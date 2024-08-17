Тур: 19. Стадион: Финнведсваллен. Зрители: 3241
0'
0:1
2' ГолJusef Erabi
35' Желтая карточкаОливейра Вендерсон
37' Желтая карточкаЭрикссон Виктор
62' Желтая карточкаЭнгвалль Густав
0:2
63' ГолBazoumana Toure
0:3
88' ГолЙоханссон Оскар
90'+4
Ход матча
2'
0:1
37'
62'
63'
88'
0:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
20
Винст
Фредди
22
Терн
Симон
19
Deniz
Gul
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Терн СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
-
-
-
23 Samuel Kotto
-
-
Главный тренер: Anes Mravac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Deniz GulПолузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
- Нападающий
-
38 Gent Elezaj
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Вернаму
Хаммарбю
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
11
Голов в среднем за матч
0.33
1.38
Среднее время на гол
270
65
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
0.83
Среднее время на гол
80
108
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.79
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
114
78
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.37
|Зелькович Айдин
|4 (1)
|0.21
|Энгвалль Густав
|3
|0.16
|Берг Виктор
|2
|0.11
|Терн Симон
|1
|0.05
|Юханссон Карл
|1
|0.05
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.05
|Hampus Naesstroem
|1
|0.05
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.05
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|7 (1)
|0.37
|Bazoumana Toure
|6
|0.32
|Jusef Erabi
|5
|0.26
|Пинас Шакилль
|4
|0.21
|Теки Тесфальдет
|3
|0.16
|Deniz Gul
|3
|0.16
|Йоханссон Оскар
|2 (1)
|0.11
|Джуканович Виктор
|2
|0.11
|Куртулус Эдвин
|1
|0.05
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.05
|Marc Llinares
|1
|0.05
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Маркус Карлссон
|0
|0
|Фофана Ибрахима
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Frank Junior Adjei
|4
|0
|Энгвалль Густав
|3
|0
|Оливейра Вендерсон
|3
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Albin Lohikangas
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|5
|0
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Deniz Gul
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Bazoumana Toure
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Kim Hellberg
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Хаммарбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
2
Вернаму
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Хаммарбю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
11
19
Вернаму
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Хаммарбю
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
3
27%
6
38%
61-75
1
9%
3
19%
76-90
Пропущено
22
11
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
7
32%
0
0%
1-15
2
9%
2
18%
16-30
5
23%
4
36%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
4
18%
2
18%
76-90
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
2
18%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
3
27%
6
30%
46-60
3
27%
3
15%
61-75
1
9%
4
20%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
22
36
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
3
14%
5
14%
1-15
1
5%
7
19%
16-30
3
14%
1
3%
31-45
7
32%
7
19%
46-60
6
27%
9
25%
61-75
2
9%
7
19%
76-90
Пропущено
29
20
19 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
8
28%
0
0%
1-15
5
17%
5
25%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
1
3%
4
20%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
4
14%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2
Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2
Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1
Результаты матчей
Вернаму
Хаммарбю
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
4
1 раз 5%
3
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
37
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
73
45
55
18
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
154
712
127
118
811
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|47 - 17
|44
|2.
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|3.
|19
|11
|2
|6
|36 - 20
|35
|4.
|18
|9
|2
|7
|28 - 25
|29
|5.
|18
|9
|1
|8
|35 - 27
|28
|6.
|18
|9
|1
|8
|21 - 23
|28
|7.
|19
|8
|4
|7
|33 - 29
|28
|8.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|9.
|18
|8
|2
|8
|29 - 34
|26
|10.
|18
|6
|7
|5
|31 - 33
|25
|11.
|19
|7
|2
|10
|24 - 40
|23
|12.
|18
|7
|0
|11
|21 - 32
|21
|13.
|19
|5
|6
|8
|20 - 28
|21
|14.
|19
|5
|4
|10
|21 - 30
|19
|15.
|1:1
|19
|5
|2
|12
|24 - 41
|17
|16.
|1:1
|19
|3
|4
|12
|15 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|25 - 10
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|4.
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|5.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|6.
|9
|6
|0
|3
|19 - 10
|18
|7.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|8.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|9.
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|10.
|9
|5
|0
|4
|13 - 17
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|19 - 13
|14
|12.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|11 - 17
|9
|14.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|15.
|1:1
|9
|2
|1
|6
|12 - 19
|7
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|24 - 13
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|20 - 16
|16
|5.
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|7.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|1:1
|10
|3
|1
|6
|12 - 22
|10
|10.
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|9
|3
|0
|6
|8 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 24
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|14.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|15.
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|16.
|1:1
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6