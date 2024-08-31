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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 21. Стадион: .
Вестерос
1:1
Первый тайм: 40'
Сириус

Ход матча

11'
0:1
Перссон Хоаким III
(Тоннандер Якоб)
37'
Саиди Абдельрахман
(Max Larsson)
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Сириус
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Все Коэффициенты
35
Браттберг
Йохан
3
Гранат
Густав
18
Нсабиумва
Фредерик
16
Floris
Smand
22
Бузаине
Элиас
10
Daniel
Ask
24
Marcus
Linday
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
30
Саиди
Абдельрахман
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
7
Перссон
Хоаким
III
17
Линдберг
Маркус
19
Миллескуг
Ноэль
9
Салех
Юсеф
Вестерос
3-4-3
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерос
Сириус

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

А
0:0
ТМК
1:3
ТМК
1:2
К
0:3

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
2

Среднее время на гол

270
45

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 4 0.19
Ахлинви Маттео 3 0.14
Оффия Генри 3 0.14
Patric Aaslund 2 0.1
Viktor Granath 2 0.1
Йоханссон Саймон 1 0.05
Диабате Ибрахим 1 0.05
Гефверт Симон 1 0.05
Herman Magnusson 1 0.05
Jabir Abdihakim Ali 1 0.05
Alexander Warneryd 0 0
Max Larsson 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 9 0.43
Миллескуг Ноэль 6 0.29
Валта Лео 5 (1) 0.24
Перссон Хоаким IV 5 0.24
Линдберг Маркус 3 0.14
Хейер Мелкер 1 0.05
Кастегрен Хенрик 1 0.05
Олссон Филип 1 0.05
Викман Адам 1 0.05
Перссон Хоаким III 1 0.05
Стенссон Даниэль 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Тоннандер Якоб 0 0
August Ljungberg 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 4 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Ахлинви Маттео 3 0
Max Larsson 3 0
Alexander Warneryd 3 0
Alex Douglas 2 0
Herman Magnusson 2 0
Daniel Ask 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Джебара Камиль 1 0
Бузаине Элиас 1 0
Marcus Linday 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 6 0
Нвадике Патрик 4 0
Перссон Хоаким IV 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Валта Лео 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Олссон Филип 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Викман Адам 2 0
Мурбек Андреас 1 0
Салех Юсеф 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Вестерос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
4
Вестерос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

6
15
Вестерос
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Сириус
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
5
36%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Пропущено

14
16
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
6
43%
2
13%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
1
7%
6
38%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
0
0%
2
11%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
25%
5
26%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
2
25%
3
16%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 9
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Забито

17
33
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
1
6%
3
9%
1-15
3
18%
4
12%
16-30
2
12%
5
15%
31-45
3
18%
10
30%
46-60
3
18%
4
12%
61-75
5
29%
29%
7
21%
76-90

Пропущено

27
30
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 18
3
11%
1
3%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
7
26%
2
7%
31-45
7
26%
7
23%
46-60
1
4%
10
33%
61-75
5
19%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1
Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1
Сириус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1
Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0

Результаты матчей

Вестерос
Сириус

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
3
5 раз 25%
1
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
13
7
4
16
1.5
10
10
1
19
2.5
7
13
1
19
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 20 14 3 3 49 - 19 45
2.
Юргорден
 19 12 2 5 33 - 18 38
3.
Хаммарбю
 20 11 3 6 36 - 20 36
4.
Мьельбю
 3:1 21 11 3 7 34 - 28 36
5.
АИК
 21 11 2 8 34 - 35 35
6.
ГАИС
 21 10 3 8 25 - 25 33
7.
Эльфсборг
 20 10 2 8 39 - 29 32
8.
Хеккен
 19 9 4 6 39 - 32 31
9.
Сириус
 1:1 21 8 5 8 34 - 31 29
10.
Броммапойкарна
 20 6 7 7 33 - 38 25
11.
ИФК Норрчепинг
 20 7 2 11 25 - 42 23
12.
Гётеборг
 20 5 6 9 21 - 31 21
13.
Хальмстад
 1:3 21 7 0 14 23 - 39 21
14.
Вернаму
 21 5 5 11 22 - 32 20
15.
Вестерос
 1:1 21 5 4 12 18 - 28 19
16.
Кальмар
 21 5 3 13 27 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
2.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Мьельбю
 3:1 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 10 7 0 3 21 - 11 21
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
Хальмстад
 1:3 10 5 0 5 13 - 10 15
10.
ИФК Норрчепинг
 10 5 0 5 14 - 19 15
11.
Сириус
 1:1 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Вестерос
 1:1 11 3 2 6 10 - 15 11
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 7 0 2 21 - 8 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 11 4 4 3 21 - 18 16
5.
Вернаму
 10 4 3 3 12 - 8 15
6.
Сириус
 1:1 11 4 3 4 15 - 17 15
7.
Хеккен
 9 4 2 3 15 - 15 14
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 3:1 10 4 0 6 11 - 15 12
10.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
11.
ГАИС
 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
13.
Вестерос
 1:1 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
15.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
16.
Хальмстад
 1:3 11 2 0 9 10 - 29 6
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 9
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Сириус
5.20
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4.10
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2.80
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Вестерос
Сириус
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