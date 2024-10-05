Тур: 26. Стадион: Страндваллен.
0'
17' Желтая карточкаНсабиумва Фредерик
1:0
29' ГолБергстрем Якоб
1:1
38' ГолЙенссон Исак
45' Желтая карточкаРибейро Педро
79' Желтая карточкаDaniel Ask
2:1
88' ГолПеттерссон Том
90'+4
Ход матча
29'
1:0
38'
1:1
45'
79'
88'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Харцель ТимЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Floris Smand
-
44 Max Larsson
-
-
-
10 Daniel Ask
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Мьельбю
Вестерос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|7
|0.27
|Elliot Stroud
|5
|0.19
|Йоханссон Херман
|5
|0.19
|Seedy Jagne
|3
|0.12
|Рёйкьер Никлас
|3
|0.12
|Густафссон Виктор
|3
|0.12
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.08
|Петтерссон Том
|2
|0.08
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.08
|Ставицки Тимо
|1
|0.04
|Йоханссон Александр
|1
|0.04
|Брорссон Арвид
|1
|0.04
|Silas Nwankwo
|1
|0.04
|Викстрём Расмус
|1
|0.04
|Рослер Колин
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|7 (1)
|0.27
|Ахлинви Маттео
|3
|0.12
|Viktor Granath
|3
|0.12
|Оффия Генри
|3
|0.12
|Йоханссон Саймон
|1
|0.04
|Patric Aaslund
|1
|0.04
|Йенссон Исак
|1
|0.04
|Гранат Густав
|1
|0.04
|Диабате Ибрахим
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|1
|0.04
|Herman Magnusson
|1
|0.04
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.04
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Max Larsson
|0
|0
|Daniel Ask
|0
|0
|Джебара Камиль
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Рослер Колин
|3
|0
|Густафссон Виктор
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Seedy Jagne
|3
|0
|Abdoulie Manneh
|3
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Рёйкьер Никлас
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|5
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Ахлинви Маттео
|3
|0
|Джебара Камиль
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Alexander Warneryd
|3
|0
|Marcus Linday
|3
|0
|Дуглас Алекс
|2
|0
|Daniel Ask
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Рибейро Педро III
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Вестерос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
4
Мьельбю
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Вестерос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
9
8
Мьельбю
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
44% (11)
8% (2)
Вестерос
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
24
9
14 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
4
17%
0
0%
1-15
6
25%
2
22%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
2
22%
46-60
3
13%
2
22%
61-75
3
13%
3
33%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
14%
2
12%
1-15
4
29%
2
12%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
Забито
12
13
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
4
33%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Пропущено
18
20
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
4
22%
8
40%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
1
5%
76-90
Забито
36
22
23 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 6
6 Не забивали 10
8
22%
1
5%
1-15
9
25%
3
14%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
4
11%
4
18%
46-60
5
14%
4
18%
61-75
4
11%
7
32%
76-90
Пропущено
32
37
13 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
3
9%
4
11%
1-15
5
16%
6
16%
16-30
5
16%
11
30%
30%
31-45
7
22%
9
24%
46-60
4
13%
2
5%
61-75
8
25%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Юргорден - Мьельбю 1:1
Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3
Вестерос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Вестерос - Гётеборг 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Вестерос - ГАИС 2:3
Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2
Результаты матчей
Мьельбю
Вестерос
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
3
6 раз 24%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
0
10 раз 40%
1
10 раз 40%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
49
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
66
310
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1510
1015
520
619
124
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4