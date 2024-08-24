Тур: 20. Стадион: Гульдфогельн Арена. Зрители: 7313
0'
0:1
9' ПенальтиБотхейм Эрик
1:1
53' ГолХальберг Мелькер
2:1
63' ГолVince Osuji
2:2
77' ГолБолин Уго
86' Желтая карточкаШёстедт Расмус
90' Желтая карточкаГояни Роберт
90'+7
Ход матча
9'
0:1
53'
1:1
63'
2:1
77'
2:2
86'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
28 Владение мячом, % 72
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
19
Юлятупа
Саку
27
Далин
Юхан
19
Рослер
Колин
16
Берг
Оливер
38
Болин
Уго
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Leon Isa
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Кальмар
Мальмё
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
39 матчей
25.6%
15.4%
59%
10 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
17.9%
43.6%
38.5%
7 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
25.6%
23.1%
51.3%
10 побед 9 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
12
Голов в среднем за матч
1.4
0.63
Среднее время на гол
64
142
Всего голов
40
38
Голов в среднем за матч
2.11
1.9
Среднее время на гол
42
47
Всего голов
68
50
Голов в среднем за матч
1.74
1.28
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
51
70
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрабб Симон
|6 (1)
|0.3
|Тренсков Якоб
|5
|0.25
|Исламович Дино
|5
|0.25
|Ринг Джонатан
|3
|0.15
|Хальберг Мелькер
|2
|0.1
|Йенсен Кевин
|2
|0.1
|Саетра Ларс
|1
|0.05
|Гояни Роберт
|1
|0.05
|Vince Osuji
|1
|0.05
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Магаши Абдуссалам
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|12
|0.6
|Ботхейм Эрик
|10 (1)
|0.5
|Нанаси Себастьян
|6
|0.3
|Болин Уго
|6
|0.3
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.1
|Рикс Сёрен
|2
|0.1
|Корнелиус Дерек
|2
|0.1
|Кристиансен Андерс
|2
|0.1
|Пенья Серхио
|1
|0.05
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.05
|Янссон Понтус
|1
|0.05
|Веккья Стефано
|1
|0.05
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.05
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|5
|0
|Саетра Ларс
|4
|0
|Гояни Роберт
|4
|0
|Исламович Дино
|3
|0
|Шёстедт Расмус
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Vince Osuji
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Юлятупа Саку
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Розенгрен Отто
|3
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Далин Юхан
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Мальмё
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
7
8
Кальмар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Мальмё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
20
1
Упущенные победы
6
22
Кальмар
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
Мальмё
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
15% (3)
55% (11)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
13
30
Голы по времени матча
Забито
14
26
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
0
0%
4
15%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
2
14%
6
23%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
6
43%
2
8%
61-75
3
21%
9
35%
76-90
Пропущено
21
15
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
1
5%
4
27%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
6
29%
5
33%
76-90
Забито
13
22
10 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
3
14%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
7
54%
6
27%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
1
8%
5
23%
76-90
Пропущено
22
5
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
14%
1
20%
1-15
2
9%
2
40%
16-30
4
18%
1
20%
31-45
7
32%
1
20%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Забито
27
48
13 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 14
5 Не забивали 2
0
0%
7
15%
1-15
4
15%
3
6%
16-30
9
33%
12
25%
31-45
3
11%
8
17%
46-60
7
26%
4
8%
61-75
4
15%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
43
20
16 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 12
5
12%
1
5%
1-15
6
14%
3
15%
16-30
5
12%
5
25%
31-45
11
26%
3
15%
46-60
7
16%
3
15%
61-75
9
21%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4
ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1
Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1
Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1
Результаты матчей
Кальмар
Мальмё
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
1 раз 10%
2
3 раза 33%
5
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
3:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
3:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
5
1 раз 5%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
5
4 раза 20%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
46
63
19
36
19
36
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
191
812
137
119
713
119
614
119
416
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|8
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6