Тур: 28. Стадион: Студентернас. Зрители: 10080
0'
0:1
19' ГолBazoumana Toure
22' Желтая карточкаЛиндберг Маркус
0:2
37' ГолBazoumana Toure
0:3
71' ГолТеки Тесфальдет
90'+20
Ход матча
19'
22'
37'
71'
82'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
34 David Celic
-
-
26 Hugo Mella
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
-
-
38 Gent Elezaj
-
40 Adrian Lahdo
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Сириус
Хаммарбю
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
23 матча
13%
26.1%
60.9%
3 победы 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
8.7%
43.5%
47.8%
2 победы 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.08
Среднее время на гол
75
83
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
2.46
1.7
Среднее время на гол
36
52
Всего голов
44
31
Голов в среднем за матч
1.91
1.35
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
47
66
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|11
|0.39
|Миллескуг Ноэль
|8
|0.29
|Валта Лео
|7 (1)
|0.25
|Перссон Хоаким IV
|5
|0.18
|Хейер Мелкер
|4
|0.14
|Линдберг Маркус
|3
|0.11
|Перссон Хоаким III
|2
|0.07
|Викман Адам
|2
|0.07
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|Олссон Филип
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Нвадике Патрик
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Тоннандер Якоб
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
|Malcolm Jeng
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|11 (1)
|0.39
|Bazoumana Toure
|9
|0.32
|Jusef Erabi
|7
|0.25
|Пинас Шакилль
|4
|0.14
|Теки Тесфальдет
|4
|0.14
|Йоханссон Оскар
|4 (1)
|0.14
|Гюль Дениз
|3
|0.11
|Джуканович Виктор
|2
|0.07
|Куртулус Эдвин
|1
|0.04
|Marc Llinares
|1
|0.04
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Маркус Карлссон
|0
|0
|Маджед Монтадер
|0
|0
|Хаммар Фредрик
|0
|0
|Фофана Ибрахима
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Валта Лео
|4
|0
|Линдберг Маркус
|3
|0
|Перссон Хоаким IV
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|3
|0
|Мурбек Андреас
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Перссон Хоаким III
|2
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Мамацашвили Саба
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
|Malcolm Jeng
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|6
|0
|Странд Симон
|3
|1
|Теки Тесфальдет
|4
|0
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Bazoumana Toure
|3
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Гюль Дениз
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Фофана Ибрахима
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Kim Hellberg
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Хаммарбю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
2
Сириус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Хаммарбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
16
25
Сириус
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Хаммарбю
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
22
27
Голы по времени матча
Забито
26
20
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
3
12%
2
10%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
6
23%
1
5%
46-60
5
19%
7
35%
61-75
4
15%
4
20%
76-90
Пропущено
21
12
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
1
5%
4
33%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
6
29%
1
8%
61-75
5
24%
3
25%
76-90
Забито
19
26
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
3
16%
4
15%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
7
37%
8
31%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
5
26%
4
15%
76-90
Пропущено
22
10
6 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
30%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
2
20%
46-60
7
32%
3
30%
61-75
5
23%
2
20%
76-90
Забито
45
46
16 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 19
9 Не забивали 7
6
13%
6
13%
1-15
4
9%
9
20%
16-30
6
13%
4
9%
31-45
13
29%
9
20%
46-60
7
16%
10
22%
61-75
9
20%
8
17%
76-90
Пропущено
43
22
13 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
25 Не пропускали 14
3
7%
0
0%
1-15
5
12%
5
23%
16-30
5
12%
4
18%
31-45
7
16%
4
18%
46-60
13
30%
4
18%
61-75
10
23%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хальмстад - Сириус 3:1 Сириус - Эльфсборг 4:1 ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хеккен - Сириус 2:0
Сириус - АИК 0:1 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - Юргорден 2:0 Хаммарбю - Сандвикен 2:3 Хаммарбю - Хальмстад 1:0 АИК - Хаммарбю 1:0
Хаммарбю - Хеккен 2:0 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3
Результаты матчей
Сириус
Хаммарбю
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
3
8 раз 29%
0
7 раз 25%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сириус
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
86
95
77
59
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
68
68
212
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
217
1414
1513
919
919
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|61 - 21
|58
|2.
|28
|16
|5
|7
|48 - 22
|53
|3.
|27
|15
|3
|9
|39 - 38
|48
|4.
|27
|14
|5
|8
|40 - 34
|47
|5.
|28
|13
|7
|8
|42 - 34
|46
|6.
|27
|12
|6
|9
|53 - 47
|42
|7.
|28
|12
|6
|10
|32 - 32
|42
|8.
|27
|12
|5
|10
|50 - 42
|41
|9.
|28
|12
|4
|12
|45 - 43
|40
|10.
|0:0
|28
|8
|11
|9
|44 - 48
|35
|11.
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|12.
|27
|7
|7
|13
|32 - 53
|28
|13.
|27
|8
|3
|16
|29 - 45
|27
|14.
|27
|6
|9
|12
|28 - 38
|27
|15.
|0:0
|28
|6
|6
|16
|34 - 56
|24
|16.
|27
|5
|5
|17
|24 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|34 - 5
|34
|2.
|14
|9
|3
|2
|28 - 10
|30
|3.
|14
|8
|5
|1
|27 - 16
|29
|4.
|14
|8
|4
|2
|20 - 10
|28
|5.
|14
|8
|3
|3
|31 - 16
|27
|6.
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|30 - 22
|21
|9.
|14
|6
|2
|6
|26 - 21
|20
|10.
|14
|6
|2
|6
|18 - 14
|20
|11.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|14
|5
|2
|7
|18 - 27
|17
|13.
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|14.
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|15.
|0:0
|14
|3
|2
|9
|18 - 29
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|1
|5
|24 - 21
|25
|2.
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|4.
|14
|7
|2
|5
|17 - 25
|23
|5.
|14
|6
|3
|5
|23 - 25
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|7.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|8.
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|9.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|25 - 24
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|11.
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
|12.
|14
|4
|2
|8
|12 - 22
|14
|13.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|14.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|10 - 19
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|11 - 31
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (8)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8