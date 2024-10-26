Тур: 28. Стадион: Страндваллен. Зрители: 4004
0'
11' Желтая карточкаLucas Hedlund
15' Желтая карточкаПеттерссон Том
32' Желтая карточкаНорен Аксель
40' Желтая карточкаFilip Beckman
0:1
62' ГолChovanie Amatkarijo
72' Красная карточкаКрасники Мергим
1:1
90' ГолБрорссон Арвид
90'+10
Ход матча
11'
15'
32'
40'
62'
72'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
60 Владение мячом, % 40
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Amin BoudriПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Селик МерванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Мьельбю
ГАИС
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.2
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
15
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.2
Среднее время на гол
36
450
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
2.36
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
38
110
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|8
|0.29
|Elliot Stroud
|6
|0.21
|Йоханссон Херман
|5
|0.18
|Густафссон Виктор
|3
|0.11
|Seedy Jagne
|3
|0.11
|Рёйкьер Никлас
|3
|0.11
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.07
|Брорссон Арвид
|2
|0.07
|Петтерссон Том
|2
|0.07
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.07
|Йоханссон Александр
|1
|0.04
|Ставицки Тимо
|1
|0.04
|Silas Nwankwo
|1
|0.04
|Викстрём Расмус
|1
|0.04
|Abdoulie Manneh
|1
|0.04
|Рослер Колин
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.32
|Axel Henriksson
|7
|0.25
|Лав Джек Купер
|4
|0.14
|Gustav Lundgren
|3
|0.11
|Линдберг Йонас
|2
|0.07
|Милованович Вилльям
|2
|0.07
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0.04
|Filip Beckman
|1
|0.04
|Норен Аксель
|1
|0.04
|Amin Boudri
|1
|0.04
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Abdoulie Manneh
|4
|0
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Рослер Колин
|3
|0
|Густафссон Виктор
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Seedy Jagne
|3
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Рёйкьер Никлас
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|11
|0
|Ибрагим Харун
|7
|0
|Милованович Вилльям
|6
|0
|Красники Мергим
|3
|1
|Линдберг Йонас
|4
|0
|Норен Аксель
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Оберг Йоаким
|4
|0
|Filip Beckman
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Lucas Hedlund
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Gustav Lundgren
|2
|0
|Симс Кес
|0
|1
|Селик Мерван
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
ГАИС
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
4
Мьельбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
ГАИС
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
12
19
Мьельбю
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
43% (12)
11% (3)
ГАИС
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
46% (13)
43% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
27
13
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 21
4
15%
3
23%
1-15
7
26%
4
31%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
4
15%
2
15%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
5
19%
1
8%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
3
19%
6
29%
76-90
Забито
15
20
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
4
27%
4
20%
1-15
4
27%
4
20%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
6
30%
76-90
Пропущено
18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
3
33%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Забито
42
33
26 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 11
8
19%
7
21%
1-15
11
26%
8
24%
16-30
7
17%
5
15%
31-45
4
10%
5
15%
46-60
6
14%
1
3%
61-75
6
14%
7
21%
76-90
Пропущено
34
30
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 19
3
9%
3
10%
1-15
5
15%
1
3%
16-30
6
18%
7
23%
31-45
7
21%
7
23%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
8
24%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кальмар - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Вестерос 2:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1
Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0
ГАИС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ГАИС - Вернаму 0:0 Броммапойкарна - ГАИС 2:0 Гётеборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Юргорден 3:0
ГАИС - Мальмё 0:0 Вестерос - ГАИС 2:3 ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0
Результаты матчей
Мьельбю
ГАИС
Точный счет
1:1
5 раз 36%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
3
7 раз 25%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
0
12 раз 43%
2
6 раз 21%
1
5 раз 18%
3
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
59
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
77
410
311
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1612
1216
1117
721
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|61 - 21
|58
|2.
|28
|16
|5
|7
|48 - 22
|53
|3.
|27
|15
|3
|9
|39 - 38
|48
|4.
|27
|14
|5
|8
|40 - 34
|47
|5.
|28
|13
|7
|8
|42 - 34
|46
|6.
|27
|12
|6
|9
|53 - 47
|42
|7.
|28
|12
|6
|10
|32 - 32
|42
|8.
|27
|12
|5
|10
|50 - 42
|41
|9.
|28
|12
|4
|12
|45 - 43
|40
|10.
|0:0
|28
|8
|11
|9
|44 - 48
|35
|11.
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|12.
|27
|7
|7
|13
|32 - 53
|28
|13.
|27
|8
|3
|16
|29 - 45
|27
|14.
|27
|6
|9
|12
|28 - 38
|27
|15.
|0:0
|28
|6
|6
|16
|34 - 56
|24
|16.
|27
|5
|5
|17
|24 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|34 - 5
|34
|2.
|14
|9
|3
|2
|28 - 10
|30
|3.
|14
|8
|5
|1
|27 - 16
|29
|4.
|14
|8
|4
|2
|20 - 10
|28
|5.
|14
|8
|3
|3
|31 - 16
|27
|6.
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|30 - 22
|21
|9.
|14
|6
|2
|6
|26 - 21
|20
|10.
|14
|6
|2
|6
|18 - 14
|20
|11.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|14
|5
|2
|7
|18 - 27
|17
|13.
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|14.
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|15.
|0:0
|14
|3
|2
|9
|18 - 29
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|1
|5
|24 - 21
|25
|2.
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|4.
|14
|7
|2
|5
|17 - 25
|23
|5.
|14
|6
|3
|5
|23 - 25
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|7.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|8.
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|9.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|25 - 24
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|11.
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
|12.
|14
|4
|2
|8
|12 - 22
|14
|13.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|14.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|10 - 19
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|11 - 31
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (8)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8