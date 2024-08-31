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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 3253
Мьельбю
3:1
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
1' Гол
Йоханссон Херман
2:0
14' Гол
Густафссон Виктор
22' Желтая карточка
Бергстрем Якоб
27' Желтая карточка
Сведберг Джонатан
2:1
28' Гол
Снаер Ингассон Бирнир
3:1
40' Гол
Elliot Stroud
74' Желтая карточка
Ногейра Винисиус
90'+7
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
3
Брорссон
Арвид
13
Jakob
Kiilerich
Rask
14
Йоханссон
Херман
6
Seedy
Jagne
22
Густавссон
Йеспер
11
Ставицки
Тимо
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
17
Elliot
Stroud
12
Эрландссон
Тим
3
Gabriel
Wallentin
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
27
Ногейра
Винисиус
17
Боман
Андре
8
Сведберг
Джонатан
16
Мяйнпя
Нило
13
Эйольфссон
Гисли
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
23
Yannick
Agnero
Мьельбю
3-4-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Мьельбю
Хальмстад

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

А
1:3
А
1:1
А
0:2
А
0:0
ТМК
1:2
А
1:1
С
2:0
С
2:0
ТМК
0:2
А
1:2
А
2:1
ТМС
0:0
А
1:0
А
5:1
А
2:0
А
1:0
А
2:0
ТМС
1:3
А
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.3

Среднее время на гол

64
69

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.3
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
85

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 6 0.29
Elliot Stroud 5 0.24
Йоханссон Херман 5 0.24
Seedy Jagne 3 0.14
Густафссон Виктор 3 0.14
Штоль Адам 2 (2) 0.1
Рёйкьер Никлас 2 0.1
Jakob Kiilerich Rask 2 0.1
Йоханссон Александр 1 0.05
Брорссон Арвид 1 0.05
Ставицки Тимо 1 0.05
Silas Nwankwo 1 0.05
Викстрём Расмус 1 0.05
Петтерссон Том 0 0
Рослер Колин 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.24
Снаер Ингассон Бирнир 4 (1) 0.19
William Granath 3 0.14
Viktor Granath 2 0.1
Офосу-Айе Фил 2 0.1
Сведберг Джонатан 1 0.05
Аль-Аммари Амир 1 0.05
Ульссон Маркус 1 0.05
Баффо Джозеф 1 0.05
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.05
Gabriel Wallentin 1 0.05
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 4 0
Густавссон Йеспер 3 0
Брорссон Арвид 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Штоль Адам 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Викстрём Расмус 2 0
Рослер Колин 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Seedy Jagne 2 0
Abdoulie Manneh 2 0
Кусу Манассе 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Ногейра Винисиус 5 0
Сведберг Джонатан 4 0
Gabriel Wallentin 4 0
Ульссон Маркус 3 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Алланссон Йоэль 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Седерберг Ноа 1 0
William Granath 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Хальмстад
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
7
Мьельбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Хальмстад
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

8
11
Мьельбю
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
38% (8)
10% (2)
Хальмстад
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (8)
10% (2)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
48% (10)
48% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

23
11
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
17%
4
36%
1-15
6
26%
3
27%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
3
13%
1
9%
76-90

Пропущено

13
28
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
3
11%
1-15
4
31%
8
29%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
3
23%
2
7%
46-60
1
8%
5
18%
61-75
3
23%
6
21%
76-90

Забито

11
13
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
4
36%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Пропущено

15
10
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
7%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
5
33%
1
10%
76-90

Забито

34
24
22 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
8
24%
6
25%
1-15
9
26%
4
17%
16-30
5
15%
5
21%
31-45
4
12%
3
13%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
4
12%
3
13%
76-90

Пропущено

28
38
9 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
2
7%
7
18%
1-15
4
14%
9
24%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
7
25%
3
8%
46-60
4
14%
6
16%
61-75
8
29%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0
Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1
Хальмстад
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1
Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1

Результаты матчей

Мьельбю
Хальмстад

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
3
6 раз 29%
2
4 раза 19%
0
3 раза 14%
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
3
7
5
6
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
7
1.5
2
9
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
14
7
10
11
1.5
5
16
6
15
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 20 14 3 3 49 - 19 45
2.
Юргорден
 19 12 2 5 33 - 18 38
3.
Хаммарбю
 20 11 3 6 36 - 20 36
4.
Мьельбю
 21 11 3 7 34 - 28 36
5.
АИК
 21 11 2 8 34 - 35 35
6.
ГАИС
 21 10 3 8 25 - 25 33
7.
Эльфсборг
 20 10 2 8 39 - 29 32
8.
Хеккен
 19 9 4 6 39 - 32 31
9.
Сириус
 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Броммапойкарна
 20 6 7 7 33 - 38 25
11.
ИФК Норрчепинг
 20 7 2 11 25 - 42 23
12.
Гётеборг
 20 5 6 9 21 - 31 21
13.
Хальмстад
 21 7 0 14 23 - 39 21
14.
Вернаму
 21 5 5 11 22 - 32 20
15.
Вестерос
 21 5 3 13 18 - 29 18
16.
Кальмар
 21 5 3 13 27 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
2.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 10 7 0 3 21 - 11 21
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
Хальмстад
 10 5 0 5 13 - 10 15
10.
ИФК Норрчепинг
 10 5 0 5 14 - 19 15
11.
Сириус
 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
13.
Вестерос
 11 3 1 7 10 - 16 10
14.
Броммапойкарна
 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 7 0 2 21 - 8 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
4.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
5.
Броммапойкарна
 11 4 4 3 21 - 18 16
6.
Вернаму
 10 4 3 3 12 - 8 15
7.
Хеккен
 9 4 2 3 15 - 15 14
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 10 4 0 6 11 - 15 12
10.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
11.
ГАИС
 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
13.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
15.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 9
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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