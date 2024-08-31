Тур: 21. Стадион: Страндваллен. Зрители: 3253
0'
1:0
1' ГолЙоханссон Херман
2:0
14' ГолГустафссон Виктор
22' Желтая карточкаБергстрем Якоб
27' Желтая карточкаСведберг Джонатан
2:1
28' ГолСнаер Ингассон Бирнир
3:1
40' ГолElliot Stroud
74' Желтая карточкаНогейра Винисиус
90'+7
Ход матча
1'
14'
22'
28'
40'
3:1
74'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Мьельбю
Хальмстад
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.3
Среднее время на гол
64
69
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.3
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
69
85
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.29
|Elliot Stroud
|5
|0.24
|Йоханссон Херман
|5
|0.24
|Seedy Jagne
|3
|0.14
|Густафссон Виктор
|3
|0.14
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.1
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.1
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.1
|Йоханссон Александр
|1
|0.05
|Брорссон Арвид
|1
|0.05
|Ставицки Тимо
|1
|0.05
|Silas Nwankwo
|1
|0.05
|Викстрём Расмус
|1
|0.05
|Петтерссон Том
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.24
|Снаер Ингассон Бирнир
|4 (1)
|0.19
|William Granath
|3
|0.14
|Viktor Granath
|2
|0.1
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.1
|Сведберг Джонатан
|1
|0.05
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.05
|Ульссон Маркус
|1
|0.05
|Баффо Джозеф
|1
|0.05
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.05
|Gabriel Wallentin
|1
|0.05
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Рослер Колин
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Abdoulie Manneh
|2
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Ногейра Винисиус
|5
|0
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Ульссон Маркус
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Хальмстад
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
7
Мьельбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Хальмстад
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
8
11
Мьельбю
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
38% (8)
10% (2)
Хальмстад
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (8)
10% (2)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
48% (10)
48% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
23
11
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
17%
4
36%
1-15
6
26%
3
27%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
3
13%
1
9%
76-90
Пропущено
13
28
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
3
11%
1-15
4
31%
8
29%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
3
23%
2
7%
46-60
1
8%
5
18%
61-75
3
23%
6
21%
76-90
Забито
11
13
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
4
36%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Пропущено
15
10
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
7%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
5
33%
1
10%
76-90
Забито
34
24
22 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
8
24%
6
25%
1-15
9
26%
4
17%
16-30
5
15%
5
21%
31-45
4
12%
3
13%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
4
12%
3
13%
76-90
Пропущено
28
38
9 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
2
7%
7
18%
1-15
4
14%
9
24%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
7
25%
3
8%
46-60
4
14%
6
16%
61-75
8
29%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0
Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1
Хальмстад
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1
Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1
Результаты матчей
Мьельбю
Хальмстад
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
3
6 раз 29%
2
4 раза 19%
0
3 раза 14%
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
37
56
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
74
37
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
147
1011
516
615
318
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|9
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6