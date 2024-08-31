Тур: 21. Стадион: Hitachi Energy Arena.
Ход матча
11'
37'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
16
Floris
Smand
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Floris SmandЗащитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
-
42 Харцель ТимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
-
34 Elis Wahl
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
34 David Celic
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Вестерос
Сириус
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
2
Среднее время на гол
270
45
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|4
|0.19
|Ахлинви Маттео
|3
|0.14
|Оффия Генри
|3
|0.14
|Patric Aaslund
|2
|0.1
|Viktor Granath
|2
|0.1
|Йоханссон Саймон
|1
|0.05
|Диабате Ибрахим
|1
|0.05
|Гефверт Симон
|1
|0.05
|Herman Magnusson
|1
|0.05
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.05
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Max Larsson
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|9
|0.43
|Миллескуг Ноэль
|6
|0.29
|Валта Лео
|5 (1)
|0.24
|Перссон Хоаким IV
|5
|0.24
|Линдберг Маркус
|3
|0.14
|Хейер Мелкер
|1
|0.05
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|Олссон Филип
|1
|0.05
|Викман Адам
|1
|0.05
|Перссон Хоаким III
|1
|0.05
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Тоннандер Якоб
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|4
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Ахлинви Маттео
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Alexander Warneryd
|3
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Джебара Камиль
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Перссон Хоаким IV
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Валта Лео
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Викман Адам
|2
|0
|Мурбек Андреас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
4
Вестерос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
6
15
Вестерос
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Сириус
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
5
36%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Пропущено
14
16
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
6
43%
2
13%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
1
7%
6
38%
61-75
1
7%
3
19%
76-90
Забито
8
19
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
0
0%
2
11%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
25%
5
26%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
2
25%
3
16%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 9
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Забито
17
33
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
1
6%
3
9%
1-15
3
18%
4
12%
16-30
2
12%
5
15%
31-45
3
18%
10
30%
46-60
3
18%
4
12%
61-75
5
29%
29%
7
21%
76-90
Пропущено
27
30
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 18
3
11%
1
3%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
7
26%
2
7%
31-45
7
26%
7
23%
46-60
1
4%
10
33%
61-75
5
19%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1
Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1
Сириус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1
Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0
Результаты матчей
Вестерос
Сириус
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
3
5 раз 25%
1
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
37
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
19
46
19
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
137
416
1010
119
713
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|49 - 19
|45
|2.
|19
|12
|2
|5
|33 - 18
|38
|3.
|20
|11
|3
|6
|36 - 20
|36
|4.
|3:1
|21
|11
|3
|7
|34 - 28
|36
|5.
|21
|11
|2
|8
|34 - 35
|35
|6.
|21
|10
|3
|8
|25 - 25
|33
|7.
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|8.
|19
|9
|4
|6
|39 - 32
|31
|9.
|1:1
|21
|8
|5
|8
|34 - 31
|29
|10.
|20
|6
|7
|7
|33 - 38
|25
|11.
|20
|7
|2
|11
|25 - 42
|23
|12.
|20
|5
|6
|9
|21 - 31
|21
|13.
|1:3
|21
|7
|0
|14
|23 - 39
|21
|14.
|21
|5
|5
|11
|22 - 32
|20
|15.
|1:1
|21
|5
|4
|12
|18 - 28
|19
|16.
|21
|5
|3
|13
|27 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|3:1
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|17 - 10
|23
|5.
|10
|7
|0
|3
|21 - 11
|21
|6.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|7.
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|9.
|1:3
|10
|5
|0
|5
|13 - 10
|15
|10.
|10
|5
|0
|5
|14 - 19
|15
|11.
|1:1
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|12.
|1:1
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|13.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|12 - 20
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|11
|6
|3
|2
|26 - 15
|21
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|6.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|13 - 24
|14
|9.
|3:1
|10
|4
|0
|6
|11 - 15
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|13.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|16.
|1:3
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|9
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6