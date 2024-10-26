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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 4004
Мьельбю
1:1
Конец матча
ГАИС
0'
11' Желтая карточка
Lucas Hedlund
15' Желтая карточка
Петтерссон Том
32' Желтая карточка
Норен Аксель
40' Желтая карточка
Filip Beckman
0:1
62' Гол
Chovanie Amatkarijo
72' Красная карточка
Красники Мергим
1:1
90' Гол
Брорссон Арвид
90'+10

Ход матча

11'
 
Lucas Hedlund
15'
Петтерссон Том
 
32'
 
Норен Аксель
40'
 
Filip Beckman
58'
 
Хольмстрём Александр Аль
Lucas Hedlund
58'
 
Axel Henriksson
Бечирович Эдвин
62'
0:1
Chovanie Amatkarijo
65'
Ставицки Тимо
Abdoulie Manneh
 
72'
 
Красники Мергим
74'
 
Симс Кес
Chovanie Amatkarijo
82'
 
Густафссон Филип
Оберг Йоаким
82'
 
Anes Cardaklija
Amin Boudri
86'
Йоханссон Александр
Йоханссон Херман
 
89'
Silas Nwankwo
Густафссон Виктор
 
90'
Брорссон Арвид
(Йоханссон Александр)
1:1

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
3
Брорссон
Арвид
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
17
Elliot
Stroud
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
19
Abdoulie
Manneh
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
5
Robin
Wendin
Thomasson
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
17
Amin
Boudri
26
Chovanie
Amatkarijo
28
Lucas
Hedlund
11
Бечирович
Эдвин
Мьельбю
3-4-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
ГАИС

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

А
2:1
С
1:2
С
2:0
С
1:0
С
4:1
А
4:0
А
2:2
А
3:0
А
1:1
А
3:2
А
3:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

15
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.2

Среднее время на гол

36
450

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

2.36
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

38
110

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 8 0.29
Elliot Stroud 6 0.21
Йоханссон Херман 5 0.18
Густафссон Виктор 3 0.11
Seedy Jagne 3 0.11
Рёйкьер Никлас 3 0.11
Штоль Адам 2 (2) 0.07
Брорссон Арвид 2 0.07
Петтерссон Том 2 0.07
Jakob Kiilerich Rask 2 0.07
Йоханссон Александр 1 0.04
Ставицки Тимо 1 0.04
Silas Nwankwo 1 0.04
Викстрём Расмус 1 0.04
Abdoulie Manneh 1 0.04
Рослер Колин 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.32
Axel Henriksson 7 0.25
Лав Джек Купер 4 0.14
Gustav Lundgren 3 0.11
Линдберг Йонас 2 0.07
Милованович Вилльям 2 0.07
Chovanie Amatkarijo 1 0.04
Filip Beckman 1 0.04
Норен Аксель 1 0.04
Amin Boudri 1 0.04
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Ибрагим Харун 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Abdoulie Manneh 4 0
Брорссон Арвид 3 0
Рослер Колин 3 0
Густафссон Виктор 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Seedy Jagne 3 0
Штоль Адам 2 0
Рёйкьер Никлас 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Викстрём Расмус 2 0
Петтерссон Том 1 0
Кусу Манассе 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Elliot Stroud 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 11 0
Ибрагим Харун 7 0
Милованович Вилльям 6 0
Красники Мергим 3 1
Линдберг Йонас 4 0
Норен Аксель 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Оберг Йоаким 4 0
Filip Beckman 4 0
Amin Boudri 4 0
Lucas Hedlund 3 0
Вангберг Август 2 0
Robin Frej 2 0
Gustav Lundgren 2 0
Симс Кес 0 1
Селик Мерван 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
ГАИС
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
4
Мьельбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
ГАИС
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

12
19
Мьельбю
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
43% (12)
11% (3)
ГАИС
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
46% (13)
43% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

27
13
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 21
4
15%
3
23%
1-15
7
26%
4
31%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
4
15%
2
15%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
5
19%
1
8%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
3
19%
6
29%
76-90

Забито

15
20
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
4
27%
4
20%
1-15
4
27%
4
20%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
6
30%
76-90

Пропущено

18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
3
33%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Забито

42
33
26 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 11
8
19%
7
21%
1-15
11
26%
8
24%
16-30
7
17%
5
15%
31-45
4
10%
5
15%
46-60
6
14%
1
3%
61-75
6
14%
7
21%
76-90

Пропущено

34
30
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 19
3
9%
3
10%
1-15
5
15%
1
3%
16-30
6
18%
7
23%
31-45
7
21%
7
23%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
8
24%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кальмар - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Вестерос 2:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1
Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0
ГАИС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ГАИС - Вернаму 0:0 Броммапойкарна - ГАИС 2:0 Гётеборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Юргорден 3:0
ГАИС - Мальмё 0:0 Вестерос - ГАИС 2:3 ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0

Результаты матчей

Мьельбю
ГАИС

Точный счет

1:1
5 раз 36%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
3
7 раз 25%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
0
12 раз 43%
2
6 раз 21%
1
5 раз 18%
3
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
8
6
5
9
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
7
4
10
1.5
3
11
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
16
12
12
16
1.5
11
17
7
21
2.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 27 17 7 3 61 - 21 58
2.
Хаммарбю
 28 16 5 7 48 - 22 53
3.
АИК
 27 15 3 9 39 - 38 48
4.
Юргорден
 27 14 5 8 40 - 34 47
5.
Мьельбю
 28 13 7 8 42 - 34 46
6.
Хеккен
 27 12 6 9 53 - 47 42
7.
ГАИС
 28 12 6 10 32 - 32 42
8.
Эльфсборг
 27 12 5 10 50 - 42 41
9.
Сириус
 28 12 4 12 45 - 43 40
10.
Броммапойкарна
 0:0 28 8 11 9 44 - 48 35
11.
Гётеборг
 27 7 9 11 31 - 39 30
12.
ИФК Норрчепинг
 27 7 7 13 32 - 53 28
13.
Хальмстад
 27 8 3 16 29 - 45 27
14.
Вернаму
 27 6 9 12 28 - 38 27
15.
Кальмар
 0:0 28 6 6 16 34 - 56 24
16.
Вестерос
 27 5 5 17 24 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Хаммарбю
 14 9 3 2 28 - 10 30
3.
Мьельбю
 14 8 5 1 27 - 16 29
4.
ГАИС
 14 8 4 2 20 - 10 28
5.
Эльфсборг
 14 8 3 3 31 - 16 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 14 6 2 6 26 - 21 20
10.
Хальмстад
 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
Броммапойкарна
 0:0 14 4 6 4 19 - 24 18
12.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
13.
Гётеборг
 14 3 5 6 13 - 19 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 0:0 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 14 8 1 5 24 - 21 25
2.
Мальмё
 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
Хаммарбю
 14 7 2 5 20 - 12 23
4.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
5.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 0:0 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
Гётеборг
 13 4 4 5 18 - 20 16
11.
Эльфсборг
 13 4 2 7 19 - 26 14
12.
ГАИС
 14 4 2 8 12 - 22 14
13.
Кальмар
 0:0 14 3 4 7 16 - 27 13
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (8)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 40'
      Filip Beckman получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Норен Аксель получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Петтерссон Том получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Lucas Hedlund получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мьельбю 1:1 ГАИС онлайн

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