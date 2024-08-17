Тур: 19. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 15804
0'
0:1
52' ГолПерссон Хоаким
67' Желтая карточкаМиллескуг Ноэль
1:1
72' ГолКарлстранд Линус
86' Желтая карточкаКарлен Адам
90'+5
Ход матча
52'
0:1
67'
72'
86'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 9
-
1 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
15
Крузе
Давид
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Вендт ОскарЗащитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Lucas Kahed
-
-
33 Noah Tolf
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
34 David Celic
-
-
26 Hugo Mella
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Гётеборг
Сириус
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.7
2
Среднее время на гол
52
45
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.1
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.7
1.55
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
52
58
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|6
|0.32
|Thomas Santos
|2
|0.11
|Муколли Арбнор
|2
|0.11
|Петтерссон Оскар
|2
|0.11
|Норлин Густаф
|2
|0.11
|Тордарсон Колбейнн
|1
|0.05
|Свенссон Густаф
|1
|0.05
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.05
|Вендт Оскар
|1
|0.05
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.05
|Карлстранд Линус
|1
|0.05
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|9
|0.47
|Миллескуг Ноэль
|6
|0.32
|Валта Лео
|5 (1)
|0.26
|Перссон Хоаким
|5
|0.26
|Линдберг Маркус
|3
|0.16
|Хейер Мелкер
|1
|0.05
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|Олссон Филип
|1
|0.05
|Викман Адам
|1
|0.05
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|4
|1
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Malick Junior Yalcouye
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Карлен Адам
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Перссон Хоаким
|3
|0
|Валта Лео
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Стенссон Даниэль
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Викман Адам
|2
|0
|Мурбек Андреас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сириус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
4
Гётеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
8
15
Гётеборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сириус
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
5
36%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
3
30%
4
29%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
7
50%
2
13%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
2
14%
6
38%
61-75
3
21%
3
19%
76-90
Забито
12
19
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
25%
5
26%
46-60
4
33%
2
11%
61-75
2
17%
3
16%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Забито
22
33
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
2
9%
3
9%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
2
9%
5
15%
31-45
4
18%
10
30%
46-60
7
32%
4
12%
61-75
5
23%
7
21%
76-90
Пропущено
26
29
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 17
1
4%
1
3%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
10
38%
2
7%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
4
15%
10
34%
61-75
7
27%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1
Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4
Сириус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4
Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0
Результаты матчей
Гётеборг
Сириус
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
3
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
3 раза 16%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
19
63
19
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
36
46
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
136
415
109
217
712
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|47 - 17
|44
|2.
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|3.
|19
|11
|2
|6
|36 - 20
|35
|4.
|18
|9
|2
|7
|28 - 25
|29
|5.
|18
|9
|1
|8
|35 - 27
|28
|6.
|18
|9
|1
|8
|21 - 23
|28
|7.
|19
|8
|4
|7
|33 - 29
|28
|8.
|17
|8
|3
|6
|35 - 30
|27
|9.
|18
|8
|2
|8
|29 - 34
|26
|10.
|18
|6
|7
|5
|31 - 33
|25
|11.
|19
|7
|2
|10
|24 - 40
|23
|12.
|18
|7
|0
|11
|21 - 32
|21
|13.
|19
|5
|6
|8
|20 - 28
|21
|14.
|19
|5
|4
|10
|21 - 30
|19
|15.
|1:1
|19
|5
|2
|12
|24 - 41
|17
|16.
|1:1
|19
|3
|4
|12
|15 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|25 - 10
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|4.
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|5.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|6.
|9
|6
|0
|3
|19 - 10
|18
|7.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|8.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|9.
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|10.
|9
|5
|0
|4
|13 - 17
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|19 - 13
|14
|12.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|11 - 17
|9
|14.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|15.
|1:1
|9
|2
|1
|6
|12 - 19
|7
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|24 - 13
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|20 - 16
|16
|5.
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|7.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|1:1
|10
|3
|1
|6
|12 - 22
|10
|10.
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|9
|3
|0
|6
|8 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 24
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|14.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|15.
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|16.
|1:1
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6