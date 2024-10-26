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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 28. Стадион: .
Броммапойкарна
0:0
Второй тайм: 46'
Кальмар
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Кальмар
3.90
3.85
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3.55
Все Коэффициенты
1
Хёгг
Лукас
14
Theo
Bergvall
3
Абрахамссон
Александер
2
Hlynur
Karlsson
17
Alexander
Jensen
26
Чалышир
Андре
5
Мартинссон-Нгуали
Серж
10
Wilmer
Odefalk
13
Фрицсон
Людвиг
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
9
Васич
Никола
1
Бролин
Самуэль
5
Хальберг
Мелькер
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
13
Карлссон
Йохан
10
Скрабб
Симон
11
Ринг
Джонатан
23
Гояни
Роберт
3
Герсбах
Алекс
21
Магаши
Абдуссалам
9
Исламович
Дино
Броммапойкарна
4-2-3-1
Кальмар
3-5-2

История личных встреч

Броммапойкарна
Кальмар

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

А
0:1
А
2:3
А
1:3
А
1:1
А
2:1
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
0:1
А
3:0
А
2:3
А
1:2
А
3:1
ШК
2:0
А
1:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.13

Среднее время на гол

70
80

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.63
2

Среднее время на гол

55
45

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.47
1.53

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

61
58

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 17 0.61
Фрицсон Людвиг 4 0.14
Тимосси-Андерссон Алекс 4 0.14
Adam Jakobsen 3 0.11
Кристенсен Фредерик 2 0.07
Alexander Jensen 2 0.07
Wilmer Odefalk 2 0.07
Ирандуст Далехо 1 0.04
Торбьерн Эггем 1 0.04
Эрквист Расмус 1 0.04
Theo Bergvall 1 0.04
Барслунд Каре 1 0.04
Evans Botchway 1 0.04
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Абрахамссон Александер 0 0
Hlynur Karlsson 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исламович Дино 10 0.36
Скрабб Симон 6 (1) 0.21
Тренсков Якоб 5 0.18
Ринг Джонатан 4 0.14
Хальберг Мелькер 2 0.07
Йенсен Кевин 2 0.07
Саетра Ларс 2 0.07
Магаши Абдуссалам 1 0.04
Гояни Роберт 1 0.04
Vince Osuji 1 0.04
Карлссон Йохан 0 0
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимосси-Андерссон Алекс 4 0
Чалышир Андре 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Васич Никола 3 0
Бьёркандер Эрик 1 1
Adam Jakobsen 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Alexander Jensen 2 0
Барслунд Каре 2 0
Веткал Мартин 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 5 0
Гояни Роберт 5 0
Vince Osuji 5 0
Ромариньо Перейра 3 1
Саетра Ларс 4 0
Исламович Дино 4 0
Ринг Джонатан 3 0
Шёстедт Расмус 3 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ларссон Стефан 1 0
Карлссон Йохан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Юлятупа Саку 1 0
Ivan Inzoudine 1 0
Йенсен Кевин 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Кальмар
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
11
Броммапойкарна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Кальмар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
21

Упущенные победы

15
13
Броммапойкарна
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
Кальмар
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
19% (5)
48% (13)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

17
23

Упущенные победы

24
24

Голы по времени матча

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
5
26%
9
53%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
21%
1
6%
76-90

Пропущено

24
26
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
13%
5
19%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
1
4%
4
15%
31-45
6
25%
8
31%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
7
29%
29%
3
12%
76-90

Забито

22
19
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
3
14%
3
16%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
5
23%
7
37%
61-75
4
18%
4
21%
76-90

Пропущено

27
28
16 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
5
19%
2
7%
1-15
6
22%
5
18%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
4
15%
5
18%
61-75
5
19%
7
25%
76-90

Забито

41
36
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
5
12%
4
11%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
8
20%
11
31%
31-45
7
17%
3
8%
46-60
7
17%
8
22%
61-75
8
20%
5
14%
76-90

Пропущено

51
54
23 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 33
15 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
8
16%
7
13%
1-15
9
18%
7
13%
16-30
6
12%
7
13%
31-45
8
16%
14
26%
46-60
8
16%
9
17%
61-75
12
24%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ГАИС 2:0 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1
Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1
Кальмар
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кальмар - Мьельбю 0:3 Юргорден - Кальмар 1:1 Кальмар - Эльфсборг 1:3 Хальмстад - Кальмар 2:2
Кальмар - АИК 0:1 Кальмар - Вернаму 3:1 ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0

Результаты матчей

Броммапойкарна
Кальмар

Точный счет

2:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
5
7
6
1.5
5
9
2
11
2.5
2
12
1
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
5
8
4
10
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
20
7
13
14
1.5
10
17
6
21
2.5
2
25
3
24
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 27 17 7 3 61 - 21 58
2.
Хаммарбю
 28 16 5 7 48 - 22 53
3.
АИК
 27 15 3 9 39 - 38 48
4.
Юргорден
 27 14 5 8 40 - 34 47
5.
Мьельбю
 28 13 7 8 42 - 34 46
6.
Хеккен
 27 12 6 9 53 - 47 42
7.
ГАИС
 28 12 6 10 32 - 32 42
8.
Эльфсборг
 27 12 5 10 50 - 42 41
9.
Сириус
 28 12 4 12 45 - 43 40
10.
Броммапойкарна
 0:0 28 8 11 9 44 - 48 35
11.
Гётеборг
 27 7 9 11 31 - 39 30
12.
ИФК Норрчепинг
 27 7 7 13 32 - 53 28
13.
Хальмстад
 27 8 3 16 29 - 45 27
14.
Вернаму
 27 6 9 12 28 - 38 27
15.
Кальмар
 0:0 28 6 6 16 34 - 56 24
16.
Вестерос
 27 5 5 17 24 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Хаммарбю
 14 9 3 2 28 - 10 30
3.
Мьельбю
 14 8 5 1 27 - 16 29
4.
ГАИС
 14 8 4 2 20 - 10 28
5.
Эльфсборг
 14 8 3 3 31 - 16 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 14 6 2 6 26 - 21 20
10.
Хальмстад
 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
Броммапойкарна
 0:0 14 4 6 4 19 - 24 18
12.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
13.
Гётеборг
 14 3 5 6 13 - 19 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 0:0 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 14 8 1 5 24 - 21 25
2.
Мальмё
 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
Хаммарбю
 14 7 2 5 20 - 12 23
4.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
5.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 0:0 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
Гётеборг
 13 4 4 5 18 - 20 16
11.
Эльфсборг
 13 4 2 7 19 - 26 14
12.
ГАИС
 14 4 2 8 12 - 22 14
13.
Кальмар
 0:0 14 3 4 7 16 - 27 13
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (8)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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Броммапойкарна
Ничья
Кальмар
3.90
3.85
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