джозеф
|1
|0.06
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.06
|Gabriel Wallentin
|1
|0.06
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Чалышир Андре
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Adam Jakobsen
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Хальмстад
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
4
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Хальмстад
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
12
11
Броммапойкарна
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Хальмстад
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
14%
3
38%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
16
18
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
5
28%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
3
19%
5
28%
61-75
4
25%
4
22%
76-90
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
4
27%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
13%
4
50%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
Забито
22
21
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
3
14%
5
24%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
5
23%
5
24%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
3
14%
3
14%
76-90
Пропущено
31
26
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
4
13%
5
19%
1-15
5
16%
5
19%
16-30
2
6%
2
8%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
6
19%
6
23%
61-75
8
26%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0
Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1
Хальмстад
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1
Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0
Результаты матчей
Броммапойкарна
Хальмстад
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
34
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
45
26
36
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
79
511
313
313
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|44 - 16
|38
|2.
|16
|11
|1
|4
|31 - 15
|34
|3.
|17
|9
|2
|6
|28 - 24
|29
|4.
|16
|9
|1
|6
|26 - 16
|28
|5.
|17
|9
|1
|7
|20 - 21
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|7.
|17
|8
|1
|8
|33 - 26
|25
|8.
|3:1
|17
|6
|6
|5
|27 - 30
|24
|9.
|17
|7
|2
|8
|28 - 34
|23
|10.
|16
|6
|3
|7
|25 - 25
|21
|11.
|1:3
|17
|7
|0
|10
|21 - 30
|21
|12.
|17
|6
|2
|9
|21 - 37
|20
|13.
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|14.
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|15.
|16
|5
|1
|10
|21 - 33
|16
|16.
|17
|3
|3
|11
|13 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|4.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|5.
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|6.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|8.
|8
|5
|0
|3
|18 - 10
|15
|9.
|1:3
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|15
|10.
|8
|4
|0
|4
|11 - 16
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|16 - 12
|11
|12.
|3:1
|8
|2
|3
|3
|10 - 17
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|15.
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|23 - 13
|17
|3.
|3:1
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|7 - 13
|9
|11.
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 21
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 24
|8
|14.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|15.
|1:3
|9
|2
|0
|7
|8 - 22
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5