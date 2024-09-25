Тур: 24. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 12357
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаДаниэльссон Маркус
1:0
16' ГолГулликсен Тобиас
74' Желтая карточкаAlexander Jensen
2:0
80' ГолХуммет Денис
2:1
88' ГолТимосси-Андерссон Алекс
90' Желтая карточкаШуллер Расмус
90' Желтая карточкаПриске Аугуст
90'+9
Ход матча
16'
1:0
74'
80'
2:0
88'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
8 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
45
Янссон
Оскар
18
Штоль
Адам
27
Keita
Kosugi
20
Нгуэн
Токмак
- Основной состав
-
45 Янссон ОскарВратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Keita KosugiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Ринне ЯкобВратарь
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Юргорден
Броммапойкарна
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
22 матча
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
24
Голов в среднем за матч
1.13
1.71
Среднее время на гол
80
52
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.07
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
24
32
Голов в среднем за матч
1.09
1.45
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
82
61
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|10 (1)
|0.42
|Гулликсен Тобиас
|5
|0.21
|Нгуэн Токмак
|5
|0.21
|Бергвалль Лукас
|3
|0.13
|Сабович Бесард
|3
|0.13
|Фаллениус Оскар
|2
|0.08
|Samuel Holm
|2
|0.08
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.08
|Patric Aaslund
|2
|0.08
|Штоль Адам
|1
|0.04
|Хаарала Сантери
|1
|0.04
|Викхейм Густав
|1
|0.04
|Тенхо Миро
|1
|0.04
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
|Keita Kosugi
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|14
|0.58
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.17
|Тимосси-Андерссон Алекс
|4
|0.17
|Adam Jakobsen
|3
|0.13
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.08
|Wilmer Odefalk
|2
|0.08
|Ирандуст Далехо
|1
|0.04
|Alexander Jensen
|1
|0.04
|Торбьерн Эггем
|1
|0.04
|Эрквист Расмус
|1
|0.04
|Барслунд Каре
|1
|0.04
|Evans Botchway
|1
|0.04
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Hlynur Karlsson
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|8
|0
|Ларссон Якоб
|5
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Samuel Holm
|3
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Шуллер Расмус
|2
|0
|Ринне Якоб
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Бергвалль Лукас
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Kim Bergstrand
|0
|1
|Радетинац Харис
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Приске Аугуст
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
|Keita Kosugi
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Adam Jakobsen
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
12
Юргорден
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
22
14
Юргорден
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Броммапойкарна
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
29% (7)
17% (4)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
11
18
Упущенные победы
27
26
Голы по времени матча
Забито
15
21
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
7%
3
14%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
5
33%
4
19%
76-90
Пропущено
12
26
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
8%
5
19%
1-15
2
17%
6
23%
16-30
2
17%
4
15%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
3
25%
4
15%
61-75
2
17%
5
19%
76-90
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
5
33%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
5
21%
4
27%
76-90
Пропущено
15
23
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
4
27%
6
26%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
3
20%
6
26%
76-90
Забито
39
36
16 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
4
10%
5
14%
1-15
7
18%
5
14%
16-30
5
13%
8
22%
31-45
7
18%
4
11%
46-60
6
15%
6
17%
61-75
10
26%
8
22%
76-90
Пропущено
27
49
10 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 21
2
7%
8
16%
1-15
4
15%
9
18%
16-30
4
15%
5
10%
31-45
6
22%
8
16%
46-60
6
22%
8
16%
61-75
5
19%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0
Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3
Броммапойкарна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1
ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3
Результаты матчей
Юргорден
Броммапойкарна
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
57
56
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
75
67
48
49
210
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
195
1212
1113
519
618
222
321
123
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|10 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7