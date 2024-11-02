Тур: 29. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 5285
Ход матча
45'
1:0
54'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 8
-
7 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
16
Оума
Тимоти
19
Кайб
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
-
28 Эстман ЛеоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Floris SmandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
-
-
10 Daniel Ask
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Эльфсборг
Вестерос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|10 (1)
|0.34
|Хедлунд Симон
|7 (1)
|0.24
|Зенели Арбер
|5
|0.17
|Касем Ахмед
|5 (1)
|0.17
|Абдулаи Джалал
|5
|0.17
|Фрик Пер
|3
|0.1
|Йегбе Терри
|3
|0.1
|Хольмен Себастьян
|2
|0.07
|Кайб Рами
|2
|0.07
|Хольтен Эмиль
|2
|0.07
|Зенели Бесфорт
|1
|0.03
|Оума Тимоти
|1
|0.03
|Ларссон Йохан
|1
|0.03
|Седерберг Ноа
|1
|0.03
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.03
|Хульт Никлас
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Ибрахим Бухари
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|8 (1)
|0.28
|Ахлинви Маттео
|3
|0.1
|Viktor Granath
|3
|0.1
|Оффия Генри
|3
|0.1
|Ослунд Патрик
|2
|0.07
|Йоханссон Саймон
|1
|0.03
|Йенссон Исак
|1
|0.03
|Рибейро Педро III
|1
|0.03
|Гранат Густав
|1
|0.03
|Диабате Ибрахим
|1
|0.03
|Гефверт Симон
|1
|0.03
|Herman Magnusson
|1
|0.03
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.03
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Max Larsson
|0
|0
|Daniel Ask
|0
|0
|Джебара Камиль
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|7
|0
|Абдулаи Джалал
|6
|0
|Касем Ахмед
|4
|1
|Оума Тимоти
|4
|1
|Байду Майкл
|3
|1
|Ибрахим Бухари
|3
|1
|Хульт Никлас
|4
|0
|Йегбе Терри
|2
|1
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Фрик Пер
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Зенели Бесфорт
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бундгорд Маркус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|5
|0
|Джебара Камиль
|5
|0
|Alexander Warneryd
|4
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Ахлинви Маттео
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Marcus Linday
|3
|0
|Дуглас Алекс
|2
|0
|Daniel Ask
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Бузаине Элиас
|2
|0
|Рибейро Педро III
|1
|0
|Йенссон Исак
|1
|0
|Ослунд Патрик
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
|Karl Gunnarsson
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Вестерос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
6
Эльфсборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Вестерос
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
13
9
Эльфсборг
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (15)
31% (9)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Вестерос
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
27
15
Упущенные победы
21
15
Голы по времени матча
Забито
31
11
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 4
15 Не забивали 21
6
19%
0
0%
1-15
3
10%
3
27%
16-30
7
23%
1
9%
31-45
7
23%
2
18%
46-60
3
10%
2
18%
61-75
5
16%
3
27%
76-90
Пропущено
17
22
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
6%
2
9%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
4
24%
6
27%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
4
24%
5
23%
76-90
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
3
16%
1
7%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
6
32%
4
29%
76-90
Пропущено
29
21
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
5
17%
2
10%
1-15
3
10%
5
24%
16-30
5
17%
8
38%
31-45
4
14%
4
19%
46-60
8
28%
1
5%
61-75
4
14%
1
5%
76-90
Забито
50
25
26 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 7
4 Не забивали 11
9
18%
1
4%
1-15
7
14%
4
16%
16-30
10
20%
4
16%
31-45
8
16%
4
16%
46-60
5
10%
5
20%
61-75
11
22%
7
28%
76-90
Пропущено
46
43
19 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 26
6
13%
4
9%
1-15
5
11%
9
21%
16-30
8
17%
12
28%
31-45
8
17%
10
23%
46-60
11
24%
2
5%
61-75
8
17%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эскилсминне - Эльфсборг 0:5 АИК - Эльфсборг 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Эльфсборг - Хеккен 1:3
Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0
Вестерос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Юргорден - Вестерос 2:1 Вестерос - Мальмё 1:1 АИК - Вестерос 1:2 Мьельбю - Вестерос 2:1
Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Вестерос - Гётеборг 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Вестерос - ГАИС 2:3 Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2
Результаты матчей
Эльфсборг
Вестерос
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 28%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
11 раз 38%
2
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
104
105
410
510
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
87
410
114
311
114
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
1811
1415
524
821
128
227
128
227
128
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|12 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8