☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 7368
ГАИС
0:1
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
0:0
19' Не забитый пенальти
Траустасон Арнор
37' Желтая карточка
Каллей Яхья
40' Желтая карточка
Вангберг Август
0:1
53' Гол
Сигюргейрссон Исак
69' Желтая карточка
Салихович Дино
77' Желтая карточка
Axel Henriksson
90' Желтая карточка
Эрикссон Антон
90' Желтая карточка
Нильссон Давид
90'+13

Ход матча

19'
0:0
Траустасон Арнор
22'
 
Эрикссон Антон
Ссеванкамбо Исак
37'
 
Каллей Яхья
40'
Вангберг Август
 
53'
0:1
Сигюргейрссон Исак
(Бьёрк Карл)
58'
Amin Boudri
Линдберг Йонас
 
58'
Хольмстрём Александр Аль
Lucas Hedlund
 
62'
 
Прица Тим
Сигюргейрссон Исак
62'
 
Marcus Baggesen
Каллей Яхья
69'
 
Салихович Дино
71'
Селик Мерван
Chovanie Amatkarijo
 
71'
Robin Wendin Thomasson
Оберг Йоаким
 
74'
Erik Krantz
Красники Мергим
 
77'
Axel Henriksson
 
82'
 
Kevin Jansson
Бьёрк Карл
82'
 
Шабани Лаорент
Салихович Дино
90'
 
Эрикссон Антон
90'
 
Нильссон Давид

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
32
Ибрагим
Харун
25
Линдберг
Йонас
7
Оберг
Йоаким
21
Axel
Henriksson
9
Gustav
Lundgren
28
Lucas
Hedlund
26
Chovanie
Amatkarijo
91
Нильссон
Давид
14
Каллей
Яхья
19
Ватсон
Макс
6
Ссеванкамбо
Исак
16
Салихович
Дино
11
Лушаку
Исмет
9
Траустасон
Арнор
15
Бьёрк
Карл
8
Сигюргейрссон
Исак
37
Moutaz
Neffati
5
Нюман
Кристоффер
ГАИС
4-3-3
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

ГАИС
ИФК Норрчепинг

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

А
1:0
КШ
0:1
А
7:2
А
2:0
ТМС
1:1
А
1:2
А
2:0
А
0:1
А
0:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.7
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
112

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 5 0.29
Axel Henriksson 4 0.24
Лав Джек Купер 4 0.24
Милованович Вилльям 2 0.12
Линдберг Йонас 2 0.12
Gustav Lundgren 1 0.06
Amin Boudri 1 0.06
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 7 0.41
Прица Тим 4 0.24
Траустасон Арнор 4 0.24
Сигюргейрссон Исак 3 0.18
Ture Sandberg 1 0.06
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.06
Лушаку Исмет 1 0.06
Бьёрк Карл 0 0
Kevin Jansson 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Moutaz Neffati 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 7 0
Милованович Вилльям 4 0
Ибрагим Харун 4 0
Amin Boudri 4 0
Линдберг Йонас 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Вангберг Август 2 0
Красники Мергим 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Robin Frej 2 0
Селик Мерван 1 0
Lucas Hedlund 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Filip Beckman 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Каллей Яхья 4 0
Kevin Jansson 3 0
Траустасон Арнор 2 0
Нильссон Давид 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Ватсон Макс 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Лушаку Исмет 2 0
Салихович Дино 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Прица Тим 1 0
Moutaz Neffati 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

ГАИС
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
7
ГАИС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
ИФК Норрчепинг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

6
8
ГАИС
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
ИФК Норрчепинг
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
6
60%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
21
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
14%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
29%
4
19%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
1
14%
3
14%
61-75
2
29%
4
19%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Забито

20
21
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
5
25%
0
0%
1-15
3
15%
4
19%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
3
15%
7
33%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
6
30%
2
10%
76-90

Пропущено

20
37
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
10%
7
19%
1-15
1
5%
5
14%
16-30
5
25%
7
19%
31-45
3
15%
5
14%
46-60
3
15%
7
19%
61-75
6
30%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0
ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2

Результаты матчей

ГАИС
ИФК Норрчепинг

Точный счет

2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
11 раз 65%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ГАИС
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
2
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
15
2
8
9
1.5
4
13
2
15
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 17 12 2 3 44 - 16 38
2.
Юргорден
 16 11 1 4 31 - 15 34
3.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
4.
Хаммарбю
 16 9 1 6 26 - 16 28
5.
ГАИС
 17 9 1 7 20 - 21 28
6.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
7.
Эльфсборг
 17 8 1 8 33 - 26 25
8.
Броммапойкарна
 3:1 17 6 6 5 27 - 30 24
9.
АИК
 17 7 2 8 28 - 34 23
10.
Сириус
 16 6 3 7 25 - 25 21
11.
Хальмстад
 1:3 17 7 0 10 21 - 30 21
12.
ИФК Норрчепинг
 17 6 2 9 21 - 37 20
13.
Вернаму
 16 5 3 8 19 - 23 18
14.
Гётеборг
 16 5 3 8 18 - 26 18
15.
Кальмар
 16 5 1 10 21 - 33 16
16.
Вестерос
 17 3 3 11 13 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 9 6 1 2 23 - 9 19
4.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
7.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
8.
АИК
 8 5 0 3 18 - 10 15
9.
Хальмстад
 1:3 8 5 0 3 13 - 8 15
10.
ИФК Норрчепинг
 8 4 0 4 11 - 16 12
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Броммапойкарна
 3:1 8 2 3 3 10 - 17 9
13.
Гётеборг
 8 2 2 4 8 - 14 8
14.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
15.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
2.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
3.
Броммапойкарна
 3:1 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 8 4 1 3 11 - 7 13
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Хаммарбю
 8 3 1 4 9 - 10 10
7.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
8.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 13 10
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
ГАИС
 8 3 0 5 7 - 13 9
11.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 1:3 9 2 0 7 8 - 22 6
16.
Вестерос
 8 1 2 5 6 - 11 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
АИК Беширович Дино 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Весь список
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    • 53'
      Г О О О О Л - Сигюргейрссон Исак бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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