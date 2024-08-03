Тур: 17. Стадион: Гримста. Зрители: 890
4:1
Конец матча
0'
1:0
1' Гол в свои воротаУльссон Маркус
1:1
26' Гол в свои воротаЧалышир Андре
31' Желтая карточкаВасич Никола
2:1
36' ГолAdam Jakobsen
3:1
45' ГолТимосси-Андерссон Алекс
45' Желтая карточкаСедерберг Ноа
60' Желтая карточкаAlexander Jensen
66' Желтая карточкаУльссон Маркус
83' Желтая карточкаWilmer Odefalk
4:1
85' ГолEvans Botchway
87' Желтая карточкаНогейра Винисиус
90'+6
Ход матча
1'
1:0
26'
1:1
31'
36'
2:1
45'
45'
60'
66'
83'
85'
4:1
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Броммапойкарна
Хальмстад
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Среднее время на гол
62
67
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|9
|0.53
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.24
|Adam Jakobsen
|3
|0.18
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.12
|Ирандуст Далехо
|1
|0.06
|Тимосси-Андерссон Алекс
|1
|0.06
|Wilmer Odefalk
|1
|0.06
|Торбьерн Эггем
|1
|0.06
|Эрквист Расмус
|1
|0.06
|Барслунд Каре
|1
|0.06
|Evans Botchway
|1
|0.06
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.29
|William Granath
|3
|0.18
|Viktor Granath
|2
|0.12
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.12
|Снаер Ингассон Бирнир
|2
|0.12
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.06
|Ульссон Маркус
|1
|0.06
|Сведберг Джонатан
|1
|0.06
|Баффо Джозеф
|1
|0.06
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.06
|Gabriel Wallentin
|1
|0.06
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Чалышир Андре
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Adam Jakobsen
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Ногейра Винисиус
|3
|0
|Ульссон Маркус
|2
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Хальмстад
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
5
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Хальмстад
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
12
11
Броммапойкарна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Хальмстад
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
17
16
Голы по времени матча
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
9%
4
44%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Пропущено
17
22
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
6
27%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
5
29%
29%
2
9%
46-60
3
18%
5
23%
61-75
4
24%
5
23%
76-90
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
4
27%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
13%
4
50%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
Забито
26
22
14 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
3
12%
6
27%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
7
27%
5
23%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
4
15%
3
14%
76-90
Пропущено
32
30
12 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
16%
5
17%
1-15
5
16%
6
20%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
6
19%
3
10%
46-60
6
19%
6
20%
61-75
8
25%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0
Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1
Хальмстад
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1
Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0
Результаты матчей
Броммапойкарна
Хальмстад
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
35
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
45
27
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
89
512
413
314
314
116
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5