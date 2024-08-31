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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 6199
ГАИС
1:1
Конец матча
Кальмар
0'
1:0
2' Гол
Норен Аксель
1:1
33' Гол
Ринг Джонатан
43' Желтая карточка
Lucas Hedlund
85' Желтая карточка
Магаши Абдуссалам
90' Желтая карточка
Линдберг Йонас
90'+6

Ход матча

2'
Норен Аксель
(Robin Wendin Thomasson)
1:0
33'
1:1
Ринг Джонатан
(Карлссон Йохан)
43'
Lucas Hedlund
 
54'
Хольмстрём Александр Аль
Lucas Hedlund
 
54'
Линдберг Йонас
Amin Boudri
 
54'
Густафссон Филип
Оберг Йоаким
 
69'
 
Юлятупа Саку
Красники Дион
74'
Бечирович Эдвин
Chovanie Amatkarijo
 
79'
 
Магаши Абдуссалам
Хальберг Мелькер
85'
Filip Beckman
Anes Cardaklija
 
85'
 
Магаши Абдуссалам
90'
 
Свенссон Макс
Ринг Джонатан
90'
 
Мотарархебжафарпур Араш
Шёстедт Расмус
90'
Линдберг Йонас
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
5
Robin
Wendin
Thomasson
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
26
Chovanie
Amatkarijo
28
Lucas
Hedlund
17
Amin
Boudri
1
Бролин
Самуэль
6
Шёстедт
Расмус
39
Саетра
Ларс
4
Vince
Osuji
13
Карлссон
Йохан
29
Ромариньо
Перейра
10
Скрабб
Симон
5
Хальберг
Мелькер
11
Ринг
Джонатан
9
Исламович
Дино
20
Красники
Дион
ГАИС
4-3-3
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

ГАИС
Кальмар

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы

История матчей

А
2:3
А
1:2
А
2:2
А
1:0
А
2:1
А
3:1
А
2:2
А
2:2
А
2:2
ТМС
2:2
А
4:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.5
1.6

Среднее время на гол

36
56

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

2.09
1.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
58

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 7 0.33
Axel Henriksson 5 0.24
Лав Джек Купер 4 0.19
Линдберг Йонас 2 0.1
Милованович Вилльям 2 0.1
Gustav Lundgren 1 0.05
Норен Аксель 1 0.05
Filip Beckman 1 0.05
Amin Boudri 1 0.05
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрабб Симон 6 (1) 0.29
Тренсков Якоб 5 0.24
Исламович Дино 5 0.24
Ринг Джонатан 4 0.19
Хальберг Мелькер 2 0.1
Йенсен Кевин 2 0.1
Саетра Ларс 1 0.05
Гояни Роберт 1 0.05
Vince Osuji 1 0.05
Карлссон Йохан 0 0
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Магаши Абдуссалам 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 9 0
Ибрагим Харун 6 0
Линдберг Йонас 4 0
Милованович Вилльям 4 0
Amin Boudri 4 0
Красники Мергим 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Вангберг Август 2 0
Lucas Hedlund 2 0
Robin Frej 2 0
Симс Кес 0 1
Селик Мерван 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Gustav Lundgren 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Filip Beckman 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 5 0
Саетра Ларс 4 0
Гояни Роберт 4 0
Исламович Дино 3 0
Шёстедт Расмус 3 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Vince Osuji 2 0
Ларссон Стефан 1 0
Ринг Джонатан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Юлятупа Саку 1 0
Ivan Inzoudine 1 0
Йенсен Кевин 1 0

Результаты матчей

ГАИС
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Кальмар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
8
ГАИС
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Кальмар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

6
10
ГАИС
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Кальмар
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
17

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

17
14
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
3
18%
8
57%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
35%
1
7%
76-90

Пропущено

9
23
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
11%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
33%
4
17%
31-45
2
22%
7
30%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
2
22%
3
13%
76-90

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 14
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Пропущено

14
21
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
4
29%
6
29%
76-90

Забито

26
28
16 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
7
27%
0
0%
1-15
6
23%
4
14%
16-30
3
12%
10
36%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
0
0%
7
25%
61-75
7
27%
4
14%
76-90

Пропущено

23
44
10 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 20
3
13%
6
14%
1-15
1
4%
6
14%
16-30
6
26%
5
11%
31-45
4
17%
11
25%
46-60
3
13%
7
16%
61-75
6
26%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1
ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1
Кальмар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1
Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2

Результаты матчей

ГАИС
Кальмар

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
3 раза 14%
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
7
4
1.5
4
6
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
8
1.5
4
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
16
5
9
12
1.5
8
13
3
18
2.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 20 14 3 3 49 - 19 45
2.
Юргорден
 19 12 2 5 33 - 18 38
3.
Хаммарбю
 20 11 3 6 36 - 20 36
4.
Мьельбю
 3:1 21 11 3 7 34 - 28 36
5.
АИК
 21 11 2 8 34 - 35 35
6.
ГАИС
 21 10 3 8 25 - 25 33
7.
Эльфсборг
 20 10 2 8 39 - 29 32
8.
Хеккен
 19 9 4 6 39 - 32 31
9.
Сириус
 1:1 21 8 5 8 34 - 31 29
10.
Броммапойкарна
 20 6 7 7 33 - 38 25
11.
ИФК Норрчепинг
 20 7 2 11 25 - 42 23
12.
Гётеборг
 20 5 6 9 21 - 31 21
13.
Хальмстад
 1:3 21 7 0 14 23 - 39 21
14.
Вернаму
 21 5 5 11 22 - 32 20
15.
Вестерос
 1:1 21 5 4 12 18 - 28 19
16.
Кальмар
 21 5 3 13 27 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
2.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Мьельбю
 3:1 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 10 7 0 3 21 - 11 21
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
Хальмстад
 1:3 10 5 0 5 13 - 10 15
10.
ИФК Норрчепинг
 10 5 0 5 14 - 19 15
11.
Сириус
 1:1 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Вестерос
 1:1 11 3 2 6 10 - 15 11
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 7 0 2 21 - 8 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 11 4 4 3 21 - 18 16
5.
Вернаму
 10 4 3 3 12 - 8 15
6.
Сириус
 1:1 11 4 3 4 15 - 17 15
7.
Хеккен
 9 4 2 3 15 - 15 14
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 3:1 10 4 0 6 11 - 15 12
10.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
11.
ГАИС
 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
13.
Вестерос
 1:1 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
15.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
16.
Хальмстад
 1:3 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 9
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Lucas Hedlund получил желтую карточку от судьи
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