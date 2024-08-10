☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 6624
ИФК Норрчепинг
2:1
Конец матча
Вестерос
0'
31' Желтая карточка
Alexander Warneryd
0:1
51' Гол
Оффия Генри
58' Желтая карточка
Саиди Абдельрахман
1:1
90' Гол
Kevin Jansson
2:1
90' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
90'+9
91
Нильссон
Давид
16
Салихович
Дино
24
Эрикссон
Антон
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
9
Траустасон
Арнор
11
Лушаку
Исмет
37
Moutaz
Neffati
8
Сигюргейрссон
Исак
15
Бьёрк
Карл
22
Прица
Тим
35
Браттберг
Йохан
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Гранат
Густав
29
Alexander
Warneryd
10
Daniel
Ask
24
Marcus
Linday
44
Max
Larsson
20
Оффия
Генри
14
Viktor
Granath
30
Саиди
Абдельрахман
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Вестерос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

А
2:1
ТМК
0:2
ТМК
4:0
К
0:4

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 7 0.39
Прица Тим 4 0.22
Траустасон Арнор 4 0.22
Сигюргейрссон Исак 3 0.17
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0.11
Kevin Jansson 1 0.06
Ture Sandberg 1 0.06
Лушаку Исмет 1 0.06
Бьёрк Карл 0 0
Ватсон Макс 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Шабани Лаорент 0 0
Moutaz Neffati 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 3 0.17
Ахлинви Маттео 3 0.17
Оффия Генри 3 0.17
Patric Aaslund 1 0.06
Viktor Granath 1 0.06
Диабате Ибрахим 1 0.06
Гефверт Симон 1 0.06
Herman Magnusson 1 0.06
Jabir Abdihakim Ali 1 0.06
Alexander Warneryd 0 0
Йоханссон Саймон 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Каллей Яхья 4 0
Kevin Jansson 3 0
Траустасон Арнор 2 0
Нильссон Давид 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Ватсон Макс 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Лушаку Исмет 2 0
Салихович Дино 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Прица Тим 1 0
Moutaz Neffati 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 4 0
Max Larsson 3 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Ахлинви Маттео 2 0
Alex Douglas 2 0
Herman Magnusson 2 0
Daniel Ask 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Alexander Warneryd 1 0
Marcus Linday 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Вестерос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
3
ИФК Норрчепинг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Вестерос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

5
5
ИФК Норрчепинг
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Вестерос
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

13
7
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
5
38%
2
29%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
18%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
4
31%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
4
31%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
6
60%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
19%
1
8%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
4
19%
5
38%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
19%
1
8%
76-90

Забито

23
14
6 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
7
30%
3
21%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
4
17%
4
29%
76-90

Пропущено

38
26
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
7
18%
3
12%
1-15
5
13%
4
15%
16-30
7
18%
6
23%
31-45
6
16%
7
27%
46-60
7
18%
1
4%
61-75
6
16%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1
ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1
Вестерос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1
Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Вестерос

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
9
9
5
13
1.5
3
15
1
17
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 18 13 2 3 45 - 16 41
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 17 10 1 6 30 - 17 31
4.
Мьельбю
 17 9 2 6 28 - 24 29
5.
ГАИС
 17 9 1 7 20 - 21 28
6.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
7.
Эльфсборг
 17 8 1 8 33 - 26 25
8.
Сириус
 17 7 3 7 29 - 27 24
9.
Броммапойкарна
 17 6 6 5 28 - 30 24
10.
АИК
 17 7 2 8 28 - 34 23
11.
ИФК Норрчепинг
 18 7 2 9 23 - 38 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 0:0 18 5 5 8 19 - 27 20
14.
Вернаму
 0:0 18 5 4 9 21 - 27 19
15.
Кальмар
 17 5 1 11 22 - 37 16
16.
Вестерос
 18 3 3 12 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 21 - 3 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 9 6 1 2 23 - 9 19
4.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
5.
Хаммарбю
 8 6 0 2 17 - 6 18
6.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
7.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
8.
АИК
 8 5 0 3 18 - 10 15
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 0:0 9 2 3 4 8 - 14 9
14.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 0:0 9 1 2 6 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Броммапойкарна
 9 4 3 2 17 - 13 15
4.
Вернаму
 0:0 9 4 2 3 11 - 7 14
5.
Хаммарбю
 9 4 1 4 13 - 11 13
6.
Сириус
 9 4 1 4 13 - 15 13
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 0:0 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Мьельбю
 8 3 0 5 9 - 13 9
10.
ГАИС
 8 3 0 5 7 - 13 9
11.
Кальмар
 8 3 0 5 10 - 18 9
12.
ИФК Норрчепинг
 9 2 2 5 10 - 21 8
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 9 (4)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
АИК Беширович Дино 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 4
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Alexander Warneryd получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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