Тур: 27. Стадион: Oerjans Vall. Зрители: 4262
0'
1:0
4' ГолМяйнпя Нило
26' Желтая карточкаМамацашвили Саба
2:0
43' ГолGabriel Wallentin
2:1
51' ГолПерссон Хоаким III
71' Желтая карточкаYannick Agnero
3:1
81' ГолЭйольфссон Гисли
90'+6
Ход матча
4'
1:0
26'
43'
2:0
51'
71'
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
17
Боман
Андре
16
Мяйнпя
Нило
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Мяйнпя НилоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Lindholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
34 David Celic
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Хальмстад
Сириус
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед
11 матчей
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.19
|Снаер Ингассон Бирнир
|4 (1)
|0.15
|William Granath
|3
|0.11
|Сведберг Джонатан
|2
|0.07
|Viktor Granath
|2
|0.07
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.07
|Gabriel Wallentin
|2
|0.07
|Yannick Agnero
|2
|0.07
|Эйольфссон Гисли
|1
|0.04
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Ульссон Маркус
|1
|0.04
|Мяйнпя Нило
|1
|0.04
|Баффо Джозеф
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|11
|0.41
|Миллескуг Ноэль
|8
|0.3
|Валта Лео
|7 (1)
|0.26
|Перссон Хоаким IV
|5
|0.19
|Хейер Мелкер
|4
|0.15
|Линдберг Маркус
|3
|0.11
|Перссон Хоаким III
|2
|0.07
|Викман Адам
|2
|0.07
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|Олссон Филип
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Нвадике Патрик
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Тоннандер Якоб
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
|Malcolm Jeng
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Ногейра Винисиус
|6
|0
|Gabriel Wallentin
|5
|0
|Ульссон Маркус
|4
|0
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Yannick Agnero
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Вестермарк Йеспер
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Эйольфссон Гисли
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Роннинг Тим
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Валта Лео
|4
|0
|Перссон Хоаким IV
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|3
|0
|Мурбек Андреас
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Перссон Хоаким III
|2
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Мамацашвили Саба
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
|Malcolm Jeng
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Сириус
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
5
Хальмстад
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Сириус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
28
9
Упущенные победы
5
22
Хальмстад
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
19% (5)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
52% (14)
4% (1)
Сириус
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
30
14
Упущенные победы
9
27
Голы по времени матча
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
22%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
7
37%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
3
17%
5
26%
76-90
Пропущено
14
22
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
6
43%
1
5%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
1
7%
7
32%
61-75
1
7%
5
23%
76-90
Забито
12
26
9 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
4
33%
3
12%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
17%
4
15%
76-90
Пропущено
30
18
15 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
3
10%
2
11%
1-15
8
27%
3
17%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
5
17%
5
28%
61-75
7
23%
5
28%
76-90
Забито
30
45
18 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 15
9 Не забивали 8
8
27%
6
13%
1-15
4
13%
4
9%
16-30
6
20%
6
13%
31-45
3
10%
13
29%
46-60
4
13%
7
16%
61-75
5
17%
9
20%
76-90
Пропущено
44
40
25 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 24
9
20%
3
8%
1-15
9
20%
4
10%
16-30
7
16%
4
10%
31-45
5
11%
7
18%
46-60
6
14%
12
30%
61-75
8
18%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хаммарбю - Хальмстад 1:0 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Хальмстад - Кальмар 2:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0
Сириус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сириус - Эльфсборг 4:1 ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хеккен - Сириус 2:0 Сириус - АИК 0:1
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2
Результаты матчей
Хальмстад
Сириус
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
9 раз 33%
3
6 раз 22%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
85
59
85
311
76
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
104
211
68
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
189
720
1413
423
918
126
324
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4