Тур: 24. Стадион: Студентернас.
0'
8' Желтая карточкаВикман Адам
44' Желтая карточкаВалта Лео
0:1
62' ГолХансен Беньямин
90' Желтая карточкаМилошевич Александер
90' Желтая карточкаМурбек Андреас
90'+10
Ход матча
8'
44'
62'
0:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
31
Malcolm
Jeng
18
Викман
Адам
14
Валта
Лео
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
34 David Celic
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
-
2 Эд ЭскилПолузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Гвидетти ЙонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
37 Ahmad Faqa
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Сириус
АИК
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
200%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед
20 матчей
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
0.44
1.18
Среднее время на гол
202
76
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.64
1.56
Среднее время на гол
55
57
Всего голов
22
27
Голов в среднем за матч
1.1
1.35
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
81
66
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|10
|0.43
|Миллескуг Ноэль
|7
|0.3
|Валта Лео
|5 (1)
|0.22
|Перссон Хоаким IV
|5
|0.22
|Линдберг Маркус
|3
|0.13
|Хейер Мелкер
|2
|0.09
|Викман Адам
|2
|0.09
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|Олссон Филип
|1
|0.04
|Перссон Хоаким III
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Тоннандер Якоб
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
|Malcolm Jeng
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|11
|0.46
|Модесто Руй
|6
|0.25
|Целина Берсант
|4
|0.17
|Беширович Дино
|3
|0.13
|Салетрос Антон
|2
|0.08
|Исмаила Кулибали
|2
|0.08
|Хансен Беньямин
|2
|0.08
|Тюкосен Мадс
|1
|0.04
|Фараж Омар
|1
|0.04
|Валакари Онни
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Abdihakin Ali
|1
|0.04
|Taha Ayari
|0
|0
|Гвидетти Йон
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Валта Лео
|4
|0
|Перссон Хоаким IV
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Мурбек Андреас
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
|Malcolm Jeng
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|6
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Тюкосен Мадс
|3
|1
|Салетрос Антон
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Целина Берсант
|3
|0
|Lamine Dabo
|2
|0
|Mikkjal Thomassen
|0
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Диавара Исмаэль
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Taha Ayari
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
АИК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
6
8
Сириус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
АИК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
14
18
Сириус
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
АИК
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
20
26
Голы по времени матча
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
6
27%
5
29%
29%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
Пропущено
17
21
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
3
18%
6
29%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
5
29%
29%
4
19%
76-90
Забито
16
20
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
6
38%
3
15%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
4
25%
5
25%
76-90
Пропущено
17
12
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
4
24%
4
33%
46-60
6
35%
3
25%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Забито
38
37
14 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
5
13%
3
8%
1-15
4
11%
2
5%
16-30
5
13%
9
24%
31-45
12
32%
8
22%
46-60
5
13%
9
24%
61-75
7
18%
6
16%
76-90
Пропущено
34
33
8 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 14
1
3%
4
12%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
3
9%
6
18%
31-45
7
21%
10
30%
46-60
11
32%
5
15%
61-75
8
24%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3
Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1
АИК
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Кальмар - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1
АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3
Результаты матчей
Сириус
АИК
Точный счет
0:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
3
6 раз 26%
2
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сириус
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
92
75
56
66
29
111
29
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
112
56
49
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
204
1211
915
815
222
221
222
122
222
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|10 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7