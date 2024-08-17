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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 15804
Гётеборг
1:1
Конец матча
Сириус
0'
0:1
52' Гол
Перссон Хоаким
67' Желтая карточка
Миллескуг Ноэль
1:1
72' Гол
Карлстранд Линус
86' Желтая карточка
Карлен Адам
90'+5

Ход матча

52'
0:1
Перссон Хоаким
(Хейер Мелкер)
66'
Карлстранд Линус
Саломонссон Эмиль
 
66'
Вендт Оскар
Трондсен Андерс
 
67'
 
Миллескуг Ноэль
72'
Карлстранд Линус
(Paulos Abraham)
1:1
72'
 
Салех Юсеф
Перссон Хоаким
84'
Эрлингмарк Огюст
Багер Йонас
 
84'
Карлен Адам
Тордарсон Колбейнн
 
85'
 
August Ljungberg
Миллескуг Ноэль
86'
Карлен Адам
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 9
  • 1 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
12
Карлстрём
Якоб
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
8
Багер
Йонас
6
Трондсен
Андерс
15
Крузе
Давид
23
Тордарсон
Колбейнн
2
Саломонссон
Эмиль
30
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Paulos
Abraham
14
Норлин
Густаф
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
2
Нвадике
Патрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
7
Перссон
Хоаким
17
Линдберг
Маркус
10
Хейер
Мелкер
19
Миллескуг
Ноэль
Гётеборг
4-2-3-1
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Гётеборг
Сириус

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

А
2:2
А
0:1
А
2:0
А
2:0
А
1:2
А
3:3
А
2:2
ТМК
0:1
А
2:0
А
2:2
К
1:1
А
2:1
А
2:4
А
2:3
А
3:2
К
2:2
А
4:0
А
0:2
К
2:2
КШ
0:1

Голы

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.7
2

Среднее время на гол

52
45

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.7
1.55

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

52
58

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 6 0.32
Thomas Santos 2 0.11
Муколли Арбнор 2 0.11
Петтерссон Оскар 2 0.11
Норлин Густаф 2 0.11
Тордарсон Колбейнн 1 0.05
Свенссон Густаф 1 0.05
Malick Junior Yalcouye 1 0.05
Вендт Оскар 1 0.05
Скеллеруп Лаурс 1 0.05
Карлстранд Линус 1 0.05
Саломонссон Эмиль 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 9 0.47
Миллескуг Ноэль 6 0.32
Валта Лео 5 (1) 0.26
Перссон Хоаким 5 0.26
Линдберг Маркус 3 0.16
Хейер Мелкер 1 0.05
Кастегрен Хенрик 1 0.05
Олссон Филип 1 0.05
Викман Адам 1 0.05
Стенссон Даниэль 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
August Ljungberg 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 4 1
Муколли Арбнор 4 0
Ольссон Себастьян 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Paulos Abraham 2 0
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Карлен Адам 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Крузе Давид 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 6 0
Нвадике Патрик 4 0
Перссон Хоаким 3 0
Валта Лео 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Стенссон Даниэль 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Олссон Филип 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Викман Адам 2 0
Мурбек Андреас 1 0
Салех Юсеф 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сириус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
4
Гётеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

8
15
Гётеборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сириус
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
5
36%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
3
30%
4
29%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
7
50%
2
13%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
2
14%
6
38%
61-75
3
21%
3
19%
76-90

Забито

12
19
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
25%
5
26%
46-60
4
33%
2
11%
61-75
2
17%
3
16%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Забито

22
33
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
2
9%
3
9%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
2
9%
5
15%
31-45
4
18%
10
30%
46-60
7
32%
4
12%
61-75
5
23%
7
21%
76-90

Пропущено

26
29
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 17
1
4%
1
3%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
10
38%
2
7%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
4
15%
10
34%
61-75
7
27%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1
Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4
Сириус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4
Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0

Результаты матчей

Гётеборг
Сириус

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
3
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
3 раза 16%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
9
1.5
6
3
1
9
2.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
4
6
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
6
4
15
1.5
10
9
2
17
2.5
7
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 19 14 2 3 47 - 17 44
2.
Юргорден
 17 11 2 4 32 - 16 35
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
Мьельбю
 18 9 2 7 28 - 25 29
5.
Эльфсборг
 18 9 1 8 35 - 27 28
6.
ГАИС
 18 9 1 8 21 - 23 28
7.
Сириус
 19 8 4 7 33 - 29 28
8.
Хеккен
 17 8 3 6 35 - 30 27
9.
АИК
 18 8 2 8 29 - 34 26
10.
Броммапойкарна
 18 6 7 5 31 - 33 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 19 5 6 8 20 - 28 21
14.
Вернаму
 19 5 4 10 21 - 30 19
15.
Кальмар
 1:1 19 5 2 12 24 - 41 17
16.
Вестерос
 1:1 19 3 4 12 15 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Эльфсборг
 10 7 1 2 25 - 10 22
3.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
4.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
5.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
6.
АИК
 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 9 5 2 2 12 - 8 17
8.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
13.
Броммапойкарна
 8 2 3 3 11 - 17 9
14.
Вестерос
 1:1 10 2 2 6 8 - 14 8
15.
Кальмар
 1:1 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 10 4 4 2 20 - 16 16
5.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
6.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
7.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Кальмар
 1:1 10 3 1 6 12 - 22 10
10.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
АИК
 9 2 2 5 10 - 24 8
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 1:1 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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