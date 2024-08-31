Тур: 21. Стадион: Hitachi Energy Arena.
Ход матча
11'
37'
55'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 6
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
16
Floris
Smand
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Floris SmandЗащитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
-
42 Харцель ТимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
-
34 Elis Wahl
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
34 David Celic
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Вестерос
Сириус
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
2
Среднее время на гол
270
45
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|5
|0.24
|Ахлинви Маттео
|3
|0.14
|Оффия Генри
|3
|0.14
|Patric Aaslund
|2
|0.1
|Viktor Granath
|2
|0.1
|Йоханссон Саймон
|1
|0.05
|Диабате Ибрахим
|1
|0.05
|Гефверт Симон
|1
|0.05
|Herman Magnusson
|1
|0.05
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.05
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Max Larsson
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|9
|0.43
|Миллескуг Ноэль
|7
|0.33
|Валта Лео
|5 (1)
|0.24
|Перссон Хоаким IV
|5
|0.24
|Линдберг Маркус
|3
|0.14
|Хейер Мелкер
|1
|0.05
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|Олссон Филип
|1
|0.05
|Викман Адам
|1
|0.05
|Перссон Хоаким III
|1
|0.05
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Тоннандер Якоб
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|4
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Ахлинви Маттео
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Alexander Warneryd
|3
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Джебара Камиль
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Перссон Хоаким IV
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Валта Лео
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Викман Адам
|2
|0
|Мурбек Андреас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
4
4
Вестерос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сириус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
6
15
Вестерос
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сириус
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
1
10%
6
38%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
4
25%
76-90
Пропущено
16
17
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
6
38%
3
18%
31-45
4
25%
4
24%
46-60
1
6%
6
35%
61-75
1
6%
3
18%
76-90
Забито
8
19
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
25%
5
26%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
2
25%
3
16%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 9
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Забито
18
35
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
1
6%
4
11%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
3
17%
5
14%
31-45
3
17%
11
31%
46-60
3
17%
4
11%
61-75
5
28%
7
20%
76-90
Пропущено
29
31
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 19
4
14%
1
3%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
7
24%
3
10%
31-45
8
28%
7
23%
46-60
1
3%
10
32%
61-75
5
17%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1
Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1
Сириус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1
Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0
Результаты матчей
Вестерос
Сириус
Точный счет
1:2
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 24%
1:2
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
8 раз 38%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
7 раз 33%
3
5 раз 24%
2
4 раза 19%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
64
38
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
83
19
56
19
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
147
417
1110
120
714
120
219
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|9
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6