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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 24. Стадион: .
Сириус
0:1
Конец матча
АИК
0'
8' Желтая карточка
Викман Адам
44' Желтая карточка
Валта Лео
0:1
62' Гол
Хансен Беньямин
90' Желтая карточка
Милошевич Александер
90' Желтая карточка
Мурбек Андреас
90'+10
30
Тоннандер
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
2
Нвадике
Патрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
18
Викман
Адам
14
Валта
Лео
7
Перссон
Хоаким
III
17
Линдберг
Маркус
10
Хейер
Мелкер
9
Салех
Юсеф
15
Нордфельдт
Кристоффер
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
3
Ишервуд
Томас
17
Тюкосен
Мадс
7
Салетрос
Антон
24
Lamine
Dabo
2
Эд
Эскил
8
Валакари
Онни
28
Питтас
Яннис
43
Victor
Andersson
Сириус
4-2-3-1
АИК
3-4-3

История личных встреч

Сириус
АИК

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
200%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

20 матчей

5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:3
А
0:1
А
0:0
ТМК
0:0
ТМК
2:2
А
1:1
А
2:2
А
4:2
А
0:1
ТМК
3:3
А
0:0
А
1:0
А
0:2
А
2:1
А
2:3
А
2:0
А
1:4
А
1:0
ТМК
0:1
ШК
0:1

Голы

Всего голов

4
13

Голов в среднем за матч

0.44
1.18

Среднее время на гол

202
76

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.56

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

1.1
1.35

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

81
66

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 10 0.43
Миллескуг Ноэль 7 0.3
Валта Лео 5 (1) 0.22
Перссон Хоаким IV 5 0.22
Линдберг Маркус 3 0.13
Хейер Мелкер 2 0.09
Викман Адам 2 0.09
Кастегрен Хенрик 1 0.04
Олссон Филип 1 0.04
Перссон Хоаким III 1 0.04
Стенссон Даниэль 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Тоннандер Якоб 0 0
August Ljungberg 0 0
Malcolm Jeng 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 11 0.46
Модесто Руй 6 0.25
Целина Берсант 4 0.17
Беширович Дино 3 0.13
Салетрос Антон 2 0.08
Исмаила Кулибали 2 0.08
Хансен Беньямин 2 0.08
Тюкосен Мадс 1 0.04
Фараж Омар 1 0.04
Валакари Онни 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Abdihakin Ali 1 0.04
Taha Ayari 0 0
Гвидетти Йон 0 0
Lamine Dabo 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 6 0
Нвадике Патрик 4 0
Валта Лео 4 0
Перссон Хоаким IV 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Викман Адам 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Олссон Филип 2 0
Мурбек Андреас 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Салех Юсеф 1 0
August Ljungberg 1 0
Malcolm Jeng 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 6 0
Милошевич Александер 5 0
Тюкосен Мадс 3 1
Салетрос Антон 4 0
Исмаила Кулибали 2 1
Целина Берсант 3 0
Lamine Dabo 2 0
Mikkjal Thomassen 0 1
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Диавара Исмаэль 1 0
Питтас Яннис 1 0
Валакари Онни 1 0
Эд Эскил 1 0
Taha Ayari 1 0

Результаты матчей

Сириус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
АИК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

6
8
Сириус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
АИК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

14
18
Сириус
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
АИК
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

20
26

Голы по времени матча

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
6
27%
5
29%
29%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
3
14%
1
6%
76-90

Пропущено

17
21
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
3
18%
6
29%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
5
29%
29%
4
19%
76-90

Забито

16
20
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
6
38%
3
15%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
4
25%
5
25%
76-90

Пропущено

17
12
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
4
24%
4
33%
46-60
6
35%
3
25%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Забито

38
37
14 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
5
13%
3
8%
1-15
4
11%
2
5%
16-30
5
13%
9
24%
31-45
12
32%
8
22%
46-60
5
13%
9
24%
61-75
7
18%
6
16%
76-90

Пропущено

34
33
8 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 14
1
3%
4
12%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
3
9%
6
18%
31-45
7
21%
10
30%
46-60
11
32%
5
15%
61-75
8
24%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3
Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1
АИК
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Кальмар - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1
АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3

Результаты матчей

Сириус
АИК

Точный счет

0:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
3
6 раз 26%
2
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сириус
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
7
5
1.5
5
6
6
6
2.5
2
9
1
11
3.5
2
9
1
11
4.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
6
1.5
4
9
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
20
4
12
11
1.5
9
15
8
15
2.5
2
22
2
21
3.5
2
22
1
22
4.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 5 3 57 - 19 53
2.
Юргорден
 24 14 3 7 38 - 28 45
3.
АИК
 24 13 3 8 36 - 35 42
4.
Хаммарбю
 23 12 5 6 38 - 21 41
5.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
6.
Мьельбю
 24 11 6 7 36 - 30 39
7.
Эльфсборг
 24 11 5 8 45 - 34 38
8.
Сириус
 23 10 4 9 38 - 34 34
9.
Хеккен
 23 9 6 8 46 - 44 33
10.
Броммапойкарна
 24 6 9 9 39 - 46 27
11.
ИФК Норрчепинг
 23 7 5 11 31 - 48 26
12.
Вернаму
 24 6 6 12 26 - 36 24
13.
Гётеборг
 23 5 8 10 25 - 36 23
14.
Хальмстад
 23 7 1 15 24 - 41 22
15.
Кальмар
 23 6 3 14 30 - 47 21
16.
Вестерос
 23 5 3 15 20 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 10 0 1 31 - 4 30
2.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
Мьельбю
 12 7 4 1 24 - 14 25
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 11 6 3 2 21 - 10 21
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 17 - 23 11
14.
Гётеборг
 12 2 5 5 10 - 17 11
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 12 2 2 8 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 12 8 0 4 23 - 16 24
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 12 6 2 4 17 - 11 20
4.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
5.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 11 4 3 4 18 - 22 15
9.
Мьельбю
 12 4 2 6 12 - 16 14
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
ИФК Норрчепинг
 12 2 4 6 14 - 26 10
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 12 2 1 9 11 - 30 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Юргорден Хуммет Денис 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Эльфсборг Хольмен Себастьян 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 44'
      Валта Лео получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Викман Адам получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сириус 0:1 АИК онлайн

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