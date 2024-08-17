Тур: 19. Стадион: Hitachi Energy Arena. Зрители: 5351
0'
13' Желтая карточкаСаетра Ларс
26' Желтая карточкаAlexander Warneryd
0:1
45' ГолИсламович Дино
57' Желтая карточкаМагаши Абдуссалам
1:1
62' ГолViktor Granath
71' Желтая карточкаСкрабб Симон
81' Желтая карточкаАхлинви Маттео
81' Желтая карточкаИсламович Дино
90' Желтая карточкаБузаине Элиас
90' Желтая карточкаЮлятупа Саку
2:1
90' ГолЙоханссон Саймон
90'+9
Ход матча
13'
45'
0:1
62'
1:1
71'
81'
81'
90'
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
20
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
-
20 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Elis Wahl
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
История личных встреч
Вестерос
Кальмар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.16
|Ахлинви Маттео
|3
|0.16
|Оффия Генри
|3
|0.16
|Йоханссон Саймон
|1
|0.05
|Patric Aaslund
|1
|0.05
|Диабате Ибрахим
|1
|0.05
|Гефверт Симон
|1
|0.05
|Herman Magnusson
|1
|0.05
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.05
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Max Larsson
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрабб Симон
|6 (1)
|0.32
|Тренсков Якоб
|5
|0.26
|Исламович Дино
|5
|0.26
|Ринг Джонатан
|3
|0.16
|Йенсен Кевин
|2
|0.11
|Хальберг Мелькер
|1
|0.05
|Саетра Ларс
|1
|0.05
|Гояни Роберт
|1
|0.05
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Магаши Абдуссалам
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|4
|0
|Ахлинви Маттео
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Alexander Warneryd
|2
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|5
|0
|Саетра Ларс
|4
|0
|Гояни Роберт
|3
|0
|Исламович Дино
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Vince Osuji
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Юлятупа Саку
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Кальмар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
7
Вестерос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Кальмар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
5
8
Вестерос
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Кальмар
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
15
17
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
2
22%
7
54%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Пропущено
14
22
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
6
43%
4
18%
31-45
3
21%
7
32%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
1
7%
3
14%
76-90
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
15 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
5
42%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
4
21%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
4
31%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
31%
5
26%
76-90
Забито
16
25
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
2
13%
9
36%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
3
19%
6
24%
61-75
5
31%
4
16%
76-90
Пропущено
27
41
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
3
11%
4
10%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
7
26%
5
12%
31-45
7
26%
11
27%
46-60
1
4%
7
17%
61-75
5
19%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1
Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0
Кальмар
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1
Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1
Результаты матчей
Вестерос
Кальмар
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
63
37
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
82
18
46
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
145
415
712
118
118
118
118
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6