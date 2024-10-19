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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 27. Стадион: .
Вестерос
1:1
Второй тайм: 78'
Мальмё
0'
0:1
16' Гол
Ботхейм Эрик
29' Желтая карточка
Karl Gunnarsson
1:1
65' Гол
Рибейро Педро

Ход матча

16'
0:1
Ботхейм Эрик
29'
Karl Gunnarsson
 
46'
Рибейро Педро
Karl Gunnarsson
 
57'
 
Али Таха Абди
Кристиансен Андерс
65'
Рибейро Педро
1:1
73'
 
Розенгрен Отто
Ботхейм Эрик
73'
 
Рикс Сёрен
Болин Уго
75'
Йоханссон Саймон
Ахлинви Маттео
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Мальмё
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Все Коэффициенты
35
Браттберг
Йохан
31
Йенссон
Исак
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Гранат
Густав
29
Alexander
Warneryd
10
Daniel
Ask
5
Karl
Gunnarsson
44
Max
Larsson
8
Ахлинви
Маттео
17
Диабате
Ибрахим
30
Саиди
Абдельрахман
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
19
Рослер
Колин
18
Янссон
Понтус
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
38
Болин
Уго
23
Йонсен
Лассер
Берг
16
Берг
Оливер
10
Кристиансен
Андерс
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
Вестерос
3-4-3
Мальмё
4-4-2

История личных встреч

Вестерос
Мальмё

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

А
1:0
К
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 7 (1) 0.26
Ахлинви Маттео 3 0.11
Viktor Granath 3 0.11
Оффия Генри 3 0.11
Йоханссон Саймон 1 0.04
Patric Aaslund 1 0.04
Рибейро Педро III 1 0.04
Йенссон Исак 1 0.04
Гранат Густав 1 0.04
Диабате Ибрахим 1 0.04
Гефверт Симон 1 0.04
Herman Magnusson 1 0.04
Jabir Abdihakim Ali 1 0.04
Alexander Warneryd 0 0
Max Larsson 0 0
Daniel Ask 0 0
Джебара Камиль 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 15 0.56
Ботхейм Эрик 12 (1) 0.44
Болин Уго 8 0.3
Нанаси Себастьян 6 0.22
Кристиансен Андерс 5 0.19
Рикс Сёрен 3 0.11
Йонсен Лассер Берг 2 0.07
Корнелиус Дерек 2 0.07
Пенья Серхио 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Веккья Стефано 1 0.04
Зеттерстрем Нильс 1 0.04
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Берг Оливер 0 0
Али Таха Абди 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Мойсандер Никлас 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 5 0
Джебара Камиль 4 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Ахлинви Маттео 3 0
Max Larsson 3 0
Alexander Warneryd 3 0
Marcus Linday 3 0
Дуглас Алекс 2 0
Daniel Ask 2 0
Herman Magnusson 2 0
Рибейро Педро III 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Viktor Granath 1 0
Бузаине Элиас 1 0
Karl Gunnarsson 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розенгрен Отто 5 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Пенья Серхио 4 0
Рикс Сёрен 4 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 4 0
Далин Юхан 3 0
Телин Исаак 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Янссон Понтус 2 0
Али Таха Абди 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Рослер Колин 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Маколли Элисон 1 0
Болин Уго 1 0
Лукили Закария 1 0
Зеттерстрем Нильс 1 0

Результаты матчей

Вестерос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Мальмё
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
8
Вестерос
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Мальмё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

18
1

Упущенные победы

6
32
Вестерос
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Мальмё
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

13
40

Голы по времени матча

Забито

13
26
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
1
8%
4
15%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
23%
6
23%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
4
31%
9
35%
76-90

Пропущено

20
15
14 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
8
40%
4
27%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
1
5%
5
33%
76-90

Забито

10
32
3 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 10
19 Не забивали 14
0
0%
5
16%
1-15
2
20%
4
13%
16-30
1
10%
7
22%
31-45
2
20%
6
19%
46-60
2
20%
2
6%
61-75
3
30%
8
25%
76-90

Пропущено

19
7
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
1
14%
1-15
3
16%
3
43%
16-30
3
16%
1
14%
31-45
5
26%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
1
14%
76-90

Забито

23
58
8 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 31
6 Забивали первыми 18
10 Не забивали 4
1
4%
9
16%
1-15
3
13%
5
9%
16-30
4
17%
13
22%
31-45
4
17%
10
17%
46-60
4
17%
4
7%
61-75
7
30%
17
29%
29%
76-90

Пропущено

39
22
22 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
19 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 14
4
10%
1
5%
1-15
7
18%
4
18%
16-30
11
28%
5
23%
31-45
9
23%
3
14%
46-60
2
5%
3
14%
61-75
6
15%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АИК - Вестерос 1:2 Мьельбю - Вестерос 2:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Вестерос - Гётеборг 1:1
Вернаму - Вестерос 2:0 Вестерос - ГАИС 2:3 Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1
Мальмё
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальмё - Вернаму 1:1 Карабах - Мальмё 1:2 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2
Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1

Результаты матчей

Вестерос
Мальмё

Точный счет

1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
7 раз 27%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
4
4 раза 15%
5
4 раза 15%
0
3 раза 12%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
1
12
1.5
7
6
1
12
2.5
4
9
1
12
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
23
3
5
21
1.5
16
10
1
25
2.5
9
17
1
25
3.5
8
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:1 27 17 7 3 61 - 21 58
2.
Хаммарбю
 26 14 5 7 41 - 22 47
3.
Юргорден
 26 14 5 7 40 - 30 47
4.
АИК
 26 14 3 9 37 - 37 45
5.
Мьельбю
 26 12 6 8 38 - 33 42
6.
Хеккен
 3:1 27 12 6 9 53 - 47 42
7.
Эльфсборг
 1:3 27 12 5 10 50 - 42 41
8.
Сириус
 26 12 4 10 44 - 37 40
9.
ГАИС
 26 12 4 10 31 - 31 40
10.
Броммапойкарна
 26 8 9 9 43 - 47 33
11.
Гётеборг
 26 7 9 10 30 - 37 30
12.
ИФК Норрчепинг
 26 7 6 13 31 - 52 27
13.
Вернаму
 26 6 8 12 28 - 38 26
14.
Хальмстад
 26 7 3 16 26 - 44 24
15.
Кальмар
 26 6 5 15 34 - 53 23
16.
Вестерос
 1:1 27 5 5 17 24 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:1 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
3.
Хаммарбю
 13 8 3 2 24 - 10 27
4.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
5.
Эльфсборг
 1:3 14 8 3 3 31 - 16 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 3:1 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 13 6 2 5 26 - 18 20
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
Броммапойкарна
 13 4 5 4 19 - 24 17
12.
ИФК Норрчепинг
 13 5 1 7 17 - 26 16
13.
Гётеборг
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 1:1 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 13 3 2 8 18 - 26 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 1:1 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
Хеккен
 3:1 14 6 3 5 23 - 25 21
4.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
5.
Сириус
 13 6 2 5 18 - 19 20
6.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
7.
Вернаму
 13 4 5 4 15 - 13 17
8.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
9.
Гётеборг
 13 4 4 5 18 - 20 16
10.
Мьельбю
 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
Эльфсборг
 1:3 13 4 2 7 19 - 26 14
12.
ГАИС
 13 4 1 8 11 - 21 13
13.
Кальмар
 13 3 3 7 16 - 27 12
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 1:1 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (4)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
Юргорден Сабович Бесард 8
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Karl Gunnarsson получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Г О О О О Л - Ботхейм Эрик бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Мальмё
5.60
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5.46
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3.00
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