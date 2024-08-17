Тур: 19. Стадион: Эледа. Зрители: 19758
2:1
Конец матча
0'
0:1
21' ГолСигюргейрссон Исак
1:1
30' ГолКристиансен Андерс
37' Желтая карточкаЙонсен Лассер Берг
2:1
78' ГолЙонсен Лассер Берг
81' Желтая карточкаMoutaz Neffati
90'+4
Ход матча
21'
30'
78'
2:1
81'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
19
Рослер
Колин
20
Ботхейм
Эрик
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
11
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Мальмё
ИФК Норрчепинг
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
32 матча
56.3%
18.8%
24.9%
18 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.88
1.63
Среднее время на гол
48
55
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.44
0.88
Среднее время на гол
62
102
Всего голов
53
40
Голов в среднем за матч
1.66
1.25
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
54
72
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|12
|0.63
|Ботхейм Эрик
|9
|0.47
|Нанаси Себастьян
|6
|0.32
|Болин Уго
|5
|0.26
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.11
|Рикс Сёрен
|2
|0.11
|Корнелиус Дерек
|2
|0.11
|Кристиансен Андерс
|2
|0.11
|Пенья Серхио
|1
|0.05
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.05
|Янссон Понтус
|1
|0.05
|Веккья Стефано
|1
|0.05
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.05
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|7
|0.37
|Прица Тим
|4
|0.21
|Траустасон Арнор
|4
|0.21
|Сигюргейрссон Исак
|4
|0.21
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0.11
|Kevin Jansson
|1
|0.05
|Ture Sandberg
|1
|0.05
|Лушаку Исмет
|1
|0.05
|Бьёрк Карл
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
|Moutaz Neffati
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Розенгрен Отто
|3
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Далин Юхан
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Ватсон Макс
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Лушаку Исмет
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Moutaz Neffati
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
8
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
ИФК Норрчепинг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
22
10
Мальмё
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
ИФК Норрчепинг
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
22
18
Голы по времени матча
Забито
22
11
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
3
27%
16-30
6
27%
1
9%
31-45
4
18%
6
55%
46-60
2
9%
1
9%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Пропущено
5
23
4 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
20%
4
17%
1-15
2
40%
4
17%
16-30
1
20%
4
17%
31-45
1
20%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Забито
24
13
10 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
6
25%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
8%
5
38%
61-75
8
33%
4
31%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
4
31%
3
18%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
5
38%
2
12%
76-90
Забито
46
24
21 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
6
13%
0
0%
1-15
3
7%
5
21%
16-30
12
26%
2
8%
31-45
8
17%
7
29%
29%
46-60
4
9%
6
25%
61-75
13
28%
4
17%
76-90
Пропущено
18
40
9 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
1
6%
7
18%
1-15
3
17%
6
15%
16-30
5
28%
7
18%
31-45
2
11%
6
15%
46-60
2
11%
7
18%
61-75
5
28%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2
Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0
Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5
Результаты матчей
Мальмё
ИФК Норрчепинг
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
5
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
5
4 раза 21%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
1
12 раз 63%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мальмё
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
63
36
36
18
36
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
28
46
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
172
127
514
712
118
613
118
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|47 - 17
|44
|2.
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|3.
|19
|11
|2
|6
|36 - 20
|35
|4.
|18
|9
|2
|7
|28 - 25
|29
|5.
|18
|9
|1
|8
|35 - 27
|28
|6.
|18
|9
|1
|8
|21 - 23
|28
|7.
|19
|8
|4
|7
|33 - 29
|28
|8.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|9.
|18
|8
|2
|8
|29 - 34
|26
|10.
|18
|6
|7
|5
|31 - 33
|25
|11.
|19
|7
|2
|10
|24 - 40
|23
|12.
|18
|7
|0
|11
|21 - 32
|21
|13.
|19
|5
|6
|8
|20 - 28
|21
|14.
|19
|5
|4
|10
|21 - 30
|19
|15.
|1:1
|19
|5
|2
|12
|24 - 41
|17
|16.
|1:1
|19
|3
|4
|12
|15 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|25 - 10
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|4.
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|5.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|6.
|9
|6
|0
|3
|19 - 10
|18
|7.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|8.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|9.
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|10.
|9
|5
|0
|4
|13 - 17
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|19 - 13
|14
|12.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|11 - 17
|9
|14.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|15.
|1:1
|9
|2
|1
|6
|12 - 19
|7
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|24 - 13
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|20 - 16
|16
|5.
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|7.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|1:1
|10
|3
|1
|6
|12 - 22
|10
|10.
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|9
|3
|0
|6
|8 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 24
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|14.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|15.
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|16.
|1:1
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6