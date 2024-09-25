Тур: 24. Стадион: Страндваллен. Зрители: 2557
0'
0:1
13' ГолЗелькович Айдин
24' Желтая карточкаFrank Junior Adjei
65' Желтая карточкаAlbin Lohikangas
1:1
75' ГолПеттерссон Том
80' Желтая карточкаБастос Марко
90'+5
Ход матча
13'
65'
75'
1:1
80'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
12 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Samuel KottoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ferran Sibila
История личных встреч
Мьельбю
Вернаму
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.2
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.25
|Elliot Stroud
|5
|0.21
|Йоханссон Херман
|5
|0.21
|Seedy Jagne
|3
|0.13
|Рёйкьер Никлас
|3
|0.13
|Густафссон Виктор
|3
|0.13
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.08
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.08
|Йоханссон Александр
|1
|0.04
|Петтерссон Том
|1
|0.04
|Брорссон Арвид
|1
|0.04
|Ставицки Тимо
|1
|0.04
|Silas Nwankwo
|1
|0.04
|Викстрём Расмус
|1
|0.04
|Рослер Колин
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.29
|Зелькович Айдин
|6 (2)
|0.25
|Энгвалль Густав
|3
|0.13
|Берг Виктор
|2
|0.08
|Ларссон Виктор
|2
|0.08
|Терн Симон
|1
|0.04
|Юханссон Карл
|1
|0.04
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.04
|Hampus Naesstroem
|1
|0.04
|Ле Ру Люк
|1
|0.04
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.04
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Seedy Jagne
|3
|0
|Abdoulie Manneh
|3
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Рослер Колин
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Рёйкьер Никлас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Frank Junior Adjei
|6
|0
|Энгвалль Густав
|4
|0
|Оливейра Вендерсон
|4
|0
|Samuel Kotto
|4
|0
|Albin Lohikangas
|3
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Бастос Марко
|2
|0
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Ле Ру Люк
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Вернаму
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
5
Мьельбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Вернаму
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
21
Упущенные победы
9
8
Мьельбю
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
42% (10)
8% (2)
Вернаму
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (13)
17% (4)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
22
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
24
14
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
4
17%
3
21%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
4
17%
4
29%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
3
13%
1
7%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
14%
2
17%
1-15
4
29%
4
33%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Забито
12
13
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
4
33%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Пропущено
16
23
4 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
8
35%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
19%
5
22%
31-45
4
25%
1
4%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
5
31%
4
17%
76-90
Забито
36
27
23 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
8
22%
4
15%
1-15
9
25%
1
4%
16-30
6
17%
5
19%
31-45
4
11%
8
30%
30%
46-60
5
14%
7
26%
61-75
4
11%
2
7%
76-90
Пропущено
30
35
11 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
3
10%
10
29%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
4
13%
6
17%
31-45
7
23%
1
3%
46-60
4
13%
7
20%
61-75
8
27%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2
ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2
Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - Вестерос 2:0 Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1
Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3
Результаты матчей
Мьельбю
Вернаму
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
3
6 раз 25%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
48
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
39
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
168
1014
816
618
123
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|10 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7