Тур: 27. Стадион: Hitachi Energy Arena.
Ход матча
16'
0:1
29'
65'
1:1
73'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
31
Йенссон
Исак
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
27
Далин
Юхан
19
Рослер
Колин
38
Болин
Уго
16
Берг
Оливер
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Floris Smand
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Вестерос
Мальмё
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|7 (1)
|0.26
|Ахлинви Маттео
|3
|0.11
|Viktor Granath
|3
|0.11
|Оффия Генри
|3
|0.11
|Йоханссон Саймон
|1
|0.04
|Patric Aaslund
|1
|0.04
|Рибейро Педро III
|1
|0.04
|Йенссон Исак
|1
|0.04
|Гранат Густав
|1
|0.04
|Диабате Ибрахим
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|1
|0.04
|Herman Magnusson
|1
|0.04
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.04
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Max Larsson
|0
|0
|Daniel Ask
|0
|0
|Джебара Камиль
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|15
|0.56
|Ботхейм Эрик
|12 (1)
|0.44
|Болин Уго
|8
|0.3
|Нанаси Себастьян
|6
|0.22
|Кристиансен Андерс
|5
|0.19
|Рикс Сёрен
|3
|0.11
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.07
|Корнелиус Дерек
|2
|0.07
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Веккья Стефано
|1
|0.04
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.04
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|5
|0
|Джебара Камиль
|4
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Ахлинви Маттео
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Alexander Warneryd
|3
|0
|Marcus Linday
|3
|0
|Дуглас Алекс
|2
|0
|Daniel Ask
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Рибейро Педро III
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
|Karl Gunnarsson
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розенгрен Отто
|5
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Пенья Серхио
|4
|0
|Рикс Сёрен
|4
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|4
|0
|Далин Юхан
|3
|0
|Телин Исаак
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Лукили Закария
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Мальмё
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
7
8
Вестерос
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Мальмё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
18
1
Упущенные победы
6
32
Вестерос
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Мальмё
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
13
40
Голы по времени матча
Забито
13
26
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
1
8%
4
15%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
23%
6
23%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
4
31%
9
35%
76-90
Пропущено
20
15
14 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
8
40%
4
27%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
1
5%
5
33%
76-90
Забито
10
32
3 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 10
19 Не забивали 14
0
0%
5
16%
1-15
2
20%
4
13%
16-30
1
10%
7
22%
31-45
2
20%
6
19%
46-60
2
20%
2
6%
61-75
3
30%
8
25%
76-90
Пропущено
19
7
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
1
14%
1-15
3
16%
3
43%
16-30
3
16%
1
14%
31-45
5
26%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
1
14%
76-90
Забито
23
58
8 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 31
6 Забивали первыми 18
10 Не забивали 4
1
4%
9
16%
1-15
3
13%
5
9%
16-30
4
17%
13
22%
31-45
4
17%
10
17%
46-60
4
17%
4
7%
61-75
7
30%
17
29%
29%
76-90
Пропущено
39
22
22 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
19 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 14
4
10%
1
5%
1-15
7
18%
4
18%
16-30
11
28%
5
23%
31-45
9
23%
3
14%
46-60
2
5%
3
14%
61-75
6
15%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АИК - Вестерос 1:2 Мьельбю - Вестерос 2:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Вестерос - Гётеборг 1:1
Вернаму - Вестерос 2:0 Вестерос - ГАИС 2:3 Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1
Мальмё
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальмё - Вернаму 1:1 Карабах - Мальмё 1:2 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2
Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1
Результаты матчей
Вестерос
Мальмё
Точный счет
1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
7 раз 27%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
4
4 раза 15%
5
4 раза 15%
0
3 раза 12%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
49
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
112
76
112
49
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
233
521
1610
125
917
125
818
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|27
|17
|7
|3
|61 - 21
|58
|2.
|26
|14
|5
|7
|41 - 22
|47
|3.
|26
|14
|5
|7
|40 - 30
|47
|4.
|26
|14
|3
|9
|37 - 37
|45
|5.
|26
|12
|6
|8
|38 - 33
|42
|6.
|3:1
|27
|12
|6
|9
|53 - 47
|42
|7.
|1:3
|27
|12
|5
|10
|50 - 42
|41
|8.
|26
|12
|4
|10
|44 - 37
|40
|9.
|26
|12
|4
|10
|31 - 31
|40
|10.
|26
|8
|9
|9
|43 - 47
|33
|11.
|26
|7
|9
|10
|30 - 37
|30
|12.
|26
|7
|6
|13
|31 - 52
|27
|13.
|26
|6
|8
|12
|28 - 38
|26
|14.
|26
|7
|3
|16
|26 - 44
|24
|15.
|26
|6
|5
|15
|34 - 53
|23
|16.
|1:1
|27
|5
|5
|17
|24 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|11
|1
|1
|34 - 5
|34
|2.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|24 - 10
|27
|4.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|5.
|1:3
|14
|8
|3
|3
|31 - 16
|27
|6.
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|8.
|3:1
|13
|6
|3
|4
|30 - 22
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|26 - 18
|20
|10.
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|11.
|13
|4
|5
|4
|19 - 24
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|17 - 26
|16
|13.
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|15.
|13
|3
|2
|8
|18 - 26
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|24 - 17
|25
|2.
|1:1
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|3.
|3:1
|14
|6
|3
|5
|23 - 25
|21
|4.
|13
|6
|2
|5
|17 - 12
|20
|5.
|13
|6
|2
|5
|18 - 19
|20
|6.
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|7.
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|10.
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|11.
|1:3
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
|12.
|13
|4
|1
|8
|11 - 21
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|16 - 27
|12
|14.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|1:1
|13
|2
|2
|9
|10 - 19
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|11 - 31
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4