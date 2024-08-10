☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 18. Стадион: .
Гётеборг
0:0
Первый тайм: 45+'
Вернаму
0'
31' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
36' Желтая карточка
Саломонссон Эмиль

Ход матча

23'
Лундквист Рамон-Паскаль
Муколли Арбнор
 
31'
 
Оливейра Вендерсон
36'
Саломонссон Эмиль
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Вернаму
3.85
3.80
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3.94
Все Коэффициенты
12
Карлстрём
Якоб
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
17
Вендт
Оскар
2
Саломонссон
Эмиль
3
Эрлингмарк
Огюст
15
Крузе
Давид
29
Thomas
Santos
19
Муколли
Арбнор
7
Петтерссон
Оскар
14
Норлин
Густаф
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
16
Albin
Lohikangas
6
Hampus
Naesstroem
11
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
28
Frank
Junior
Adjei
14
Энгвалль
Густав
10
Зелькович
Айдин
Гётеборг
4-2-3-1
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Вернаму

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

А
2:0
А
3:1
А
0:1
А
1:4
А
2:1
ТМК
3:3
КШ
2:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 6 0.33
Thomas Santos 2 0.11
Муколли Арбнор 2 0.11
Петтерссон Оскар 2 0.11
Норлин Густаф 2 0.11
Тордарсон Колбейнн 1 0.06
Свенссон Густаф 1 0.06
Malick Junior Yalcouye 1 0.06
Вендт Оскар 1 0.06
Скеллеруп Лаурс 1 0.06
Саломонссон Эмиль 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.39
Зелькович Айдин 4 (1) 0.22
Энгвалль Густав 3 0.17
Берг Виктор 2 0.11
Терн Симон 1 0.06
Юханссон Карл 1 0.06
Оливейра Вендерсон 1 0.06
Hampus Naesstroem 1 0.06
Штайнвендер Михаэль 1 0.06
Frank Junior Adjei 0 0
Mohammad Alsalkhadi 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 4 1
Муколли Арбнор 4 0
Ольссон Себастьян 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Paulos Abraham 2 0
Вендт Оскар 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Крузе Давид 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Frank Junior Adjei 4 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Энгвалль Густав 2 0
Albin Lohikangas 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Рапп Йохан 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Вернаму
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
2
Гётеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Вернаму
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

8
6
Гётеборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Вернаму
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
7
54%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
25%
4
36%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
6
32%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
25%
5
26%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
4
33%
3
16%
76-90

Забито

21
22
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
4
19%
7
32%
46-60
6
29%
6
27%
61-75
5
24%
2
9%
76-90

Пропущено

25
26
11 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
4%
7
27%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
10
40%
6
23%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
7
28%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1
Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3
Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0
Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1

Результаты матчей

Гётеборг
Вернаму

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
1
7
1.5
3
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
4
4
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
7
10
2
15
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 18 13 2 3 45 - 16 41
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 17 10 1 6 30 - 17 31
4.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
5.
ГАИС
 17 9 1 7 20 - 21 28
6.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
7.
Эльфсборг
 17 8 1 8 33 - 26 25
8.
Сириус
 17 7 3 7 29 - 27 24
9.
Броммапойкарна
 17 6 6 5 28 - 30 24
10.
АИК
 17 7 2 8 28 - 34 23
11.
ИФК Норрчепинг
 18 7 2 9 23 - 38 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 0:0 18 5 5 8 19 - 27 20
14.
Вернаму
 0:0 18 5 4 9 21 - 27 19
15.
Кальмар
 17 5 1 11 22 - 37 16
16.
Вестерос
 18 3 3 12 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 9 6 1 2 23 - 9 19
4.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
7.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
8.
АИК
 8 5 0 3 18 - 10 15
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 0:0 9 2 3 4 8 - 14 9
14.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 0:0 9 1 2 6 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 0:0 9 4 2 3 11 - 7 14
5.
Хаммарбю
 9 4 1 4 13 - 11 13
6.
Сириус
 9 4 1 4 13 - 15 13
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 0:0 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
ГАИС
 8 3 0 5 7 - 13 9
11.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
АИК Беширович Дино 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Вернаму
3.85
3.80
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3.94
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Где смотреть матч Гётеборг 0:0 Вернаму онлайн

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Гётеборг
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