Тур: 26. Стадион: Теле2 Арена.
Ход матча
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
74 Владение мячом, % 26
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Мяйнпя НилоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Johan Lindholm
История личных встреч
Хаммарбю
Хальмстад
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.63
0.63
Среднее время на гол
55
144
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.25
Среднее время на гол
80
72
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.38
0.94
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
96
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|7 (1)
|0.27
|Bazoumana Toure
|7
|0.27
|Jusef Erabi
|7
|0.27
|Йоханссон Оскар
|4 (1)
|0.15
|Пинас Шакилль
|4
|0.15
|Теки Тесфальдет
|3
|0.12
|Гюль Дениз
|3
|0.12
|Джуканович Виктор
|2
|0.08
|Саиди Абдельрахман
|2
|0.08
|Куртулус Эдвин
|1
|0.04
|Marc Llinares
|1
|0.04
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Маркус Карлссон
|0
|0
|Маджед Монтадер
|0
|0
|Фофана Ибрахима
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.19
|Снаер Ингассон Бирнир
|4 (1)
|0.15
|William Granath
|3
|0.12
|Сведберг Джонатан
|2
|0.08
|Viktor Granath
|2
|0.08
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.08
|Yannick Agnero
|2
|0.08
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Ульссон Маркус
|1
|0.04
|Баффо Джозеф
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Gabriel Wallentin
|1
|0.04
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|6
|0
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Странд Симон
|2
|1
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Bazoumana Toure
|3
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Гюль Дениз
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Фофана Ибрахима
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Kim Hellberg
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Ногейра Винисиус
|6
|0
|Gabriel Wallentin
|5
|0
|Ульссон Маркус
|4
|0
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Вестермарк Йеспер
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Эйольфссон Гисли
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Роннинг Тим
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Yannick Agnero
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Хальмстад
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
8
Хаммарбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Хальмстад
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
15
13
Хаммарбю
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Хальмстад
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (10)
19% (5)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
50% (13)
46% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
24
12
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
13%
4
33%
1-15
3
13%
3
25%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
8
33%
1
8%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
2
17%
76-90
Пропущено
10
30
3 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
0
0%
3
10%
1-15
3
30%
8
27%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
2
20%
3
10%
46-60
3
30%
5
17%
61-75
2
20%
7
23%
76-90
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
12%
3
20%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
6
35%
4
27%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
6
46%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Забито
41
27
15 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
5
12%
7
26%
1-15
7
17%
4
15%
16-30
3
7%
5
19%
31-45
9
22%
3
11%
46-60
9
22%
4
15%
61-75
8
20%
4
15%
76-90
Пропущено
22
43
9 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 20
0
0%
9
21%
1-15
5
23%
9
21%
16-30
4
18%
7
16%
31-45
4
18%
4
9%
46-60
4
18%
6
14%
61-75
5
23%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АИК - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1
Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0
Хальмстад
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Хальмстад - Кальмар 2:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0
Результаты матчей
Хаммарбю
Хальмстад
Точный счет
3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 27%
3
7 раз 27%
1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
85
49
58
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
58
211
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
1610
1313
620
818
323
125
125
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4