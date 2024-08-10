Тур: 18. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 15761
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
17
Вендт
Оскар
15
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
-
-
-
23 Samuel Kotto
-
Главный тренер: Anes Mravac
История личных встреч
Гётеборг
Вернаму
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|6
|0.33
|Thomas Santos
|2
|0.11
|Муколли Арбнор
|2
|0.11
|Петтерссон Оскар
|2
|0.11
|Норлин Густаф
|2
|0.11
|Тордарсон Колбейнн
|1
|0.06
|Свенссон Густаф
|1
|0.06
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.06
|Вендт Оскар
|1
|0.06
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.06
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.39
|Зелькович Айдин
|4 (1)
|0.22
|Энгвалль Густав
|3
|0.17
|Берг Виктор
|2
|0.11
|Терн Симон
|1
|0.06
|Юханссон Карл
|1
|0.06
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.06
|Hampus Naesstroem
|1
|0.06
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.06
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|4
|1
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Malick Junior Yalcouye
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Frank Junior Adjei
|4
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Albin Lohikangas
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Вернаму
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
2
Гётеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Вернаму
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
17
Упущенные победы
8
6
Гётеборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Вернаму
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
18
Упущенные победы
15
8
Голы по времени матча
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
7
54%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
25%
4
36%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Пропущено
12
19
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
6
32%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
25%
5
26%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
4
33%
3
16%
76-90
Забито
21
22
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
4
19%
7
32%
46-60
6
29%
6
27%
61-75
5
24%
2
9%
76-90
Пропущено
25
26
11 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
4%
7
27%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
10
40%
6
23%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
7
28%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1
Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3
Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0
Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1
Результаты матчей
Гётеборг
Вернаму
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
18
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
36
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
414
711
216
117
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 4