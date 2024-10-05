Тур: 26. Стадион: Гримста.
2:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
46'
1:0
47'
50'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
-
13 Симс КесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
-
17 Amin Boudri
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Броммапойкарна
ГАИС
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
1.2
Среднее время на гол
126
75
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.92
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
98
83
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|17
|0.65
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.15
|Тимосси-Андерссон Алекс
|4
|0.15
|Adam Jakobsen
|3
|0.12
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.08
|Alexander Jensen
|2
|0.08
|Wilmer Odefalk
|2
|0.08
|Ирандуст Далехо
|1
|0.04
|Торбьерн Эггем
|1
|0.04
|Эрквист Расмус
|1
|0.04
|Барслунд Каре
|1
|0.04
|Evans Botchway
|1
|0.04
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Абрахамссон Александер
|0
|0
|Hlynur Karlsson
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.35
|Axel Henriksson
|7
|0.27
|Лав Джек Купер
|4
|0.15
|Gustav Lundgren
|3
|0.12
|Линдберг Йонас
|2
|0.08
|Милованович Вилльям
|2
|0.08
|Filip Beckman
|1
|0.04
|Норен Аксель
|1
|0.04
|Amin Boudri
|1
|0.04
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимосси-Андерссон Алекс
|4
|0
|Чалышир Андре
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Adam Jakobsen
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|11
|0
|Ибрагим Харун
|7
|0
|Милованович Вилльям
|5
|0
|Линдберг Йонас
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Оберг Йоаким
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Красники Мергим
|3
|0
|Норен Аксель
|3
|0
|Filip Beckman
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Lucas Hedlund
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Gustav Lundgren
|2
|0
|Симс Кес
|0
|1
|Селик Мерван
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
ГАИС
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
9
3
Броммапойкарна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
ГАИС
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
14
19
Броммапойкарна
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)
ГАИС
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
23
22
Голы по времени матча
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
12%
3
25%
1-15
2
12%
4
33%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Пропущено
24
18
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
1
4%
4
22%
31-45
6
25%
3
17%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
7
29%
29%
5
28%
76-90
Забито
21
20
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
13 Не забивали 15
3
14%
4
20%
1-15
3
14%
4
20%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
6
30%
76-90
Пропущено
26
9
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
5
19%
1
11%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
3
33%
31-45
2
8%
2
22%
46-60
4
15%
1
11%
61-75
5
19%
2
22%
76-90
Забито
38
32
18 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 13
5 Не забивали 9
5
13%
7
22%
1-15
5
13%
8
25%
16-30
8
21%
5
16%
31-45
5
13%
5
16%
46-60
7
18%
0
0%
61-75
8
21%
7
22%
76-90
Пропущено
50
27
22 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 17
8
16%
3
11%
1-15
9
18%
1
4%
16-30
5
10%
7
26%
31-45
8
16%
5
19%
46-60
8
16%
4
15%
61-75
12
24%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Сириус - Броммапойкарна 3:2
Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1
ГАИС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гётеборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Юргорден 3:0 ГАИС - Мальмё 0:0 Вестерос - ГАИС 2:3
ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0
Результаты матчей
Броммапойкарна
ГАИС
Точный счет
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
10 раз 40%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
1
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
66
85
210
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
66
67
39
49
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1510
1213
1114
619
520
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|5
|3
|59 - 19
|56
|2.
|26
|14
|5
|7
|41 - 22
|47
|3.
|25
|14
|4
|7
|39 - 29
|46
|4.
|25
|14
|3
|8
|37 - 35
|45
|5.
|26
|12
|6
|8
|38 - 33
|42
|6.
|25
|12
|5
|8
|48 - 35
|41
|7.
|0:2
|26
|12
|4
|10
|31 - 31
|40
|8.
|25
|11
|4
|10
|40 - 36
|37
|9.
|25
|10
|6
|9
|48 - 46
|36
|10.
|2:0
|26
|8
|9
|9
|43 - 47
|33
|11.
|25
|7
|6
|12
|31 - 50
|27
|12.
|25
|6
|9
|10
|28 - 37
|27
|13.
|25
|6
|7
|12
|27 - 37
|25
|14.
|26
|7
|3
|16
|26 - 44
|24
|15.
|25
|6
|4
|15
|33 - 52
|22
|16.
|26
|5
|4
|17
|23 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|33 - 4
|33
|2.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|4.
|13
|8
|3
|2
|24 - 10
|27
|5.
|0:2
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|6.
|12
|8
|1
|3
|22 - 11
|25
|7.
|12
|6
|3
|3
|15 - 12
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|30 - 22
|21
|9.
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|11.
|2:0
|13
|4
|5
|4
|19 - 24
|17
|12.
|12
|5
|1
|6
|17 - 24
|16
|13.
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|18 - 26
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|24 - 17
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|13
|6
|2
|5
|17 - 12
|20
|4.
|13
|6
|2
|5
|18 - 19
|20
|5.
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|6.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|7.
|2:0
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|18 - 22
|14
|10.
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|12.
|0:2
|13
|4
|1
|8
|11 - 21
|13
|13.
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|14.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|10 - 19
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|11 - 31
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4