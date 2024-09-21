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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 23. Стадион: .
Броммапойкарна
0:0
Первый тайм: 7'
Мьельбю
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Мьельбю
2.45
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3.71
3.80
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Все Коэффициенты
1
Хёгг
Лукас
14
Theo
Bergvall
2
Hlynur
Karlsson
3
Абрахамссон
Александер
17
Alexander
Jensen
16
Adam
Jakobsen
13
Фрицсон
Людвиг
5
Мартинссон-Нгуали
Серж
10
Wilmer
Odefalk
9
Васич
Никола
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
3
Брорссон
Арвид
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
17
Elliot
Stroud
18
Бергстрем
Якоб
11
Ставицки
Тимо
Броммапойкарна
5-3-2
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Броммапойкарна
Мьельбю

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
1:1
ТМК
1:2
А
1:2
А
2:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:2
А
0:1
А
0:1
А
2:0
А
4:2
А
1:0
А
0:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.22

Среднее время на гол

63
73

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.71

Среднее время на гол

81
126

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 14 0.61
Фрицсон Людвиг 4 0.17
Adam Jakobsen 3 0.13
Тимосси-Андерссон Алекс 3 0.13
Кристенсен Фредерик 2 0.09
Wilmer Odefalk 2 0.09
Ирандуст Далехо 1 0.04
Alexander Jensen 1 0.04
Торбьерн Эггем 1 0.04
Эрквист Расмус 1 0.04
Барслунд Каре 1 0.04
Evans Botchway 1 0.04
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Hlynur Karlsson 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 6 0.26
Elliot Stroud 5 0.22
Йоханссон Херман 5 0.22
Seedy Jagne 3 0.13
Рёйкьер Никлас 3 0.13
Густафссон Виктор 3 0.13
Штоль Адам 2 (2) 0.09
Jakob Kiilerich Rask 2 0.09
Йоханссон Александр 1 0.04
Брорссон Арвид 1 0.04
Ставицки Тимо 1 0.04
Silas Nwankwo 1 0.04
Викстрём Расмус 1 0.04
Петтерссон Том 0 0
Рослер Колин 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Васич Никола 3 0
Бьёркандер Эрик 1 1
Adam Jakobsen 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Барслунд Каре 2 0
Alexander Jensen 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 4 0
Густавссон Йеспер 3 0
Брорссон Арвид 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Seedy Jagne 3 0
Abdoulie Manneh 3 0
Штоль Адам 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Викстрём Расмус 2 0
Рослер Колин 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Рёйкьер Никлас 1 0
Кусу Манассе 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Elliot Stroud 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Мьельбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
4
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Мьельбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

14
22
Броммапойкарна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
23% (5)
59% (13)
Мьельбю
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
41% (9)
50% (11)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

23
26

Голы по времени матча

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
13%
4
33%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
5
33%
2
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
1
8%
76-90

Пропущено

23
16
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
1
4%
3
19%
31-45
6
26%
4
25%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
6
26%
5
31%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
3
15%
4
17%
1-15
3
15%
6
26%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
5
25%
2
9%
61-75
3
15%
3
13%
76-90

Пропущено

24
13
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
21%
1
8%
1-15
5
21%
4
31%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
4
17%
3
23%
76-90

Забито

35
35
18 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
5
14%
8
23%
1-15
5
14%
9
26%
16-30
8
23%
6
17%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
7
20%
4
11%
76-90

Пропущено

47
29
21 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
8
17%
2
7%
1-15
8
17%
4
14%
16-30
5
11%
4
14%
31-45
8
17%
7
24%
46-60
8
17%
4
14%
61-75
10
21%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5
Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юргорден - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5
Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1

Результаты матчей

Броммапойкарна
Мьельбю

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
1
9 раз 41%
3
6 раз 27%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
7
4
2
8
2.5
5
6
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
6
1.5
3
8
4
8
2.5
1
10
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
19
3
11
11
1.5
10
12
6
16
2.5
6
16
3
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 23 15 5 3 53 - 19 50
2.
Юргорден
 22 13 3 6 36 - 24 42
3.
Хаммарбю
 22 12 4 6 38 - 21 40
4.
АИК
 23 12 3 8 35 - 35 39
5.
Мьельбю
 0:0 23 11 5 7 35 - 29 38
6.
Эльфсборг
 23 11 4 8 45 - 34 37
7.
ГАИС
 23 11 4 8 28 - 27 37
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 22 9 6 7 46 - 40 33
10.
Броммапойкарна
 0:0 23 6 9 8 38 - 44 27
11.
ИФК Норрчепинг
 23 7 5 11 31 - 48 26
12.
Гётеборг
 22 5 7 10 24 - 35 22
13.
Хальмстад
 22 7 0 15 23 - 40 21
14.
Кальмар
 23 6 3 14 30 - 47 21
15.
Вернаму
 22 5 5 12 23 - 35 20
16.
Вестерос
 22 5 3 14 20 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 12 8 2 2 30 - 13 26
3.
Мьельбю
 0:0 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 12 7 3 2 17 - 10 24
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 11 6 3 2 21 - 10 21
7.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
8.
Хеккен
 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Броммапойкарна
 0:0 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 17 - 23 11
14.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 11 8 0 3 23 - 13 24
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 11 6 1 4 17 - 11 19
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
АИК
 12 5 2 5 14 - 24 17
6.
Броммапойкарна
 0:0 12 4 4 4 23 - 21 16
7.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
8.
Вернаму
 11 4 3 4 13 - 11 15
9.
Мьельбю
 0:0 12 4 2 6 12 - 16 14
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
ИФК Норрчепинг
 12 2 4 6 14 - 26 10
15.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
ГАИС Ибрагим Харун 7
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Броммапойкарна
Ничья
Мьельбю
2.45
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3.71
3.80
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Броммапойкарна
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