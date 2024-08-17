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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 19. Стадион: .
Вернаму
0:2
Второй тайм: 71'
Хаммарбю
0'
0:1
2' Гол
Jusef Erabi
35' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
37' Желтая карточка
Эрикссон Виктор
62' Желтая карточка
Энгвалль Густав
0:2
64' Гол
Bazoumana Toure

Ход матча

2'
0:1
Jusef Erabi
(Bazoumana Toure)
35'
Оливейра Вендерсон
 
37'
 
Эрикссон Виктор
62'
Энгвалль Густав
 
64'
0:2
Bazoumana Toure
65'
Ле Ру Люк
Hampus Naesstroem
 
65'
Mohammad Alsalkhadi
Зелькович Айдин
 
65'
Albin Lohikangas
Штайнвендер Михаэль
 
70'
 
Йоханссон Оскар
Deniz Gul

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Хаммарбю
8.43
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4.30
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2.54
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Все Коэффициенты
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
24
Грозданич
Эмин
11
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
10
Зелькович
Айдин
28
Frank
Junior
Adjei
14
Энгвалль
Густав
22
Терн
Симон
1
Хан
Уорнер
2
Hampus
Skoglund
17
Фофана
Ибрахима
4
Эрикссон
Виктор
30
Пинас
Шакилль
8
Хаммар
Фредрик
22
Маркус
Карлссон
19
Deniz
Gul
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
9
Jusef
Erabi
Вернаму
4-3-3
Хаммарбю
4-2-3-1

История личных встреч

Вернаму
Хаммарбю

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
2:2
А
1:2
А
0:0
А
0:2
А
1:2
А
1:0
С
0:2
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

2
11

Голов в среднем за матч

0.33
1.38

Среднее время на гол

270
65

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.83

Среднее время на гол

80
108

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.79
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

114
78

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.37
Зелькович Айдин 4 (1) 0.21
Энгвалль Густав 3 0.16
Берг Виктор 2 0.11
Терн Симон 1 0.05
Юханссон Карл 1 0.05
Оливейра Вендерсон 1 0.05
Hampus Naesstroem 1 0.05
Штайнвендер Михаэль 1 0.05
Frank Junior Adjei 0 0
Mohammad Alsalkhadi 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 7 (1) 0.37
Bazoumana Toure 5 0.26
Jusef Erabi 5 0.26
Пинас Шакилль 4 0.21
Теки Тесфальдет 3 0.16
Deniz Gul 3 0.16
Джуканович Виктор 2 0.11
Йоханссон Оскар 1 (1) 0.05
Куртулус Эдвин 1 0.05
Саиди Абдельрахман 1 0.05
Marc Llinares 1 0.05
Hampus Skoglund 0 0
Маркус Карлссон 0 0
Вагич Павле 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Frank Junior Adjei 4 0
Оливейра Вендерсон 3 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Энгвалль Густав 2 0
Albin Lohikangas 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Рапп Йохан 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 5 0
Хаммар Фредрик 3 0
Теки Тесфальдет 2 0
Вагич Павле 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Deniz Gul 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Bazoumana Toure 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Jusef Erabi 1 0
Kim Hellberg 1 0

Результаты матчей

Вернаму
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Хаммарбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
2
Вернаму
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Хаммарбю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

11
19
Вернаму
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Хаммарбю
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
3
27%
5
38%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Пропущено

19
11
13 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
6
32%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
5
26%
4
36%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
3
16%
2
18%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
2
18%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
3
27%
6
30%
46-60
3
27%
3
15%
61-75
1
9%
4
20%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

22
33
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
3
14%
4
12%
1-15
1
5%
7
21%
16-30
3
14%
1
3%
31-45
7
32%
7
21%
46-60
6
27%
8
24%
61-75
2
9%
6
18%
76-90

Пропущено

26
20
18 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
7
27%
0
0%
1-15
5
19%
5
25%
16-30
6
23%
4
20%
31-45
1
4%
4
20%
46-60
4
15%
4
20%
61-75
3
12%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2
Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2
Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1

Результаты матчей

Вернаму
Хаммарбю

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
4
1 раз 6%
3
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
11
7
1
17
2.5
7
11
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:1 19 13 3 3 46 - 17 42
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 2:0 19 11 2 6 35 - 20 35
4.
Сириус
 1:0 19 9 3 7 33 - 28 30
5.
Мьельбю
 18 9 2 7 28 - 25 29
6.
Эльфсборг
 18 9 1 8 35 - 27 28
7.
ГАИС
 18 9 1 8 21 - 23 28
8.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
9.
АИК
 18 8 2 8 29 - 34 26
10.
Броммапойкарна
 18 6 7 5 31 - 33 25
11.
ИФК Норрчепинг
 1:1 19 7 3 9 24 - 39 24
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 0:1 19 5 5 9 19 - 28 20
14.
Вернаму
 0:2 19 5 4 10 21 - 29 19
15.
Кальмар
 18 5 1 12 23 - 40 16
16.
Вестерос
 18 3 3 12 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:1 9 7 1 1 22 - 4 22
2.
Эльфсборг
 10 7 1 2 25 - 10 22
3.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
4.
Хаммарбю
 2:0 9 6 1 2 20 - 9 19
5.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
6.
АИК
 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
8.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 1:1 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 1:0 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
13.
Гётеборг
 0:1 10 2 3 5 8 - 15 9
14.
Вестерос
 9 2 1 6 7 - 13 7
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 0:2 10 1 2 7 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:1 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Хаммарбю
 2:0 10 5 1 4 15 - 11 16
4.
Сириус
 1:0 10 5 1 4 14 - 15 16
5.
Броммапойкарна
 10 4 4 2 20 - 16 16
6.
Вернаму
 0:2 9 4 2 3 11 - 7 14
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 0:1 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
10.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
11.
Кальмар
 9 3 0 6 11 - 21 9
12.
ИФК Норрчепинг
 1:1 10 2 3 5 11 - 22 9
13.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Хаммарбю
8.43
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4.30
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2.54
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