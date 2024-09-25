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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 2557
Мьельбю
1:1
Конец матча
Вернаму
0'
0:1
13' Гол
Зелькович Айдин
24' Желтая карточка
Frank Junior Adjei
65' Желтая карточка
Albin Lohikangas
1:1
75' Гол
Петтерссон Том
80' Желтая карточка
Бастос Марко
90'+5

Ход матча

13'
0:1
Зелькович Айдин
(Frank Junior Adjei)
24'
 
Frank Junior Adjei
46'
 
Энгвалль Густав
Frank Junior Adjei
46'
Ставицки Тимо
Abdoulie Manneh
 
46'
Бергстрем Якоб
Йоханссон Херман
 
46'
Рёйкьер Никлас
Кусу Манассе
 
57'
Густафссон Виктор
Seedy Jagne
 
57'
 
Albin Lohikangas
Терн Симон
65'
 
Albin Lohikangas
68'
 
Бастос Марко
Johnbosco Samuel Kalu
75'
Петтерссон Том
1:1
77'
Silas Nwankwo
Йоханссон Александр
 
80'
 
Бастос Марко
86'
 
Юханссон Карл
Зелькович Айдин

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
3
Брорссон
Арвид
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
8
Кусу
Манассе
22
Густавссон
Йеспер
6
Seedy
Jagne
17
Elliot
Stroud
16
Йоханссон
Александр
19
Abdoulie
Manneh
39
Андерссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
23
Samuel
Kotto
24
Грозданич
Эмин
11
Оливейра
Вендерсон
21
Ле
Ру
Люк
22
Терн
Симон
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
10
Зелькович
Айдин
28
Frank
Junior
Adjei
Мьельбю
3-5-2
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Вернаму

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

А
1:2
А
2:3
А
0:1
А
2:1
А
1:1
ТМК
0:2
С
4:0
С
1:0
ТМС
4:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 6 0.25
Elliot Stroud 5 0.21
Йоханссон Херман 5 0.21
Seedy Jagne 3 0.13
Рёйкьер Никлас 3 0.13
Густафссон Виктор 3 0.13
Штоль Адам 2 (2) 0.08
Jakob Kiilerich Rask 2 0.08
Йоханссон Александр 1 0.04
Петтерссон Том 1 0.04
Брорссон Арвид 1 0.04
Ставицки Тимо 1 0.04
Silas Nwankwo 1 0.04
Викстрём Расмус 1 0.04
Рослер Колин 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.29
Зелькович Айдин 6 (2) 0.25
Энгвалль Густав 3 0.13
Берг Виктор 2 0.08
Ларссон Виктор 2 0.08
Терн Симон 1 0.04
Юханссон Карл 1 0.04
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Hampus Naesstroem 1 0.04
Ле Ру Люк 1 0.04
Штайнвендер Михаэль 1 0.04
Frank Junior Adjei 0 0
Mohammad Alsalkhadi 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Брорссон Арвид 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Seedy Jagne 3 0
Abdoulie Manneh 3 0
Штоль Адам 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Викстрём Расмус 2 0
Рослер Колин 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Рёйкьер Никлас 1 0
Кусу Манассе 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Elliot Stroud 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Frank Junior Adjei 6 0
Энгвалль Густав 4 0
Оливейра Вендерсон 4 0
Samuel Kotto 4 0
Albin Lohikangas 3 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Бастос Марко 2 0
Зелькович Айдин 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Ле Ру Люк 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Рапп Йохан 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Вернаму
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
5
Мьельбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Вернаму
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
21

Упущенные победы

9
8
Мьельбю
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
42% (10)
8% (2)
Вернаму
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (13)
17% (4)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
22

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

24
14
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
4
17%
3
21%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
4
17%
4
29%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
3
13%
1
7%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
14%
2
17%
1-15
4
29%
4
33%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Забито

12
13
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
4
33%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Пропущено

16
23
4 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
8
35%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
19%
5
22%
31-45
4
25%
1
4%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
5
31%
4
17%
76-90

Забито

36
27
23 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
8
22%
4
15%
1-15
9
25%
1
4%
16-30
6
17%
5
19%
31-45
4
11%
8
30%
30%
46-60
5
14%
7
26%
61-75
4
11%
2
7%
76-90

Пропущено

30
35
11 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
3
10%
10
29%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
4
13%
6
17%
31-45
7
23%
1
3%
46-60
4
13%
7
20%
61-75
8
27%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2
ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2
Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - Вестерос 2:0 Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1
Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3

Результаты матчей

Мьельбю
Вернаму

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
3
6 раз 25%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
4
8
5
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
16
8
10
14
1.5
8
16
6
18
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 5 3 57 - 19 53
2.
Юргорден
 24 14 3 7 38 - 28 45
3.
АИК
 24 13 3 8 36 - 35 42
4.
Хаммарбю
 23 12 5 6 38 - 21 41
5.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
6.
Мьельбю
 24 11 6 7 36 - 30 39
7.
Эльфсборг
 24 11 5 8 45 - 34 38
8.
Сириус
 23 10 4 9 38 - 34 34
9.
Хеккен
 23 9 6 8 46 - 44 33
10.
Броммапойкарна
 24 6 9 9 39 - 46 27
11.
ИФК Норрчепинг
 23 7 5 11 31 - 48 26
12.
Вернаму
 24 6 6 12 26 - 36 24
13.
Гётеборг
 23 5 8 10 25 - 36 23
14.
Хальмстад
 23 7 1 15 24 - 41 22
15.
Кальмар
 23 6 3 14 30 - 47 21
16.
Вестерос
 23 5 3 15 20 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 10 0 1 31 - 4 30
2.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
Мьельбю
 12 7 4 1 24 - 14 25
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 11 6 3 2 21 - 10 21
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 17 - 23 11
14.
Гётеборг
 12 2 5 5 10 - 17 11
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 12 2 2 8 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 12 8 0 4 23 - 16 24
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 12 6 2 4 17 - 11 20
4.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
5.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 11 4 3 4 18 - 22 15
9.
Мьельбю
 12 4 2 6 12 - 16 14
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
ИФК Норрчепинг
 12 2 4 6 14 - 26 10
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 12 2 1 9 11 - 30 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Юргорден Хуммет Денис 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Эльфсборг Хольмен Себастьян 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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