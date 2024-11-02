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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 5285
Эльфсборг
1:0
Конец матча
Вестерос
0'
1:0
45' Гол
Кайб Рами
54' Желтая карточка
Ибрахим Бухари
90'+8

Ход матча

45'
Кайб Рами
(Хедлунд Симон)
1:0
46'
Томасен Йенс
Оума Тимоти
 
54'
Ибрахим Бухари
 
58'
Ludvig Richtner
Рапп Готтфрид
 
58'
Касем Ахмед
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
 
58'
 
Karl Gunnarsson
Marcus Linday
58'
 
Саиди Абдельрахман
Джебара Камиль
69'
Абдулаи Джалал
Зенели Арбер
 
72'
 
Вернерссон Виктор
Youssoupha Sanyang
72'
 
Йоханссон Саймон
Alexander Warneryd
81'
Хульт Никлас
Кайб Рами
 
83'
 
Daniel Ask
Ахлинви Маттео

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 8
  • 7 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
31
Петтерссон
Исак
29
Ибрахим
Бухари
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
16
Оума
Тимоти
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
19
Кайб
Рами
20
Рапп
Готтфрид
11
Гвюдмюндссон
Эггерт-Арон
9
Зенели
Арбер
1
Фагерстрём
Антон
3
Гранат
Густав
18
Нсабиумва
Фредерик
16
Floris
Smand
22
Бузаине
Элиас
24
Marcus
Linday
8
Ахлинви
Маттео
29
Alexander
Warneryd
27
Youssoupha
Sanyang
17
Диабате
Ибрахим
15
Джебара
Камиль
Эльфсборг
3-4-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Эльфсборг
Вестерос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

А
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 10 (1) 0.34
Хедлунд Симон 7 (1) 0.24
Зенели Арбер 5 0.17
Касем Ахмед 5 (1) 0.17
Абдулаи Джалал 5 0.17
Фрик Пер 3 0.1
Йегбе Терри 3 0.1
Хольмен Себастьян 2 0.07
Кайб Рами 2 0.07
Хольтен Эмиль 2 0.07
Зенели Бесфорт 1 0.03
Оума Тимоти 1 0.03
Ларссон Йохан 1 0.03
Седерберг Ноа 1 0.03
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.03
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 8 (1) 0.28
Ахлинви Маттео 3 0.1
Viktor Granath 3 0.1
Оффия Генри 3 0.1
Ослунд Патрик 2 0.07
Йоханссон Саймон 1 0.03
Йенссон Исак 1 0.03
Рибейро Педро III 1 0.03
Гранат Густав 1 0.03
Диабате Ибрахим 1 0.03
Гефверт Симон 1 0.03
Herman Magnusson 1 0.03
Jabir Abdihakim Ali 1 0.03
Alexander Warneryd 0 0
Max Larsson 0 0
Daniel Ask 0 0
Джебара Камиль 0 0
Бузаине Элиас 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 7 0
Абдулаи Джалал 6 0
Касем Ахмед 4 1
Оума Тимоти 4 1
Байду Майкл 3 1
Ибрахим Бухари 3 1
Хульт Никлас 4 0
Йегбе Терри 2 1
Ларссон Йохан 3 0
Фрик Пер 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 3 0
Кайб Рами 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 5 0
Джебара Камиль 5 0
Alexander Warneryd 4 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Ахлинви Маттео 3 0
Max Larsson 3 0
Marcus Linday 3 0
Дуглас Алекс 2 0
Daniel Ask 2 0
Herman Magnusson 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Рибейро Педро III 1 0
Йенссон Исак 1 0
Ослунд Патрик 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Viktor Granath 1 0
Karl Gunnarsson 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Вестерос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
6
Эльфсборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Вестерос
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

13
9
Эльфсборг
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (15)
31% (9)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Вестерос
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

27
15

Упущенные победы

21
15

Голы по времени матча

Забито

31
11
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 4
15 Не забивали 21
6
19%
0
0%
1-15
3
10%
3
27%
16-30
7
23%
1
9%
31-45
7
23%
2
18%
46-60
3
10%
2
18%
61-75
5
16%
3
27%
76-90

Пропущено

17
22
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
6%
2
9%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
4
24%
6
27%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
4
24%
5
23%
76-90

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
3
16%
1
7%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
6
32%
4
29%
76-90

Пропущено

29
21
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
5
17%
2
10%
1-15
3
10%
5
24%
16-30
5
17%
8
38%
31-45
4
14%
4
19%
46-60
8
28%
1
5%
61-75
4
14%
1
5%
76-90

Забито

50
25
26 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 7
4 Не забивали 11
9
18%
1
4%
1-15
7
14%
4
16%
16-30
10
20%
4
16%
31-45
8
16%
4
16%
46-60
5
10%
5
20%
61-75
11
22%
7
28%
76-90

Пропущено

46
43
19 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 26
6
13%
4
9%
1-15
5
11%
9
21%
16-30
8
17%
12
28%
31-45
8
17%
10
23%
46-60
11
24%
2
5%
61-75
8
17%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эскилсминне - Эльфсборг 0:5 АИК - Эльфсборг 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Эльфсборг - Хеккен 1:3
Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0
Вестерос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Юргорден - Вестерос 2:1 Вестерос - Мальмё 1:1 АИК - Вестерос 1:2 Мьельбю - Вестерос 2:1
Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Вестерос - Гётеборг 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Вестерос - ГАИС 2:3 Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2

Результаты матчей

Эльфсборг
Вестерос

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 28%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
11 раз 38%
2
4 раза 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
4
10
5
1.5
4
10
5
10
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
7
4
10
1.5
1
14
3
11
2.5
1
14
1
13
3.5
1
14
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
18
11
14
15
1.5
5
24
8
21
2.5
1
28
2
27
3.5
1
28
2
27
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 29 18 8 3 65 - 24 62
2.
Хаммарбю
 29 16 6 7 50 - 24 54
3.
АИК
 28 16 3 9 41 - 39 51
4.
Юргорден
 28 15 5 8 42 - 35 50
5.
Мьельбю
 28 13 7 8 42 - 34 46
6.
Эльфсборг
 29 13 5 11 52 - 44 44
7.
Хеккен
 28 12 6 10 53 - 48 42
8.
ГАИС
 28 12 6 10 32 - 32 42
9.
Сириус
 28 12 4 12 45 - 43 40
10.
Броммапойкарна
 28 8 10 10 45 - 50 34
11.
ИФК Норрчепинг
 28 8 7 13 34 - 54 31
12.
Хальмстад
 28 9 3 16 30 - 45 30
13.
Гётеборг
 28 7 9 12 32 - 41 30
14.
Вернаму
 28 6 9 13 29 - 40 27
15.
Кальмар
 28 7 5 16 36 - 57 26
16.
Вестерос
 29 5 5 19 25 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 14 12 1 1 36 - 6 37
2.
Хаммарбю
 15 9 4 2 30 - 12 31
3.
Эльфсборг
 15 9 3 3 32 - 16 30
4.
Мьельбю
 14 8 5 1 27 - 16 29
5.
АИК
 14 9 1 4 24 - 14 28
6.
ГАИС
 14 8 4 2 20 - 10 28
7.
Юргорден
 14 7 4 3 18 - 14 25
8.
Хеккен
 14 6 3 5 30 - 23 21
9.
Сириус
 14 6 2 6 26 - 21 20
10.
Хальмстад
 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
12.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 20 - 26 17
13.
Гётеборг
 14 3 5 6 13 - 19 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 14 2 3 9 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 14 8 1 5 24 - 21 25
2.
Мальмё
 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 14 7 2 5 20 - 12 23
4.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
5.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
Гётеборг
 14 4 4 6 19 - 22 16
11.
Кальмар
 14 4 3 7 18 - 28 15
12.
Эльфсборг
 14 4 2 8 20 - 28 14
13.
ГАИС
 14 4 2 8 12 - 22 14
14.
ИФК Норрчепинг
 14 3 5 6 16 - 27 14
15.
Хальмстад
 14 3 1 10 12 - 31 10
16.
Вестерос
 15 2 2 11 11 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Юргорден Хуммет Денис 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Хедлунд Симон сделал результативную передачу.
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    • 46'
      Г О О О О Л - Кайб Рами бьет в цель!
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