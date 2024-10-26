Тур: 28. Стадион: Гримста.
1:2
Конец матча
Ход матча
66'
1:0
85'
1:1
88'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
6 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
39
Саетра
Ларс
10
Скрабб
Симон
23
Гояни
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
-
-
-
28 Mario Butros
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Янссон РониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
История личных встреч
Броммапойкарна
Кальмар
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.13
Среднее время на гол
70
80
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.63
2
Среднее время на гол
55
45
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.47
1.53
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
61
58
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|17
|0.61
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.14
|Тимосси-Андерссон Алекс
|4
|0.14
|Adam Jakobsen
|3
|0.11
|Alexander Jensen
|3
|0.11
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.07
|Wilmer Odefalk
|2
|0.07
|Ирандуст Далехо
|1
|0.04
|Торбьерн Эггем
|1
|0.04
|Эрквист Расмус
|1
|0.04
|Theo Bergvall
|1
|0.04
|Барслунд Каре
|1
|0.04
|Evans Botchway
|1
|0.04
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Абрахамссон Александер
|0
|0
|Hlynur Karlsson
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исламович Дино
|11
|0.39
|Скрабб Симон
|6 (1)
|0.21
|Тренсков Якоб
|5
|0.18
|Ринг Джонатан
|4
|0.14
|Саетра Ларс
|3
|0.11
|Хальберг Мелькер
|2
|0.07
|Йенсен Кевин
|2
|0.07
|Магаши Абдуссалам
|1
|0.04
|Гояни Роберт
|1
|0.04
|Vince Osuji
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
|Красники Дион
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимосси-Андерссон Алекс
|4
|0
|Чалышир Андре
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Adam Jakobsen
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Веткал Мартин
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|5
|0
|Гояни Роберт
|5
|0
|Vince Osuji
|5
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|Саетра Ларс
|4
|0
|Исламович Дино
|4
|0
|Ринг Джонатан
|3
|0
|Шёстедт Расмус
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Юлятупа Саку
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Кальмар
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
10
11
Броммапойкарна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Кальмар
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
21
Упущенные победы
15
13
Броммапойкарна
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)
Кальмар
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
17
24
Упущенные победы
25
24
Голы по времени матча
Забито
20
19
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
5
25%
9
47%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
4
20%
3
16%
76-90
Пропущено
26
27
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
12%
5
19%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
1
4%
4
15%
31-45
6
23%
8
30%
30%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
9
35%
3
11%
76-90
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
3
14%
3
16%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
5
23%
7
37%
61-75
4
18%
4
21%
76-90
Пропущено
27
28
16 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
5
19%
2
7%
1-15
6
22%
5
18%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
4
15%
5
18%
61-75
5
19%
7
25%
76-90
Забито
42
38
19 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
5
12%
4
11%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
8
19%
11
29%
31-45
7
17%
3
8%
46-60
8
19%
8
21%
61-75
8
19%
7
18%
76-90
Пропущено
53
55
23 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 34
15 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 27
8
15%
7
13%
1-15
9
17%
7
13%
16-30
6
11%
7
13%
31-45
8
15%
14
25%
46-60
8
15%
10
18%
61-75
14
26%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ГАИС 2:0 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1
Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1
Кальмар
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кальмар - Мьельбю 0:3 Юргорден - Кальмар 1:1 Кальмар - Эльфсборг 1:3 Хальмстад - Кальмар 2:2
Кальмар - АИК 0:1 Кальмар - Вернаму 3:1 ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0
Результаты матчей
Броммапойкарна
Кальмар
Точный счет
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
3:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
0
7 раз 25%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
77
59
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
68
68
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
217
1315
1117
622
226
325
127
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (8)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8