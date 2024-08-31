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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 21. Стадион: .
ГАИС
1:1
Первый тайм: 39'
Кальмар
0'
1:0
2' Гол
Норен Аксель
1:1
33' Гол
Ринг Джонатан

Ход матча

2'
Норен Аксель
(Robin Wendin Thomasson)
1:0
33'
1:1
Ринг Джонатан
(Карлссон Йохан)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Кальмар
3.90
5.10
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Все Коэффициенты
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
5
Robin
Wendin
Thomasson
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
26
Chovanie
Amatkarijo
28
Lucas
Hedlund
17
Amin
Boudri
1
Бролин
Самуэль
6
Шёстедт
Расмус
39
Саетра
Ларс
4
Vince
Osuji
13
Карлссон
Йохан
29
Ромариньо
Перейра
10
Скрабб
Симон
5
Хальберг
Мелькер
11
Ринг
Джонатан
9
Исламович
Дино
20
Красники
Дион
ГАИС
4-3-3
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

ГАИС
Кальмар

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы

История матчей

А
2:3
А
1:2
А
2:2
А
1:0
А
2:1
А
3:1
А
2:2
А
2:2
А
2:2
ТМС
2:2
А
4:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.5
1.6

Среднее время на гол

36
56

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

2.09
1.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
58

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 7 0.33
Axel Henriksson 5 0.24
Лав Джек Купер 4 0.19
Линдберг Йонас 2 0.1
Милованович Вилльям 2 0.1
Gustav Lundgren 1 0.05
Норен Аксель 1 0.05
Filip Beckman 1 0.05
Amin Boudri 1 0.05
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрабб Симон 6 (1) 0.29
Тренсков Якоб 5 0.24
Исламович Дино 5 0.24
Ринг Джонатан 4 0.19
Хальберг Мелькер 2 0.1
Йенсен Кевин 2 0.1
Саетра Ларс 1 0.05
Гояни Роберт 1 0.05
Vince Osuji 1 0.05
Карлссон Йохан 0 0
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Магаши Абдуссалам 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 9 0
Ибрагим Харун 6 0
Милованович Вилльям 4 0
Amin Boudri 4 0
Линдберг Йонас 3 0
Красники Мергим 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Вангберг Август 2 0
Robin Frej 2 0
Симс Кес 0 1
Селик Мерван 1 0
Lucas Hedlund 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Gustav Lundgren 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Filip Beckman 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 5 0
Саетра Ларс 4 0
Гояни Роберт 4 0
Исламович Дино 3 0
Шёстедт Расмус 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Vince Osuji 2 0
Ларссон Стефан 1 0
Ринг Джонатан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Юлятупа Саку 1 0
Ivan Inzoudine 1 0
Йенсен Кевин 1 0

Результаты матчей

ГАИС
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Кальмар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
7
ГАИС
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Кальмар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

6
10
ГАИС
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Кальмар
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
17

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
3
19%
7
54%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
38%
1
8%
76-90

Пропущено

8
22
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
13%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
25%
4
18%
31-45
2
25%
7
32%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
2
25%
3
14%
76-90

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 13
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Пропущено

14
21
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
4
29%
6
29%
76-90

Забито

25
27
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
6
24%
0
0%
1-15
6
24%
4
15%
16-30
3
12%
9
33%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
7
28%
4
15%
76-90

Пропущено

22
43
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
3
14%
5
12%
1-15
1
5%
6
14%
16-30
5
23%
5
12%
31-45
4
18%
11
26%
46-60
3
14%
7
16%
61-75
6
27%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1
ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1
Кальмар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1
Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2

Результаты матчей

ГАИС
Кальмар

Точный счет

2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
2
6 раз 30%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
7
3
1.5
4
6
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
15
5
9
11
1.5
8
12
3
17
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 20 14 3 3 49 - 19 45
2.
Юргорден
 19 12 2 5 33 - 18 38
3.
Хаммарбю
 20 11 3 6 36 - 20 36
4.
АИК
 1:0 21 11 2 8 34 - 35 35
5.
Мьельбю
 20 10 3 7 31 - 27 33
6.
ГАИС
 1:1 21 10 3 8 25 - 25 33
7.
Эльфсборг
 20 10 2 8 39 - 29 32
8.
Хеккен
 19 9 4 6 39 - 32 31
9.
Сириус
 20 8 4 8 33 - 30 28
10.
Броммапойкарна
 20 6 7 7 33 - 38 25
11.
ИФК Норрчепинг
 20 7 2 11 25 - 42 23
12.
Хальмстад
 20 7 0 13 22 - 36 21
13.
Гётеборг
 20 5 6 9 21 - 31 21
14.
Вернаму
 0:1 21 5 5 11 22 - 32 20
15.
Вестерос
 20 5 3 12 17 - 27 18
16.
Кальмар
 1:1 21 5 3 13 27 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
2.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
ГАИС
 1:1 11 7 2 2 17 - 10 23
4.
АИК
 1:0 10 7 0 3 21 - 11 21
5.
Мьельбю
 10 6 3 1 20 - 12 21
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
Хальмстад
 10 5 0 5 13 - 10 15
10.
ИФК Норрчепинг
 10 5 0 5 14 - 19 15
11.
Сириус
 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Вестерос
 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 1:1 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 0:1 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 7 0 2 21 - 8 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 11 4 4 3 21 - 18 16
5.
Вернаму
 0:1 10 4 3 3 12 - 8 15
6.
Хеккен
 9 4 2 3 15 - 15 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
АИК
 1:0 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 10 4 0 6 11 - 15 12
10.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
11.
ГАИС
 1:1 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Кальмар
 1:1 11 3 1 7 13 - 24 10
13.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
15.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
16.
Хальмстад
 10 2 0 8 9 - 26 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 9
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Карлссон Йохан сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Ринг Джонатан бьет в цель!
  • 2'
    Robin Wendin Thomasson сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Норен Аксель бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится ничьей.
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ГАИС
Ничья
Кальмар
3.90
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