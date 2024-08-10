Тур: 18. Стадион: Oerjans Vall. Зрители: 8654
0'
0:1
31' ГолПенья Серхио
78' Желтая карточкаЗеттерстрем Нильс
90' Желтая карточкаРикс Сёрен
90'+7
Ход матча
31'
0:1
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
17
Боман
Андре
27
Далин
Юхан
19
Рослер
Колин
38
Болин
Уго
16
Берг
Оливер
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Хальмстад
Мальмё
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
25 матчей
4%
24%
72%
1 победа 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
4%
32%
64%
1 победа 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.33
0.77
Среднее время на гол
270
117
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
2.08
2.33
Среднее время на гол
43
38
Всего голов
31
38
Голов в среднем за матч
1.24
1.52
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
72
59
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.28
|William Granath
|3
|0.17
|Viktor Granath
|2
|0.11
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.11
|Снаер Ингассон Бирнир
|2
|0.11
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.06
|Ульссон Маркус
|1
|0.06
|Сведберг Джонатан
|1
|0.06
|Баффо Джозеф
|1
|0.06
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.06
|Gabriel Wallentin
|1
|0.06
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|12
|0.67
|Ботхейм Эрик
|9
|0.5
|Нанаси Себастьян
|6
|0.33
|Болин Уго
|5
|0.28
|Рикс Сёрен
|2
|0.11
|Корнелиус Дерек
|2
|0.11
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0.06
|Пенья Серхио
|1
|0.06
|Кристиансен Андерс
|1
|0.06
|Янссон Понтус
|1
|0.06
|Веккья Стефано
|1
|0.06
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.06
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.06
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Ногейра Винисиус
|3
|0
|Ульссон Маркус
|2
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Розенгрен Отто
|3
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Далин Юхан
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Мальмё
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
6
Хальмстад
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Мальмё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
21
1
Упущенные победы
4
20
Хальмстад
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Мальмё
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
6
26
Голы по времени матча
Забито
13
24
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
2
15%
3
13%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
23%
6
25%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
2
15%
8
33%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
5
38%
76-90
Забито
9
20
8 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
4
44%
3
15%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
6
30%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
11%
4
20%
76-90
Пропущено
22
4
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
5%
1
25%
1-15
6
27%
1
25%
16-30
3
14%
1
25%
31-45
2
9%
1
25%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Забито
22
44
14 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 13
5 Не забивали 2
6
27%
6
14%
1-15
3
14%
2
5%
16-30
5
23%
12
27%
31-45
2
9%
8
18%
46-60
3
14%
4
9%
61-75
3
14%
12
27%
76-90
Пропущено
31
17
16 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
16%
1
6%
1-15
6
19%
2
12%
16-30
5
16%
5
29%
29%
31-45
3
10%
2
12%
46-60
6
19%
2
12%
61-75
6
19%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2
Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1
Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4
Результаты матчей
Хальмстад
Мальмё
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
5
4 раза 22%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
36
53
27
35
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
64
18
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
171
513
117
315
711
117
612
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|45 - 16
|41
|2.
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|3.
|17
|10
|1
|6
|30 - 17
|31
|4.
|17
|9
|2
|6
|28 - 24
|29
|5.
|17
|9
|1
|7
|20 - 21
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|7.
|17
|8
|1
|8
|33 - 26
|25
|8.
|17
|7
|3
|7
|29 - 27
|24
|9.
|17
|6
|6
|5
|28 - 30
|24
|10.
|17
|7
|2
|8
|28 - 34
|23
|11.
|18
|7
|2
|9
|23 - 38
|23
|12.
|18
|7
|0
|11
|21 - 32
|21
|13.
|0:0
|18
|5
|5
|8
|19 - 27
|20
|14.
|0:0
|18
|5
|4
|9
|21 - 27
|19
|15.
|17
|5
|1
|11
|22 - 37
|16
|16.
|18
|3
|3
|12
|14 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|4.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|5.
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|8.
|8
|5
|0
|3
|18 - 10
|15
|9.
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|10.
|9
|5
|0
|4
|13 - 17
|15
|11.
|8
|3
|2
|3
|16 - 12
|11
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 17
|9
|13.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|15.
|9
|2
|1
|6
|12 - 19
|7
|16.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|10 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|24 - 13
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|4.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|6.
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|7.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|7 - 13
|9
|11.
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 21
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 24
|8
|14.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|15.
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 4