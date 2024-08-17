Тур: 19. Стадион: Hitachi Energy Arena.
0'
13' Желтая карточкаСаетра Ларс
26' Желтая карточкаAlexander Warneryd
0:1
45' ГолИсламович Дино
57' Желтая карточкаМагаши Абдуссалам
1:1
62' ГолViktor Granath
71' Желтая карточкаСкрабб Симон
Ход матча
13'
45'
0:1
62'
1:1
71'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
20
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
-
20 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Elis Wahl
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
История личных встреч
Вестерос
Кальмар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.16
|Ахлинви Маттео
|3
|0.16
|Оффия Генри
|3
|0.16
|Patric Aaslund
|1
|0.05
|Диабате Ибрахим
|1
|0.05
|Гефверт Симон
|1
|0.05
|Herman Magnusson
|1
|0.05
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.05
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Йоханссон Саймон
|0
|0
|Max Larsson
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрабб Симон
|6 (1)
|0.32
|Тренсков Якоб
|5
|0.26
|Исламович Дино
|5
|0.26
|Ринг Джонатан
|3
|0.16
|Йенсен Кевин
|2
|0.11
|Хальберг Мелькер
|1
|0.05
|Саетра Ларс
|1
|0.05
|Гояни Роберт
|1
|0.05
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Магаши Абдуссалам
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|4
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Ахлинви Маттео
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Alexander Warneryd
|2
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|5
|0
|Саетра Ларс
|4
|0
|Гояни Роберт
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Исламович Дино
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Vince Osuji
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Кальмар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
6
Вестерос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Кальмар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
5
8
Вестерос
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Кальмар
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
14
17
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
2
29%
6
50%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Пропущено
13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
5
38%
4
20%
31-45
3
23%
7
35%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
1
8%
2
10%
76-90
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
5
42%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
4
21%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
4
31%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
31%
5
26%
76-90
Забито
14
24
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
2
14%
8
33%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
2
14%
6
25%
61-75
4
29%
4
17%
76-90
Пропущено
26
39
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
3
12%
4
10%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
6
23%
5
13%
31-45
7
27%
11
28%
46-60
1
4%
6
15%
61-75
5
19%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1
Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0
Кальмар
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1
Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1
Результаты матчей
Вестерос
Кальмар
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
18
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
135
315
711
117
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|47 - 17
|44
|2.
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|3.
|19
|11
|2
|6
|36 - 20
|35
|4.
|18
|9
|2
|7
|28 - 25
|29
|5.
|18
|9
|1
|8
|35 - 27
|28
|6.
|18
|9
|1
|8
|21 - 23
|28
|7.
|19
|8
|4
|7
|33 - 29
|28
|8.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|9.
|18
|8
|2
|8
|29 - 34
|26
|10.
|18
|6
|7
|5
|31 - 33
|25
|11.
|19
|7
|2
|10
|24 - 40
|23
|12.
|18
|7
|0
|11
|21 - 32
|21
|13.
|19
|5
|6
|8
|20 - 28
|21
|14.
|19
|5
|4
|10
|21 - 30
|19
|15.
|1:1
|19
|5
|2
|12
|24 - 41
|17
|16.
|1:1
|19
|3
|4
|12
|15 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|25 - 10
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|4.
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|5.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|6.
|9
|6
|0
|3
|19 - 10
|18
|7.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|8.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|9.
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|10.
|9
|5
|0
|4
|13 - 17
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|19 - 13
|14
|12.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|11 - 17
|9
|14.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|15.
|1:1
|9
|2
|1
|6
|12 - 19
|7
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|24 - 13
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|20 - 16
|16
|5.
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|7.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|1:1
|10
|3
|1
|6
|12 - 22
|10
|10.
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|9
|3
|0
|6
|8 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 24
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|14.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|15.
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|16.
|1:1
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6