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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 26. Стадион: .
Хаммарбю
1:0
Конец матча
Хальмстад
0'
45' Желтая карточка
Yannick Agnero
1:0
54' Гол
Bazoumana Toure
90'+4

Ход матча

45'
 
Yannick Agnero
46'
Вагич Павле
Фофана Ибрахима
 
54'
Bazoumana Toure
(Jusef Erabi)
1:0
79'
 
Снаер Ингассон Бирнир
Боман Андре
82'
 
Тёрготт Блэйр
Юханссон Андреас
82'
 
Эйольфссон Гисли
Yannick Agnero
90'
Hampus Skoglund
Маджед Монтадер
 
90'
 
Седерберг Ноа
Мяйнпя Нило
90'
Marc Llinares
Bazoumana Toure
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
1
Хан
Уорнер
22
Маркус
Карлссон
17
Фофана
Ибрахима
4
Эрикссон
Виктор
30
Пинас
Шакилль
11
Йоханссон
Оскар
5
Теки
Тесфальдет
18
Маджед
Монтадер
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
9
Jusef
Erabi
1
Роннинг
Тим
3
Gabriel
Wallentin
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
17
Боман
Андре
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
27
Ногейра
Винисиус
11
William
Granath
23
Yannick
Agnero
16
Мяйнпя
Нило
Хаммарбю
4-2-3-1
Хальмстад
3-4-3

История личных встреч

Хаммарбю
Хальмстад

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

А
2:1
А
2:2
А
0:0
А
0:0
А
1:1
А
1:3
А
1:2
ТМК
4:1
А
2:1
А
2:2
С
2:0
С
1:0
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
1:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.63

Среднее время на гол

55
144

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.25

Среднее время на гол

80
72

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
96

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 7 (1) 0.27
Bazoumana Toure 7 0.27
Jusef Erabi 7 0.27
Йоханссон Оскар 4 (1) 0.15
Пинас Шакилль 4 0.15
Теки Тесфальдет 3 0.12
Гюль Дениз 3 0.12
Джуканович Виктор 2 0.08
Саиди Абдельрахман 2 0.08
Куртулус Эдвин 1 0.04
Marc Llinares 1 0.04
Hampus Skoglund 0 0
Маркус Карлссон 0 0
Маджед Монтадер 0 0
Фофана Ибрахима 0 0
Вагич Павле 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.19
Снаер Ингассон Бирнир 4 (1) 0.15
William Granath 3 0.12
Сведберг Джонатан 2 0.08
Viktor Granath 2 0.08
Офосу-Айе Фил 2 0.08
Yannick Agnero 2 0.08
Аль-Аммари Амир 1 0.04
Ульссон Маркус 1 0.04
Баффо Джозеф 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Gabriel Wallentin 1 0.04
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 6 0
Хаммар Фредрик 4 0
Странд Симон 2 1
Теки Тесфальдет 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Bazoumana Toure 3 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Вагич Павле 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Гюль Дениз 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Фофана Ибрахима 1 0
Jusef Erabi 1 0
Kim Hellberg 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Ногейра Винисиус 6 0
Gabriel Wallentin 5 0
Ульссон Маркус 4 0
Сведберг Джонатан 4 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Алланссон Йоэль 1 0
Вестермарк Йеспер 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Эйольфссон Гисли 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Роннинг Тим 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Yannick Agnero 1 0
William Granath 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Хальмстад
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
8
Хаммарбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Хальмстад
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

15
13
Хаммарбю
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Хальмстад
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (10)
19% (5)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
50% (13)
46% (12)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

21
21

Голы по времени матча

Забито

24
12
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
13%
4
33%
1-15
3
13%
3
25%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
8
33%
1
8%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
2
17%
76-90

Пропущено

10
30
3 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
0
0%
3
10%
1-15
3
30%
8
27%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
2
20%
3
10%
46-60
3
30%
5
17%
61-75
2
20%
7
23%
76-90

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
12%
3
20%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
6
35%
4
27%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
6
46%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Забито

41
27
15 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
5
12%
7
26%
1-15
7
17%
4
15%
16-30
3
7%
5
19%
31-45
9
22%
3
11%
46-60
9
22%
4
15%
61-75
8
20%
4
15%
76-90

Пропущено

22
43
9 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 20
0
0%
9
21%
1-15
5
23%
9
21%
16-30
4
18%
7
16%
31-45
4
18%
4
9%
46-60
4
18%
6
14%
61-75
5
23%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АИК - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1
Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0
Хальмстад
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Хальмстад - Кальмар 2:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0

Результаты матчей

Хаммарбю
Хальмстад

Точный счет

3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 27%
3
7 раз 27%
1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
8
5
1.5
4
9
5
8
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
2
11
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
16
10
13
13
1.5
6
20
8
18
2.5
3
23
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 25 17 5 3 59 - 19 56
2.
Хаммарбю
 26 14 5 7 41 - 22 47
3.
Юргорден
 25 14 4 7 39 - 29 46
4.
АИК
 25 14 3 8 37 - 35 45
5.
Мьельбю
 26 12 6 8 38 - 33 42
6.
Эльфсборг
 25 12 5 8 48 - 35 41
7.
ГАИС
 25 12 4 9 31 - 29 40
8.
Сириус
 25 11 4 10 40 - 36 37
9.
Хеккен
 25 10 6 9 48 - 46 36
10.
Броммапойкарна
 25 7 9 9 41 - 47 30
11.
ИФК Норрчепинг
 25 7 6 12 31 - 50 27
12.
Гётеборг
 25 6 9 10 28 - 37 27
13.
Вернаму
 25 6 7 12 27 - 37 25
14.
Хальмстад
 26 7 3 16 26 - 44 24
15.
Кальмар
 25 6 4 15 33 - 52 22
16.
Вестерос
 26 5 4 17 23 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 11 0 1 33 - 4 33
2.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
3.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
4.
Хаммарбю
 13 8 3 2 24 - 10 27
5.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
6.
АИК
 12 8 1 3 22 - 11 25
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
ИФК Норрчепинг
 12 5 1 6 17 - 24 16
12.
Броммапойкарна
 12 3 5 4 17 - 24 14
13.
Гётеборг
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 13 3 2 8 18 - 26 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
Сириус
 13 6 2 5 18 - 19 20
5.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Эльфсборг
 12 4 2 6 18 - 22 14
10.
Мьельбю
 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
ГАИС
 12 4 1 7 11 - 19 13
12.
Гётеборг
 12 3 4 5 16 - 20 13
13.
Кальмар
 12 3 2 7 15 - 26 11
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
Юргорден Сабович Бесард 8
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
  • 54'
    Jusef Erabi сделал результативную передачу.
  • 54'
    Г О О О О Л - Bazoumana Toure бьет в цель!
  • 46'
    Фофана Ибрахима уходит с поля. Вагич Павле выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Яник Агнеро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Хаммарбю 1:0 Хальмстад онлайн

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