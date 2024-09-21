Тур: 23. Стадион: Гримста.
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Броммапойкарна
Мьельбю
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.43
1.22
Среднее время на гол
63
73
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.11
0.71
Среднее время на гол
81
126
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|14
|0.61
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.17
|Adam Jakobsen
|3
|0.13
|Тимосси-Андерссон Алекс
|3
|0.13
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.09
|Wilmer Odefalk
|2
|0.09
|Ирандуст Далехо
|1
|0.04
|Alexander Jensen
|1
|0.04
|Торбьерн Эггем
|1
|0.04
|Эрквист Расмус
|1
|0.04
|Барслунд Каре
|1
|0.04
|Evans Botchway
|1
|0.04
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Hlynur Karlsson
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.26
|Elliot Stroud
|5
|0.22
|Йоханссон Херман
|5
|0.22
|Seedy Jagne
|3
|0.13
|Рёйкьер Никлас
|3
|0.13
|Густафссон Виктор
|3
|0.13
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.09
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.09
|Йоханссон Александр
|1
|0.04
|Брорссон Арвид
|1
|0.04
|Ставицки Тимо
|1
|0.04
|Silas Nwankwo
|1
|0.04
|Викстрём Расмус
|1
|0.04
|Петтерссон Том
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Adam Jakobsen
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Seedy Jagne
|3
|0
|Abdoulie Manneh
|3
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Рослер Колин
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Рёйкьер Никлас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Мьельбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
4
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Мьельбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
14
22
Броммапойкарна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
23% (5)
59% (13)
Мьельбю
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
41% (9)
50% (11)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
23
26
Голы по времени матча
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
13%
4
33%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
5
33%
2
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
1
8%
76-90
Пропущено
23
16
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
1
4%
3
19%
31-45
6
26%
4
25%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
6
26%
5
31%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
3
15%
4
17%
1-15
3
15%
6
26%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
5
25%
2
9%
61-75
3
15%
3
13%
76-90
Пропущено
24
13
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
21%
1
8%
1-15
5
21%
4
31%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
4
17%
3
23%
76-90
Забито
35
35
18 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
5
14%
8
23%
1-15
5
14%
9
26%
16-30
8
23%
6
17%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
7
20%
4
11%
76-90
Пропущено
47
29
21 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
8
17%
2
7%
1-15
8
17%
4
14%
16-30
5
11%
4
14%
31-45
8
17%
7
24%
46-60
8
17%
4
14%
61-75
10
21%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5
Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юргорден - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5
Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1
Результаты матчей
Броммапойкарна
Мьельбю
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
1
9 раз 41%
3
6 раз 27%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
74
28
56
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
66
38
48
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
193
1111
1012
616
616
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|53 - 19
|50
|2.
|22
|13
|3
|6
|36 - 24
|42
|3.
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|4.
|23
|12
|3
|8
|35 - 35
|39
|5.
|0:0
|23
|11
|5
|7
|35 - 29
|38
|6.
|23
|11
|4
|8
|45 - 34
|37
|7.
|23
|11
|4
|8
|28 - 27
|37
|8.
|22
|10
|4
|8
|38 - 33
|34
|9.
|22
|9
|6
|7
|46 - 40
|33
|10.
|0:0
|23
|6
|9
|8
|38 - 44
|27
|11.
|23
|7
|5
|11
|31 - 48
|26
|12.
|22
|5
|7
|10
|24 - 35
|22
|13.
|22
|7
|0
|15
|23 - 40
|21
|14.
|23
|6
|3
|14
|30 - 47
|21
|15.
|22
|5
|5
|12
|23 - 35
|20
|16.
|22
|5
|3
|14
|20 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|27 - 4
|27
|2.
|12
|8
|2
|2
|30 - 13
|26
|3.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|4.
|12
|7
|3
|2
|17 - 10
|24
|5.
|11
|7
|1
|3
|21 - 11
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|28 - 22
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|10.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|11.
|11
|5
|0
|6
|13 - 11
|15
|12.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|13.
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|15.
|12
|3
|1
|8
|12 - 19
|10
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|0
|3
|23 - 13
|24
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|11
|6
|1
|4
|17 - 11
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|5.
|12
|5
|2
|5
|14 - 24
|17
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|23 - 21
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|18 - 18
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|9.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|10.
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|15 - 21
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|14 - 26
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|16.
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5