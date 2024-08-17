  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 3241
Вернаму
0:3
Конец матча
Хаммарбю
0'
0:1
2' Гол
Jusef Erabi
35' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
37' Желтая карточка
Эрикссон Виктор
62' Желтая карточка
Энгвалль Густав
0:2
63' Гол
Bazoumana Toure
0:3
88' Гол
Йоханссон Оскар
90'+4

Ход матча

2'
0:1
Jusef Erabi
(Bazoumana Toure)
35'
Оливейра Вендерсон
 
37'
 
Эрикссон Виктор
62'
Энгвалль Густав
 
63'
0:2
Bazoumana Toure
(Фофана Ибрахима)
65'
Ле Ру Люк
Hampus Naesstroem
 
65'
Mohammad Alsalkhadi
Зелькович Айдин
 
65'
Albin Lohikangas
Штайнвендер Михаэль
 
70'
 
Йоханссон Оскар
Deniz Gul
77'
Юханссон Карл
Энгвалль Густав
 
82'
 
Теки Тесфальдет
Маркус Карлссон
82'
 
Колландер Деннис
Jusef Erabi
88'
0:3
Йоханссон Оскар
90'
 
Маджед Монтадер
Bazoumana Toure
90'
 
Ти Дивайн
Бесара Нахир

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
24
Грозданич
Эмин
11
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
10
Зелькович
Айдин
28
Frank
Junior
Adjei
14
Энгвалль
Густав
22
Терн
Симон
1
Хан
Уорнер
2
Hampus
Skoglund
17
Фофана
Ибрахима
4
Эрикссон
Виктор
30
Пинас
Шакилль
8
Хаммар
Фредрик
22
Маркус
Карлссон
19
Deniz
Gul
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
9
Jusef
Erabi
Вернаму
4-3-3
Хаммарбю
4-2-3-1

История личных встреч

Вернаму
Хаммарбю

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
2:2
А
1:2
А
0:0
А
0:2
А
1:2
А
1:0
С
0:2
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

2
11

Голов в среднем за матч

0.33
1.38

Среднее время на гол

270
65

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.83

Среднее время на гол

80
108

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.79
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

114
78

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.37
Зелькович Айдин 4 (1) 0.21
Энгвалль Густав 3 0.16
Берг Виктор 2 0.11
Терн Симон 1 0.05
Юханссон Карл 1 0.05
Оливейра Вендерсон 1 0.05
Hampus Naesstroem 1 0.05
Штайнвендер Михаэль 1 0.05
Frank Junior Adjei 0 0
Mohammad Alsalkhadi 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 7 (1) 0.37
Bazoumana Toure 6 0.32
Jusef Erabi 5 0.26
Пинас Шакилль 4 0.21
Теки Тесфальдет 3 0.16
Deniz Gul 3 0.16
Йоханссон Оскар 2 (1) 0.11
Джуканович Виктор 2 0.11
Куртулус Эдвин 1 0.05
Саиди Абдельрахман 1 0.05
Marc Llinares 1 0.05
Hampus Skoglund 0 0
Маркус Карлссон 0 0
Фофана Ибрахима 0 0
Вагич Павле 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Frank Junior Adjei 4 0
Энгвалль Густав 3 0
Оливейра Вендерсон 3 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Albin Lohikangas 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Рапп Йохан 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 5 0
Хаммар Фредрик 3 0
Теки Тесфальдет 2 0
Вагич Павле 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Deniz Gul 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Bazoumana Toure 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Jusef Erabi 1 0
Kim Hellberg 1 0

Результаты матчей

Вернаму
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Хаммарбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
2
Вернаму
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Хаммарбю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

11
19
Вернаму
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Хаммарбю
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
3
27%
6
38%
61-75
1
9%
3
19%
76-90

Пропущено

22
11
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
7
32%
0
0%
1-15
2
9%
2
18%
16-30
5
23%
4
36%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
4
18%
2
18%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
2
18%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
3
27%
6
30%
46-60
3
27%
3
15%
61-75
1
9%
4
20%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

22
36
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
3
14%
5
14%
1-15
1
5%
7
19%
16-30
3
14%
1
3%
31-45
7
32%
7
19%
46-60
6
27%
9
25%
61-75
2
9%
7
19%
76-90

Пропущено

29
20
19 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
8
28%
0
0%
1-15
5
17%
5
25%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
1
3%
4
20%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
4
14%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2
Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2
Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1

Результаты матчей

Вернаму
Хаммарбю

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
4
1 раз 5%
3
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
5
5
1
8
2.5
3
7
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
15
4
7
12
1.5
12
7
1
18
2.5
8
11
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 19 14 2 3 47 - 17 44
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
Мьельбю
 18 9 2 7 28 - 25 29
5.
Эльфсборг
 18 9 1 8 35 - 27 28
6.
ГАИС
 18 9 1 8 21 - 23 28
7.
Сириус
 19 8 4 7 33 - 29 28
8.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
9.
АИК
 18 8 2 8 29 - 34 26
10.
Броммапойкарна
 18 6 7 5 31 - 33 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 19 5 6 8 20 - 28 21
14.
Вернаму
 19 5 4 10 21 - 30 19
15.
Кальмар
 1:1 19 5 2 12 24 - 41 17
16.
Вестерос
 1:1 19 3 4 12 15 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Эльфсборг
 10 7 1 2 25 - 10 22
3.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
4.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
5.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
6.
АИК
 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
8.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
13.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
14.
Вестерос
 1:1 10 2 2 6 8 - 14 8
15.
Кальмар
 1:1 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 10 4 4 2 20 - 16 16
5.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
6.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Кальмар
 1:1 10 3 1 6 12 - 22 10
10.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 1:1 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Эрикссон Виктор получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Оливейра Вендерсон получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Bazoumana Toure сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Jusef Erabi бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вернаму 0:3 Хаммарбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный