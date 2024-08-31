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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 21. Стадион: .
Мьельбю
3:1
Первый тайм: 42'
Хальмстад
0'
1:0
1' Гол
Йоханссон Херман
2:0
14' Гол
Густафссон Виктор
22' Желтая карточка
Бергстрем Якоб
27' Желтая карточка
Сведберг Джонатан
2:1
28' Гол
Снаер Ингассон Бирнир
3:1
40' Гол
Elliot Stroud

Ход матча

1'
Йоханссон Херман
(Бергстрем Якоб)
1:0
14'
Густафссон Виктор
(Бергстрем Якоб)
2:0
22'
Бергстрем Якоб
 
27'
 
Сведберг Джонатан
28'
2:1
Снаер Ингассон Бирнир
(Сведберг Джонатан)
40'
Elliot Stroud
3:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Хальмстад
4.20
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Все Коэффициенты
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
3
Брорссон
Арвид
13
Jakob
Kiilerich
Rask
14
Йоханссон
Херман
6
Seedy
Jagne
22
Густавссон
Йеспер
11
Ставицки
Тимо
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
17
Elliot
Stroud
12
Эрландссон
Тим
3
Gabriel
Wallentin
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
27
Ногейра
Винисиус
17
Боман
Андре
8
Сведберг
Джонатан
16
Мяйнпя
Нило
13
Эйольфссон
Гисли
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
23
Yannick
Agnero
Мьельбю
3-4-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Мьельбю
Хальмстад

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

А
1:3
А
1:1
А
0:2
А
0:0
ТМК
1:2
А
1:1
С
2:0
С
2:0
ТМК
0:2
А
1:2
А
2:1
ТМС
0:0
А
1:0
А
5:1
А
2:0
А
1:0
А
2:0
ТМС
1:3
А
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.3

Среднее время на гол

64
69

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.3
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
85

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 6 0.29
Йоханссон Херман 5 0.24
Elliot Stroud 4 0.19
Густафссон Виктор 3 0.14
Seedy Jagne 3 0.14
Штоль Адам 2 (2) 0.1
Рёйкьер Никлас 2 0.1
Jakob Kiilerich Rask 2 0.1
Йоханссон Александр 1 0.05
Брорссон Арвид 1 0.05
Ставицки Тимо 1 0.05
Silas Nwankwo 1 0.05
Викстрём Расмус 1 0.05
Петтерссон Том 0 0
Рослер Колин 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.24
Снаер Ингассон Бирнир 4 (1) 0.19
William Granath 3 0.14
Viktor Granath 2 0.1
Офосу-Айе Фил 2 0.1
Сведберг Джонатан 1 0.05
Аль-Аммари Амир 1 0.05
Ульссон Маркус 1 0.05
Баффо Джозеф 1 0.05
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.05
Gabriel Wallentin 1 0.05
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 4 0
Густавссон Йеспер 3 0
Брорссон Арвид 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Штоль Адам 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Викстрём Расмус 2 0
Рослер Колин 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Seedy Jagne 2 0
Abdoulie Manneh 2 0
Кусу Манассе 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Сведберг Джонатан 4 0
Gabriel Wallentin 4 0
Ногейра Винисиус 4 0
Ульссон Маркус 3 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Алланссон Йоэль 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Седерберг Ноа 1 0
William Granath 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Хальмстад
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
6
Мьельбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Хальмстад
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

8
11
Мьельбю
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
Хальмстад
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (8)
10% (2)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
45% (9)
50% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

20
10
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
10%
4
40%
1-15
6
30%
2
20%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
1
10%
76-90

Пропущено

12
25
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
1
4%
1-15
3
25%
8
32%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
1
8%
5
20%
61-75
3
25%
6
24%
76-90

Забито

11
13
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
36%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Пропущено

15
10
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
7%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
5
33%
1
10%
76-90

Забито

31
23
19 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
6
19%
6
26%
1-15
9
29%
29%
3
13%
16-30
4
13%
5
22%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
4
13%
3
13%
76-90

Пропущено

27
35
8 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
2
7%
5
14%
1-15
3
11%
9
26%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
7
26%
3
9%
46-60
4
15%
6
17%
61-75
8
30%
30%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0
Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1
Хальмстад
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1
Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1

Результаты матчей

Мьельбю
Хальмстад

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
3
7
4
6
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
13
7
9
11
1.5
5
15
5
15
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 20 14 3 3 49 - 19 45
2.
Юргорден
 19 12 2 5 33 - 18 38
3.
Хаммарбю
 20 11 3 6 36 - 20 36
4.
Мьельбю
 3:1 21 11 3 7 34 - 28 36
5.
АИК
 21 11 2 8 34 - 35 35
6.
ГАИС
 21 10 3 8 25 - 25 33
7.
Эльфсборг
 20 10 2 8 39 - 29 32
8.
Хеккен
 19 9 4 6 39 - 32 31
9.
Сириус
 1:1 21 8 5 8 34 - 31 29
10.
Броммапойкарна
 20 6 7 7 33 - 38 25
11.
ИФК Норрчепинг
 20 7 2 11 25 - 42 23
12.
Гётеборг
 20 5 6 9 21 - 31 21
13.
Хальмстад
 1:3 21 7 0 14 23 - 39 21
14.
Вернаму
 21 5 5 11 22 - 32 20
15.
Вестерос
 1:1 21 5 4 12 18 - 28 19
16.
Кальмар
 21 5 3 13 27 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
2.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Мьельбю
 3:1 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 10 7 0 3 21 - 11 21
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
Хальмстад
 1:3 10 5 0 5 13 - 10 15
10.
ИФК Норрчепинг
 10 5 0 5 14 - 19 15
11.
Сириус
 1:1 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Вестерос
 1:1 11 3 2 6 10 - 15 11
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 7 0 2 21 - 8 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 11 4 4 3 21 - 18 16
5.
Вернаму
 10 4 3 3 12 - 8 15
6.
Сириус
 1:1 11 4 3 4 15 - 17 15
7.
Хеккен
 9 4 2 3 15 - 15 14
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 3:1 10 4 0 6 11 - 15 12
10.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
11.
ГАИС
 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
13.
Вестерос
 1:1 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
15.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
16.
Хальмстад
 1:3 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 9
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Хальмстад
4.20
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6.40
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