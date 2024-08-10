Тур: 18. Стадион: Platinumcars Arena. Зрители: 6624
2:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаAlexander Warneryd
0:1
51' ГолОффия Генри
58' Желтая карточкаСаиди Абдельрахман
1:1
90' ГолKevin Jansson
2:1
90' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
90'+9
Ход матча
51'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
11
Лушаку
Исмет
15
Бьёрк
Карл
22
Прица
Тим
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
20
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
-
20 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
-
42 Харцель ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Elis Wahl
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Вестерос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|7
|0.39
|Прица Тим
|4
|0.22
|Траустасон Арнор
|4
|0.22
|Сигюргейрссон Исак
|3
|0.17
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0.11
|Kevin Jansson
|1
|0.06
|Ture Sandberg
|1
|0.06
|Лушаку Исмет
|1
|0.06
|Бьёрк Карл
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Moutaz Neffati
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.17
|Ахлинви Маттео
|3
|0.17
|Оффия Генри
|3
|0.17
|Patric Aaslund
|1
|0.06
|Viktor Granath
|1
|0.06
|Диабате Ибрахим
|1
|0.06
|Гефверт Симон
|1
|0.06
|Herman Magnusson
|1
|0.06
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.06
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Йоханссон Саймон
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Ватсон Макс
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Лушаку Исмет
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Moutaz Neffati
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|4
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Ахлинви Маттео
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Alexander Warneryd
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Вестерос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
3
ИФК Норрчепинг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Вестерос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
5
5
ИФК Норрчепинг
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Вестерос
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
13
7
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
5
38%
2
29%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
18%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
4
31%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
4
31%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
6
60%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
19%
1
8%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
4
19%
5
38%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
19%
1
8%
76-90
Забито
23
14
6 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
7
30%
3
21%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
4
17%
4
29%
76-90
Пропущено
38
26
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
7
18%
3
12%
1-15
5
13%
4
15%
16-30
7
18%
6
23%
31-45
6
16%
7
27%
46-60
7
18%
1
4%
61-75
6
16%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1
ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1
Вестерос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1
Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Вестерос
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
36
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
99
513
315
117
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|45 - 16
|41
|2.
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|3.
|17
|10
|1
|6
|30 - 17
|31
|4.
|17
|9
|2
|6
|28 - 24
|29
|5.
|17
|9
|1
|7
|20 - 21
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|7.
|17
|8
|1
|8
|33 - 26
|25
|8.
|17
|7
|3
|7
|29 - 27
|24
|9.
|17
|6
|6
|5
|28 - 30
|24
|10.
|17
|7
|2
|8
|28 - 34
|23
|11.
|18
|7
|2
|9
|23 - 38
|23
|12.
|18
|7
|0
|11
|21 - 32
|21
|13.
|0:0
|18
|5
|5
|8
|19 - 27
|20
|14.
|0:0
|18
|5
|4
|9
|21 - 27
|19
|15.
|17
|5
|1
|11
|22 - 37
|16
|16.
|18
|3
|3
|12
|14 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|4.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|5.
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|8.
|8
|5
|0
|3
|18 - 10
|15
|9.
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|10.
|9
|5
|0
|4
|13 - 17
|15
|11.
|8
|3
|2
|3
|16 - 12
|11
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 17
|9
|13.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|15.
|9
|2
|1
|6
|12 - 19
|7
|16.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|10 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|24 - 13
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|4.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|6.
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|7.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|7 - 13
|9
|11.
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 21
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 24
|8
|14.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|15.
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|9 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 4