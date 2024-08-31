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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 21. Стадион: .
Вернаму
0:1
Конец матча
АИК
0'
0:1
4' Гол
Питтас Яннис
57' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
90'+8

Ход матча

4'
0:1
Питтас Яннис
(Гвидетти Йон)
18'
 
Бьорнстрем Аксель
Taha Ayari
46'
 
Stanley Wilson
Валакари Онни
57'
 
Тюкосен Мадс
61'
Винст Фредди
Ларссон Виктор
 
61'
Бастос Марко
Mohammad Alsalkhadi
 
64'
 
Удденес Оскар
Целина Берсант
64'
 
Фараж Омар
Гвидетти Йон
68'
Юханссон Карл
Frank Junior Adjei
 
80'
Hampus Naesstroem
Samuel Kotto
 
81'
Перссон Йоэль
Терн Симон
 
88'
 
Ahmad Faqa
Папаяннопулос Сотирис

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
1
Рашид
Джонатан
23
Samuel
Kotto
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
24
Грозданич
Эмин
28
Frank
Junior
Adjei
11
Оливейра
Вендерсон
21
Ле
Ру
Люк
18
Mohammad
Alsalkhadi
22
Терн
Симон
10
Зелькович
Айдин
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
4
Папаяннопулос
Сотирис
16
Хансен
Беньямин
2
Эд
Эскил
45
Taha
Ayari
11
Гвидетти
Йон
7
Салетрос
Антон
10
Целина
Берсант
28
Питтас
Яннис
8
Валакари
Онни
Вернаму
4-3-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

Вернаму
АИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

А
2:0
А
3:1
А
1:0
А
2:2
А
2:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.33
Зелькович Айдин 5 (2) 0.24
Энгвалль Густав 3 0.14
Берг Виктор 2 0.1
Терн Симон 1 0.05
Юханссон Карл 1 0.05
Оливейра Вендерсон 1 0.05
Hampus Naesstroem 1 0.05
Штайнвендер Михаэль 1 0.05
Frank Junior Adjei 0 0
Mohammad Alsalkhadi 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 11 0.52
Модесто Руй 6 0.29
Целина Берсант 4 0.19
Беширович Дино 3 0.14
Салетрос Антон 2 0.1
Исмаила Кулибали 2 0.1
Тюкосен Мадс 1 0.05
Фараж Омар 1 0.05
Хансен Беньямин 1 0.05
Эд Эскил 1 0.05
Abdihakin Ali 1 0.05
Taha Ayari 0 0
Гвидетти Йон 0 0
Lamine Dabo 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Frank Junior Adjei 5 0
Энгвалль Густав 4 0
Samuel Kotto 4 0
Оливейра Вендерсон 3 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Albin Lohikangas 2 0
Берг Виктор 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Бастос Марко 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Рапп Йохан 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 6 0
Тюкосен Мадс 3 1
Исмаила Кулибали 2 1
Милошевич Александер 3 0
Салетрос Антон 3 0
Целина Берсант 3 0
Lamine Dabo 2 0
Mikkjal Thomassen 0 1
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Диавара Исмаэль 1 0
Питтас Яннис 1 0
Эд Эскил 1 0
Taha Ayari 1 0

Результаты матчей

Вернаму
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
АИК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
8
Вернаму
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
АИК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

12
18
Вернаму
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (5)
19% (4)
57% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
АИК
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

21
26

Голы по времени матча

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
4
36%
4
27%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
1
9%
1
7%
76-90

Пропущено

23
21
15 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
8
35%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
22%
5
24%
31-45
1
4%
6
29%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
4
17%
4
19%
76-90

Забито

12
20
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
1
8%
5
25%
76-90

Пропущено

8
12
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
13%
2
17%
1-15
4
50%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

23
35
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 2
3
13%
3
9%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
3
13%
9
26%
31-45
7
30%
7
20%
46-60
7
30%
8
23%
61-75
2
9%
6
17%
76-90

Пропущено

31
33
21 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
9
29%
29%
4
12%
1-15
6
19%
4
12%
16-30
6
19%
6
18%
31-45
1
3%
10
30%
46-60
5
16%
5
15%
61-75
4
13%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0
Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4
АИК
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0
Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0

Результаты матчей

Вернаму
АИК

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вернаму
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
1
3
8
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
4
7
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
18
3
7
14
1.5
9
12
1
20
2.5
2
19
1
20
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 20 14 3 3 49 - 19 45
2.
Юргорден
 19 12 2 5 33 - 18 38
3.
Хаммарбю
 20 11 3 6 36 - 20 36
4.
Мьельбю
 3:1 21 11 3 7 34 - 28 36
5.
АИК
 21 11 2 8 34 - 35 35
6.
ГАИС
 21 10 3 8 25 - 25 33
7.
Эльфсборг
 20 10 2 8 39 - 29 32
8.
Хеккен
 19 9 4 6 39 - 32 31
9.
Сириус
 1:1 21 8 5 8 34 - 31 29
10.
Броммапойкарна
 20 6 7 7 33 - 38 25
11.
ИФК Норрчепинг
 20 7 2 11 25 - 42 23
12.
Гётеборг
 20 5 6 9 21 - 31 21
13.
Хальмстад
 1:3 21 7 0 14 23 - 39 21
14.
Вернаму
 21 5 5 11 22 - 32 20
15.
Вестерос
 1:1 21 5 4 12 18 - 28 19
16.
Кальмар
 21 5 3 13 27 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
2.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Мьельбю
 3:1 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 10 7 0 3 21 - 11 21
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
Хальмстад
 1:3 10 5 0 5 13 - 10 15
10.
ИФК Норрчепинг
 10 5 0 5 14 - 19 15
11.
Сириус
 1:1 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Вестерос
 1:1 11 3 2 6 10 - 15 11
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 7 0 2 21 - 8 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 11 4 4 3 21 - 18 16
5.
Вернаму
 10 4 3 3 12 - 8 15
6.
Сириус
 1:1 11 4 3 4 15 - 17 15
7.
Хеккен
 9 4 2 3 15 - 15 14
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 3:1 10 4 0 6 11 - 15 12
10.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
11.
ГАИС
 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
13.
Вестерос
 1:1 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
15.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
16.
Хальмстад
 1:3 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 9
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Taha Ayari уходит с поля. Бьорнстрем Аксель выходит вместо него
  • 4'
    Гвидетти Йон сделал результативную передачу.
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