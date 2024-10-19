Тур: 27. Стадион: Oerjans Vall.
Ход матча
4'
1:0
26'
43'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
17
Боман
Андре
16
Мяйнпя
Нило
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Мяйнпя НилоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Lindholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
34 David Celic
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Хальмстад
Сириус
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед
11 матчей
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.19
|Снаер Ингассон Бирнир
|4 (1)
|0.15
|William Granath
|3
|0.11
|Сведберг Джонатан
|2
|0.07
|Viktor Granath
|2
|0.07
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.07
|Gabriel Wallentin
|2
|0.07
|Yannick Agnero
|2
|0.07
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Ульссон Маркус
|1
|0.04
|Баффо Джозеф
|1
|0.04
|Мяйнпя Нило
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|11
|0.41
|Миллескуг Ноэль
|8
|0.3
|Валта Лео
|7 (1)
|0.26
|Перссон Хоаким IV
|5
|0.19
|Хейер Мелкер
|4
|0.15
|Линдберг Маркус
|3
|0.11
|Викман Адам
|2
|0.07
|Перссон Хоаким III
|1
|0.04
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|Олссон Филип
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Тоннандер Якоб
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
|Malcolm Jeng
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Ногейра Винисиус
|6
|0
|Gabriel Wallentin
|5
|0
|Ульссон Маркус
|4
|0
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Вестермарк Йеспер
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Эйольфссон Гисли
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Роннинг Тим
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Yannick Agnero
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Валта Лео
|4
|0
|Перссон Хоаким IV
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|3
|0
|Мурбек Андреас
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Перссон Хоаким III
|2
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Мамацашвили Саба
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
|Malcolm Jeng
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сириус
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
4
4
Хальмстад
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Сириус
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
28
9
Упущенные победы
5
22
Хальмстад
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
19% (5)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
50% (13)
4% (1)
Сириус
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
29
14
Упущенные победы
9
26
Голы по времени матча
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
3
20%
3
17%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
6
33%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Пропущено
13
19
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
6
46%
0
0%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
1
8%
7
37%
61-75
1
8%
4
21%
76-90
Забито
12
26
9 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
33%
3
12%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
17%
4
15%
76-90
Пропущено
30
18
15 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
3
10%
2
11%
1-15
8
27%
3
17%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
5
17%
5
28%
61-75
7
23%
5
28%
76-90
Забито
27
44
16 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 15
9 Не забивали 8
7
26%
6
14%
1-15
4
15%
4
9%
16-30
5
19%
6
14%
31-45
3
11%
12
27%
46-60
4
15%
7
16%
61-75
4
15%
9
20%
76-90
Пропущено
43
37
25 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 23
9
21%
2
5%
1-15
9
21%
4
11%
16-30
7
16%
3
8%
31-45
4
9%
7
19%
46-60
6
14%
12
32%
61-75
8
19%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хаммарбю - Хальмстад 1:0 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Хальмстад - Кальмар 2:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0
Сириус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сириус - Эльфсборг 4:1 ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хеккен - Сириус 2:0 Сириус - АИК 0:1
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2
Результаты матчей
Хальмстад
Сириус
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
9 раз 35%
3
6 раз 23%
2
5 раз 19%
1
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
49
85
211
76
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
211
67
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
179
620
1412
323
917
125
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|61 - 21
|58
|2.
|26
|14
|5
|7
|41 - 22
|47
|3.
|26
|14
|5
|7
|40 - 30
|47
|4.
|26
|14
|3
|9
|37 - 37
|45
|5.
|26
|12
|6
|8
|38 - 33
|42
|6.
|27
|12
|6
|9
|53 - 47
|42
|7.
|27
|12
|5
|10
|50 - 42
|41
|8.
|26
|12
|4
|10
|31 - 31
|40
|9.
|0:2
|27
|12
|4
|11
|44 - 39
|40
|10.
|26
|8
|9
|9
|43 - 47
|33
|11.
|26
|7
|9
|10
|30 - 37
|30
|12.
|26
|7
|6
|13
|31 - 52
|27
|13.
|2:0
|27
|8
|3
|16
|28 - 44
|27
|14.
|26
|6
|8
|12
|28 - 38
|26
|15.
|26
|6
|5
|15
|34 - 53
|23
|16.
|27
|5
|5
|17
|24 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|34 - 5
|34
|2.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|24 - 10
|27
|4.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|31 - 16
|27
|6.
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|30 - 22
|21
|9.
|0:2
|13
|6
|2
|5
|26 - 18
|20
|10.
|2:0
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|11.
|13
|4
|5
|4
|19 - 24
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|17 - 26
|16
|13.
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|15.
|13
|3
|2
|8
|18 - 26
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|24 - 17
|25
|2.
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|3.
|14
|6
|3
|5
|23 - 25
|21
|4.
|13
|6
|2
|5
|17 - 12
|20
|5.
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|6.
|0:2
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|7.
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|10.
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|11.
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
|12.
|13
|4
|1
|8
|11 - 21
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|16 - 27
|12
|14.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|10 - 19
|8
|16.
|2:0
|13
|2
|1
|10
|11 - 31
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4