Тур: 17. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 7368
0:1
Конец матча
0'
0:0
19' Не забитый пенальтиТраустасон Арнор
37' Желтая карточкаКаллей Яхья
40' Желтая карточкаВангберг Август
0:1
53' ГолСигюргейрссон Исак
69' Желтая карточкаСалихович Дино
77' Желтая карточкаAxel Henriksson
90' Желтая карточкаЭрикссон Антон
90' Желтая карточкаНильссон Давид
90'+13
Ход матча
19'
0:0
37'
40'
53'
0:1
69'
77'
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
14
Каллей
Яхья
19
Ватсон
Макс
11
Лушаку
Исмет
15
Бьёрк
Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Erik Krantz
-
-
17 Amin Boudri
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
ГАИС
ИФК Норрчепинг
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Среднее время на гол
64
112
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.7
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
112
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|5
|0.29
|Axel Henriksson
|4
|0.24
|Лав Джек Купер
|4
|0.24
|Милованович Вилльям
|2
|0.12
|Линдберг Йонас
|2
|0.12
|Gustav Lundgren
|1
|0.06
|Amin Boudri
|1
|0.06
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|7
|0.41
|Прица Тим
|4
|0.24
|Траустасон Арнор
|4
|0.24
|Сигюргейрссон Исак
|3
|0.18
|Ture Sandberg
|1
|0.06
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.06
|Лушаку Исмет
|1
|0.06
|Бьёрк Карл
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Moutaz Neffati
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|7
|0
|Милованович Вилльям
|4
|0
|Ибрагим Харун
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Линдберг Йонас
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Красники Мергим
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Lucas Hedlund
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Ватсон Макс
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Лушаку Исмет
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Moutaz Neffati
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
7
ГАИС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
ИФК Норрчепинг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
6
8
ГАИС
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
ИФК Норрчепинг
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
6
60%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
21
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
14%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
29%
4
19%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
1
14%
3
14%
61-75
2
29%
4
19%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Забито
20
21
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
5
25%
0
0%
1-15
3
15%
4
19%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
3
15%
7
33%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
6
30%
2
10%
76-90
Пропущено
20
37
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
10%
7
19%
1-15
1
5%
5
14%
16-30
5
25%
7
19%
31-45
3
15%
5
14%
46-60
3
15%
7
19%
61-75
6
30%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0
ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2
Результаты матчей
ГАИС
ИФК Норрчепинг
Точный счет
2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
11 раз 65%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ГАИС
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
63
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
81
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
152
89
413
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|44 - 16
|38
|2.
|16
|11
|1
|4
|31 - 15
|34
|3.
|17
|9
|2
|6
|28 - 24
|29
|4.
|16
|9
|1
|6
|26 - 16
|28
|5.
|17
|9
|1
|7
|20 - 21
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|7.
|17
|8
|1
|8
|33 - 26
|25
|8.
|3:1
|17
|6
|6
|5
|27 - 30
|24
|9.
|17
|7
|2
|8
|28 - 34
|23
|10.
|16
|6
|3
|7
|25 - 25
|21
|11.
|1:3
|17
|7
|0
|10
|21 - 30
|21
|12.
|17
|6
|2
|9
|21 - 37
|20
|13.
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|14.
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|15.
|16
|5
|1
|10
|21 - 33
|16
|16.
|17
|3
|3
|11
|13 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|4.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|5.
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|6.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|8.
|8
|5
|0
|3
|18 - 10
|15
|9.
|1:3
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|15
|10.
|8
|4
|0
|4
|11 - 16
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|16 - 12
|11
|12.
|3:1
|8
|2
|3
|3
|10 - 17
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|15.
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|23 - 13
|17
|3.
|3:1
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|7 - 13
|9
|11.
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 21
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 24
|8
|14.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|15.
|1:3
|9
|2
|0
|7
|8 - 22
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5