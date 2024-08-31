Тур: 21. Стадион: Финнведсваллен.
Ход матча
4'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
23
Samuel
Kotto
21
Ле
Ру
Люк
22
Терн
Симон
17
Тюкосен
Мадс
2
Эд
Эскил
45
Taha
Ayari
11
Гвидетти
Йон
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Samuel KottoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
22 Терн СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ferran Sibila
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
-
45 Taha AyariПолузащитник
-
11 Гвидетти ЙонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Lamine Dabo
-
37 Ahmad Faqa
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Вернаму
АИК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.33
|Зелькович Айдин
|5 (2)
|0.24
|Энгвалль Густав
|3
|0.14
|Берг Виктор
|2
|0.1
|Терн Симон
|1
|0.05
|Юханссон Карл
|1
|0.05
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.05
|Hampus Naesstroem
|1
|0.05
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.05
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|11
|0.52
|Модесто Руй
|6
|0.29
|Целина Берсант
|4
|0.19
|Беширович Дино
|3
|0.14
|Салетрос Антон
|2
|0.1
|Исмаила Кулибали
|2
|0.1
|Тюкосен Мадс
|1
|0.05
|Фараж Омар
|1
|0.05
|Хансен Беньямин
|1
|0.05
|Эд Эскил
|1
|0.05
|Abdihakin Ali
|1
|0.05
|Taha Ayari
|0
|0
|Гвидетти Йон
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Frank Junior Adjei
|5
|0
|Энгвалль Густав
|4
|0
|Samuel Kotto
|4
|0
|Оливейра Вендерсон
|3
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Albin Lohikangas
|2
|0
|Берг Виктор
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Милошевич Александер
|3
|0
|Салетрос Антон
|3
|0
|Целина Берсант
|3
|0
|Lamine Dabo
|2
|0
|Mikkjal Thomassen
|0
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Диавара Исмаэль
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Taha Ayari
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
АИК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
8
Вернаму
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
12
18
Вернаму
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
АИК
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
21
26
Голы по времени матча
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
4
36%
4
29%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
1
9%
1
7%
76-90
Пропущено
22
21
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
7
32%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
23%
5
24%
31-45
1
5%
6
29%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
4
18%
4
19%
76-90
Забито
12
20
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
1
8%
5
25%
76-90
Пропущено
8
12
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
13%
2
17%
1-15
4
50%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
23
34
7 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
3
13%
2
6%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
3
13%
9
26%
31-45
7
30%
7
21%
46-60
7
30%
8
24%
61-75
2
9%
6
18%
76-90
Пропущено
30
33
20 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
8
27%
4
12%
1-15
6
20%
4
12%
16-30
6
20%
6
18%
31-45
1
3%
10
30%
46-60
5
17%
5
15%
61-75
4
13%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0
Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4
АИК
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0
Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0
Результаты матчей
Вернаму
АИК
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
3 раза 15%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вернаму
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
46
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
173
713
911
119
218
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|49 - 19
|45
|2.
|19
|12
|2
|5
|33 - 18
|38
|3.
|20
|11
|3
|6
|36 - 20
|36
|4.
|1:0
|21
|11
|2
|8
|34 - 35
|35
|5.
|20
|10
|3
|7
|31 - 27
|33
|6.
|1:1
|21
|10
|3
|8
|25 - 25
|33
|7.
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|8.
|19
|9
|4
|6
|39 - 32
|31
|9.
|20
|8
|4
|8
|33 - 30
|28
|10.
|20
|6
|7
|7
|33 - 38
|25
|11.
|20
|7
|2
|11
|25 - 42
|23
|12.
|20
|7
|0
|13
|22 - 36
|21
|13.
|20
|5
|6
|9
|21 - 31
|21
|14.
|0:1
|21
|5
|5
|11
|22 - 32
|20
|15.
|20
|5
|3
|12
|17 - 27
|18
|16.
|1:1
|21
|5
|3
|13
|27 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|17 - 10
|23
|4.
|1:0
|10
|7
|0
|3
|21 - 11
|21
|5.
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|6.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|7.
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|9.
|10
|5
|0
|5
|13 - 10
|15
|10.
|10
|5
|0
|5
|14 - 19
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|12.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|12 - 20
|9
|15.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|16.
|0:1
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|11
|6
|3
|2
|26 - 15
|21
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|5.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|8.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 24
|14
|9.
|10
|4
|0
|6
|11 - 15
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|11.
|1:1
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|1:1
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|16.
|10
|2
|0
|8
|9 - 26
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|9
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6