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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 19. Стадион: .
Вестерос
1:1
Второй тайм: 80'
Кальмар
0'
13' Желтая карточка
Саетра Ларс
26' Желтая карточка
Alexander Warneryd
0:1
45' Гол
Исламович Дино
57' Желтая карточка
Магаши Абдуссалам
1:1
62' Гол
Viktor Granath
71' Желтая карточка
Скрабб Симон

Ход матча

13'
 
Саетра Ларс
26'
Alexander Warneryd
 
35'
Бузаине Элиас
Alexander Warneryd
 
45'
0:1
Исламович Дино
(Скрабб Симон)
57'
Йоханссон Саймон
Оффия Генри
 
57'
 
Магаши Абдуссалам
57'
Ахлинви Маттео
Саиди Абдельрахман
 
62'
Viktor Granath
(Max Larsson)
1:1
63'
Вернерссон Виктор
Max Larsson
 
65'
 
Ринг Джонатан
Хальберг Мелькер
65'
Рибейро Педро
Herman Magnusson
 
71'
 
Скрабб Симон
76'
 
Юлятупа Саку
Йенсен Кевин
76'
 
Ромариньо Перейра
Магаши Абдуссалам

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Кальмар
7.70
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3.95
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6.00
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Все Коэффициенты
35
Браттберг
Йохан
3
Гранат
Густав
18
Нсабиумва
Фредерик
2
Herman
Magnusson
29
Alexander
Warneryd
24
Marcus
Linday
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
20
Оффия
Генри
14
Viktor
Granath
30
Саиди
Абдельрахман
1
Бролин
Самуэль
26
Мотарархебжафарпур
Араш
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
5
Хальберг
Мелькер
21
Магаши
Абдуссалам
23
Гояни
Роберт
13
Карлссон
Йохан
7
Йенсен
Кевин
9
Исламович
Дино
10
Скрабб
Симон
Вестерос
3-4-3
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

Вестерос
Кальмар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

А
0:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 3 0.16
Ахлинви Маттео 3 0.16
Оффия Генри 3 0.16
Patric Aaslund 1 0.05
Диабате Ибрахим 1 0.05
Гефверт Симон 1 0.05
Herman Magnusson 1 0.05
Jabir Abdihakim Ali 1 0.05
Alexander Warneryd 0 0
Йоханссон Саймон 0 0
Max Larsson 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрабб Симон 6 (1) 0.32
Тренсков Якоб 5 0.26
Исламович Дино 5 0.26
Ринг Джонатан 3 0.16
Йенсен Кевин 2 0.11
Хальберг Мелькер 1 0.05
Саетра Ларс 1 0.05
Гояни Роберт 1 0.05
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Магаши Абдуссалам 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 4 0
Max Larsson 3 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Ахлинви Маттео 2 0
Alex Douglas 2 0
Herman Magnusson 2 0
Alexander Warneryd 2 0
Daniel Ask 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Marcus Linday 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 5 0
Саетра Ларс 4 0
Гояни Роберт 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Исламович Дино 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Vince Osuji 2 0
Ларссон Стефан 1 0
Ринг Джонатан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Ivan Inzoudine 1 0
Йенсен Кевин 1 0

Результаты матчей

Вестерос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Кальмар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
6
Вестерос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Кальмар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

5
8
Вестерос
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Кальмар
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

14
17

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
2
29%
6
50%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
5
38%
4
20%
31-45
3
23%
7
35%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
1
8%
2
10%
76-90

Забито

7
12
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
5
42%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
4
21%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
4
31%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
31%
5
26%
76-90

Забито

14
24
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
2
14%
8
33%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
2
14%
6
25%
61-75
4
29%
4
17%
76-90

Пропущено

26
39
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
3
12%
4
10%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
6
23%
5
13%
31-45
7
27%
11
28%
46-60
1
4%
6
15%
61-75
5
19%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1
Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0
Кальмар
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1
Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1

Результаты матчей

Вестерос
Кальмар

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
13
5
3
15
1.5
7
11
1
17
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 19 14 2 3 47 - 17 44
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
Мьельбю
 18 9 2 7 28 - 25 29
5.
Эльфсборг
 18 9 1 8 35 - 27 28
6.
ГАИС
 18 9 1 8 21 - 23 28
7.
Сириус
 19 8 4 7 33 - 29 28
8.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
9.
АИК
 18 8 2 8 29 - 34 26
10.
Броммапойкарна
 18 6 7 5 31 - 33 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 19 5 6 8 20 - 28 21
14.
Вернаму
 19 5 4 10 21 - 30 19
15.
Кальмар
 1:1 19 5 2 12 24 - 41 17
16.
Вестерос
 1:1 19 3 4 12 15 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Эльфсборг
 10 7 1 2 25 - 10 22
3.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
4.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
5.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
6.
АИК
 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
8.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
13.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
14.
Вестерос
 1:1 10 2 2 6 8 - 14 8
15.
Кальмар
 1:1 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 10 4 4 2 20 - 16 16
5.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
6.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Кальмар
 1:1 10 3 1 6 12 - 22 10
10.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 1:1 9 1 2 6 7 - 13 5
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Скрабб Симон сделал результативную передачу.
  • 50'
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    Ничья
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    7.70
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    6.00
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