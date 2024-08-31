Тур: 21. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 6199
0'
1:0
2' ГолНорен Аксель
1:1
33' ГолРинг Джонатан
43' Желтая карточкаLucas Hedlund
85' Желтая карточкаМагаши Абдуссалам
90' Желтая карточкаЛиндберг Йонас
90'+6
Ход матча
2'
33'
1:1
43'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
17
Amin
Boudri
39
Саетра
Ларс
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Amin BoudriНападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Полузащитник
-
10 Селик МерванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
История личных встреч
ГАИС
Кальмар
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
2.5
1.6
Среднее время на гол
36
56
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
2.09
1.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
43
58
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|7
|0.33
|Axel Henriksson
|5
|0.24
|Лав Джек Купер
|4
|0.19
|Линдберг Йонас
|2
|0.1
|Милованович Вилльям
|2
|0.1
|Gustav Lundgren
|1
|0.05
|Норен Аксель
|1
|0.05
|Filip Beckman
|1
|0.05
|Amin Boudri
|1
|0.05
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрабб Симон
|6 (1)
|0.29
|Тренсков Якоб
|5
|0.24
|Исламович Дино
|5
|0.24
|Ринг Джонатан
|4
|0.19
|Хальберг Мелькер
|2
|0.1
|Йенсен Кевин
|2
|0.1
|Саетра Ларс
|1
|0.05
|Гояни Роберт
|1
|0.05
|Vince Osuji
|1
|0.05
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Магаши Абдуссалам
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|9
|0
|Ибрагим Харун
|6
|0
|Линдберг Йонас
|4
|0
|Милованович Вилльям
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Красники Мергим
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Lucas Hedlund
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Симс Кес
|0
|1
|Селик Мерван
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Gustav Lundgren
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|5
|0
|Саетра Ларс
|4
|0
|Гояни Роберт
|4
|0
|Исламович Дино
|3
|0
|Шёстедт Расмус
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Vince Osuji
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Юлятупа Саку
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Кальмар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
8
ГАИС
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Кальмар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
6
10
ГАИС
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Кальмар
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
17
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
3
18%
8
57%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
35%
1
7%
76-90
Пропущено
9
23
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
11%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
33%
4
17%
31-45
2
22%
7
30%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
2
22%
3
13%
76-90
Забито
9
14
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 14
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
4
29%
6
29%
76-90
Забито
26
28
16 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
7
27%
0
0%
1-15
6
23%
4
14%
16-30
3
12%
10
36%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
0
0%
7
25%
61-75
7
27%
4
14%
76-90
Пропущено
23
44
10 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 20
3
13%
6
14%
1-15
1
4%
6
14%
16-30
6
26%
5
11%
31-45
4
17%
11
25%
46-60
3
13%
7
16%
61-75
6
26%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1
ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1
Кальмар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1
Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2
Результаты матчей
ГАИС
Кальмар
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
3 раза 14%
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
74
46
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
92
28
47
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
165
912
813
318
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|49 - 19
|45
|2.
|19
|12
|2
|5
|33 - 18
|38
|3.
|20
|11
|3
|6
|36 - 20
|36
|4.
|3:1
|21
|11
|3
|7
|34 - 28
|36
|5.
|21
|11
|2
|8
|34 - 35
|35
|6.
|21
|10
|3
|8
|25 - 25
|33
|7.
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|8.
|19
|9
|4
|6
|39 - 32
|31
|9.
|1:1
|21
|8
|5
|8
|34 - 31
|29
|10.
|20
|6
|7
|7
|33 - 38
|25
|11.
|20
|7
|2
|11
|25 - 42
|23
|12.
|20
|5
|6
|9
|21 - 31
|21
|13.
|1:3
|21
|7
|0
|14
|23 - 39
|21
|14.
|21
|5
|5
|11
|22 - 32
|20
|15.
|1:1
|21
|5
|4
|12
|18 - 28
|19
|16.
|21
|5
|3
|13
|27 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|3:1
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|17 - 10
|23
|5.
|10
|7
|0
|3
|21 - 11
|21
|6.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|7.
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|9.
|1:3
|10
|5
|0
|5
|13 - 10
|15
|10.
|10
|5
|0
|5
|14 - 19
|15
|11.
|1:1
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|12.
|1:1
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|13.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|12 - 20
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|11
|6
|3
|2
|26 - 15
|21
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|6.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|13 - 24
|14
|9.
|3:1
|10
|4
|0
|6
|11 - 15
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|13.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|16.
|1:3
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|9
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6