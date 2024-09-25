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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 12357
Юргорден
2:1
Конец матча
Броммапойкарна
0'
6' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
1:0
16' Гол
Гулликсен Тобиас
74' Желтая карточка
Alexander Jensen
2:0
80' Гол
Хуммет Денис
2:1
88' Гол
Тимосси-Андерссон Алекс
90' Желтая карточка
Шуллер Расмус
90' Желтая карточка
Приске Аугуст
90'+9
45
Янссон
Оскар
18
Штоль
Адам
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
27
Keita
Kosugi
14
Сабович
Бесард
6
Шуллер
Расмус
29
Хаарала
Сантери
20
Нгуэн
Токмак
16
Гулликсен
Тобиас
26
Приске
Аугуст
1
Хёгг
Лукас
14
Theo
Bergvall
3
Абрахамссон
Александер
26
Чалышир
Андре
17
Alexander
Jensen
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
13
Фрицсон
Людвиг
5
Мартинссон-Нгуали
Серж
10
Wilmer
Odefalk
9
Васич
Никола
16
Adam
Jakobsen
Юргорден
4-2-3-1
Броммапойкарна
4-4-2

История личных встреч

Юргорден
Броммапойкарна

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

22 матча

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

А
0:5
ТМК
3:0
А
1:2
А
3:1
ТМК
1:1
ТМК
3:1
А
0:1
А
1:0
ТМК
0:1
К
1:1
ТМК
0:3
А
0:4
А
3:2
А
3:0
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
1:4
А
0:2
ТМС
1:1
ТМС
2:0
А
0:1

Голы

Всего голов

9
24

Голов в среднем за матч

1.13
1.71

Среднее время на гол

80
52

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

24
32

Голов в среднем за матч

1.09
1.45

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

82
61

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 10 (1) 0.42
Гулликсен Тобиас 5 0.21
Нгуэн Токмак 5 0.21
Бергвалль Лукас 3 0.13
Сабович Бесард 3 0.13
Фаллениус Оскар 2 0.08
Samuel Holm 2 0.08
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.08
Patric Aaslund 2 0.08
Штоль Адам 1 0.04
Хаарала Сантери 1 0.04
Викхейм Густав 1 0.04
Тенхо Миро 1 0.04
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Keita Kosugi 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 14 0.58
Фрицсон Людвиг 4 0.17
Тимосси-Андерссон Алекс 4 0.17
Adam Jakobsen 3 0.13
Кристенсен Фредерик 2 0.08
Wilmer Odefalk 2 0.08
Ирандуст Далехо 1 0.04
Alexander Jensen 1 0.04
Торбьерн Эггем 1 0.04
Эрквист Расмус 1 0.04
Барслунд Каре 1 0.04
Evans Botchway 1 0.04
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Hlynur Karlsson 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 8 0
Ларссон Якоб 5 0
Викхейм Густав 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Samuel Holm 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Шуллер Расмус 2 0
Ринне Якоб 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Kim Bergstrand 0 1
Радетинац Харис 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Штоль Адам 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Приске Аугуст 1 0
Theo Bergvall 1 0
Keita Kosugi 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Васич Никола 3 0
Тимосси-Андерссон Алекс 3 0
Бьёркандер Эрик 1 1
Adam Jakobsen 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Alexander Jensen 2 0
Барслунд Каре 2 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Юргорден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
12
Юргорден
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

22
14
Юргорден
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Броммапойкарна
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
29% (7)
17% (4)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

27
26

Голы по времени матча

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
7%
3
14%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
5
33%
4
19%
76-90

Пропущено

12
26
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
8%
5
19%
1-15
2
17%
6
23%
16-30
2
17%
4
15%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
3
25%
4
15%
61-75
2
17%
5
19%
76-90

Забито

24
15
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
5
33%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
5
21%
4
27%
76-90

Пропущено

15
23
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
4
27%
6
26%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
3
20%
6
26%
76-90

Забито

39
36
16 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
4
10%
5
14%
1-15
7
18%
5
14%
16-30
5
13%
8
22%
31-45
7
18%
4
11%
46-60
6
15%
6
17%
61-75
10
26%
8
22%
76-90

Пропущено

27
49
10 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 21
2
7%
8
16%
1-15
4
15%
9
18%
16-30
4
15%
5
10%
31-45
6
22%
8
16%
46-60
6
22%
8
16%
61-75
5
19%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0
Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3
Броммапойкарна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1
ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3

Результаты матчей

Юргорден
Броммапойкарна

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
5
7
1.5
5
6
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
7
5
1.5
6
7
4
8
2.5
4
9
2
10
3.5
2
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
19
5
12
12
1.5
11
13
5
19
2.5
6
18
2
22
3.5
3
21
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 5 3 57 - 19 53
2.
Юргорден
 24 14 3 7 38 - 28 45
3.
АИК
 24 13 3 8 36 - 35 42
4.
Хаммарбю
 23 12 5 6 38 - 21 41
5.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
6.
Мьельбю
 24 11 6 7 36 - 30 39
7.
Эльфсборг
 24 11 5 8 45 - 34 38
8.
Сириус
 23 10 4 9 38 - 34 34
9.
Хеккен
 23 9 6 8 46 - 44 33
10.
Броммапойкарна
 24 6 9 9 39 - 46 27
11.
ИФК Норрчепинг
 23 7 5 11 31 - 48 26
12.
Вернаму
 24 6 6 12 26 - 36 24
13.
Гётеборг
 23 5 8 10 25 - 36 23
14.
Хальмстад
 23 7 1 15 24 - 41 22
15.
Кальмар
 23 6 3 14 30 - 47 21
16.
Вестерос
 23 5 3 15 20 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 10 0 1 31 - 4 30
2.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
Мьельбю
 12 7 4 1 24 - 14 25
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 11 6 3 2 21 - 10 21
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 17 - 23 11
14.
Гётеборг
 12 2 5 5 10 - 17 11
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 12 2 2 8 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 12 8 0 4 23 - 16 24
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 12 6 2 4 17 - 11 20
4.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
5.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 11 4 3 4 18 - 22 15
9.
Мьельбю
 12 4 2 6 12 - 16 14
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
ИФК Норрчепинг
 12 2 4 6 14 - 26 10
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 12 2 1 9 11 - 30 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Юргорден Хуммет Денис 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Эльфсборг Хольмен Себастьян 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
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