Тур: 23. Стадион: Гульдфогельн Арена.
0'
19' Желтая карточкаВалакари Онни
36' Желтая карточкаКарлссон Йохан
0:1
49' ГолВалакари Онни
85' Желтая карточкаИсламович Дино
90'+6
Ход матча
19'
36'
49'
0:1
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
25
Янссон
Рони
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Янссон РониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гвидетти ЙонПолузащитник
-
37 Ahmad Faqa
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Кальмар
АИК
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
37 матчей
32.4%
29.7%
37.9%
12 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.9%
48.6%
32.5%
7 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
0.83
0.89
Среднее время на гол
108
100
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.16
0.94
Среднее время на гол
77
95
Всего голов
37
34
Голов в среднем за матч
1
0.92
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
90
97
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрабб Симон
|6 (1)
|0.26
|Исламович Дино
|6
|0.26
|Тренсков Якоб
|5
|0.22
|Ринг Джонатан
|4
|0.17
|Хальберг Мелькер
|2
|0.09
|Йенсен Кевин
|2
|0.09
|Саетра Ларс
|2
|0.09
|Магаши Абдуссалам
|1
|0.04
|Гояни Роберт
|1
|0.04
|Vince Osuji
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|11
|0.48
|Модесто Руй
|6
|0.26
|Целина Берсант
|4
|0.17
|Беширович Дино
|3
|0.13
|Салетрос Антон
|2
|0.09
|Исмаила Кулибали
|2
|0.09
|Тюкосен Мадс
|1
|0.04
|Фараж Омар
|1
|0.04
|Хансен Беньямин
|1
|0.04
|Валакари Онни
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Abdihakin Ali
|1
|0.04
|Taha Ayari
|0
|0
|Гвидетти Йон
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|5
|0
|Саетра Ларс
|4
|0
|Гояни Роберт
|4
|0
|Исламович Дино
|4
|0
|Шёстедт Расмус
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Vince Osuji
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Ринг Джонатан
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Юлятупа Саку
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|3
|1
|Милошевич Александер
|4
|0
|Салетрос Антон
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Целина Берсант
|3
|0
|Lamine Dabo
|2
|0
|Mikkjal Thomassen
|0
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Диавара Исмаэль
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Taha Ayari
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
АИК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
8
Кальмар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
АИК
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
7
18
Кальмар
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
АИК
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
17
16
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
2
12%
5
31%
46-60
7
41%
4
25%
61-75
4
24%
1
6%
76-90
Пропущено
23
21
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
9%
2
10%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
1
4%
5
24%
31-45
6
26%
6
29%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
6
26%
4
19%
76-90
Забито
14
20
11 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
1
5%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
8
57%
6
30%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
1
7%
5
25%
76-90
Пропущено
23
12
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
4
17%
2
17%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
7
30%
4
33%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
3
13%
0
0%
76-90
Забито
31
36
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
1
3%
3
8%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
10
32%
9
25%
31-45
3
10%
8
22%
46-60
8
26%
8
22%
61-75
5
16%
6
17%
76-90
Пропущено
46
33
17 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 14
6
13%
4
12%
1-15
6
13%
4
12%
16-30
5
11%
6
18%
31-45
13
28%
10
30%
46-60
7
15%
5
15%
61-75
9
20%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кальмар - Вернаму 3:1 ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4
Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2
АИК
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
АИК - Мальмё 0:0 Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1
Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2
Результаты матчей
Кальмар
АИК
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Точный счет
3:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 43%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кальмар
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
92
57
56
210
29
111
29
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
47
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
194
914
914
221
221
122
221
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|53 - 19
|50
|2.
|22
|13
|3
|6
|36 - 24
|42
|3.
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|4.
|23
|12
|3
|8
|35 - 35
|39
|5.
|0:0
|23
|11
|5
|7
|35 - 29
|38
|6.
|23
|11
|4
|8
|45 - 34
|37
|7.
|23
|11
|4
|8
|28 - 27
|37
|8.
|22
|10
|4
|8
|38 - 33
|34
|9.
|22
|9
|6
|7
|46 - 40
|33
|10.
|0:0
|23
|6
|9
|8
|38 - 44
|27
|11.
|23
|7
|5
|11
|31 - 48
|26
|12.
|22
|5
|7
|10
|24 - 35
|22
|13.
|22
|7
|0
|15
|23 - 40
|21
|14.
|23
|6
|3
|14
|30 - 47
|21
|15.
|22
|5
|5
|12
|23 - 35
|20
|16.
|22
|5
|3
|14
|20 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|27 - 4
|27
|2.
|12
|8
|2
|2
|30 - 13
|26
|3.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|4.
|12
|7
|3
|2
|17 - 10
|24
|5.
|11
|7
|1
|3
|21 - 11
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|28 - 22
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|10.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|11.
|11
|5
|0
|6
|13 - 11
|15
|12.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|13.
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|15.
|12
|3
|1
|8
|12 - 19
|10
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|0
|3
|23 - 13
|24
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|11
|6
|1
|4
|17 - 11
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|5.
|12
|5
|2
|5
|14 - 24
|17
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|23 - 21
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|18 - 18
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|9.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|10.
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|15 - 21
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|14 - 26
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|16.
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5