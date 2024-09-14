Тур: 22. Стадион: Hitachi Energy Arena. Зрители: 5871
0'
0:1
20' ГолGustav Lundgren
32' Желтая карточкаAxel Henriksson
0:2
37' ГолAxel Henriksson
0:3
42' ГолХольмстрём Александр Аль
53' Желтая карточкаМилованович Вилльям
1:3
57' ПенальтиСаиди Абдельрахман
79' Желтая карточкаИбрагим Харун
81' Желтая карточкаДжебара Камиль
2:3
85' ГолГранат Густав
90'+7
Ход матча
20'
32'
37'
42'
57'
79'
81'
85'
2:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
16
Floris
Smand
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Floris SmandЗащитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
-
42 Харцель ТимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Robin Frej
-
-
17 Amin Boudri
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Вестерос
ГАИС
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
3
Голов в среднем за матч
2.8
0.6
Среднее время на гол
32
150
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.9
0.7
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
128
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|6 (1)
|0.27
|Ахлинви Маттео
|3
|0.14
|Оффия Генри
|3
|0.14
|Viktor Granath
|2
|0.09
|Йоханссон Саймон
|1
|0.05
|Patric Aaslund
|1
|0.05
|Гранат Густав
|1
|0.05
|Диабате Ибрахим
|1
|0.05
|Гефверт Симон
|1
|0.05
|Herman Magnusson
|1
|0.05
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.05
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Max Larsson
|0
|0
|Джебара Камиль
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0.36
|Axel Henriksson
|6
|0.27
|Лав Джек Купер
|4
|0.18
|Gustav Lundgren
|2
|0.09
|Линдберг Йонас
|2
|0.09
|Милованович Вилльям
|2
|0.09
|Норен Аксель
|1
|0.05
|Filip Beckman
|1
|0.05
|Amin Boudri
|1
|0.05
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|4
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Ахлинви Маттео
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Alexander Warneryd
|3
|0
|Дуглас Алекс
|2
|0
|Джебара Камиль
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|10
|0
|Ибрагим Харун
|7
|0
|Милованович Вилльям
|5
|0
|Линдберг Йонас
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Красники Мергим
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Lucas Hedlund
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Симс Кес
|0
|1
|Селик Мерван
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Gustav Lundgren
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
ГАИС
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
3
Вестерос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
ГАИС
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
6
16
Вестерос
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
ГАИС
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Пропущено
19
16
13 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
8
42%
3
19%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
1
5%
5
31%
76-90
Забито
8
17
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
0
0%
4
24%
1-15
2
25%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
6
35%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
4
31%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Забито
20
29
7 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
1
5%
7
24%
1-15
3
15%
7
24%
16-30
3
15%
5
17%
31-45
4
20%
3
10%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
7
24%
76-90
Пропущено
32
25
18 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
4
13%
3
12%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
9
28%
6
24%
31-45
8
25%
5
20%
46-60
1
3%
3
12%
61-75
5
16%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3
Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1
ГАИС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1
Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3
Результаты матчей
Вестерос
ГАИС
Точный счет
1:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 23%
1:2
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Вестерос
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
48
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
65
19
38
19
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
148
517
1012
121
418
121
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6