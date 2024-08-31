Тур: 21. Стадион: Страндваллен.
0'
1:0
1' ГолЙоханссон Херман
2:0
14' ГолГустафссон Виктор
22' Желтая карточкаБергстрем Якоб
27' Желтая карточкаСведберг Джонатан
2:1
28' ГолСнаер Ингассон Бирнир
3:1
40' ГолElliot Stroud
Ход матча
1'
14'
22'
28'
40'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
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-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Мьельбю
Хальмстад
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.3
Среднее время на гол
64
69
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.3
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
69
85
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.29
|Йоханссон Херман
|5
|0.24
|Elliot Stroud
|4
|0.19
|Густафссон Виктор
|3
|0.14
|Seedy Jagne
|3
|0.14
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.1
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.1
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.1
|Йоханссон Александр
|1
|0.05
|Брорссон Арвид
|1
|0.05
|Ставицки Тимо
|1
|0.05
|Silas Nwankwo
|1
|0.05
|Викстрём Расмус
|1
|0.05
|Петтерссон Том
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.24
|Снаер Ингассон Бирнир
|4 (1)
|0.19
|William Granath
|3
|0.14
|Viktor Granath
|2
|0.1
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.1
|Сведберг Джонатан
|1
|0.05
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.05
|Ульссон Маркус
|1
|0.05
|Баффо Джозеф
|1
|0.05
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.05
|Gabriel Wallentin
|1
|0.05
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Рослер Колин
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Abdoulie Manneh
|2
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Ногейра Винисиус
|4
|0
|Ульссон Маркус
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Хальмстад
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
6
Мьельбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Хальмстад
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
8
11
Мьельбю
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
Хальмстад
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (8)
10% (2)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
45% (9)
50% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
20
10
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
10%
4
40%
1-15
6
30%
2
20%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
1
10%
76-90
Пропущено
12
25
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
1
4%
1-15
3
25%
8
32%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
1
8%
5
20%
61-75
3
25%
6
24%
76-90
Забито
11
13
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
36%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Пропущено
15
10
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
7%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
5
33%
1
10%
76-90
Забито
31
23
19 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
6
19%
6
26%
1-15
9
29%
29%
3
13%
16-30
4
13%
5
22%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
4
13%
3
13%
76-90
Пропущено
27
35
8 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
2
7%
5
14%
1-15
3
11%
9
26%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
7
26%
3
9%
46-60
4
15%
6
17%
61-75
8
30%
30%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0
Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1
Хальмстад
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1
Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1
Результаты матчей
Мьельбю
Хальмстад
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
46
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
37
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
137
911
515
515
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|49 - 19
|45
|2.
|19
|12
|2
|5
|33 - 18
|38
|3.
|20
|11
|3
|6
|36 - 20
|36
|4.
|3:1
|21
|11
|3
|7
|34 - 28
|36
|5.
|21
|11
|2
|8
|34 - 35
|35
|6.
|21
|10
|3
|8
|25 - 25
|33
|7.
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|8.
|19
|9
|4
|6
|39 - 32
|31
|9.
|1:1
|21
|8
|5
|8
|34 - 31
|29
|10.
|20
|6
|7
|7
|33 - 38
|25
|11.
|20
|7
|2
|11
|25 - 42
|23
|12.
|20
|5
|6
|9
|21 - 31
|21
|13.
|1:3
|21
|7
|0
|14
|23 - 39
|21
|14.
|21
|5
|5
|11
|22 - 32
|20
|15.
|1:1
|21
|5
|4
|12
|18 - 28
|19
|16.
|21
|5
|3
|13
|27 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|3:1
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|17 - 10
|23
|5.
|10
|7
|0
|3
|21 - 11
|21
|6.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|7.
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|9.
|1:3
|10
|5
|0
|5
|13 - 10
|15
|10.
|10
|5
|0
|5
|14 - 19
|15
|11.
|1:1
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|12.
|1:1
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|13.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|12 - 20
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|11
|6
|3
|2
|26 - 15
|21
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|6.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|13 - 24
|14
|9.
|3:1
|10
|4
|0
|6
|11 - 15
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|13.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|16.
|1:3
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|9
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6