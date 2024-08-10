☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 15761
Гётеборг
0:0
Конец матча
Вернаму
0'
31' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
36' Желтая карточка
Саломонссон Эмиль
90'+5

Ход матча

23'
Лундквист Рамон-Паскаль
Муколли Арбнор
 
31'
 
Оливейра Вендерсон
36'
Саломонссон Эмиль
 
46'
Багер Йонас
Вендт Оскар
 
63'
Paulos Abraham
Петтерссон Оскар
 
72'
 
Грозданич Эмин
Albin Lohikangas
72'
 
Юханссон Карл
Зелькович Айдин
77'
 
Ле Ру Люк
Hampus Naesstroem
78'
Карлен Адам
Эрлингмарк Огюст
 
78'
Трондсен Андерс
Крузе Давид
 
88'
 
Mohammad Alsalkhadi
Frank Junior Adjei

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
12
Карлстрём
Якоб
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
17
Вендт
Оскар
2
Саломонссон
Эмиль
3
Эрлингмарк
Огюст
15
Крузе
Давид
29
Thomas
Santos
19
Муколли
Арбнор
7
Петтерссон
Оскар
14
Норлин
Густаф
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
16
Albin
Lohikangas
6
Hampus
Naesstroem
11
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
28
Frank
Junior
Adjei
14
Энгвалль
Густав
10
Зелькович
Айдин
Гётеборг
4-2-3-1
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Вернаму

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

А
2:0
А
3:1
А
0:1
А
1:4
А
2:1
ТМК
3:3
КШ
2:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 6 0.33
Thomas Santos 2 0.11
Муколли Арбнор 2 0.11
Петтерссон Оскар 2 0.11
Норлин Густаф 2 0.11
Тордарсон Колбейнн 1 0.06
Свенссон Густаф 1 0.06
Malick Junior Yalcouye 1 0.06
Вендт Оскар 1 0.06
Скеллеруп Лаурс 1 0.06
Саломонссон Эмиль 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.39
Зелькович Айдин 4 (1) 0.22
Энгвалль Густав 3 0.17
Берг Виктор 2 0.11
Терн Симон 1 0.06
Юханссон Карл 1 0.06
Оливейра Вендерсон 1 0.06
Hampus Naesstroem 1 0.06
Штайнвендер Михаэль 1 0.06
Frank Junior Adjei 0 0
Mohammad Alsalkhadi 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 4 1
Муколли Арбнор 4 0
Ольссон Себастьян 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Paulos Abraham 2 0
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Крузе Давид 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Frank Junior Adjei 4 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Энгвалль Густав 2 0
Albin Lohikangas 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Рапп Йохан 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Вернаму
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
2
Гётеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Вернаму
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

8
6
Гётеборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Вернаму
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
7
54%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
25%
4
36%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
6
32%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
25%
5
26%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
4
33%
3
16%
76-90

Забито

21
22
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
4
19%
7
32%
46-60
6
29%
6
27%
61-75
5
24%
2
9%
76-90

Пропущено

25
26
11 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
4%
7
27%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
10
40%
6
23%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
7
28%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1
Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3
Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0
Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1

Результаты матчей

Гётеборг
Вернаму

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
3
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
6
4
14
1.5
7
11
2
16
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 18 13 2 3 45 - 16 41
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 17 10 1 6 30 - 17 31
4.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
5.
ГАИС
 17 9 1 7 20 - 21 28
6.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
7.
Эльфсборг
 17 8 1 8 33 - 26 25
8.
Сириус
 17 7 3 7 29 - 27 24
9.
Броммапойкарна
 17 6 6 5 28 - 30 24
10.
АИК
 17 7 2 8 28 - 34 23
11.
ИФК Норрчепинг
 18 7 2 9 23 - 38 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 18 5 5 8 19 - 27 20
14.
Вернаму
 18 5 4 9 21 - 27 19
15.
Кальмар
 17 5 1 11 22 - 37 16
16.
Вестерос
 18 3 3 12 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 9 6 1 2 23 - 9 19
4.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
7.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
8.
АИК
 8 5 0 3 18 - 10 15
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 9 2 3 4 8 - 14 9
14.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 9 1 2 6 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
5.
Хаммарбю
 9 4 1 4 13 - 11 13
6.
Сириус
 9 4 1 4 13 - 15 13
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
ГАИС
 8 3 0 5 7 - 13 9
11.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
АИК Беширович Дино 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 4
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