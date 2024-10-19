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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 4262
Хальмстад
3:1
Конец матча
Сириус
0'
1:0
4' Гол
Мяйнпя Нило
26' Желтая карточка
Мамацашвили Саба
2:0
43' Гол
Gabriel Wallentin
2:1
51' Гол
Перссон Хоаким III
71' Желтая карточка
Yannick Agnero
3:1
81' Гол
Эйольфссон Гисли
90'+6
1
Роннинг
Тим
3
Gabriel
Wallentin
4
Юханссон
Андреас
21
Ульссон
Маркус
17
Боман
Андре
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
27
Ногейра
Винисиус
11
William
Granath
23
Yannick
Agnero
16
Мяйнпя
Нило
30
Тоннандер
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
2
Нвадике
Патрик
31
Malcolm
Jeng
33
Мамацашвили
Саба
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
7
Перссон
Хоаким
III
9
Салех
Юсеф
19
Миллескуг
Ноэль
Хальмстад
3-4-3
Сириус
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Сириус

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

11 матчей

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

История матчей

А
3:0
А
2:1
А
1:2
А
1:1
А
1:0
К
1:2
А
0:3
А
2:1
С
0:1
С
2:1
КШ
2:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.19
Снаер Ингассон Бирнир 4 (1) 0.15
William Granath 3 0.11
Сведберг Джонатан 2 0.07
Viktor Granath 2 0.07
Офосу-Айе Фил 2 0.07
Gabriel Wallentin 2 0.07
Yannick Agnero 2 0.07
Эйольфссон Гисли 1 0.04
Аль-Аммари Амир 1 0.04
Ульссон Маркус 1 0.04
Мяйнпя Нило 1 0.04
Баффо Джозеф 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Ногейра Винисиус 0 0
Боман Андре 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 11 0.41
Миллескуг Ноэль 8 0.3
Валта Лео 7 (1) 0.26
Перссон Хоаким IV 5 0.19
Хейер Мелкер 4 0.15
Линдберг Маркус 3 0.11
Перссон Хоаким III 2 0.07
Викман Адам 2 0.07
Кастегрен Хенрик 1 0.04
Олссон Филип 1 0.04
Стенссон Даниэль 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Нвадике Патрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Тоннандер Якоб 0 0
August Ljungberg 0 0
Malcolm Jeng 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Ногейра Винисиус 6 0
Gabriel Wallentin 5 0
Ульссон Маркус 4 0
Сведберг Джонатан 4 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Yannick Agnero 2 0
Алланссон Йоэль 1 0
Вестермарк Йеспер 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Эйольфссон Гисли 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Роннинг Тим 1 0
Седерберг Ноа 1 0
William Granath 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 6 0
Нвадике Патрик 4 0
Валта Лео 4 0
Перссон Хоаким IV 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 3 0
Мурбек Андреас 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Викман Адам 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Олссон Филип 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Перссон Хоаким III 2 0
Салех Юсеф 1 0
Мамацашвили Саба 1 0
August Ljungberg 1 0
Malcolm Jeng 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Сириус
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
5
Хальмстад
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Сириус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

28
9

Упущенные победы

5
22
Хальмстад
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
19% (5)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
52% (14)
4% (1)
Сириус
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

30
14

Упущенные победы

9
27

Голы по времени матча

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
22%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
7
37%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
3
17%
5
26%
76-90

Пропущено

14
22
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
6
43%
1
5%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
1
7%
7
32%
61-75
1
7%
5
23%
76-90

Забито

12
26
9 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
4
33%
3
12%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
17%
4
15%
76-90

Пропущено

30
18
15 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
3
10%
2
11%
1-15
8
27%
3
17%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
5
17%
5
28%
61-75
7
23%
5
28%
76-90

Забито

30
45
18 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 15
9 Не забивали 8
8
27%
6
13%
1-15
4
13%
4
9%
16-30
6
20%
6
13%
31-45
3
10%
13
29%
46-60
4
13%
7
16%
61-75
5
17%
9
20%
76-90

Пропущено

44
40
25 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 24
9
20%
3
8%
1-15
9
20%
4
10%
16-30
7
16%
4
10%
31-45
5
11%
7
18%
46-60
6
14%
12
30%
61-75
8
18%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хаммарбю - Хальмстад 1:0 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Хальмстад - Кальмар 2:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0
Сириус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сириус - Эльфсборг 4:1 ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хеккен - Сириус 2:0 Сириус - АИК 0:1
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2

Результаты матчей

Хальмстад
Сириус

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
9 раз 33%
3
6 раз 22%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
5
5
9
1.5
8
5
3
11
2.5
7
6
1
13
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
4
2
11
1.5
6
8
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
18
9
7
20
1.5
14
13
4
23
2.5
9
18
1
26
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 27 17 7 3 61 - 21 58
2.
Хаммарбю
 26 14 5 7 41 - 22 47
3.
Юргорден
 26 14 5 7 40 - 30 47
4.
АИК
 26 14 3 9 37 - 37 45
5.
Мьельбю
 26 12 6 8 38 - 33 42
6.
Хеккен
 27 12 6 9 53 - 47 42
7.
Эльфсборг
 27 12 5 10 50 - 42 41
8.
ГАИС
 26 12 4 10 31 - 31 40
9.
Сириус
 27 12 4 11 45 - 40 40
10.
Броммапойкарна
 26 8 9 9 43 - 47 33
11.
Гётеборг
 26 7 9 10 30 - 37 30
12.
ИФК Норрчепинг
 26 7 6 13 31 - 52 27
13.
Хальмстад
 27 8 3 16 29 - 45 27
14.
Вернаму
 26 6 8 12 28 - 38 26
15.
Кальмар
 26 6 5 15 34 - 53 23
16.
Вестерос
 27 5 5 17 24 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
3.
Хаммарбю
 13 8 3 2 24 - 10 27
4.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
5.
Эльфсборг
 14 8 3 3 31 - 16 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 13 6 2 5 26 - 18 20
10.
Хальмстад
 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
Броммапойкарна
 13 4 5 4 19 - 24 17
12.
ИФК Норрчепинг
 13 5 1 7 17 - 26 16
13.
Гётеборг
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 13 3 2 8 18 - 26 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
4.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
5.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 13 4 5 4 15 - 13 17
8.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
9.
Гётеборг
 13 4 4 5 18 - 20 16
10.
Мьельбю
 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
Эльфсборг
 13 4 2 7 19 - 26 14
12.
ГАИС
 13 4 1 8 11 - 21 13
13.
Кальмар
 13 3 3 7 16 - 27 12
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (4)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
Юргорден Сабович Бесард 8
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Мяйнпя Нило сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Gabriel Wallentin бьет в цель!
    • 26'
      Мамацашвили Саба получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Боман Андре сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Мяйнпя Нило бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хальмстад 3:1 Сириус онлайн

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