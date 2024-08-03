☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 890
Броммапойкарна
4:1
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
1' Гол в свои ворота
Ульссон Маркус
1:1
26' Гол в свои ворота
Чалышир Андре
31' Желтая карточка
Васич Никола
2:1
36' Гол
Adam Jakobsen
3:1
45' Гол
Тимосси-Андерссон Алекс
45' Желтая карточка
Седерберг Ноа
60' Желтая карточка
Alexander Jensen
66' Желтая карточка
Ульссон Маркус
83' Желтая карточка
Wilmer Odefalk
4:1
85' Гол
Evans Botchway
87' Желтая карточка
Ногейра Винисиус
90'+6
12
Мрозек
Фабиан
17
Alexander
Jensen
27
Барслунд
Каре
26
Чалышир
Андре
3
Абрахамссон
Александер
10
Wilmer
Odefalk
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
7
Кристенсен
Фредерик
13
Фрицсон
Людвиг
9
Васич
Никола
16
Adam
Jakobsen
12
Эрландссон
Тим
3
Gabriel
Wallentin
4
Юханссон
Андреас
21
Ульссон
Маркус
17
Боман
Андре
27
Ногейра
Винисиус
13
Эйольфссон
Гисли
16
Мяйнпя
Нило
24
Седерберг
Ноа
11
William
Granath
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
Броммапойкарна
4-1-2-1-2
Хальмстад
5-3-2

История личных встреч

Броммапойкарна
Хальмстад

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

А
0:2
К
0:1
А
3:1
А
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
2:1
А
0:3
А
3:0
А
2:2
А
1:1
С
0:3
С
2:0
А
2:0
А
1:0
А
2:1
А
0:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Среднее время на гол

62
67

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 9 0.53
Фрицсон Людвиг 4 0.24
Adam Jakobsen 3 0.18
Кристенсен Фредерик 2 0.12
Ирандуст Далехо 1 0.06
Тимосси-Андерссон Алекс 1 0.06
Wilmer Odefalk 1 0.06
Торбьерн Эггем 1 0.06
Эрквист Расмус 1 0.06
Барслунд Каре 1 0.06
Evans Botchway 1 0.06
Сёдерстрём Тим 0 0
Alexander Jensen 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.29
William Granath 3 0.18
Viktor Granath 2 0.12
Офосу-Айе Фил 2 0.12
Снаер Ингассон Бирнир 2 0.12
Аль-Аммари Амир 1 0.06
Ульссон Маркус 1 0.06
Сведберг Джонатан 1 0.06
Баффо Джозеф 1 0.06
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.06
Gabriel Wallentin 1 0.06
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васич Никола 3 0
Бьёркандер Эрик 1 1
Чалышир Андре 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Барслунд Каре 2 0
Adam Jakobsen 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Alexander Jensen 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Gabriel Wallentin 4 0
Сведберг Джонатан 3 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Ногейра Винисиус 3 0
Ульссон Маркус 2 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Алланссон Йоэль 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Седерберг Ноа 1 0
William Granath 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Хальмстад
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
5
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Хальмстад
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

12
11
Броммапойкарна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Хальмстад
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
9%
4
44%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

17
22
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
6
27%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
5
29%
29%
2
9%
46-60
3
18%
5
23%
61-75
4
24%
5
23%
76-90

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
4
27%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
13%
4
50%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
4
27%
1
13%
76-90

Забито

26
22
14 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
3
12%
6
27%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
7
27%
5
23%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
4
15%
3
14%
76-90

Пропущено

32
30
12 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
16%
5
17%
1-15
5
16%
6
20%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
6
19%
3
10%
46-60
6
19%
6
20%
61-75
8
25%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0
Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1
Хальмстад
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1
Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0

Результаты матчей

Броммапойкарна
Хальмстад

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
8
9
1.5
5
12
4
13
2.5
3
14
3
14
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 16 11 1 4 31 - 15 34
3.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
4.
Хаммарбю
 16 9 1 6 26 - 16 28
5.
ГАИС
 17 9 1 7 20 - 21 28
6.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
7.
Эльфсборг
 17 8 1 8 33 - 26 25
8.
Броммапойкарна
 17 6 6 5 28 - 30 24
9.
АИК
 17 7 2 8 28 - 34 23
10.
Сириус
 16 6 3 7 25 - 25 21
11.
Хальмстад
 17 7 0 10 21 - 31 21
12.
ИФК Норрчепинг
 17 6 2 9 21 - 37 20
13.
Вернаму
 16 5 3 8 19 - 23 18
14.
Гётеборг
 16 5 3 8 18 - 26 18
15.
Кальмар
 16 5 1 10 21 - 33 16
16.
Вестерос
 17 3 3 11 13 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 9 6 1 2 23 - 9 19
4.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
7.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
8.
АИК
 8 5 0 3 18 - 10 15
9.
Хальмстад
 8 5 0 3 13 - 8 15
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 8 2 2 4 8 - 14 8
14.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
15.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
2.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 13 10
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
ГАИС
 8 3 0 5 7 - 13 9
11.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 8 1 2 5 6 - 11 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
АИК Беширович Дино 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
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    • 46'
      Gabriel Wallentin уходит с поля. Баффо Джозеф выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 1'
      Г О О О О Л - Ульссон Маркус уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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