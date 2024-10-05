Тур: 26. Стадион: Гримста. Зрители: 2083
2:0
Конец матча
Ход матча
46'
1:0
47'
50'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
-
13 Симс КесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
-
17 Amin Boudri
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Броммапойкарна
ГАИС
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
1.2
Среднее время на гол
126
75
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.92
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
98
83
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|17
|0.65
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.15
|Тимосси-Андерссон Алекс
|4
|0.15
|Adam Jakobsen
|3
|0.12
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.08
|Alexander Jensen
|2
|0.08
|Wilmer Odefalk
|2
|0.08
|Ирандуст Далехо
|1
|0.04
|Торбьерн Эггем
|1
|0.04
|Эрквист Расмус
|1
|0.04
|Барслунд Каре
|1
|0.04
|Evans Botchway
|1
|0.04
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Абрахамссон Александер
|0
|0
|Hlynur Karlsson
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.35
|Axel Henriksson
|7
|0.27
|Лав Джек Купер
|4
|0.15
|Gustav Lundgren
|3
|0.12
|Линдберг Йонас
|2
|0.08
|Милованович Вилльям
|2
|0.08
|Filip Beckman
|1
|0.04
|Норен Аксель
|1
|0.04
|Amin Boudri
|1
|0.04
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимосси-Андерссон Алекс
|4
|0
|Чалышир Андре
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Adam Jakobsen
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|11
|0
|Ибрагим Харун
|7
|0
|Милованович Вилльям
|5
|0
|Линдберг Йонас
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Оберг Йоаким
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Красники Мергим
|3
|0
|Норен Аксель
|3
|0
|Filip Beckman
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Lucas Hedlund
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Gustav Lundgren
|2
|0
|Симс Кес
|0
|1
|Селик Мерван
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
ГАИС
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
9
3
Броммапойкарна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
ГАИС
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
14
19
Броммапойкарна
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
ГАИС
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
23
22
Голы по времени матча
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
2
11%
3
25%
1-15
2
11%
4
33%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
1
8%
76-90
Пропущено
24
20
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
1
4%
4
20%
31-45
6
25%
5
25%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
7
29%
29%
5
25%
76-90
Забито
21
20
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
3
14%
4
20%
1-15
3
14%
4
20%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
6
30%
76-90
Пропущено
26
9
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
5
19%
1
11%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
3
33%
31-45
2
8%
2
22%
46-60
4
15%
1
11%
61-75
5
19%
2
22%
76-90
Забито
40
32
18 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
5
13%
7
22%
1-15
5
13%
8
25%
16-30
8
20%
5
16%
31-45
7
18%
5
16%
46-60
7
18%
0
0%
61-75
8
20%
7
22%
76-90
Пропущено
50
29
22 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
8
16%
3
10%
1-15
9
18%
1
3%
16-30
5
10%
7
24%
31-45
8
16%
7
24%
46-60
8
16%
4
14%
61-75
12
24%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Сириус - Броммапойкарна 3:2
Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1
ГАИС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гётеборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Юргорден 3:0 ГАИС - Мальмё 0:0 Вестерос - ГАИС 2:3
ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0
Результаты матчей
Броммапойкарна
ГАИС
Точный счет
2:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
11 раз 42%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
76
85
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
67
67
310
49
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
1511
1313
1115
620
521
323
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4