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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 19758
Мальмё
2:1
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
0:1
21' Гол
Сигюргейрссон Исак
1:1
30' Гол
Кристиансен Андерс
37' Желтая карточка
Йонсен Лассер Берг
2:1
78' Гол
Йонсен Лассер Берг
81' Желтая карточка
Moutaz Neffati
90'+4
1
Фридрих
Рикардо
13
Ольссон
Мартин
19
Рослер
Колин
35
Зеттерстрем
Нильс
37
Adrian
Skogmar
23
Йонсен
Лассер
Берг
7
Розенгрен
Отто
22
Али
Таха
Абди
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
20
Ботхейм
Эрик
10
Кристиансен
Андерс
91
Нильссон
Давид
16
Салихович
Дино
24
Эрикссон
Антон
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
9
Траустасон
Арнор
11
Лушаку
Исмет
37
Moutaz
Neffati
26
Хазени
Кристоффер
8
Сигюргейрссон
Исак
5
Нюман
Кристоффер
Мальмё
3-4-3
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Мальмё
ИФК Норрчепинг

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

32 матча

56.3%
18.8%
24.9%
18 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:5
К
5:2
А
0:1
А
3:0
А
2:1
А
0:2
А
1:1
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
1:1
ТМК
4:1
А
3:1
А
2:1
А
1:3
А
1:2
А
1:2
А
3:1
К
1:0
А
0:2
А
3:1
А
3:0
А
1:2
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
3:2
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
2:1

Голы

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.88
1.63

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.44
0.88

Среднее время на гол

62
102

Всего голов

53
40

Голов в среднем за матч

1.66
1.25

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

54
72

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 12 0.63
Ботхейм Эрик 9 0.47
Нанаси Себастьян 6 0.32
Болин Уго 5 0.26
Йонсен Лассер Берг 2 0.11
Рикс Сёрен 2 0.11
Корнелиус Дерек 2 0.11
Кристиансен Андерс 2 0.11
Пенья Серхио 1 0.05
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.05
Янссон Понтус 1 0.05
Веккья Стефано 1 0.05
Зеттерстрем Нильс 1 0.05
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Али Таха Абди 0 0
Берг Оливер 0 0
Мойсандер Никлас 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 7 0.37
Прица Тим 4 0.21
Траустасон Арнор 4 0.21
Сигюргейрссон Исак 4 0.21
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0.11
Kevin Jansson 1 0.05
Ture Sandberg 1 0.05
Лушаку Исмет 1 0.05
Бьёрк Карл 0 0
Ватсон Макс 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Шабани Лаорент 0 0
Хазени Кристоффер 0 0
Moutaz Neffati 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Рикс Сёрен 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Розенгрен Отто 3 0
Пенья Серхио 2 0
Далин Юхан 2 0
Телин Исаак 2 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Янссон Понтус 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Али Таха Абди 1 0
Маколли Элисон 1 0
Зеттерстрем Нильс 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Каллей Яхья 4 0
Kevin Jansson 3 0
Траустасон Арнор 2 0
Нильссон Давид 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Ватсон Макс 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Лушаку Исмет 2 0
Салихович Дино 2 0
Moutaz Neffati 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Прица Тим 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Мальмё
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
8
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
ИФК Норрчепинг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

22
10
Мальмё
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
ИФК Норрчепинг
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

22
18

Голы по времени матча

Забито

22
11
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
3
27%
16-30
6
27%
1
9%
31-45
4
18%
6
55%
46-60
2
9%
1
9%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Пропущено

5
23
4 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
20%
4
17%
1-15
2
40%
4
17%
16-30
1
20%
4
17%
31-45
1
20%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Забито

24
13
10 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
6
25%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
8%
5
38%
61-75
8
33%
4
31%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
4
31%
3
18%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
5
38%
2
12%
76-90

Забито

46
24
21 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
6
13%
0
0%
1-15
3
7%
5
21%
16-30
12
26%
2
8%
31-45
8
17%
7
29%
29%
46-60
4
9%
6
25%
61-75
13
28%
4
17%
76-90

Пропущено

18
40
9 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
1
6%
7
18%
1-15
3
17%
6
15%
16-30
5
28%
7
18%
31-45
2
11%
6
15%
46-60
2
11%
7
18%
61-75
5
28%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2
Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0
Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5

Результаты матчей

Мальмё
ИФК Норрчепинг

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
5
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
5
4 раза 21%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
1
12 раз 63%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мальмё
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
3
6
3
6
2.5
1
8
3
6
3.5
1
8
3
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
2
8
4
6
2.5
3
7
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
17
2
12
7
1.5
5
14
7
12
2.5
1
18
6
13
3.5
1
18
4
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 19 14 2 3 47 - 17 44
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
Мьельбю
 18 9 2 7 28 - 25 29
5.
Эльфсборг
 18 9 1 8 35 - 27 28
6.
ГАИС
 18 9 1 8 21 - 23 28
7.
Сириус
 19 8 4 7 33 - 29 28
8.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
9.
АИК
 18 8 2 8 29 - 34 26
10.
Броммапойкарна
 18 6 7 5 31 - 33 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 19 5 6 8 20 - 28 21
14.
Вернаму
 19 5 4 10 21 - 30 19
15.
Кальмар
 1:1 19 5 2 12 24 - 41 17
16.
Вестерос
 1:1 19 3 4 12 15 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Эльфсборг
 10 7 1 2 25 - 10 22
3.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
4.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
5.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
6.
АИК
 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
8.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
13.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
14.
Вестерос
 1:1 10 2 2 6 8 - 14 8
15.
Кальмар
 1:1 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 10 4 4 2 20 - 16 16
5.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
6.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Кальмар
 1:1 10 3 1 6 12 - 22 10
10.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 1:1 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
Весь список
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