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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 28. Стадион: .
Сириус
0:1
Первый тайм: 26'
Хаммарбю
0'
0:1
19' Гол
Bazoumana Toure
22' Желтая карточка
Линдберг Маркус

Ход матча

19'
0:1
Bazoumana Toure
(Маркус Карлссон)
22'
Линдберг Маркус
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Хаммарбю
3.60
3.70
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2.35
Все Коэффициенты
30
Тоннандер
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
2
Нвадике
Патрик
31
Malcolm
Jeng
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
19
Миллескуг
Ноэль
17
Линдберг
Маркус
10
Хейер
Мелкер
9
Салех
Юсеф
1
Хан
Уорнер
2
Hampus
Skoglund
6
Вагич
Павле
4
Emil
Reyes
Rigoe
30
Пинас
Шакилль
22
Маркус
Карлссон
5
Casper
Eklund
18
Маджед
Монтадер
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
11
Йоханссон
Оскар
Сириус
4-2-3-1
Хаммарбю
4-2-3-1

История личных встреч

Сириус
Хаммарбю

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

23 матча

13%
26.1%
60.9%
3 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

8.7%
43.5%
47.8%
2 победы 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

А
3:0
А
2:2
ТМК
1:0
А
1:2
ТМК
4:1
А
1:1
А
0:3
ТМК
1:3
А
0:1
ТМК
3:1
А
3:2
А
3:1
А
0:0
А
1:3
А
2:0
А
1:1
ТМК
2:1
А
3:1
А
3:3
А
1:1
С
4:1
С
2:1
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.2
1.08

Среднее время на гол

75
83

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

2.46
1.7

Среднее время на гол

36
52

Всего голов

44
31

Голов в среднем за матч

1.91
1.35

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

47
66

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 11 0.39
Миллескуг Ноэль 8 0.29
Валта Лео 7 (1) 0.25
Перссон Хоаким IV 5 0.18
Хейер Мелкер 4 0.14
Линдберг Маркус 3 0.11
Перссон Хоаким III 2 0.07
Викман Адам 2 0.07
Кастегрен Хенрик 1 0.04
Олссон Филип 1 0.04
Стенссон Даниэль 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Нвадике Патрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Тоннандер Якоб 0 0
August Ljungberg 0 0
Malcolm Jeng 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 11 (1) 0.39
Bazoumana Toure 7 0.25
Jusef Erabi 7 0.25
Пинас Шакилль 4 0.14
Йоханссон Оскар 4 (1) 0.14
Теки Тесфальдет 3 0.11
Гюль Дениз 3 0.11
Джуканович Виктор 2 0.07
Куртулус Эдвин 1 0.04
Marc Llinares 1 0.04
Hampus Skoglund 0 0
Маркус Карлссон 0 0
Хаммар Фредрик 0 0
Маджед Монтадер 0 0
Фофана Ибрахима 0 0
Вагич Павле 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 6 0
Нвадике Патрик 4 0
Валта Лео 4 0
Перссон Хоаким IV 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 3 0
Мурбек Андреас 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Викман Адам 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Олссон Филип 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Перссон Хоаким III 2 0
Салех Юсеф 1 0
Мамацашвили Саба 1 0
August Ljungberg 1 0
Malcolm Jeng 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 6 0
Странд Симон 3 1
Теки Тесфальдет 4 0
Хаммар Фредрик 4 0
Эрикссон Виктор 3 0
Bazoumana Toure 3 0
Вагич Павле 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Гюль Дениз 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Фофана Ибрахима 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Jusef Erabi 1 0
Kim Hellberg 1 0

Результаты матчей

Сириус
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Хаммарбю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
2
Сириус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Хаммарбю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

16
25
Сириус
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Хаммарбю
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

22
27

Голы по времени матча

Забито

26
17
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
12%
2
12%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
6
23%
1
6%
46-60
5
19%
6
35%
61-75
4
15%
4
24%
76-90

Пропущено

18
12
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
5
28%
3
25%
76-90

Забито

19
26
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
3
16%
4
15%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
7
37%
8
31%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
5
26%
4
15%
76-90

Пропущено

22
10
6 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
30%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
2
20%
46-60
7
32%
3
30%
61-75
5
23%
2
20%
76-90

Забито

45
43
16 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 18
8 Не забивали 7
6
13%
6
14%
1-15
4
9%
8
19%
16-30
6
13%
3
7%
31-45
13
29%
9
21%
46-60
7
16%
9
21%
61-75
9
20%
8
19%
76-90

Пропущено

40
22
11 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
24 Не пропускали 14
3
8%
0
0%
1-15
4
10%
5
23%
16-30
4
10%
4
18%
31-45
7
18%
4
18%
46-60
12
30%
4
18%
61-75
10
25%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хальмстад - Сириус 3:1 Сириус - Эльфсборг 4:1 ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хеккен - Сириус 2:0
Сириус - АИК 0:1 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - Юргорден 2:0 Хаммарбю - Сандвикен 2:3 Хаммарбю - Хальмстад 1:0 АИК - Хаммарбю 1:0
Хаммарбю - Хеккен 2:0 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3

Результаты матчей

Сириус
Хаммарбю

Точный счет

0:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
3
6 раз 22%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
7 раз 26%
3
7 раз 26%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сириус
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
2
8
5
1.5
9
5
7
6
2.5
5
9
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
5
6
8
1.5
5
8
2
12
2.5
3
10
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
20
7
14
13
1.5
14
13
9
18
2.5
8
19
3
24
3.5
1
26
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 27 17 7 3 61 - 21 58
2.
Хаммарбю
 1:0 28 16 5 7 46 - 22 53
3.
АИК
 27 15 3 9 39 - 38 48
4.
Юргорден
 27 14 5 8 40 - 34 47
5.
Мьельбю
 0:0 28 13 7 8 41 - 33 46
6.
Хеккен
 27 12 6 9 53 - 47 42
7.
ГАИС
 0:0 28 12 6 10 31 - 31 42
8.
Эльфсборг
 27 12 5 10 50 - 42 41
9.
Сириус
 0:1 28 12 4 12 45 - 41 40
10.
Броммапойкарна
 27 8 10 9 44 - 48 34
11.
Гётеборг
 27 7 9 11 31 - 39 30
12.
ИФК Норрчепинг
 27 7 7 13 32 - 53 28
13.
Хальмстад
 27 8 3 16 29 - 45 27
14.
Вернаму
 27 6 9 12 28 - 38 27
15.
Кальмар
 27 6 5 16 34 - 56 23
16.
Вестерос
 27 5 5 17 24 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Хаммарбю
 1:0 14 9 3 2 28 - 10 30
3.
Мьельбю
 0:0 14 8 5 1 26 - 15 29
4.
ГАИС
 0:0 14 8 4 2 20 - 10 28
5.
Эльфсборг
 14 8 3 3 31 - 16 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 0:1 14 6 2 6 26 - 19 20
10.
Хальмстад
 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
Броммапойкарна
 13 4 5 4 19 - 24 17
12.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
13.
Гётеборг
 14 3 5 6 13 - 19 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 14 8 1 5 24 - 21 25
2.
Мальмё
 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
Хаммарбю
 1:0 14 7 2 5 18 - 12 23
4.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
5.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
6.
Сириус
 0:1 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 0:0 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
Гётеборг
 13 4 4 5 18 - 20 16
11.
Эльфсборг
 13 4 2 7 19 - 26 14
12.
ГАИС
 0:0 14 4 2 8 11 - 21 14
13.
Кальмар
 13 3 3 7 16 - 27 12
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (8)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Хаммарбю
3.60
3.70
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2.35
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Сириус
Хаммарбю
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