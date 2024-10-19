Тур: 27. Стадион: Boraas Arena.
0'
0:1
4' Гол в свои воротаЙегбе Терри
0:2
59' ГолЛарсен Ларс Олден
1:2
78' ГолФрик Пер
1:3
80' ГолJeremy Agbonifo
Ход матча
4'
0:1
59'
75'
78'
1:2
80'
1:3
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
15
Samuel
Holm
27
Ромео
Аман
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Байду МайклНападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
40 Filip Ohman
-
Главный тренер: Joop Oosterveld
История личных встреч
Эльфсборг
Хеккен
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
39 матчей
41%
25.6%
33.4%
16 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
25.6%
51.3%
23.1%
10 побед 20 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
12 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
1.44
1.43
Среднее время на гол
62
63
Всего голов
43
22
Голов в среднем за матч
2.05
1.22
Среднее время на гол
43
73
Всего голов
69
52
Голов в среднем за матч
1.77
1.33
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|10 (1)
|0.37
|Хедлунд Симон
|6
|0.22
|Зенели Арбер
|5
|0.19
|Касем Ахмед
|5 (1)
|0.19
|Абдулаи Джалал
|5
|0.19
|Йегбе Терри
|3
|0.11
|Фрик Пер
|2
|0.07
|Хольмен Себастьян
|2
|0.07
|Хольтен Эмиль
|2
|0.07
|Зенели Бесфорт
|1
|0.04
|Оума Тимоти
|1
|0.04
|Ларссон Йохан
|1
|0.04
|Кайб Рами
|1
|0.04
|Седерберг Ноа
|1
|0.04
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Ибрахим Бухари
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссеф Али
|10 (2)
|0.37
|Инусса Зейдан
|6
|0.22
|Густафссон Симон
|6 (2)
|0.22
|Лаюни Амор
|5
|0.19
|Хрстич Срджан
|5
|0.19
|Линдберг Юлиус
|4
|0.15
|Рюгор Миккель
|3
|0.11
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.11
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.07
|Ромео Аман
|1
|0.04
|Jeremy Agbonifo
|1
|0.04
|Ховланд Эвен
|1
|0.04
|Samuel Holm
|1
|0.04
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.04
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|7
|0
|Абдулаи Джалал
|6
|0
|Касем Ахмед
|4
|1
|Байду Майкл
|3
|1
|Оума Тимоти
|3
|1
|Хульт Никлас
|4
|0
|Ибрахим Бухари
|2
|1
|Йегбе Терри
|2
|1
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Фрик Пер
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Джебара Камиль
|2
|0
|Зенели Бесфорт
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бундгорд Маркус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Симон
|6
|0
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Лундквист Адам
|4
|0
|Лаюни Амор
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Инусса Зейдан
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Хрстич Срджан
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Хеккен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
8
Эльфсборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Хеккен
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
13
25
Эльфсборг
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Хеккен
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
15% (4)
54% (14)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
25
13
Упущенные победы
19
33
Голы по времени матча
Забито
28
18
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
5
18%
1
6%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
6
21%
3
17%
31-45
7
25%
6
33%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
4
14%
2
11%
76-90
Пропущено
15
26
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
6
23%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
3
20%
7
27%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
8
31%
76-90
Забито
18
30
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
3
17%
2
7%
1-15
4
22%
4
13%
16-30
3
17%
5
17%
31-45
1
6%
7
23%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
5
28%
7
23%
76-90
Пропущено
27
22
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
15%
1
5%
1-15
3
11%
5
23%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
4
15%
6
27%
46-60
7
26%
4
18%
61-75
4
15%
3
14%
76-90
Забито
46
48
24 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
8
17%
3
6%
1-15
7
15%
7
15%
16-30
9
20%
8
17%
31-45
8
17%
13
27%
46-60
5
11%
8
17%
61-75
9
20%
9
19%
76-90
Пропущено
42
48
18 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
5
12%
7
15%
1-15
5
12%
7
15%
16-30
8
19%
6
13%
31-45
7
17%
13
27%
46-60
10
24%
4
8%
61-75
7
17%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2
Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5
Хеккен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АИК - Хеккен 0:2 Торд - Хеккен 1:2 Хеккен - Сириус 2:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0
Мальмё - Хеккен 4:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2
Результаты матчей
Эльфсборг
Хеккен
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
6 раз 23%
0
4 раза 15%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
3
7 раз 27%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
103
94
58
67
112
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
49
76
310
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
215
1412
1610
818
1016
224
323
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|27
|17
|7
|3
|61 - 21
|58
|2.
|26
|14
|5
|7
|41 - 22
|47
|3.
|26
|14
|5
|7
|40 - 30
|47
|4.
|26
|14
|3
|9
|37 - 37
|45
|5.
|26
|12
|6
|8
|38 - 33
|42
|6.
|3:1
|27
|12
|6
|9
|53 - 47
|42
|7.
|1:3
|27
|12
|5
|10
|50 - 42
|41
|8.
|26
|12
|4
|10
|44 - 37
|40
|9.
|26
|12
|4
|10
|31 - 31
|40
|10.
|26
|8
|9
|9
|43 - 47
|33
|11.
|26
|7
|9
|10
|30 - 37
|30
|12.
|26
|7
|6
|13
|31 - 52
|27
|13.
|26
|6
|8
|12
|28 - 38
|26
|14.
|26
|7
|3
|16
|26 - 44
|24
|15.
|26
|6
|5
|15
|34 - 53
|23
|16.
|1:1
|27
|5
|5
|17
|24 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|11
|1
|1
|34 - 5
|34
|2.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|24 - 10
|27
|4.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|5.
|1:3
|14
|8
|3
|3
|31 - 16
|27
|6.
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|8.
|3:1
|13
|6
|3
|4
|30 - 22
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|26 - 18
|20
|10.
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|11.
|13
|4
|5
|4
|19 - 24
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|17 - 26
|16
|13.
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|15.
|13
|3
|2
|8
|18 - 26
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|24 - 17
|25
|2.
|1:1
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|3.
|3:1
|14
|6
|3
|5
|23 - 25
|21
|4.
|13
|6
|2
|5
|17 - 12
|20
|5.
|13
|6
|2
|5
|18 - 19
|20
|6.
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|7.
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|10.
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|11.
|1:3
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
|12.
|13
|4
|1
|8
|11 - 21
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|16 - 27
|12
|14.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|1:1
|13
|2
|2
|9
|10 - 19
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|11 - 31
|7
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- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4