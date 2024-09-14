  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 5871
Вестерос
2:3
Конец матча
ГАИС
0'
0:1
20' Гол
Gustav Lundgren
32' Желтая карточка
Axel Henriksson
0:2
37' Гол
Axel Henriksson
0:3
42' Гол
Хольмстрём Александр Аль
53' Желтая карточка
Милованович Вилльям
1:3
57' Пенальти
Саиди Абдельрахман
79' Желтая карточка
Ибрагим Харун
81' Желтая карточка
Джебара Камиль
2:3
85' Гол
Гранат Густав
90'+7

Ход матча

20'
0:1
Gustav Lundgren
(Axel Henriksson)
32'
 
Axel Henriksson
37'
0:2
Axel Henriksson
(Robin Wendin Thomasson)
42'
0:3
Хольмстрём Александр Аль
(Gustav Lundgren)
46'
Karl Gunnarsson
Floris Smand
 
46'
Viktor Granath
Йоханссон Саймон
 
46'
 
Бечирович Эдвин
Селик Мерван
53'
 
Милованович Вилльям
57'
Саиди Абдельрахман
1:3
64'
 
Ибрагим Харун
Оберг Йоаким
64'
 
Густафссон Филип
Axel Henriksson
70'
Бузаине Элиас
Alexander Warneryd
 
79'
 
Ибрагим Харун
81'
Джебара Камиль
 
85'
Гранат Густав
(Джебара Камиль)
2:3
86'
Оффия Генри
Daniel Ask
 
88'
 
Robin Frej
Robin Wendin Thomasson
90'
 
Anes Cardaklija
Gustav Lundgren

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
35
Браттберг
Йохан
3
Гранат
Густав
18
Нсабиумва
Фредерик
16
Floris
Smand
29
Alexander
Warneryd
10
Daniel
Ask
24
Marcus
Linday
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
30
Саиди
Абдельрахман
15
Джебара
Камиль
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
5
Robin
Wendin
Thomasson
21
Axel
Henriksson
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Вестерос
3-4-3
ГАИС
4-4-2

История личных встреч

Вестерос
ГАИС

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

А
2:0
С
2:1
С
0:2
С
3:0
С
1:0
К
3:0
С
1:0
С
2:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

2.8
0.6

Среднее время на гол

32
150

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.9
0.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
128

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 6 (1) 0.27
Ахлинви Маттео 3 0.14
Оффия Генри 3 0.14
Viktor Granath 2 0.09
Йоханссон Саймон 1 0.05
Patric Aaslund 1 0.05
Гранат Густав 1 0.05
Диабате Ибрахим 1 0.05
Гефверт Симон 1 0.05
Herman Magnusson 1 0.05
Jabir Abdihakim Ali 1 0.05
Alexander Warneryd 0 0
Max Larsson 0 0
Джебара Камиль 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 8 0.36
Axel Henriksson 6 0.27
Лав Джек Купер 4 0.18
Gustav Lundgren 2 0.09
Линдберг Йонас 2 0.09
Милованович Вилльям 2 0.09
Норен Аксель 1 0.05
Filip Beckman 1 0.05
Amin Boudri 1 0.05
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 4 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Ахлинви Маттео 3 0
Max Larsson 3 0
Alexander Warneryd 3 0
Дуглас Алекс 2 0
Джебара Камиль 2 0
Herman Magnusson 2 0
Daniel Ask 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Бузаине Элиас 1 0
Marcus Linday 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 10 0
Ибрагим Харун 7 0
Милованович Вилльям 5 0
Линдберг Йонас 4 0
Amin Boudri 4 0
Красники Мергим 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Вангберг Август 2 0
Lucas Hedlund 2 0
Robin Frej 2 0
Симс Кес 0 1
Селик Мерван 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Gustav Lundgren 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Filip Beckman 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

Вестерос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
ГАИС
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
3
Вестерос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
ГАИС
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

6
16
Вестерос
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
ГАИС
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Пропущено

19
16
13 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
8
42%
3
19%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
1
5%
5
31%
76-90

Забито

8
17
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
0
0%
4
24%
1-15
2
25%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
6
35%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
4
31%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Забито

20
29
7 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
1
5%
7
24%
1-15
3
15%
7
24%
16-30
3
15%
5
17%
31-45
4
20%
3
10%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
7
24%
76-90

Пропущено

32
25
18 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
4
13%
3
12%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
9
28%
6
24%
31-45
8
25%
5
20%
46-60
1
3%
3
12%
61-75
5
16%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3
Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1
ГАИС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1
Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3

Результаты матчей

Вестерос
ГАИС

Точный счет

1:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 23%
1:2
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Вестерос
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
5
1
9
1.5
3
8
1
9
2.5
2
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
14
8
5
17
1.5
10
12
1
21
2.5
4
18
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 21 15 3 3 53 - 19 48
2.
Хаммарбю
 21 12 3 6 37 - 20 39
3.
Юргорден
 20 12 2 6 33 - 22 38
4.
Мьельбю
 21 11 3 7 34 - 28 36
5.
ГАИС
 22 11 3 8 28 - 27 36
6.
АИК
 21 11 2 8 34 - 35 35
7.
Эльфсборг
 21 10 3 8 42 - 32 33
8.
Хеккен
 20 9 5 6 42 - 35 32
9.
Сириус
 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Броммапойкарна
 21 6 8 7 36 - 41 26
11.
ИФК Норрчепинг
 21 7 3 11 28 - 45 24
12.
Хальмстад
 21 7 0 14 23 - 39 21
13.
Гётеборг
 21 5 6 10 21 - 32 21
14.
Вернаму
 21 5 5 11 22 - 32 20
15.
Кальмар
 21 5 3 13 27 - 45 18
16.
Вестерос
 22 5 3 14 20 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 10 7 0 3 21 - 11 21
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
10.
Хальмстад
 10 5 0 5 13 - 10 15
11.
Сириус
 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Броммапойкарна
 10 2 4 4 15 - 23 10
13.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
14.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 7 0 3 21 - 12 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 11 6 1 4 17 - 11 19
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
Броммапойкарна
 11 4 4 3 21 - 18 16
6.
Вернаму
 10 4 3 3 12 - 8 15
7.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
10.
Мьельбю
 10 4 0 6 11 - 15 12
11.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
13.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
Эльфсборг
 10 2 2 6 14 - 21 8
15.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Ибрагим Харун 7
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 5
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Вестерос 2:3 ГАИС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный