☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 8654
Хальмстад
0:1
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
31' Гол
Пенья Серхио
78' Желтая карточка
Зеттерстрем Нильс
90' Желтая карточка
Рикс Сёрен
90'+7

Ход матча

31'
0:1
Пенья Серхио
55'
 
Маколли Элисон
Рослер Колин
65'
 
Кристиансен Андерс
Пенья Серхио
65'
 
Рикс Сёрен
Ботхейм Эрик
65'
 
Ольссон Мартин
Габриэль Даль Тое Бусанелло
70'
Albin Ahlstrand
Седерберг Ноа
 
70'
Мяйнпя Нило
Снаер Ингассон Бирнир
 
78'
 
Зеттерстрем Нильс
82'
Алланссон Йоэль
Тёрготт Блэйр
 
82'
Видесхейм-Пауль Расмус
Эйольфссон Гисли
 
82'
 
Хакшабанович Сеад
Болин Уго
90'
 
Рикс Сёрен

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
12
Эрландссон
Тим
8
Сведберг
Джонатан
4
Юханссон
Андреас
3
Gabriel
Wallentin
17
Боман
Андре
27
Ногейра
Винисиус
11
William
Granath
24
Седерберг
Ноа
13
Эйольфссон
Гисли
14
Тёрготт
Блэйр
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
27
Далин
Юхан
19
Рослер
Колин
18
Янссон
Понтус
35
Зеттерстрем
Нильс
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
38
Болин
Уго
16
Берг
Оливер
22
Али
Таха
Абди
20
Ботхейм
Эрик
Хальмстад
5-3-2
Мальмё
4-2-3-1

История личных встреч

Хальмстад
Мальмё

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

25 матчей

4%
24%
72%
1 победа 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

4%
32%
64%
1 победа 8 ничьих 16 побед

История матчей

А
5:1
К
0:4
А
3:0
А
0:1
А
0:0
А
0:0
К
4:1
А
2:0
А
0:3
А
0:0
А
3:1
А
0:1
А
3:1
А
1:3
А
1:1
ТМС
2:0
А
1:5
ШК
0:3
А
3:1
А
0:2
А
1:1
А
0:3
А
0:0
А
0:3
А
2:3

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.33
0.77

Среднее время на гол

270
117

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

2.08
2.33

Среднее время на гол

43
38

Всего голов

31
38

Голов в среднем за матч

1.24
1.52

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

72
59

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.28
William Granath 3 0.17
Viktor Granath 2 0.11
Офосу-Айе Фил 2 0.11
Снаер Ингассон Бирнир 2 0.11
Аль-Аммари Амир 1 0.06
Ульссон Маркус 1 0.06
Сведберг Джонатан 1 0.06
Баффо Джозеф 1 0.06
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.06
Gabriel Wallentin 1 0.06
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 12 0.67
Ботхейм Эрик 9 0.5
Нанаси Себастьян 6 0.33
Болин Уго 5 0.28
Рикс Сёрен 2 0.11
Корнелиус Дерек 2 0.11
Йонсен Лассер Берг 1 0.06
Пенья Серхио 1 0.06
Кристиансен Андерс 1 0.06
Янссон Понтус 1 0.06
Веккья Стефано 1 0.06
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.06
Зеттерстрем Нильс 1 0.06
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Али Таха Абди 0 0
Берг Оливер 0 0
Мойсандер Никлас 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Gabriel Wallentin 4 0
Сведберг Джонатан 3 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Ногейра Винисиус 3 0
Ульссон Маркус 2 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Алланссон Йоэль 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Седерберг Ноа 1 0
William Granath 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Рикс Сёрен 3 0
Розенгрен Отто 3 0
Пенья Серхио 2 0
Далин Юхан 2 0
Телин Исаак 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Янссон Понтус 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Али Таха Абди 1 0
Маколли Элисон 1 0
Зеттерстрем Нильс 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Мальмё
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
6
Хальмстад
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Мальмё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

21
1

Упущенные победы

4
20
Хальмстад
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Мальмё
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

6
26

Голы по времени матча

Забито

13
24
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
2
15%
3
13%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
23%
6
25%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
2
15%
8
33%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
5
38%
76-90

Забито

9
20
8 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
4
44%
3
15%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
6
30%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
11%
4
20%
76-90

Пропущено

22
4
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
5%
1
25%
1-15
6
27%
1
25%
16-30
3
14%
1
25%
31-45
2
9%
1
25%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Забито

22
44
14 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 13
5 Не забивали 2
6
27%
6
14%
1-15
3
14%
2
5%
16-30
5
23%
12
27%
31-45
2
9%
8
18%
46-60
3
14%
4
9%
61-75
3
14%
12
27%
76-90

Пропущено

31
17
16 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
16%
1
6%
1-15
6
19%
2
12%
16-30
5
16%
5
29%
29%
31-45
3
10%
2
12%
46-60
6
19%
2
12%
61-75
6
19%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2
Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1
Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4

Результаты матчей

Хальмстад
Мальмё

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
5
4 раза 22%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
5
3
2
7
2.5
3
5
1
8
3.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
6
4
1
8
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
17
1
5
13
1.5
11
7
3
15
2.5
7
11
1
17
3.5
6
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 18 13 2 3 45 - 16 41
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 17 10 1 6 30 - 17 31
4.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
5.
ГАИС
 17 9 1 7 20 - 21 28
6.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
7.
Эльфсборг
 17 8 1 8 33 - 26 25
8.
Сириус
 17 7 3 7 29 - 27 24
9.
Броммапойкарна
 17 6 6 5 28 - 30 24
10.
АИК
 17 7 2 8 28 - 34 23
11.
ИФК Норрчепинг
 18 7 2 9 23 - 38 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 0:0 18 5 5 8 19 - 27 20
14.
Вернаму
 0:0 18 5 4 9 21 - 27 19
15.
Кальмар
 17 5 1 11 22 - 37 16
16.
Вестерос
 18 3 3 12 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 9 6 1 2 23 - 9 19
4.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
7.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
8.
АИК
 8 5 0 3 18 - 10 15
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 0:0 9 2 3 4 8 - 14 9
14.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 0:0 9 1 2 6 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 0:0 9 4 2 3 11 - 7 14
5.
Хаммарбю
 9 4 1 4 13 - 11 13
6.
Сириус
 9 4 1 4 13 - 15 13
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 0:0 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
ГАИС
 8 3 0 5 7 - 13 9
11.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
АИК Беширович Дино 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Г О О О О Л - Пенья Серхио бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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