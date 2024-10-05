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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 26. Стадион: .
Мьельбю
2:1
Конец матча
Вестерос
0'
17' Желтая карточка
Нсабиумва Фредерик
1:0
29' Гол
Бергстрем Якоб
1:1
38' Гол
Йенссон Исак
45' Желтая карточка
Рибейро Педро
79' Желтая карточка
Daniel Ask
2:1
88' Гол
Петтерссон Том
90'+4

Ход матча

17'
 
Нсабиумва Фредерик
29'
Бергстрем Якоб
(Ставицки Тимо)
1:0
38'
1:1
Йенссон Исак
45'
 
Рибейро Педро
46'
 
Max Larsson
Ахлинви Маттео
65'
Йоханссон Херман
Ставицки Тимо
 
65'
Йоханссон Александр
Кусу Манассе
 
69'
Jakob Kiilerich Rask
Abdoulie Manneh
 
77'
 
Daniel Ask
Рибейро Педро
77'
 
Джебара Камиль
Йоханссон Саймон
79'
 
Daniel Ask
88'
Петтерссон Том
(Elliot Stroud)
2:1
90'
 
Диабате Ибрахим
Гранат Густав

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
3
Брорссон
Арвид
24
Петтерссон
Том
11
Ставицки
Тимо
8
Кусу
Манассе
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
17
Elliot
Stroud
19
Abdoulie
Manneh
18
Бергстрем
Якоб
35
Браттберг
Йохан
31
Йенссон
Исак
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Гранат
Густав
22
Бузаине
Элиас
24
Marcus
Linday
7
Рибейро
Педро
III
8
Ахлинви
Маттео
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
30
Саиди
Абдельрахман
Мьельбю
3-5-2
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Мьельбю
Вестерос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

А
2:1
К
2:0
С
2:2
С
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 7 0.27
Elliot Stroud 5 0.19
Йоханссон Херман 5 0.19
Seedy Jagne 3 0.12
Рёйкьер Никлас 3 0.12
Густафссон Виктор 3 0.12
Штоль Адам 2 (2) 0.08
Петтерссон Том 2 0.08
Jakob Kiilerich Rask 2 0.08
Ставицки Тимо 1 0.04
Йоханссон Александр 1 0.04
Брорссон Арвид 1 0.04
Silas Nwankwo 1 0.04
Викстрём Расмус 1 0.04
Рослер Колин 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 7 (1) 0.27
Ахлинви Маттео 3 0.12
Viktor Granath 3 0.12
Оффия Генри 3 0.12
Йоханссон Саймон 1 0.04
Patric Aaslund 1 0.04
Йенссон Исак 1 0.04
Гранат Густав 1 0.04
Диабате Ибрахим 1 0.04
Гефверт Симон 1 0.04
Herman Magnusson 1 0.04
Jabir Abdihakim Ali 1 0.04
Alexander Warneryd 0 0
Max Larsson 0 0
Daniel Ask 0 0
Джебара Камиль 0 0
Бузаине Элиас 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Брорссон Арвид 3 0
Рослер Колин 3 0
Густафссон Виктор 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Seedy Jagne 3 0
Abdoulie Manneh 3 0
Штоль Адам 2 0
Рёйкьер Никлас 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Викстрём Расмус 2 0
Кусу Манассе 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Elliot Stroud 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 5 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Ахлинви Маттео 3 0
Джебара Камиль 3 0
Max Larsson 3 0
Alexander Warneryd 3 0
Marcus Linday 3 0
Дуглас Алекс 2 0
Daniel Ask 2 0
Herman Magnusson 2 0
Рибейро Педро III 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Viktor Granath 1 0
Бузаине Элиас 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Вестерос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
4
Мьельбю
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Вестерос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

9
8
Мьельбю
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
44% (11)
8% (2)
Вестерос
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

24
9
14 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
4
17%
0
0%
1-15
6
25%
2
22%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
2
22%
46-60
3
13%
2
22%
61-75
3
13%
3
33%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
14%
2
12%
1-15
4
29%
2
12%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
21%
4
24%
76-90

Забито

12
13
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
4
33%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
4
22%
8
40%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
1
5%
76-90

Забито

36
22
23 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 6
6 Не забивали 10
8
22%
1
5%
1-15
9
25%
3
14%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
4
11%
4
18%
46-60
5
14%
4
18%
61-75
4
11%
7
32%
76-90

Пропущено

32
37
13 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
3
9%
4
11%
1-15
5
16%
6
16%
16-30
5
16%
11
30%
30%
31-45
7
22%
9
24%
46-60
4
13%
2
5%
61-75
8
25%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Юргорден - Мьельбю 1:1
Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3
Вестерос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Вестерос - Гётеборг 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Вестерос - ГАИС 2:3
Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2

Результаты матчей

Мьельбю
Вестерос

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
3
6 раз 24%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
0
10 раз 40%
1
10 раз 40%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
4
9
5
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
6
3
10
1.5
1
11
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
15
10
10
15
1.5
5
20
6
19
2.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 25 17 5 3 59 - 19 56
2.
Хаммарбю
 26 14 5 7 41 - 22 47
3.
Юргорден
 25 14 4 7 39 - 29 46
4.
АИК
 25 14 3 8 37 - 35 45
5.
Мьельбю
 26 12 6 8 38 - 33 42
6.
Эльфсборг
 25 12 5 8 48 - 35 41
7.
ГАИС
 25 12 4 9 31 - 29 40
8.
Сириус
 25 11 4 10 40 - 36 37
9.
Хеккен
 25 10 6 9 48 - 46 36
10.
Броммапойкарна
 25 7 9 9 41 - 47 30
11.
ИФК Норрчепинг
 25 7 6 12 31 - 50 27
12.
Гётеборг
 25 6 9 10 28 - 37 27
13.
Вернаму
 25 6 7 12 27 - 37 25
14.
Хальмстад
 26 7 3 16 26 - 44 24
15.
Кальмар
 25 6 4 15 33 - 52 22
16.
Вестерос
 26 5 4 17 23 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 11 0 1 33 - 4 33
2.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
3.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
4.
Хаммарбю
 13 8 3 2 24 - 10 27
5.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
6.
АИК
 12 8 1 3 22 - 11 25
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
ИФК Норрчепинг
 12 5 1 6 17 - 24 16
12.
Броммапойкарна
 12 3 5 4 17 - 24 14
13.
Гётеборг
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 13 3 2 8 18 - 26 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
Сириус
 13 6 2 5 18 - 19 20
5.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Эльфсборг
 12 4 2 6 18 - 22 14
10.
Мьельбю
 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
ГАИС
 12 4 1 7 11 - 19 13
12.
Гётеборг
 12 3 4 5 16 - 20 13
13.
Кальмар
 12 3 2 7 15 - 26 11
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
Юргорден Сабович Бесард 8
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Рибейро Педро III получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Г О О О О Л - Йенссон Исак бьет в цель!
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