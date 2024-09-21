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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 23. Стадион: .
Кальмар
0:1
Конец матча
АИК
0'
19' Желтая карточка
Валакари Онни
36' Желтая карточка
Карлссон Йохан
0:1
49' Гол
Валакари Онни
85' Желтая карточка
Исламович Дино
90'+6

Ход матча

19'
 
Валакари Онни
36'
Карлссон Йохан
 
49'
0:1
Валакари Онни
(Тюкосен Мадс)
57'
Красники Дион
Скрабб Симон
 
68'
Мотарархебжафарпур Араш
Янссон Рони
 
68'
Йенсен Кевин
Свенссон Макс
 
78'
Магаши Абдуссалам
Карлссон Йохан
 
78'
Юлятупа Саку
Ромариньо Перейра
 
85'
Исламович Дино
 
85'
 
Бьорнстрем Аксель
Целина Берсант
85'
 
Гвидетти Йон
Питтас Яннис

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Бролин
Самуэль
25
Янссон
Рони
5
Хальберг
Мелькер
6
Шёстедт
Расмус
13
Карлссон
Йохан
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
10
Скрабб
Симон
28
Свенссон
Макс
9
Исламович
Дино
11
Ринг
Джонатан
15
Нордфельдт
Кристоффер
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
16
Хансен
Беньямин
17
Тюкосен
Мадс
2
Эд
Эскил
8
Валакари
Онни
7
Салетрос
Антон
24
Lamine
Dabo
10
Целина
Берсант
28
Питтас
Яннис
Кальмар
4-3-3
АИК
5-4-1

История личных встреч

Кальмар
АИК

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

37 матчей

32.4%
29.7%
37.9%
12 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.9%
48.6%
32.5%
7 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:2
К
1:1
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
1:0
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
0:0
К
3:1
А
1:2
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:1
А
0:1
А
3:1
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
1:1
А
3:0
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
1:2
ТМС
0:2
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
0:3
А
1:1
А
0:1
А
3:2
А
0:0
А
2:0

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

0.83
0.89

Среднее время на гол

108
100

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.16
0.94

Среднее время на гол

77
95

Всего голов

37
34

Голов в среднем за матч

1
0.92

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

90
97

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрабб Симон 6 (1) 0.26
Исламович Дино 6 0.26
Тренсков Якоб 5 0.22
Ринг Джонатан 4 0.17
Хальберг Мелькер 2 0.09
Йенсен Кевин 2 0.09
Саетра Ларс 2 0.09
Магаши Абдуссалам 1 0.04
Гояни Роберт 1 0.04
Vince Osuji 1 0.04
Карлссон Йохан 0 0
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 11 0.48
Модесто Руй 6 0.26
Целина Берсант 4 0.17
Беширович Дино 3 0.13
Салетрос Антон 2 0.09
Исмаила Кулибали 2 0.09
Тюкосен Мадс 1 0.04
Фараж Омар 1 0.04
Хансен Беньямин 1 0.04
Валакари Онни 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Abdihakin Ali 1 0.04
Taha Ayari 0 0
Гвидетти Йон 0 0
Lamine Dabo 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 5 0
Саетра Ларс 4 0
Гояни Роберт 4 0
Исламович Дино 4 0
Шёстедт Расмус 3 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Vince Osuji 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Ринг Джонатан 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ларссон Стефан 1 0
Карлссон Йохан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Юлятупа Саку 1 0
Ivan Inzoudine 1 0
Йенсен Кевин 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 6 0
Тюкосен Мадс 3 1
Милошевич Александер 4 0
Салетрос Антон 4 0
Исмаила Кулибали 2 1
Целина Берсант 3 0
Lamine Dabo 2 0
Mikkjal Thomassen 0 1
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Диавара Исмаэль 1 0
Питтас Яннис 1 0
Валакари Онни 1 0
Эд Эскил 1 0
Taha Ayari 1 0

Результаты матчей

Кальмар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
АИК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
8
Кальмар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
АИК
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

7
18
Кальмар
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
АИК
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

17
16
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
2
12%
5
31%
46-60
7
41%
4
25%
61-75
4
24%
1
6%
76-90

Пропущено

23
21
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
9%
2
10%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
1
4%
5
24%
31-45
6
26%
6
29%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
6
26%
4
19%
76-90

Забито

14
20
11 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
1
5%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
8
57%
6
30%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
1
7%
5
25%
76-90

Пропущено

23
12
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
4
17%
2
17%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
7
30%
4
33%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
3
13%
0
0%
76-90

Забито

31
36
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
1
3%
3
8%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
10
32%
9
25%
31-45
3
10%
8
22%
46-60
8
26%
8
22%
61-75
5
16%
6
17%
76-90

Пропущено

46
33
17 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 14
6
13%
4
12%
1-15
6
13%
4
12%
16-30
5
11%
6
18%
31-45
13
28%
10
30%
46-60
7
15%
5
15%
61-75
9
20%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кальмар - Вернаму 3:1 ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4
Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2
АИК
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
АИК - Мальмё 0:0 Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1
Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2

Результаты матчей

Кальмар
АИК

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Точный счет

3:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 43%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кальмар
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
5
7
1.5
5
6
2
10
2.5
2
9
1
11
3.5
2
9
1
11
4.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
4
7
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
19
4
9
14
1.5
9
14
2
21
2.5
2
21
1
22
3.5
2
21
1
22
4.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 23 15 5 3 53 - 19 50
2.
Юргорден
 22 13 3 6 36 - 24 42
3.
Хаммарбю
 22 12 4 6 38 - 21 40
4.
АИК
 23 12 3 8 35 - 35 39
5.
Мьельбю
 0:0 23 11 5 7 35 - 29 38
6.
Эльфсборг
 23 11 4 8 45 - 34 37
7.
ГАИС
 23 11 4 8 28 - 27 37
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 22 9 6 7 46 - 40 33
10.
Броммапойкарна
 0:0 23 6 9 8 38 - 44 27
11.
ИФК Норрчепинг
 23 7 5 11 31 - 48 26
12.
Гётеборг
 22 5 7 10 24 - 35 22
13.
Хальмстад
 22 7 0 15 23 - 40 21
14.
Кальмар
 23 6 3 14 30 - 47 21
15.
Вернаму
 22 5 5 12 23 - 35 20
16.
Вестерос
 22 5 3 14 20 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 12 8 2 2 30 - 13 26
3.
Мьельбю
 0:0 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 12 7 3 2 17 - 10 24
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 11 6 3 2 21 - 10 21
7.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
8.
Хеккен
 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Броммапойкарна
 0:0 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 17 - 23 11
14.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 11 8 0 3 23 - 13 24
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 11 6 1 4 17 - 11 19
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
АИК
 12 5 2 5 14 - 24 17
6.
Броммапойкарна
 0:0 12 4 4 4 23 - 21 16
7.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
8.
Вернаму
 11 4 3 4 13 - 11 15
9.
Мьельбю
 0:0 12 4 2 6 12 - 16 14
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
ИФК Норрчепинг
 12 2 4 6 14 - 26 10
15.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
ГАИС Ибрагим Харун 7
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Карлссон Йохан получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Валакари Онни получил желтую карточку от судьи
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