  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 7313
Кальмар
2:2
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
9' Пенальти
Ботхейм Эрик
1:1
53' Гол
Хальберг Мелькер
2:1
63' Гол
Vince Osuji
2:2
77' Гол
Болин Уго
86' Желтая карточка
Шёстедт Расмус
90' Желтая карточка
Гояни Роберт
90'+7
1
Бролин
Самуэль
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
4
Vince
Osuji
3
Герсбах
Алекс
5
Хальберг
Мелькер
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
21
Магаши
Абдуссалам
19
Юлятупа
Саку
20
Красники
Дион
27
Далин
Юхан
37
Adrian
Skogmar
18
Янссон
Понтус
19
Рослер
Колин
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
23
Йонсен
Лассер
Берг
7
Розенгрен
Отто
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
16
Берг
Оливер
38
Болин
Уго
20
Ботхейм
Эрик
Кальмар
4-2-3-1
Мальмё
4-2-3-1

История личных встреч

Кальмар
Мальмё

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

39 матчей

25.6%
15.4%
59%
10 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

17.9%
43.6%
38.5%
7 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

25.6%
23.1%
51.3%
10 побед 9 ничьих 20 побед

История матчей

А
5:0
А
1:0
А
1:0
А
0:1
А
0:1
А
0:1
ТМК
0:1
А
3:1
ТМК
2:2
А
0:4
А
2:1
А
0:5
А
1:0
ТМК
2:1
А
4:0
А
3:0
А
6:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
К
2:3
А
3:0
А
2:1
А
3:1
А
1:1
А
1:4
А
1:0
А
1:2
ММ(
1:1
А
2:0
А
1:2
А
2:0
ШК
2:1
А
0:1
А
2:3
А
5:4
А
1:2
А
3:2
А
3:2

Голы

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

1.4
0.63

Среднее время на гол

64
142

Всего голов

40
38

Голов в среднем за матч

2.11
1.9

Среднее время на гол

42
47

Всего голов

68
50

Голов в среднем за матч

1.74
1.28

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

51
70

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрабб Симон 6 (1) 0.3
Тренсков Якоб 5 0.25
Исламович Дино 5 0.25
Ринг Джонатан 3 0.15
Хальберг Мелькер 2 0.1
Йенсен Кевин 2 0.1
Саетра Ларс 1 0.05
Гояни Роберт 1 0.05
Vince Osuji 1 0.05
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Магаши Абдуссалам 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 12 0.6
Ботхейм Эрик 10 (1) 0.5
Нанаси Себастьян 6 0.3
Болин Уго 6 0.3
Йонсен Лассер Берг 2 0.1
Рикс Сёрен 2 0.1
Корнелиус Дерек 2 0.1
Кристиансен Андерс 2 0.1
Пенья Серхио 1 0.05
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.05
Янссон Понтус 1 0.05
Веккья Стефано 1 0.05
Зеттерстрем Нильс 1 0.05
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Али Таха Абди 0 0
Берг Оливер 0 0
Мойсандер Никлас 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 5 0
Саетра Ларс 4 0
Гояни Роберт 4 0
Исламович Дино 3 0
Шёстедт Расмус 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Vince Osuji 2 0
Ларссон Стефан 1 0
Ринг Джонатан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Юлятупа Саку 1 0
Ivan Inzoudine 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Рикс Сёрен 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Розенгрен Отто 3 0
Пенья Серхио 2 0
Далин Юхан 2 0
Телин Исаак 2 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Янссон Понтус 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Али Таха Абди 1 0
Маколли Элисон 1 0
Зеттерстрем Нильс 1 0

Результаты матчей

Кальмар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Мальмё
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
8
Кальмар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Мальмё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

20
1

Упущенные победы

6
22
Кальмар
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
Мальмё
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
15% (3)
55% (11)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

13
30

Голы по времени матча

Забито

14
26
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
0
0%
4
15%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
2
14%
6
23%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
6
43%
2
8%
61-75
3
21%
9
35%
76-90

Пропущено

21
15
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
1
5%
4
27%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
6
29%
5
33%
76-90

Забито

13
22
10 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
3
14%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
7
54%
6
27%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
1
8%
5
23%
76-90

Пропущено

22
5
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
14%
1
20%
1-15
2
9%
2
40%
16-30
4
18%
1
20%
31-45
7
32%
1
20%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Забито

27
48
13 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 14
5 Не забивали 2
0
0%
7
15%
1-15
4
15%
3
6%
16-30
9
33%
12
25%
31-45
3
11%
8
17%
46-60
7
26%
4
8%
61-75
4
15%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

43
20
16 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 12
5
12%
1
5%
1-15
6
14%
3
15%
16-30
5
12%
5
25%
31-45
11
26%
3
15%
46-60
7
16%
3
15%
61-75
9
21%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4
ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1
Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1
Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1

Результаты матчей

Кальмар
Мальмё

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
1 раз 10%
2
3 раза 33%
5
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

3:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
5
1 раз 5%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
5
4 раза 20%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
6
3
1
9
2.5
3
6
1
9
3.5
3
6
1
9
4.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
19
1
8
12
1.5
13
7
1
19
2.5
7
13
1
19
3.5
6
14
1
19
4.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 20 14 3 3 49 - 19 45
2.
Юргорден
 18 11 2 5 32 - 18 35
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
ГАИС
 19 10 1 8 24 - 24 31
5.
Хеккен
 18 9 3 6 38 - 31 30
6.
Мьельбю
 19 9 3 7 29 - 26 30
7.
Эльфсборг
 19 9 2 8 36 - 28 29
8.
АИК
 19 9 2 8 31 - 34 29
9.
Сириус
 19 8 4 7 33 - 29 28
10.
Броммапойкарна
 19 6 7 6 32 - 36 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 19 7 0 12 22 - 35 21
13.
Гётеборг
 19 5 6 8 20 - 28 21
14.
Вернаму
 19 5 4 10 21 - 30 19
15.
Кальмар
 20 5 2 13 26 - 44 17
16.
Вестерос
 19 4 3 12 16 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Эльфсборг
 10 7 1 2 25 - 10 22
3.
ГАИС
 10 7 1 2 16 - 9 22
4.
Мьельбю
 10 6 3 1 20 - 12 21
5.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
6.
АИК
 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
8.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Вестерос
 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 10 4 4 2 20 - 16 16
5.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
6.
Хеккен
 9 4 2 3 15 - 15 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
АИК
 10 3 2 5 12 - 24 11
10.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
Кальмар
 10 3 0 7 12 - 23 9
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
15.
Хальмстад
 10 2 0 8 9 - 26 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 8
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 9'
      Г О О О О Л - Ботхейм Эрик из команды Мальмё забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кальмар 2:2 Мальмё онлайн

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