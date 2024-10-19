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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 27. Стадион: .
Эльфсборг
1:3
Второй тайм: 82'
Хеккен
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
Йегбе Терри
0:2
59' Гол
Ларсен Ларс Олден
1:2
78' Гол
Фрик Пер
1:3
80' Гол
Jeremy Agbonifo

Ход матча

4'
0:1
Йегбе Терри
10'
 
Nikola Zecevic
Ховланд Эвен
58'
Абдулаи Джалал
Касем Ахмед
 
59'
0:2
Ларсен Ларс Олден
63'
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Оума Тимоти
 
63'
Зенели Бесфорт
Томасен Йенс
 
75'
Фрик Пер
Хенрикссон Густав
 
75'
Кайб Рами
Байду Майкл
 
78'
Фрик Пер
1:2
80'
1:3
Jeremy Agbonifo

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Хеккен
4.05
4.20
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4.00
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Все Коэффициенты
31
Петтерссон
Исак
29
Ибрахим
Бухари
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
7
Томасен
Йенс
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
9
Зенели
Арбер
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
26
Абрахамссон
Петер
11
Линдберг
Юлиус
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
15
Samuel
Holm
27
Ромео
Аман
23
Jeremy
Agbonifo
18
Рюгор
Миккель
8
Ларсен
Ларс
Олден
10
Юссеф
Али
Эльфсборг
3-4-3
Хеккен
4-2-3-1

История личных встреч

Эльфсборг
Хеккен

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

39 матчей

41%
25.6%
33.4%
16 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

25.6%
51.3%
23.1%
10 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
12 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

А
3:5
ТМК
1:3
А
3:1
А
0:2
А
4:4
А
1:1
А
4:2
А
1:1
ТМК
0:3
А
1:1
А
6:0
К
1:2
ТМК
1:0
А
1:2
А
0:0
А
0:3
ТМК
1:2
А
5:0
А
3:0
А
2:0
А
2:4
А
2:1
А
5:2
А
1:0
А
0:2
А
3:1
КШ
1:0
А
0:0
А
0:1
ТМС
2:0
А
4:2
А
2:0
А
2:0
А
2:1
А
1:1
А
0:0
А
1:1
А
1:1
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

1.44
1.43

Среднее время на гол

62
63

Всего голов

43
22

Голов в среднем за матч

2.05
1.22

Среднее время на гол

43
73

Всего голов

69
52

Голов в среднем за матч

1.77
1.33

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 10 (1) 0.37
Хедлунд Симон 6 0.22
Зенели Арбер 5 0.19
Касем Ахмед 5 (1) 0.19
Абдулаи Джалал 5 0.19
Йегбе Терри 3 0.11
Фрик Пер 2 0.07
Хольмен Себастьян 2 0.07
Хольтен Эмиль 2 0.07
Зенели Бесфорт 1 0.04
Оума Тимоти 1 0.04
Ларссон Йохан 1 0.04
Кайб Рами 1 0.04
Седерберг Ноа 1 0.04
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.04
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссеф Али 10 (2) 0.37
Инусса Зейдан 6 0.22
Густафссон Симон 6 (2) 0.22
Лаюни Амор 5 0.19
Хрстич Срджан 5 0.19
Линдберг Юлиус 4 0.15
Рюгор Миккель 3 0.11
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.11
Чилуфя Эдвард 2 0.07
Ромео Аман 1 0.04
Jeremy Agbonifo 1 0.04
Ховланд Эвен 1 0.04
Samuel Holm 1 0.04
Ларсен Ларс Олден 1 0.04
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0
Северин Ниуль 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 7 0
Абдулаи Джалал 6 0
Касем Ахмед 4 1
Байду Майкл 3 1
Оума Тимоти 3 1
Хульт Никлас 4 0
Ибрахим Бухари 2 1
Йегбе Терри 2 1
Ларссон Йохан 3 0
Фрик Пер 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 3 0
Кайб Рами 2 0
Джебара Камиль 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Симон 6 0
Рюгор Миккель 4 0
Лундквист Адам 4 0
Лаюни Амор 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Инусса Зейдан 3 0
Samuel Holm 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Юссеф Али 2 0
Хрстич Срджан 2 0
Дабо Понтус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Ромео Аман 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Хеккен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
8
Эльфсборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Хеккен
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

13
25
Эльфсборг
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Хеккен
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
15% (4)
54% (14)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

25
13

Упущенные победы

19
33

Голы по времени матча

Забито

28
18
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
5
18%
1
6%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
6
21%
3
17%
31-45
7
25%
6
33%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
4
14%
2
11%
76-90

Пропущено

15
26
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
6
23%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
3
20%
7
27%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
8
31%
76-90

Забито

18
30
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
3
17%
2
7%
1-15
4
22%
4
13%
16-30
3
17%
5
17%
31-45
1
6%
7
23%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
5
28%
7
23%
76-90

Пропущено

27
22
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
15%
1
5%
1-15
3
11%
5
23%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
4
15%
6
27%
46-60
7
26%
4
18%
61-75
4
15%
3
14%
76-90

Забито

46
48
24 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
8
17%
3
6%
1-15
7
15%
7
15%
16-30
9
20%
8
17%
31-45
8
17%
13
27%
46-60
5
11%
8
17%
61-75
9
20%
9
19%
76-90

Пропущено

42
48
18 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
5
12%
7
15%
1-15
5
12%
7
15%
16-30
8
19%
6
13%
31-45
7
17%
13
27%
46-60
10
24%
4
8%
61-75
7
17%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2
Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5
Хеккен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АИК - Хеккен 0:2 Торд - Хеккен 1:2 Хеккен - Сириус 2:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0
Мальмё - Хеккен 4:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2

Результаты матчей

Эльфсборг
Хеккен

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
6 раз 23%
0
4 раза 15%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
3
7 раз 27%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
10
3
1.5
9
4
5
8
2.5
6
7
1
12
3.5
3
10
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
7
6
3
10
2.5
4
9
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
21
5
14
12
1.5
16
10
8
18
2.5
10
16
2
24
3.5
3
23
2
24
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:1 27 17 7 3 61 - 21 58
2.
Хаммарбю
 26 14 5 7 41 - 22 47
3.
Юргорден
 26 14 5 7 40 - 30 47
4.
АИК
 26 14 3 9 37 - 37 45
5.
Мьельбю
 26 12 6 8 38 - 33 42
6.
Хеккен
 3:1 27 12 6 9 53 - 47 42
7.
Эльфсборг
 1:3 27 12 5 10 50 - 42 41
8.
Сириус
 26 12 4 10 44 - 37 40
9.
ГАИС
 26 12 4 10 31 - 31 40
10.
Броммапойкарна
 26 8 9 9 43 - 47 33
11.
Гётеборг
 26 7 9 10 30 - 37 30
12.
ИФК Норрчепинг
 26 7 6 13 31 - 52 27
13.
Вернаму
 26 6 8 12 28 - 38 26
14.
Хальмстад
 26 7 3 16 26 - 44 24
15.
Кальмар
 26 6 5 15 34 - 53 23
16.
Вестерос
 1:1 27 5 5 17 24 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:1 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
3.
Хаммарбю
 13 8 3 2 24 - 10 27
4.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
5.
Эльфсборг
 1:3 14 8 3 3 31 - 16 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 3:1 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 13 6 2 5 26 - 18 20
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
Броммапойкарна
 13 4 5 4 19 - 24 17
12.
ИФК Норрчепинг
 13 5 1 7 17 - 26 16
13.
Гётеборг
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 1:1 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 13 3 2 8 18 - 26 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 1:1 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
Хеккен
 3:1 14 6 3 5 23 - 25 21
4.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
5.
Сириус
 13 6 2 5 18 - 19 20
6.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
7.
Вернаму
 13 4 5 4 15 - 13 17
8.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
9.
Гётеборг
 13 4 4 5 18 - 20 16
10.
Мьельбю
 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
Эльфсборг
 1:3 13 4 2 7 19 - 26 14
12.
ГАИС
 13 4 1 8 11 - 21 13
13.
Кальмар
 13 3 3 7 16 - 27 12
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 1:1 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (4)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
Юргорден Сабович Бесард 8
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
  • 58'
    Касем Ахмед уходит с поля. Абдулаи Джалал выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 10'
    Ховланд Эвен уходит с поля. Nikola Zecevic выходит вместо него
  • 4'
    Г О О О О Л - Йегбе Терри уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Хеккен
4.05
4.20
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