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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 2083
Броммапойкарна
2:0
Конец матча
ГАИС
0'
1:0
46' Гол
Васич Никола
47' Желтая карточка
Filip Beckman
2:0
50' Гол
Васич Никола
90'+6

Ход матча

46'
Васич Никола
(Фрицсон Людвиг)
1:0
47'
 
Filip Beckman
50'
Васич Никола
(Adam Jakobsen)
2:0
62'
 
Фрайди Ричард
Axel Henriksson
62'
 
Lucas Hedlund
Бечирович Эдвин
63'
 
Линдберг Йонас
Милованович Вилльям
72'
 
Amin Boudri
Chovanie Amatkarijo
75'
Theo Bergvall
Ирандуст Далехо
 
83'
Пичках Пайя
Adam Jakobsen
 
83'
 
Селик Мерван
Filip Beckman
89'
Чалышир Андре
Барслунд Каре
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Хёгг
Лукас
17
Alexander
Jensen
3
Абрахамссон
Александер
2
Hlynur
Karlsson
27
Барслунд
Каре
13
Фрицсон
Людвиг
5
Мартинссон-Нгуали
Серж
10
Wilmer
Odefalk
16
Adam
Jakobsen
19
Ирандуст
Далехо
9
Васич
Никола
13
Симс
Кес
6
Вангберг
Август
22
Anes
Cardaklija
24
Filip
Beckman
5
Robin
Wendin
Thomasson
21
Axel
Henriksson
32
Ибрагим
Харун
8
Милованович
Вилльям
9
Gustav
Lundgren
11
Бечирович
Эдвин
26
Chovanie
Amatkarijo
Броммапойкарна
4-2-3-1
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Броммапойкарна
ГАИС

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

А
0:4
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
3:2
С
0:2
С
2:1
А
1:1
ШК
0:0
А
1:0
А
0:1
А
1:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.71
1.2

Среднее время на гол

126
75

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.92
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

98
83

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 17 0.65
Фрицсон Людвиг 4 0.15
Тимосси-Андерссон Алекс 4 0.15
Adam Jakobsen 3 0.12
Кристенсен Фредерик 2 0.08
Alexander Jensen 2 0.08
Wilmer Odefalk 2 0.08
Ирандуст Далехо 1 0.04
Торбьерн Эггем 1 0.04
Эрквист Расмус 1 0.04
Барслунд Каре 1 0.04
Evans Botchway 1 0.04
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Абрахамссон Александер 0 0
Hlynur Karlsson 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.35
Axel Henriksson 7 0.27
Лав Джек Купер 4 0.15
Gustav Lundgren 3 0.12
Линдберг Йонас 2 0.08
Милованович Вилльям 2 0.08
Filip Beckman 1 0.04
Норен Аксель 1 0.04
Amin Boudri 1 0.04
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимосси-Андерссон Алекс 4 0
Чалышир Андре 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Васич Никола 3 0
Бьёркандер Эрик 1 1
Adam Jakobsen 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Alexander Jensen 2 0
Барслунд Каре 2 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 11 0
Ибрагим Харун 7 0
Милованович Вилльям 5 0
Линдберг Йонас 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Оберг Йоаким 4 0
Amin Boudri 4 0
Красники Мергим 3 0
Норен Аксель 3 0
Filip Beckman 3 0
Вангберг Август 2 0
Lucas Hedlund 2 0
Robin Frej 2 0
Gustav Lundgren 2 0
Симс Кес 0 1
Селик Мерван 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
ГАИС
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

9
3
Броммапойкарна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
ГАИС
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

14
19
Броммапойкарна
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
ГАИС
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

23
22

Голы по времени матча

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
2
11%
3
25%
1-15
2
11%
4
33%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
1
8%
76-90

Пропущено

24
20
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
1
4%
4
20%
31-45
6
25%
5
25%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
7
29%
29%
5
25%
76-90

Забито

21
20
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
3
14%
4
20%
1-15
3
14%
4
20%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
6
30%
76-90

Пропущено

26
9
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
5
19%
1
11%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
3
33%
31-45
2
8%
2
22%
46-60
4
15%
1
11%
61-75
5
19%
2
22%
76-90

Забито

40
32
18 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
5
13%
7
22%
1-15
5
13%
8
25%
16-30
8
20%
5
16%
31-45
7
18%
5
16%
46-60
7
18%
0
0%
61-75
8
20%
7
22%
76-90

Пропущено

50
29
22 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
8
16%
3
10%
1-15
9
18%
1
3%
16-30
5
10%
7
24%
31-45
8
16%
7
24%
46-60
8
16%
4
14%
61-75
12
24%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Сириус - Броммапойкарна 3:2
Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1
ГАИС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гётеборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Юргорден 3:0 ГАИС - Мальмё 0:0 Вестерос - ГАИС 2:3
ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0

Результаты матчей

Броммапойкарна
ГАИС

Точный счет

2:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
11 раз 42%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
8
5
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
7
6
7
1.5
3
10
4
9
2.5
2
11
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
15
11
13
13
1.5
11
15
6
20
2.5
5
21
3
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 25 17 5 3 59 - 19 56
2.
Хаммарбю
 26 14 5 7 41 - 22 47
3.
Юргорден
 25 14 4 7 39 - 29 46
4.
АИК
 25 14 3 8 37 - 35 45
5.
Мьельбю
 26 12 6 8 38 - 33 42
6.
Эльфсборг
 25 12 5 8 48 - 35 41
7.
ГАИС
 26 12 4 10 31 - 31 40
8.
Сириус
 25 11 4 10 40 - 36 37
9.
Хеккен
 25 10 6 9 48 - 46 36
10.
Броммапойкарна
 26 8 9 9 43 - 47 33
11.
ИФК Норрчепинг
 25 7 6 12 31 - 50 27
12.
Гётеборг
 25 6 9 10 28 - 37 27
13.
Вернаму
 25 6 7 12 27 - 37 25
14.
Хальмстад
 26 7 3 16 26 - 44 24
15.
Кальмар
 25 6 4 15 33 - 52 22
16.
Вестерос
 26 5 4 17 23 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 11 0 1 33 - 4 33
2.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
3.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
4.
Хаммарбю
 13 8 3 2 24 - 10 27
5.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
6.
АИК
 12 8 1 3 22 - 11 25
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
Броммапойкарна
 13 4 5 4 19 - 24 17
12.
ИФК Норрчепинг
 12 5 1 6 17 - 24 16
13.
Гётеборг
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 13 3 2 8 18 - 26 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
Сириус
 13 6 2 5 18 - 19 20
5.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Эльфсборг
 12 4 2 6 18 - 22 14
10.
Мьельбю
 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
Гётеборг
 12 3 4 5 16 - 20 13
12.
ГАИС
 13 4 1 8 11 - 21 13
13.
Кальмар
 12 3 2 7 15 - 26 11
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (4)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
Юргорден Сабович Бесард 8
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Где смотреть матч Броммапойкарна 2:0 ГАИС онлайн

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